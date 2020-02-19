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сегодня, 16:25

«Соккер.ру» знакомит читателей с защитником «Вальядолида», за которого спорят два клуба Ла Лиги.

На прошлой неделе появилась новость об интересе сразу двух не последних клубов Испании - «Атлетико» и «Валенсии» к защитнику «Вальядолида» Мохамеду Салису. Не исключёно, что список желающих будет пополняться. А сам 20-летний футболист только вырастет в цене. «Вальядолид» тоже постарается пополнить свой клубный бюджет.

Сейчас Салису оценивается в по разным данным от 10 до 12 миллионов евро. Два года назад «Вальядолид» заплатил ганскому «Африкен Телант» 250 тысяч. Мохаммед уже подорожал в сорок раз, и это еще не предел. Вот таков талант из Африки. Славно поработала разведка «Вальядолида», нашедшая на бескрайних африканских просторах сильного футболиста. Как видим, академия «Африкен Телант» не зря носит своё имя.

Уроженец Аккры - столицы Ганы, сменил немало детских команд, прежде чем был зачислен в академию «Африкан Телант», где проходят обучения ребята из Ганы и соседних государств. Мохамед начинал в центре полузащиты. Но постепенно тренеры разглядели в нём игрока обороны. И на протяжении нескольких лет Салису оттачивал навыки игры в центре защиты.

Конечно, Мохамед мечтал о продолжении карьеры в солидном европейском чемпионате, что за ним приедут из именитого клуба. Но первым, кто его заметил, был «Вальядолид», не самый сильный клуб Испании. Вряд ли Салису видел себя в бело-фиолетовой футболке. Не исключено, что он вообще не знал о существовании такого клуба. Но он принял предложение и согласился на переезд. Ибо посчитал, что заиграть в «Вальядолиде» будет проще. Не такая высокая конкуренция в составе, как у грандов. И больше доверия молодым. Никто не выгонит за ошибку, которые неизбежны в игре молодых игроков. А ошибки защитников бывают частенько результативными.

Первый год Салису не только учил испанский язык, но и играл за резервную команду, выступающую в Сегунде В. После первого года ему предложили переписать контракт на более выгодный, а также перевели в основу. Мохамед довольно быстро сыгрался с Кико Оливасом, который старше африканца на 11 лет. Образовался довольно крепкий тандем. Результат не заставил себя долго ждать. «Вальядолид» пропустил 27 мячей в 24 встречах. Неплохо для команды, которая никогда не отличалась прочностью тылов.

Мохамед - левша, поэтому его профессия левого центрального защитника весьма востребована. Не всегда в составе можно найти такого игрока, зачастую на этой позиции действуют правши. С одной стороны Салису было легче пробиться в основу, а с другой, достоинства не должны ограничиваться природными данными. Нужно ещё упорно трудится на тренировках. А он весьма трудолюбив. Тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес Сориано неоднократно ставил молодого африканца в пример более опытным игрокам.

Рост Мохамеда за метр девяносто, что позволяет ему снимать все верхи. Он довольно быстр, от такого просто так не убежишь. Крепкий физически, атлетически сложенный африканец хорош в контактной борьбе. Лёгкое движение корпусом - и соперник отодвинут. Безо всякого нарушения правил. Салису умеет стелиться в подкатах, смело идёт в стыки, при этом остаётся вполне корректным. Две жёлтых карточки за сезон, - для центрального защитника неплохой показатель. Особенно для футболиста, проводящего первый сезон в столь сложном турнире.

При необходимости Мохамед может сыграть в опорной зоне. Но ему, весьма сильному разрушителю, порой не хватает созидательности. А именно первого паса. Отдать мяч ближнему - с этим проблем нет. Но сделать передачу на большое расстояние, чтобы обеспечить выход из обороны, - пока не получается. Всё, конечно, впереди. Научится. Но пока Салису - специалист узкого профиля.

На счету молодого ганца уже есть забитый мяч. В октябре он отправил мяч в ворота «Эйбара» и закрепил победу «бело-фиолетовых» со счётом 2:0. Потерпевшая сторона протестовала, указывала на положение «вне игры» молодого защитника. Но гол был засчитан. Спорный момент. Но показательно, как Мохамед ушёл из под контроля обороняющейся стороны. Бил без помех. И это тоже заметили те, кто продолжает следить за карьерой молодого футболиста. А на матчах «Вальядолида» были замечены скауты «Манчестер Юнайтед» и «Милана». Интересно, зачем они приезжали.

В сборной Ганы Салису пока замечен не был. Точнее, один раз привлекался, - был вызван на матч со сборной ЮАР , но на поле не выходил. Однако дебют Мохамеда в национальной команде - вопрос времени. Скоро «чёрным звёздам» предстоит отбираться на Кубок Африканских наций, и тренер Чарльз Аконнор, наверняка, не забудет про игрока «Вальядолида». Тем более что выбор игроков обороны у него не велик, а разбрасываться такими игроками ганская сборная не станет.

Конечно, при должном отношении к своему делу Мохамед скоро вырастет из бело-фиолетовой одёжки «Вальядолида», да и сам клуб постарается на нём заработать. Двенадцать миллионов евро - не предел. Этому парню есть куда расти. Будущим ли летом или через год. Но пока интерес «Атлетико» и «Валенсии» - это аванс и стимул трудиться на тренировках.