Репутация - ничто, игра - всё

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вчера, 14:30

«Соккер.ру» рассказывает о лидере «Лацио», которого не разглядели на родине и забраковали в Англии.

«Лацио» проводит фантастический сезон. Римляне показывают красивую, эффективную, результативную игру. То же самое можно сказать и об «Аталанте», но в отличие от «богини», столичные «орлы» претендуют на Скудетто. И вполне могут повторить свой успех двадцатилетней давности.

Прекрасен Чиро Иммобиле, забивающий больше одного гола за игру. Но не менее хорош и верный оруженосец бомбардира Луис Альберто Ромеро, отдавший двенадцать результативных передач. В основном на Иммобиле. Сам же 27-летний испанец тоже не прочь забить. На его счету три гола. Могло быть и больше, но десятый номер римлян в первую очередь ассистент. Причём первоклассный.

Как любит говорить Луис Альберто, его больше интересует процесс создания голов, а не конечное авторство. Не важно, кто поставит точку в комбинации. Главное - довести дело до гола. Испанский полузащитник - искусный дирижёр, который ведёт всю игру «орлов». Знает когда, кому и как отдать пас, предчувствует, кто может открыться. Не слишком быстро двигающийся, но быстро думающий футболист. Настоящий мозговой центр. Сейчас стоимость испанца - сорок миллионов евро. Но «Лацио» вряд ли расстанется с ним за такую сумму, потребует «двойной счётчик». Если вообще согласится отпустить. Такой игры в середине поля у римлян не было со времён Хуана Себастьяна Верона.

А ведь тёзка главного героя некогда популярной мексиканской мелодрамы прибыл в Италию с репутацией бездарности. В юности воспитаннику «Севильи» выдавали большие авансы. Но в основе он толком не заиграл - всего семь неполных матчей. Однако молодого полузащитника пригласили в «Барселону». Луис Альберто был рад такому повороту в своей биографии, но в столице Каталонии его определили во вторую команду. И не единого шанса проявить себя в основе, однако в «Барселоне В» Ромеро смотрелся неплохо. Луис Альберто тогда играл на позиции левого полузащитника.

Не получилось в «Барселоне» - получится в «Ливерпуле». Наверное, с такими мыслями молодой испанец ехал в Англию. Но и там ждало разочарование. Луис Альберто неплохо играл за резервистов, но пригласивший его Брендан Роджерс лишь изредка выпускал нападающего (да-да нападающего) на замену. А потом и вовсе испанца вернули на родину. Но не в «Севилью» или «Барселону», а в «Малагу», где арендованный футболист не показал ничего путного. Только в следующем временном прибежище - «Депортиво», у Луиса Альберто начало кое-что получаться. Стал забивать, отдавать голевые передачи. Но аренда кончилась, и пришлось снова возвращаться в «Ливерпуль».

Англичане же поспешили продать ненужного им игрока в «Лацио». Четыре миллиона евро показались вполне приличной ценой. Так молодой футболист пополнил ряды римского клуба. А мог и не пополнить. В то время Луис Альберто смирился с мыслью, что игрок он бездарный, и подумывал о завершении карьеры. В Риме желание только усилилось.

Тренер «орлов» Симоне Индзаги долго искал место для испанца. И на фланги его ставил, и в атаку, и в опорную зону. И в центр полузащиты, где Луис Альберто в итоге нашёл себя. Пусть и не сразу. Кроме того, клуб вызвал из Испании известного спортивного психолога Хуана Карлоса Альвареса Кампильо, который помог соотечественнику вернуть интерес к футболу. После Луис Альберто адаптировался к жизни в Риме. Столица Италии перестала казаться ему чужой и неласковой. Большую роль в выводе футболиста из кризиса сыграла его семья, которая перебралась в Италию.

И в сезоне 2017/18 на поле появился совсем другой Луис Альберто. Не прежний Пьеро, а вполне задорный Арлекин. Он избавился от клейма бездарного игрока. Как было сказано выше, Симоне Индзаги понял, что для игры на флангах испанцу не хватает скорости. Зато на позиции атакующего полузащитника Луис Альберто раскрылся во всей красе. Даже в сборную Испании позвали. Правда, всего один раз. Видимо, на родине футболиста ещё сильно предубеждение.

Луис Альберто раскрылся не в текущем чемпионате. На его счету два хороших сезона в небесно-голубой футболке. Например, в чемпионате 2017/18 испанец с 12 пасами стал лучшим ассистентом. Да и «Лацио» играл неплохо. Но «орлы» ещё толком не оперились, не созрели. Сейчас же они, как говорится, стали на крыло. Луис Альберто уже повторил своё достижение - двенадцать передач, и не собирается останавливаться. Нельзя тормозить, когда пошла такая игра.

Луису Альберто Ромеро - 27 лет, в сентябре исполнится 28. Возможно, он раскрылся чуть позже, чем мог бы. Но раскрылся же, посрамил тех, кто называл его бездарностью. Возможно, это сильнейший атакующий полузащитник Испании, которому нет места в сборной страны. Может быть, пока нет. До чемпионата Европы есть время, как и у тренера Луиса Энрике связаться с игроком римского клуба.

Луис Альберто мечтает выиграть чемпионат Италии, а это было бы праздником для немалой части римлян, а также снова попробовать свои силы в сборной Испании. Но этим список желаний не ограничивается. Не так давно футболист обмолвился, что хотел бы когда-нибудь оказаться в «Реале». И непросто оказаться, как в «Барселоне», а играть за «королевский клуб», быть ему полезным. Поглядим. Пока же Луис Альберто полезен в своей нынешней команде. И ещё принесёт ей немало пользы.