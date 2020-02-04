Загадочный Пабло Мари

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сегодня, 15:30

5 миллионов евро за аренду ноунейма на пять месяцев. «Соккер.ру» в недоумении: «Арсенал» выудил суперзащитника из-за океана или «канониры» совсем ку-ку?

Судя по комментариям, многих читателей «Соккер.ру» шокировал трансферный ход «Арсенала»: за аренду защитника бразильского «Фламенго» до конца сезона лондонцы выложили 5 миллионов евро (ориентировочная стоимость Пабло Мари на «Трансфермаркте» — 1.8 млн евро), в договоре есть опция выкупа. Интересно, за какую сумму? Удивление растет по мере «раскрытия персонажа». Пабло Мари — вовсе не юный бразильский талант, как можно было подумать после прочтения заголовка.

Речь идет о 26-летнем испанском защитнике, который на родине сыграл 135 матчей в Сегунде Б, 71 матч в Сегунде и 2 матча в Примере. Единственный сезон по эту сторону океана на высшем уровне провел в Нидерландах за «НАК Бреду». При этом Пабло три года был на контракте с «Манчестер Сити», но все три сезона провел в разъездах: играл за «Жирону», «НАК Бреду» и «Депортиво» на правах аренды, пока прошлым летом не ушел во «Фламенго» за 1.7 млн евро.

У Жорже Жезуша действительно выдал 30 матчей, как из автомата, даже забил 3 гола. Безусловно, стал частью больших побед «Фламенго» — в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес, но неужели пять месяцев хорошей игры в стране, где атака всегда ценилась в разы выше обороны, кардинально поменяли представление футбольного мира о Мари, а его самого сделали подходящим защитником для топ-клуба? Но перемены в судьбе Пабло действительно нетривиальные: прошлый европейский сезон он заканчивал в Сегунде, выступая за «Депортиво», потом съездил в Бразилию, где поработал с Жорже Жезушем, собрал охапку трофеев и принял участие в клубном чемпионате мира, а эту весну проведет в Англии, причем не в каком-нибудь «Борнмуте» при всем уважении, а в «Арсенале»! Кто ты, Пабло Мари?

Знакомый Артеты

Пабло Мари — первый трансфер Артеты в «Арсенале» и вообще в самостоятельной тренерской карьере, но вообще-то Микель знаком со своим соотечественником по работе в «Манчестер Сити». В 2016 году Артета был тренером «горожан», когда выступавший в Сегунде за «Химнастик» центрбек привлек внимание «Сити». Приобретенный за 200 тысяч евро Пабло сразу же был возвращен в Сегунду — на этот раз в «Жирону», но тренерский штаб, конечно, знал о новичках, тем более о новичках из Испании, в сторону которой Хосеп Гвардиола всегда смотрел.

Сезон в Голландии

Представьте себе, командировка новоиспеченного игрока «Манчестер Сити» в Сегунду оказалась провальной: всего 8 матчей за «Жирону» (6 в старте). Зато поездка в Бреду оказалась более плодотворной: 24-летний испанец оказался настоящим «дядькой» в самой молодой команде Эредивизие, на его долю даже выпала честь носить капитанскую повязку. НАК на протяжении всего сезона бился за выживание, в итоге команде со 193-сантиметровым капитаном удалось финишировать на 14-м месте из 18, а Пабло забил свой единственный гол в ворота «Херенвена» за тур до конца сезона. А еще в Голландии Мари дважды попадал в команду месяца.

Лестные сравнения и большое разочарование

Развивать свой успех Пабло отправился снова в Сегунду, где присоединился к «Депортиво». Целью галисийцев было возвращение в Примеру, но клуб из Ла-Коруньи остановился в шаге от выполнения задачи: «Депортиво» занял 6-е место в регулярном чемпионате, попал в плей-офф, где справился с «Малагой», но потерпел катастрофу в финальном противостоянии с «Мальоркой»: после победы 2:0 на «Риасоре» казалось, что Примера уже распахнула свои двери перед «Депортиво», однако на Балеарских островах случилась беда — 0:3.

Пабло Мари не принимал участия в успешном полуфинальном противостоянии с «Малагой» и победном матче с «Мальоркой», принял участие только в этом самом матче, который поверг всех фанатов «Депортиво» в шок. Хотя по ходу сезона Мари получал положительные характеристики, его даже сравнивали с Жераром Пике за игру на втором этаже и игру в пас. Пабло выделяется (и наверняка этим привлек Артету) тем, что дорожит мячом, приучен играть накоротке и не тушуется под прессингом. По крайней мере, под тем прессингом, который встречал в своей карьере до сих пор.

Прекрасное время во «Фламенго»

С конца июля по конец декабря Пабло Мари сыграл 30 матчей за «Фламенго» — каждый раз с первой до последней минуты. Под руководством Жорже Жезуша испанец сформировал центр обороны «Фламенго» со своим ровесником Родриго Кайо. «Красно-черные» с этой парой защитников, ставших частью рискованно-высокой линии, выиграли чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, но вряд ли повернется язык назвать оборону главным достоинством команды. В 30 матчах с Пабло Мари в составе «Фламенго» пропустил 27 мячей.

«„Арсенал“ хватает тех, кто никому не нужен»

Что сейчас ни рассказывай о Пабло Мари, а он так и останется темной лошадкой, пока не сыграет в АПЛ . Если вообще сыграет. Поэтому приходится судить не столько самого игрока, сколько действия «Арсенала», о которых высказался бывший полузащитник «канониров» Пол Мерсон: