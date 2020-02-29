Бегуны на среднюю дистанцию

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вчера, 16:58

«Соккер.ру» знакомит читателей с футболистами «Норвича», которые, вероятно, не последуют вслед за командой в Чемпионшип.

«Норвич Сити» ещё не обречён. Вчерашняя победа над «Лестером», возможно, поможет «канарейкам» избежать расставания с Премьер-Лигой. Выжить можно, хотя будет очень тяжёло.

И хотя «Норвич» на данный момент слабейший клуб АПЛ , приличные игроки есть и в его составе. В первую очередь это финский нападающий Теему Пукки, забивший одиннадцать мячей в текущем чемпионате, и голландский вратарь Тим Крул. Но есть ещё минимум четыре футболиста, которым наверняка скажут «а вас (далее идёт фамилия) попрошу остаться».

В первую очередь, фраза, сказанная Мюллером в исполнении Леонида Броневого, может быть адресована Джамалу Льюису. Тому самому, что забил единственный мяч в ворота «Лестера». 22-летний левый защитник «канареек» и без того успел заработать хорошую прессу. А в игре с «лисицами» он действительно был лучшим и, возможно, заработал себе хороший контракт.

Джамал долгое время совмещал футбол с лёгкой атлетикой. Причём добивался приличных успехов в беге на 800 и на 1 500 метров, даже становился чемпионом Великобритании в своей возрастной группе. И, возможно, в легкоатлетической сборной рассчитывали на Джамала, но он в итоге сделал выбор в пользу футбола. С его приличной скоростью и выносливостью Льюис мог бы стать нападающим. Техника подвела, поэтому молодого футболиста перевели в оборону. Сначала в центр, а потом на левый флаг. Там Джамал и играет до сих пор.

Льюис начинал в «Лутоне», но в 17 лет был приглашён в «Норвич». На протяжении трёх сезонов он является основным игроком в своём клубе, а также в сборной. Да-да, в сборной. Только не Англии, а Северной Ирландии, за которую Джамал согласился играть пару лет назад. Мама молодого англичанина родом из Белфаста, и этого оказалось достаточно, что им Джамал стал игроком североирландской сборной, за которую он уже провёл более десятка встреч.

Контракт Льюиса в силе до конца июня 2023 года. Конечно, Джамал вправе отработать его до конца и, если надо, помочь «канарейкам» пройти переэкзаменовку в Чемпионшипе. Но есть ощущение, что он не пойдёт с «Норвичем» на понижение. У молодого футболиста есть несколько предложений от клубов английской Премьер-Лиги. Правда, может отпугнуть цена. «Норвич» готов расстаться с одним из ведущих защитников не менее, чем за 12 миллионов фунтов стерлингов. Посмотрим, кто сможет потянуть такой трансфер. Проходила информация, что «Ливерпуль» уже отложил деньги на покупку.

Столько же стоит и центральный защитник «канареек» Бен Годфри. Бен вообще универсал, а его основная профессия - опорный полузащитник. Именно в этой роли он выступал в английской молодёжке.

Годфри тоже двадцать два года. В «Норвиче» он уже пять лет, причём застал предыдущую «ходку» команды в Премьер-Лиге. При этом является воспитанником «Мидлсбро». Отдавался в аренду «Шрюсбери» зелёным юнцом, вернулся вполне сформировавшимся игроком. Конечно, Бену с его способностями нужна более сильная команда, нежели «Норвич». Тогда он сможет вырасти в сильного игрока, способного заиграть и в первой сборной. Есть интерес со стороны «Тоттенхэма», «Шеффилд Юнайтед» и «Ньюкасла». Цену вы знаете.

Правый защитник Макс Ааронс моложе двух перечисленных выше товарищей на два года, однако оценивается он в 15 миллионов фунтов. Как и Льюис, Макс в детстве бегал на средние дистанции и тоже начинал в «Лутоне». Родная позиция Макса - левый защитник. Но в интересах команды был переведен на правый фланг, где он играет практически бессменно. Участвовал в двадцати шести встречах из двадцати восьми. Играет неброско, вперёд ходит редко, но на своём месте очень старателен и надёжен. Голов на счету Макса пока нет, но две результативные передачи он уже сделал. В прошлом сезоне юный футболист вошёл в символическую сборную Чемпионшипа. В текущем он вряд ли будет куда-то номинирован. Но охота на него разгорится нешуточная. Особенно, если «Норвич» не удержится в Премьер-Лиге.

Ааронса уже просматривали «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». Не исключено, что в борьбу за молодого защитника вмешается и «Манчестер Юнайтед». Говорят, что этот футболист очень нравится Гари Невиллу, и тот хотел бы рекомендовать Макса родному коллективу. Но пока Ааронс не хочет говорить о будущем. Все его мысли связаны с «Норвичем» и его борьбой за выживание.

Четвёртый неогранённый алмаз в закромах «Норвича» - левый полузащитник Тодд Кантвелл. Второй по результативности в составе «канареек». Шесть забитых мячей. Больше только у Пукки. У Тодда приличная скорость и техника. Ударам не всегда хватает силы, но это дело наживное. Тодду вообще необходимо чаще посещать тренажёрный зал. Порою футболиста не хватает на весь матч. Но у 22-летнего парня очень светлая голова. Он - хитрец и выдумщик. Более того, позиция крайнего полузащитника, скорее всего, не самая походящая для Кантвелла. Его бы в центр полузащиты. При правильно отношении к делу мог бы вырасти игрок уровня сборной. Даже калибра Пола Скоулза. На эту указывал и Гари Невилл. Ценник на полузащитника молодёжной сборной Англии начинается с 15 миллионов фунтов. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Невольно возникнет вопрос, - а что же это «Норвичу» с такими интересными футболистами не играется? Увы, вопрос этот риторический. Возможно, команда поторопилась, недозрела до повышения в классе. Теперь отчаянно бьётся за сохранение прописки. Но потенциал для роста имеется. Особенно, если перечисленная выше четвёрка останется на «Карроу Роад». Как ни были выгодны предложения других клубов, и как бы ни был велик соблазн выручить от их продажи немаленькие суммы, в интересах клуба сохранить их у себя. Иначе, процесс возрождения «Норвича» будет тянуться и тянуться.