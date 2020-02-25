Шнапсу пенсионерам! «Челси» vs «Бавария»

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сегодня, 14:51

Англо-немецкое противостояние «Челси» и «Баварии» - одна из ярчайших афиш первого раунда плей-офф и повторение финала ЛЧ 2012 года. «Соккер.ру» сгорает от любопытства.

5 фактов о противостоянии «Челси» и «Баварии»

1. «Челси» и «Бавария» четырежды играли друг против друга в турнирах под эгидой УЕФА . Каждый клуб одержал по одной победе в основное время и по одной победе в серии пенальти.

2. Средняя результативность официальных матчей «Баварии» и Челси» - 4.25 гола за игру.

3. В предыдущий раз в Лиге чемпионов «Челси» и «Бавария» сошлись в финале розыгрыша 2011/12 в Мюнхене. «Бавария» владела огромным преимуществом, но «Челси» выстоял и одержал победу в серии пенальти. Первым поднял над головой Кубок чемпионов нынешний тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, который вывел «синих» на финал в качестве капитана, так как Джон Терри пропускал матч.

4. Предыдущий официальный матч состоялся летом 2013-го в Праге, это была битва за Суперкубок УЕФА . Тренерами команд были Моуриньо и Гвардиола, и «Бавария» Хосепа выиграла в серии пенальти после счета 2:2 по итогам 120 минут.

5. Это второе двухматчевое противостояние «Баварии» и «Челси» в Лиге чемпионов. До этого «дома и в гостях» они играли в ЛЧ 2004/05. Тогда команды обменялись домашними победами, но успех англичан оказался весомее — 4:2 против 3:2. Половину из шести голов «Челси» забил нынешний тренер Фрэнк Лэмпард. Он играл в стартовом составе во всех четырех предыдущих матчах этого противостояния, а пятый и шестой проведет на тренерском мостике.

5 реплик о «Челси»

1. Накануне матча с «Баварией» «Челси» во второй раз в сезоне выиграл у «Тоттенхэма» под руководством Жозе Моуриньо и укрепил свою четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ .

2. «Челси» вышел в плей-офф со второго места. В группе «синих» борьба за две путевки шла между тремя клубами: «Челси», «Аяксом» и «Валенсией». В итоге - голландцы остались третьими, а лондонцы уступили «летучим мышам» лидерство при равном количестве очков из-за личных встреч.

3. На групповой стадии «Челси» лучше играл в гостях, чем дома. «Валенсия» увезла со «Стэмфорд Бридж» победу, «Аякс» - ничью, и только у аутсайдера группы «Лилля» удалось выиграть со счетом 2:1. На выездах команда Фрэнка Лэмпарда набрала 7 очков.

4. На групповой стадии за «Челси» забивали 8 разных футболистов, и никто не сумел преодолеть отметку в два забитых мяча. Тройка лучших бомбардиров «синих» в Лиге чемпионов выглядит следующим образом: Аспиликуэта, Абрахам, Жоржиньо.

5. Лишь однажды за последние четыре месяца и 23 матча «Челси» удалось одержать хотя бы две победы подряд: в январе после кубкового успеха в игре с «Ноттингемом» разгромили «Бернли» в АПЛ .

5 реплик о «Баварии»

1. «Бавария» накануне выезда в Лондон в непростом матче сломила сопротивление худшей команды Бундеслиги - «Падерборна». Роберт Левандовски забил победный гол только на 88-й минуте (3:2). Этот результат позволил сохранить первую строчку в Бундеслиге.

2. Мюнхенцы выиграли свою группу и вышли в плей-офф с первого места, оставив за спиной «Тоттенхэм», «Олимпиакос» и «Црвену Звезду».

3. В рамках нынешнего розыгрыша «Бавария» уже приезжала в Лондон: осенью играли против «Тоттенхэма». В том матче столичный английский клуб капитулировал на своем поле со счетом 2:7.

4. «Бавария» выиграла 10 из 11 последних матчей, а еще в одном сыграла вничью с «РБ Лейпциг».

5. Роберт Левандовски забил 10 голов на групповой стадии и стал лучшим бомбардиром осени в Лиге чемпионов. Правда, после дубля Эрлинга Холанда в ворота ПСЖ на прошлой неделе поляк уже не единоличный лидер списка лучших снайперов турнира.

5 кадровых вопросов накануне игры

1. Против «Баварии» не сыграет Нголо Канте. Хадсон-Одои, Пулишич и Лофтус-Чик имеют повреждения разной степени тяжести. Ханси Флик не может рассчитывать на Никласа Зюле и Ивана Перишича, а после игры с «Вольфсбургом» в список потерь записался Хави Мартинес.

2. Кепа Аррисабалага — один из двух футболистов «Челси» наравне с Аспиликуэтой, кто сыграл групповой этап от звонка до звонка, но плей-офф в составе «синих», по всей видимости, начнет другой вратарь. Уставший от частых ошибок Кепы Фрэнк Лэмпард с недавних пор доверяет пост №1 38-летнему Вилли Кабальеро. У аргентинца есть опыт в Лиге чемпионов — 18 матчей за «Малагу» и «Манчестер Сити».

3. Фрэнк Лэмпард в матче с «Баварией» вряд ли откажется от схемы с тремя центральными защитниками, принесшей успех в матче с «Тоттенхэмом». Расстановке «синих» 3-4-3 будет противостоять мюнхенская схема 4-2-3-1.

4. Отсутствие Канте на первый взгляд может показаться невосполнимой потерей для «Челси», но в действительности лучшая связка лондонцев в центре поля при Лэмпарде — это Жоржиньо-Ковачич.

5. Вопрос о возвращении в стартовый состав «Челси» Абрахама и Виллиана остается открытым. Очень уж здорово против «Тоттенхэма» сыграли номинальные резервисты Жиру и Баркли.

Ориентировочный состав «Челси» (3-4-3): Кабальеро — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, Виллиан, Жиру.

Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-3-1): Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Алькантара — Коман, Мюллер, Гнабри — Левандовски.

5 интересных мнений

1. Фрэнк Лэмпард, главный тренер «Челси»:

Нас ждут две тяжелые встречи с очень сильным соперником. «Бавария» может выиграть этот турнир. У них талантливая и сыгранная команда. Испытываю огромное уважение к «Баварии» после матчей с ними во время карьеры игрока.

2. Ханси Флик, главный тренер «Баварии»:

Я хочу побеждать в каждом матче. В последнее время нам это хорошо удавалось. Сначала мы играем в Лондоне и хотим совершить сильный задел. Мы проанализировали «Челси». Я считаю, что с по-новому укомплектованной командой они хорошо делают свое дело. Мы подходим к матчу с уважением, но без страха. Наши шансы на победу в ЛЧ ? Для начала нужно сыграть эти матчи. У нас команда невероятно высокого уровня.

3. Матео Ковачич, полузащитник «Челси»:

Тренер укажет нам на сильные и слабые стороны «Баварии». Бундеслига – не настолько сложный чемпионат, как Премьер-Лига, так что они будут более отдохнувшими, чем мы. Но мы всё равно будем готовы доставить им проблемы.

4. Йозуа Киммих, полузащитник «Баварии»:

У «Челси» очень молодая команда, но у них достаточно таланта и опыта. В последние недели они были не так стабильны, как ранее. Однако если посмотреть на Англию, то там все находятся в тени «Ливерпуля».

5. Лотар Маттеус, легенда немецкого футбола: