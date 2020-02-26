Испанец по прозвищу Китаец, который на самом деле японец

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сегодня, 17:00

«Соккер.ру» рассказывает о капитане «Манчестер Сити», который мечтает о победе в Лиге чемпионов.

К «Манчестер Сити» можно относиться по-разному. Далеко не всем нравится кадровая политика «горожан», их искусственное, во многом возвышение. Известие о двухлетней дисквалификации «Сити» в еврокубках было воспринято в футбольном мире, скажем так, без особого сожаления. Скорее наоборот.

Но в составе «горожан» есть футболист, который вызывает уважение вне зависимости от клубных пристрастий. Это их капитан Давид Сильва. Полтора десятка лет, даже больше – шестнадцать, Давид верой и правдой служит. Служит своим клубам. Вот уже десять лет он играет за «Манчестер Сити». Не каждому испанцу суждено стать легендой английского клуба. Служил и честно отслужил сборной Испании, выиграв с ней всё что можно. И продолжает служить футболу в свои тридцать четыре года.

Давид Сильва был чемпионом мира, дважды брал золото европейских первенств. Четыре раз становился чемпионом Англии. Два Кубка Англии, пять Кубков Лиги. Но в его коллекции не хватает победы в Лиге чемпионов. И «Сити» перед отбытием срока постарается покорить европейскую вершину. Хотя бы ради своего капитана.

Обладатель пушечного удара с левой ноги, потрясающей техники и столь же завидной скорости Давид Сильва стал одной из самых дорогих покупок шейха Мансура. Владелец «Манчестер Сити» заплатил за атакующего полузащитника сборной Испании и «Валенсии» 28,5 миллионов евро. Это потом уже «Сити» тратил куда больше. А десять лет назад приобретение испанского футболиста за такие деньги была громким событием. И не бесспорным.

То, что чемпион мира и Европы стоит таких денег вряд ли может кого-то удивить. Равно, как и уход Сильвы из «Валенсии». У «летучих мышей» проблемы с деньгами, и они были вынуждены продать своих лидеров - двух Давидов - Вилью и Сильву. Удивило то, что 24-летний футболист отважился на переезд в «Манчестер Сити», - не самый титулованный и не самый серьезный на взгляд испанского обывателя клуб. Ведь Сильва мог оказаться и в «Реале», - там бы он лишним точно не был, или в «Барселоне», как его товарищ и тёзка Вилья.

Но южанин, даже не просто южанин, а уроженец Канарских островов отправился в скучный и дождливый Манчестер. Это своего рода вызов, проверка себя на прочность. Ведь немногим испанцам удавалось заиграть на Туманном Альбионе. Справедливости ради скажем, что в Испании заиграло еще меньше англичан.

Но опасения были напрасными. Давид не пропал в Англии, не скис, не загрустил в дождливом Манчестере в тоске по Канарским островам. Напротив, с каждой неделей он чувствовал себя всё уверенней и уверенней в составе растущего организма под названием «Манчестер Сити». У него на глазах…. Да какое там на глазах, при самом непосредственном участии Давида Сильвы «Манчестер Сити» стал превращаться из амбициозного проекта арабского шейха в мощный коллектив. Сначала сенсацией казался выигрыш «горожан» у «Челси» осенью 2010-го. А уже весной Сильва и товарищи пили шампанское из Кубка Англии, еще через полгода под натиском «Сити» рассыпался грозный сосед – речь идёт о знаменитых 6:1 на «Олд Траффорд», а весной 2012-го голубая (в смысле клубных цветов) половина Манчестера ликовала по поводу выигрыша чемпионства. И вклад Давида Сильвы в эти громкие успехи более чем ощутим. Может быть, он и находился в тени Карлоса Тевеса и Марио Балотелли (а нападающие, как правило, заметнее игроков средней линии, к которым принадлежит Давид), но трудился испанец на славу. И сам забивал, и другим помогал. И не дурачился, как Марио, и не капризничал, как Карлитос. 6 голов и 14 передач в первом английском сезоне, 8 мячей и 21 пас во втором. Даже в третьем, когда «Сити» отступил по всем фронтам, к Давиду претензий не было и не могло быть – 5 точных ударов и 13 не менее точных передач.

И вот позади десять лет. 420 матчей, 73 гола. Всё, чего добился клуб шейха Мансура, связано с Сильвой. Во все победы испанский полузащитник внёс свой вклад. Не лепту, греческий аналог копейки, а именно вклад. Пожалуй, только один футболист «Манчестер Сити» может сравниться с Давидом в плане полезности – Серхио Агуэро, лучший бомбардир в истории «голубой луны». Но аргентинец, пришедший через год после испанца, чуть ли не половину своих голов забил при участии Давида. Иногда после передач, иногда после атак, раскрученных «Китайцем». Почему «Китайцем», - скоро узнаете. И не только Агуэро. Большинство атак «Сити» проходят при непосредственном участии Давида.

В Испании Давида частенько называют Китайцем за раскосые глаза и скулы. Тут футболисту можно и обидеться, ведь он не китаец. И не филиппинец, как пишут иные издания. Японец он. Наполовину конечно. Его маму - японку по происхождению удочерила семейная пара с Канарских островов. Там же японка со вполне испанским именем Эва Сильва встретила офицера полиции Фернандо Хименеса. Кстати, из четверых детей в семье Хименес Сильва старший Давид меньше других похож на японца. Семья футболиста впоследствии перебралась в Валенсию, и теперь Фернандо Хименес отвечает за безопасность стадиона «Месталья».

Давид начинал заниматься футболом у себя на острове Гран-Канария, но в четырнадцать лет покинул родной дом и уехал в Валенсию продолжать футбольное образование. Там из него постепенно готовили игрока основы - нового Пабло Аймара. Прежде, чем появиться в основном составе «летучих мышей», Китаец провел два сезона в аренде - в «Эйбаре» и «Сельте», откуда возвращался с очень хорошими рекомендациями. Особенно подкупало тренеров умение Давида сыграть не только на позиции под нападающими, но и на обоих флангах, при том что Сильва - ярко выраженный левша.

В 2006 году Давид дебютировал в основе «Валенсии» и сборной Испании, вскоре стал основным и там, и там. Играл в основном на позиции левого полузащитника. Отдавал немало голевых пасов, но и сам был не прочь забить. Особенно хороши были мячи, забитые дальними ударами. Среди пострадавших от Китайца была и сборная России. Один из трёх мячей, забитых в ворота Игоря Акинфеева в полуфинале чемпионата Европы, на счету Давида.

Давид Сильва чувствовал себя очень комфортно на «Месталье», но финансовые проблемы «Валенсии» стали причиной его продажи. Шейх Мансур, на которого произвела впечатление игра Давида на Евро-2008, выложил круглую сумму, не особо торгуясь. Попал в яблочко. Почему, - сказано несколькими абзацами выше. Добавить можно то, что в лице испанского японца Сильвы «Манчестер Сити» обрёл еще и патриота клуба, каких поискать. Он неоднократно говорил тёплые слова и о клубе, и о болельщиках. «Надеюсь, что когда-нибудь о нас будут говорить так же, как о „Барселоне“. Пока сложно говорить, что мы приблизились к этому уровню, но у нас уже есть победа в чемпионате Англии». Свою преданность «горожанам» Давид доказывал и на поле. А также вне его, когда отказал мадридскому «Реалу». Не раз, и не два, и не три.

Давид Сильва дослужился в своём клубе до капитана. Он один из самых опытных и уважаемых игроков в истории клуба. Его уважают и болельщики других клубов. Например, когда сын футболиста Матео родился недоношенным и за жизнь младенца боролись врачи, большинство англичан не осталось равнодушными. И когда Матео был выписан из больницы, сотни тысяч человек вздохнули с облегчением. И среди них были не только болельщики «Манчестер Сити».

Давид уже вошёл в летопись испанского футбола, как представитель едва ли не сильнейшей в истории сборной. Да и в Японии наверняка должны почитать Давида, как самого титулованного пусть не японского футболиста, но футболиста японца. В стране Восходящего Солнца наверняка знают о происхождении испанского полузащитника.