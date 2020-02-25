Будет жарко! Тренеры-дебютанты и магия «Сан-Паоло»

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сегодня, 12:15

Гаттузо дважды выигрывал Лигу чемпионов на футбольном поле, но в роли тренера он дебютант, как и Кике Сетьен. «Соккер.ру» расставляет акценты в итало-испанской дуэли.

Между «Барселоной» и «Наполи» больше общего, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, эти клубы всегда могут помериться аргентинскими гениями: Марадона солидную часть карьеры посвятил неаполитанцам (хотя поиграл и за «Барсу»), а Месси всего себя отдает каталонцам. Во-вторых, зимой в обеих командах сменились тренеры. Из группы «Наполи» вывел Анчелотти, а «Барселону» - Вальверде, но их заменили Гаттузо и Сетьен соответственно. Для обоих это дебют в Лиге чемпионов, и сразу — на стадии плей-офф. В-третьих, «Барселона» и «Наполи» - символы своих средиземноморских городов и регионов, где сильны национальные чувства местных народностей и слабы позиции официальных столиц.

Путь в плей-офф

«Наполи». Второй год подряд «партенопейцы» угодили в группу с «Ливерпулем», но в этот раз хотя бы не было «второго пилота» в лице ПСЖ . «Красных» команда Карло Анчелотти снова обыграла на своем поле, а на «Энфилде» была зафиксирована ничья 1:1. Проигрывать «Зальцбургу» и «Генку» было и вовсе не с руки, поэтому «Наполи» прошел групповой турнир без поражений, обыграв и сыграв вничью с каждым из соперников. Но 12 очков хватило только для второго места, так как «Ливерпуль» набрал на балл больше.

«Барселона». Каталонцы тоже еще не проигрывали в этом розыгрыше Лиги чемпионов: 4 победы и 2 ничьих на групповой стадии. Квартет был представительным: дортмундская «Боруссия», «Интер» и «Славия», которой удалось увезти ничью с «Камп Ноу». Судя по турнирной таблице, сложностей «Барса» не испытала, однако в отдельных матчах все было не столь радужно: скажем, в Дортмунде команда Вальверде откровенно отскочила, да и «Интер» испугался собственного преимущества на «Камп Ноу» после классного первого тайма.

Форма команд

«Барселона» начала год с досадной ничьей против «Эспаньола», потом случилось фиаско в Суперкубке Испании и отставка тренера «Барселоны», да и Кике Сетьен успел проиграть «Валенсии» и вылететь из Кубка Короля от «Атлетико». Но постепенно «Барселона» раскочегарилась, несмотря на внутренние распри. Накануне выезда в Неаполь каталонцы вернули себе лидерство в Примере, разгромив «Эйбар» 5:0 с «покером» Лионеля Месси. Это третья подряд победа «Барсы» после непростых матчей с «Бетисом» и «Хетафе».

«Наполи» тоже подходит к возобновлению Лиги чемпионов с серией из трех побед подряд, причем все они добыты в гостевых матчах: сначала был бит «Интер» в Кубке Италии, а затем «Кальяри» и «Брешиа» в Серии A. За последний месяц команда Дженнаро Гаттузо выиграла 6 матчей из 7, а ведь год начался с трех поражений подряд в чемпионате, и Аурелио Де Лаурентис уже занес руку над тренером, однако Рино перевернул ситуацию, и теперь в Неаполе даже витает легкий аромат надежды на сенсацию в дуэли с «Барселоной».

Важные слова

Дженнаро Гаттузо, главный тренер «Наполи»:

Нам противостоит отличная команда, состоящая из отличных игроков. Мы знаем, что будет трудно, но для меня и моей команды это повод для гордости - встретиться с командой, которая сильнее нас, которая за последние 10-15 лет была одной из лучших команд в мире. У нас не должно быть никакого страха: мы должны уважать их и играть в свою собственную игру с настроем и достоинством. Я читал СМИ . Они пишут, что мы должны закрыть Месси. Однако дело не только в нем. Лоренцо Инсинье заявил, что Лионель прекрасный игрок. Однако Месси хорош не только на поле. Если учитывать его карьеру, то он является величайшим футболистом. Он творит такие вещи, которые можно повторить только на PlayStation. Месси является лучшим футболистом мира на протяжении многих лет.

Кике Сетьен, главный тренер «Барселоны»:

Все команды в Лиге чемпионов стараются показать свой максимум, поэтому я жду лучшей версии «Наполи». Мы уже видели, на что они способны. У меня есть мотивация, ведь это мой первый матч в Лиге чемпионов. Жду захватывающей игры в Неаполе. Нет лучшего сценария для дебюта, чем матч на таком страстном стадионе. Встречи с «Ромой» и «Ливерпулем»? Мы об этом говорили мало, но держим это в голове. У нас были тяжелые матчи, однако уверен, что движемся в правильном направлении.

Отдел кадров

«Наполи». Отсутствие Кулибали в заявке на матч с «Барселоной» - грандиозный удар по команде Дженнаро Гаттузо, хотя «Наполи» обходится без африканца уже какое-то время, да и Максимович с Маноласом справляются. Милика беспокоит колено — он в заявке на игру, но вряд ли появится в старте, как и Хисай. Льоренте временно выведен из состава команды из-за гриппа.

Ориентировочный состав (4-3-3): Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Руй — Руис, Демме, Зелински — Инсинье, Кальехон, Мертенс.

«Барселона». Луис Суарес, Усман Дембеле, Жорди Альба, Серхи Роберто — внушительный список потерь «Барселоны». Заявленный на матчи Примеры Мартин Брейтуэйт в Лиге чемпионов не помощник, так что Кике Сетьен ограничен в выборе, а состав «Блауграны» читается.

Ориентировочный состав (4-3-3): тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо — Бускетс, де Йонг, Артур — Месси, Фати, Гризманн.

7 любопытных фактов

1. «Наполи» принимает участие в Лиге чемпионов в шестой раз за последние девять лет и всего лишь в восьмой раз за всю историю с учетом выступлений в Кубке чемпионов.

2. Дальше 1/8 финала «Наполи» никогда не проходил. Трижды «партенопейцы» вылетали на этой стадии: от московского «Спартака» в сезоне 1990/91, от «Челси» в 2011/12 и от «Реала» в 2016/17.

3. В 16 последних гостевых матчах Лиги чемпионов «Барселона» шесть раз сыграла вничью, четырежды проиграла и одержала только шесть побед.

4. В двухматчевых противостояниях с итальянскими клубами «Барселона» одержала 8 побед и потерпела 5 поражений. Два последних рандеву с представителями Серии A завершились плачевно: «Ювентус» и «Рома» выбивали каталонцев на четвертьфинальной стадии розыгрыша 2016/17 и 2017/18.

5. При современном формате Лиги чемпионов «Наполи» дважды добирался до 1/8 финала и дважды проигрывал будущим победителям - «Челси» и «Реалу».

6. Зимний новичок «Наполи» Маттео Политано в этом розыгрыше Лиги чемпионов уже играл против «Барселоны»: на групповой стадии полузащитник представлял «Интер», в обоих матчах против каталонцев выходил на замену.

7. В свое время Диего Марадона поиграл за оба клуба: в «Барселоне» он провел два года (1982 — 1984), а вот «Наполи» посвятил следующие семь сезонов, что позволяет считать «адзурри» главным клубом в карьере великого аргентинца.