Всё идет по плану. Смолов огорчил «Реал»!

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сегодня, 10:30

Федор получает комплименты от фанатов «Барселоны» из Испании, а «Соккер.ру» рад новому голу россиянина в Ла Лиге.

После «Севильи», когда «Сельта» отбилась и вырвала ничью, показалось, что новая команда по стилистике подходит Смолову, тренер заставляет Федора пахать намного больше, чем тот работал в «Локомотиве», и самое главное – нападающий выполняет приказы и выдает объем.

Ни один футболист РПЛ в феврале не на пике формы, но Смолов старается. И ему повезло с напарником – Аспас является нападающим экстра-класса, что доказывают многочисленные голы и ассисты в Ла Лиге последних лет. Кроме того, Федор получил раздражителей, которые заставляют показывать максимум.

После «Севильи» довелось написать, что Смолову нужен гол «Реалу», чтобы расслабиться – Федор получил этот мяч, причем забил в ворота самой успешной линии защиты чемпионата Испании («Реал» пропускает реже, чем монстры обороны из «Атлетико»), и лучшего футболиста Примеры в январе – Куртуа.

Сам гол симпатичный – шикарный пас Аспаса, своевременное открывание Смолова на линии офсайда, чемпион мира Рамос вспомнил, что в матчах против сборной Федора у него не всегда получалось сыграть идеально, а Варан просто не успел. Нападающий все сделал правильно, увидели редкое для Ла Лиги явление – дебютный гол россиянина.

Последний раз такое было в 2014 году, когда первый раз в чемпионате Испании отличился Черышев в футболке «Вильярреала». Нерядовое событие, поскольку редкостное. До Дениса последним дебютный мяч праздновал Кержаков – в 2007 году, а еще раньше отличился Хохлов – двадцать лет назад.

Статистика важная, ведь показывает, что за 20 лет лишь четверо россиян радовали голами в чемпионате, чьи представители собирали победы в Лигах чемпионов и Европы, выигрывали чемпионат мира и дважды – континентальное первенство. И отсутствие обделяло, в первую очередь, сам российский футбол и игроков.

У Федора будет возможность сыграть против «Атлетико» и «Барселоны», протестировать себя против «Хетафе» – они обыграли «Краснодар» в гостях и вынесли дома. Смолову хватило 170 минут в Примере, чтобы стало понятно, насколько увлекательнее ему самому играть в Испании, чем было в составе «Локомотива».

В Москве его особо не ценил тренер – не любит Семин футболистов, склонных к рефлексии, Палычу больше подходят те, кто сами с нагрузками справятся, вроде Крыховяка, Фарфана или Денисова. Смолов – совсем другой. Дома о его былой результативности в Краснодаре благополучно забыли. Федор играл плохо, это объективно, но причины тоже были реальными.

Стиль «Локомотива» не совпал с его личным, Аспаса рядом не было, схема Семина не меняется годами, и самокопание Федора после того самого промаха влияло. Мог говорить знакомым, что пережил тот момент, с кем не бывает. Но счастливого Смолова на поле мы не видели даже в Лиге чемпионов. А в «Сельте» все предельно просто.

Федор пока играет центрального полузащитника, ведь соперники грозные. Страховал на «Сантьяго Бернабеу» левый фланг обороны, отрезая Карвахаля от Бэйла. А когда переходил на чужую половину поля, то частенько занимал то же место, что и против «Севильи» – правого инсайда, чтобы меняться местами с Аспасом. Опытным путем поняли, что Яго именно из этой зоны отдавать пасы удобнее.

Против «Реала» у Федора был один удар по чужим воротам, но попытка важная для команды и даже судьбы испанского «золота». Фанаты «Барселоны» в Испании вчера осыпали комплиментами «Калашникова» (а как еще могли прозвать российского форварда?). Если бы Смолов не забил на седьмой минуте, то гол Санти Мины после паса Дениса Суареса не имел бы значения.

А так «Реал» упустил два очка, отрыв «Барселоны» сократился до одного пункта, «Сельта» получила вторую ничью против команды из топ-5 подряд. А это значит, что не вернулись в зону вылета, хотя находятся на грани и по очкам наравне с «Мальоркой». Но борьба продолжается, ведь Смолов смог отличиться на стадионе «Реала», и этот гол не стал приятным бессмысленным бонусом – невезучая «Сельта» во второй раз подряд вырвала очки в концовке.

Испанцы пишут, что Смолов старательно выполняет свою работу и, учитывая обстоятельства – «Сельта» была однозначным аутсайдером против «Реала», что понятно, играли по схеме «3-5-2», окопавшись в защите, Федор сыграл невероятно чисто и эффективно. У «сливочных» было 15 атак с ударами, но лишь четыре раза попали в створ. У команды из Виго было всего пять ударов в сторону ворот, но три раза попали в створ, и лишь раз Куртуа сумел отразить удар – от защитника Айду, который вчера запомнился тем, что в подкате сбил Зидана с ног.

Голы Смолова и Мины сбили уже весь «Реал», ведь рассчитывали на победу, а теперь им нужно обыграть «Леванте», а затем встретиться с «Манчестер Сити» и «Барселоной» на одной неделе, хотя каталонцы подобрались вплотную, а у Гвардиолы финишный аккорд в ЛЧ с «горожанами». Смолов повлиял на футбольный сезон в Испании – нападающим проще, им порой хватает одного правильного открывания и четкого удара в угол.

Дважды с Федором в основе «Сельта» набрала очки против солидных соперников. Убедились, что Мина не является прямым конкурентом Смолову, российский нападающий был нужен Оскару, чтобы разгрузить Аспаса – Яго снова работал по всему полю, а в штрафной оказывался на любимом участке – правее центра вблизи от ворот. «Сельте» нужен был и человек на линии офсайда – Смолов, и такой теперь есть.

Денис Суарес тоже не конкурент Смолову – хуже отработал в обороне, заменив Федора, выступал на позиции «десятки». Да, отдал голевую передачу, а забил Мина. Но в прошлый раз героем развязки матча с «Севильей» стал Систо, что не помешало Смолову снова выйти в основе, а датскому игроку – появиться со скамейки. Оскар Гарсия понимает, что Федор и Яго – опытные бойцы, поэтому ставит на тех, кто играет грамотно.

Мостовой был последним российским футболистом в Ла Лиге с голом в ворота «Реала» на выезде до Смолова – в мае 2003 года Александр отличился в первом тайме, но после перерыва Рауль сравнял счет. «Сельта» тогда занимала четвертую позицию, «Реал» шел вторым, у Дель Боске на поле были Роналдо, Зидан, Фигу, Рауль, Макелеле, Эльгера, Йерро, Сальгадо, Роберто Карлос и Касильяс. Как видите, за семнадцать лет положение «сливочных» в Ла Лиге не изменилось – ведут борьбу за титул, а вот «Сельта» скатилась.

Смолову, конечно, намного сложнее, чем Мостовому, его команда слабее. Но благодаря внимательному отношению к единственному за матч моменту Федор сумел снять давление – форварду важно забить первый мяч в новой команде. Напомню, что любой гол Смолова, если он позволит «Сельте» сохранить прописку в Примере, будет по цене выше 50 млн евро, так что тут соединяют приятное – опыт игры против Рамоса и Варана, с полезным – команде из Виго нужен еще один голеадор, кроме трудяги Яго Аспаса.

Федор никогда не радовал невероятной стабильностью – к сожалению, но в тридцать лет является форвардом с богатым опытом работы на передовой, который попал в команду, где у него нет выбора. Какого именно? Играть со всех сил или получать зарплату просто за то, что у тебя правильный паспорт и на фоне Заболотного ты ничего так футболист. Смолову тридцать лет – будет непросто выдерживать темп Ла Лиги, но ощущение счастья от футбола не всегда зависит от оклада или легкости бытия.

Уставший Смолов после ничьей на «Сантьяго Бернабеу» лег спать с мыслью, что все правильно сделал. А футболистам «Локомотива», которые вчера смотрели матч и бурно праздновали гол Федора (реакцию показать не можем из-за количества мата), пора бы задуматься, правильной ли является трусливая стратегия отказа от топ-5? Понятно, что не каждого могут подготовить для раннего отъезда – например, Головин активно учится, чтобы соответствовать уровню борьбы за третью строчку во Франции.

Зато и Александр, и Федор оказались не трусливыми, вышли из зоны комфорта. И награду за это получат – в элитных лигах часто бывает весело, хотя и сложно. Но все усилия окупаются, когда можешь забить Куртуа на «Сантьяго Бернабеу», оставив позади себя двух чемпионов мира.