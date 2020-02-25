Марадона против Месси. Кто круче?

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сегодня, 17:40

Накануне матча между «Наполи» и «Барселоной» обострились споры вокруг аргентинских гениев. «Соккер.ру» лезет в самую гущу.

«Барселона» объявляет Месси «величайшим игроком всех времен», но с этим согласны далеко не все. Один из явных конкурентов Лео — его соотечественник Диего Марадона, который провел семь сезонов в Неаполе, где особенно остро реагируют на каталонскую болтовню о величии Месси. Вот и накануне матча болельщики «Наполи» потроллили лидера «Барселоны» скандированием имени Диего, а представители обоих клубов высказались на эту тему. Спойлер: каждый был уважителен, но остался при своем герое.

Жерар Пике, защитник «Барселоны»:

О Марадоне всё уже было сказано, это уникальный футболист, который многое дал спорту. Он выступал за «Барселону» и за «Наполи». Его будут помнить всегда. Но если вы просите меня сравнить Марадону с Лео, я выберу стабильность Месси, учитывая, какую магию он творит на протяжении многих лет.

Лоренцо Инсинье, капитан «Наполи»:

Сейчас Месси является лучшим игроком планеты, с этим я не стану спорить, но сравнивать его с Марадоной… Понимаете, для нас Диего — святой. Марадона выше всех.

Кике Сетьен, главный тренер «Барсы»:

Мне очень нравились Кройф и Марадона, благодаря им многие влюбились в футбол, но Месси на протяжении 15 лет делает одно и то же во всех матчах, не уставая выигрывать. Такого стабильного игрока футбол еще не знал. В этом огромное преимущество Лео.

Дженнаро Гаттузо, главный тренер «Наполи»:

Диего творил настоящие чудеса и был настоящим чемпионом. Месси тоже пишет историю, у него удивительная статистика, я восхищаюсь им, даже когда сажусь играть с сыном в Playstation. Месси — великий футболист, но Марадона — Бог.

Качественно-количественные параметры

Даже если бы мы располагали точнейшей статистикой Марадоны за всю карьеру во всех подробностях и аналогичными цифрами по Месси, которые достать в теории проще, все равно не получился бы категоричный ответ. В этом и прелесть споров о футболе: творческая часть нашей любимой игры слишком велика и не поддается исчислению, особенно, когда речь идет о гениях. Но взглянуть на очевидные составляющие успеха и проверить некоторые догадки не бывает лишним.

Трофеи на клубном уровне. Месси — Марадона — 34:8

Для футболиста экстра-класса Марадона катастрофически мало выиграл на клубном уровне: у Месси более чем четырехкратное превосходство, и он еще не закончил. Диего был чемпионом Аргентины, Испании и Италии, но выиграл всего один международный трофей — Кубок УЕФА . Лео только Лигу чемпионов четырежды выигрывал, а чемпионом Испании был 10 раз.

Трофеи со сборной. Месси — Марадона — 0:1

Месси выиграл Олимпиаду-2008, но даже победа Марадоны на молодежном ЧМ -1979 котируется в Аргентине выше. В любом случае, эти турниры не считаем, нас интересуют только успехи в главной «Альбиселесте». Лео пока не смог добыть титул для своей страны, а Диего дотащил весьма среднюю сборную Аргентины до «золота» на ЧМ -1986. Для той части футбольного мира, которая по тем или иным причинам отказывается признавать Месси «величайшим из великих», это последний и самый важный оплот обороны.

Индивидуальные титулы

Количественно подсчитать сложно из-за большого количества версий, разного «веса» трофеев и их бесконечной субъективности. Месси может козырнуть шестью «Золотыми мячами», но Марадона не мог претендовать на эти награды, так как в его время «Франс Футбол» награждал только европейцев. Зато ФИФА назвала Диего Армандо игроком XX столетия, в голосовании аргентинец опередил Пеле и Эйсебио. Станет ли Месси игроком своего столетия? Впереди еще 80 лет, могут родиться новые гении, а герои начала века будут преданы забвению или к ним будут относиться так же, как мы к легендам середины XX века: уважительно, но с оговорками о том, что футбол был слишком не похож на современный.

Результативность. Месси — Марадона — 707 (0.8*):344 (0.51)

Как бомбардир Лионель Месси превосходит Диего Марадону на голову: у Лео уже вдвое больше голов, да и средняя результативность заметно выше — практически на 0.3 гола за игру. В своих сильнейших сезонах Марадона забивал на уровне 0.6-0.7 гола за игру, в то время как у Месси в пяти сезонах забитых мячей было больше, чем сыгранных матчей. Лучшая средняя результативность в отдельно взятом сезоне — 1.22.

*в среднем за игру.

Стабильность. Месси >>> Марадона

Слова Пике и Сетьена о стабильности Месси относительно Марадоны справедливы: Лео проводит 14-й подряд сезон на высочайшем уровне. В десяти подряд кампаниях капитан «Барселоны» забивает по 40+ голов, в то время как у Диего всего один столь же результативный сезон в карьере. Вот только Кике Сетьен лукавит, говоря, будто футбол не знал столь же стабильного футболиста, и этим Месси уникален. Футбол знал и прямо сейчас знает одного парня, с которым у Лео вечно соперничество. Но против Марадоны этот аргумент действительно актуален.

Образ героя. Месси > Марадона

Конечно, Лео никакой не ангел, у него есть свои пороки вроде алчности («Барселона» тратит на содержание аргентинца почти 100 миллионов евро в год) и властолюбия (у Месси проклевываются амбиции маленького тирана, почувствовавшего свой особенный статус), но все это происходит за закрытыми дверями и в принципе не должно никого волновать, кроме клуба Лионеля и его ближайшего окружения. Если не заглядывать за ширму, то Месси — прекрасный партнер по команде, замечательный семьянин и скромный человек, который держит свою жизнь подальше от посторонних глаз.

А вот дон Диего более молодому поколению болельщиков, не заставших его на футбольном поле, представляется разжиревшим наркоманом, который не имеет даже малейшего представления о хороших манерах, добре и зле. Марадону ловили на допинге во время футбольной карьеры, порой он пускался во все тяжкие, да и с годами не образумился. Вспомните, как вел себя Диего во время чемпионата мира в России, и как он мотается по всему миру в поисках наивных дураков, готовых платить за его изрядно потрепанное имя. Дорожи Марадона своей репутацией, сейчас жил бы на рекламные контракты и горя не знал. Но у него другие интересы…

Maradona pidiendo pase desde la banca pic.twitter.com/QV8jL0NnE4 — CesarKensen (@cesarkensen) February 18, 2020

Так кто же более великий?

Месси и Марадона — футболисты разных эпох, поэтому сравнивать их сложно. И хотя Лео уже стал легендой, победа на чемпионате мира выделяет Диего. Успехи Лионеля выглядят гораздо серьезнее, если их написать на языке цифр, но футбол — это не только статистика, и сравнить двух великих футболистов невозможно без любви и ненависти, симпатии и антипатии, без учета харизмы, влияния на окружающих и массы внутренних субъективных впечатлений. К примеру, аргентинские легенды почти в полном составе на стороне Марадоны, показательно мнение Хуана Себастьяна Верона, сыгравшего на стыке эпох двух великих соотечественников:

Я могу точно сказать, что Месси — это не Марадона, так как я играл с обоими. Марадона был движущей силой, он был тем, на кого вы могли рассчитывать. Месси — очень застенчивый парень, он является интровертом. Он не должен быть лидером. Я не сомневаюсь в его технических способностях, но характер у него не тот.

А это слова Эрнана Креспо:

Конечно, мы всегда ждем от него большего, но Месси — не Марадона. Он не может выиграть чемпионат мира в одиночку. Все аргентинцы должны это понять, как и партнеры по команде Лионеля. Он феноменален, если есть подходящие условия, как в «Барселоне». В противном случае ему очень тяжело.

И Габриэль Батистута туда же:

Марадона — лучший в мире. У него есть харизма и редкий талант. Возможно, Месси более талантлив, чем Диего, но у него нет той харизмы, которая есть у Марадоны. Марадона — это поэзия, Месси — это проза.

Убедительно ли звучат для вас эти слова, или цифры красноречивее? Кто же из них более великий — Марадона или Месси? Одного правильного ответа нет и быть не может, но у каждого из вас наверняка есть свое мнение.