Атлант расправил плечи. Роналду готовится к ЛЧ

сегодня, 18:00

«Ювентус» стартует в плей-офф ЛЧ через четыре недели, и «Соккер.ру» проверил состояние Криштиану и его команды.

«Фиорентина» старалась не уступить «Ювентусу», но на победу не играли, за что поплатились. Изначально Джузеппе Якини поставил всю команду за линию мяча, на своей половине поля, предложив туринцам атаковать большими силами и позиционно.

В таком футболе Роналду всегда чувствовал себя неуютно, ему нужно пространство, пускай и потерял скорость. Зато обвинение, что Криштиану защитников один в один не обыгрывает, запоздало. Он и в «Реале» не ставил на дриблинг, не стоит путать времена.

Роналду – суперстар, первым добрался до 200 миллионов подписчиков в Инстаграм (пускай там примерно 22 % - боты, у всех знаменитостей статистика похожая). Для Серии А, где снова Ибрагимович, Криштиану не назвать самым старым, но в среду португальцу исполнится 35 лет.

Ему сложно доминировать и стягивать игру целого «Ювентуса» на себя. В «Реале» была та же история – Роналду исполнял роль главного алмаза в короне. У команды Сарри приказы раздают на высоком уровне, но автоматизма, который так любит Маурицио, не видим. Следовательно, Криштиану не получает много моментов.

Против «Фиорентины» за весь первый тайм португалец не нанес ни одного удара с игры, но забил. «Ювентус» вяло давил, Кьеза мог отличиться, но Щесны потащил. А вот когда судья увидел неправомерное попадание мяча в руку игроку гостей и назначил пенальти, то вратарь гостей Дронговски не повторил подвиг соотечественника – Роналду четко реализовал приговор.

Португалец вернулся к тому, что давно умеет – стабильно забивает. Прошло два месяца с игры против «Сассуоло», и хотя тогда была ничья 2:2, Роналду отличился. Сыграл за «Ювентус» 12 матчей, и только один соперник смог уйти, не пропустив от Криштиану – «Лацио» в победном для римлян финале Суперкубка Италии. Остальные одиннадцать пропускали.

А ведь в списке были снова «Лацио», «Байер», «Рома» (дважды), «Наполи» и «Фиорентина». У Криштиану уже 7 реализованных пенальти в чемпионате, треть мячей в Серии А – с «точек». Но Сарри просчитался, что отказался от гибридной схемы, в которой Игуаин не будет вторым Бензема, а Дибала не всегда нужен на поле.

Схема «4-3-3» работает, только если соперники ошибаются и устают, как «Фиорентина» с пенальти и в конце матча. А вот Роналду с радостью увидел бы контратаки, так любимые им по «Реалу», но его заставили высматривать навесы и собирать голы с пенальти. Если оппонент подталкивает к победе – все хорошо.

Но даже Криштиану становится бесполезным, когда речь идет о сопернике, что отказывается проигрывать «Ювентусу» в один мяч, или сыпаться, как «Кальяри». Но второй вариант редкий, чаще все решает один гол, максимум – два. Например, хотя Роналду и забил «Наполи», подопечные Гаттузо нашли силы на два точных удара, и лидер Серии А проиграл.

Против «Фиорентины» преимущество было формальным до самой концовки, когда «фиалки» сдались. Почти все атаки «Ювентуса» читались, и хотя у Дронговски нашлась секунда славы – потащил крайне сложный удар, пение туринских трибун не сочеталось с характером поединка. И так у «Ювентуса» бывает часто.

Еще осенью писали, что команда не понимает футбол Сарри. До февраля ничего не изменилось – владение и точность паса есть, но сложных комбинаций по флангам нет, комбинаций из десятков пасов без поперечных передач не видно. Вот такой «Ювентус» заставляет Криштиану полагаться строго на личный высочайший класс и дорожить каждым моментом.

Серия португальца из 16 голов в 12 матчах разных турниров, из которых восемь были для его команды победными, создана скорее вопреки действиям «Ювентуса», нежели благодаря командным усилиям. Получается, опыт Роналду – ключевой фактор. Без его голов получили вместо 8 побед, 1 ничьей и 3 поражений всего четыре абсолютных успеха. Еще раз – четыре победы в 12 играх.

Атлант расправил плечи, держит на себе планету «Ювентус». Но не похоже, чтобы Роналду нравилась игра всей команды. Скорее это сложная работа, чем сочетание творчества и удовольствия. У «Реала» тоже были такие отрезки, но там тренеры и не требовали другой футбол. А вот тот факт, что естество «Ювентуса» полностью побеждает Сарри, может повлиять на успехи в ЛЧ .

В Серии А «Интер» и «Лацио» – живые организмы, что растут и меняются. А «Ювентус» довольно унылый, без Роналду могли посыпаться. В матчах Серии А, начиная с ничьей против «Сассуоло», рисковали потерять минимум 9 пунктов. Конте и Индзаги хватило бы меньшего количества очков, чтобы обойти «Ювентус». Причем учтите, что даже Роналду не побежал, как в молодости, а работает именно на классе.

Сегодня у Криштиану за всю игру против «Фиорентины» всего 2 точных удара с «точек». С игры напарники не создали португальцу ни одного момента для прицельного выстрела, и сам он ни разу по воротам не попал. Часто форварду приходится ждать пенальти. А если не получается, то «Лацио» и «Наполи» обыгрывают «Ювентус», который без Роналду точно не играет как фаворит ЛЧ .

Темп у команды весь сезон такой низкий, что даже «Локомотив» имел классные отрезки против чемпиона Италии, и оба раза можно сказать, что команда Семина не заслужила результат, который получила. Та же история у многих соперников «Ювентуса» в Серии А. У футболистов Сарри есть класс, поэтому Бентанкур грамотно и вовремя заработал второе пенальти для Роналду.

Вот только в ЛЧ соперники играют на совершенно других скоростях, быстрее и агрессивнее в атаке, чем «Фиорентина». В 35 лет Криштиану вряд ли будет трофейным фактором на международном уровне. Впечатляющая голевая серия говорит строго о классе Роналду и закрывает унылость «Ювентуса» частыми победами. Но если бы Криштиану не выручил в половине случаев – потеряли бы первое место в Серии А. О Лиге чемпионов можно не заикаться.

Скажите, для «Ювентуса» вот такие победы привычные? В Серии А – разумеется. А знаете, что привычно в ЛЧ ? Не выигрывать кубок с 1996 года. Важно понимать, что если поставить чемпиона Италии вне критики на основании голов Роналду, которые не отражают состояние команды – нет никакой сказочной формы «Ювентуса», то первый же солидный враг в плей-офф ЛЧ сделает то, что сделал «Аякс» год назад.

Роналду лично не зазнается, в 2004 году в сборной получил прививку на всю жизнь от Греции, а в 2016-м во Франции понял, что плохой футбол иногда тоже бывает трофейным. Но вот «Ювентус», если серьезно поверят, что разгром «Фиорентины» хоть что-то значит для весны в ЛЧ , за высокомерие расплатится. И это «фиалки» еще не атаковали толком, а оборона Щесны куда хуже устроена, чем подход Роналду к голевым моментам.

«Лион» итальянцам вряд ли соперник. Но если к весне «Ювентус» не преобразится, то Роналду забьет парочку голов в плей-офф Лиги чемпионов и вылетит до финала. Исключая отрезки, когда соперники сами «плывут», фаворит показывает плохой футбол, причем Сарри, Недвед, Аньелли, Пьянич и сам Роналду это понимают. Зато есть повод похвалить последнего.

Криштиану пашет, словно ему не тридцать пять, а семнадцать, и снова нужно доказывать скаутам МЮ , что ему можно доверять. Сегодня Роналду повторил рекорд Трезеге, стал вторым футболистом «Ювентуса» с голами в девяти турах Серии А подряд. Португалец забил 50 мячей в 70 матчах за новую команду, к нему вопросов никаких, одни комплименты. А вот команда «Ювентус» – не красавцы, причем почти весь сезон.

Хватит ли усилий одного человека, если коллектив не заиграет иначе, в Лиге чемпионов? Вот в чем ключевой вопрос сезона для туринцев, еще одно скудетто им ничего нового не дает.