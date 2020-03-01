Он проснулся знаменитым 

1583042729

вчера, 09:05

«Соккер.ру» рассказывает о футболисте, остановившем «Ливерпуль».

Вот и проиграл всепобеждающий, непобедимый «Ливерпуль». И кому? «Уотфорду», который вплоть до прихода тренера Найджела Пирсона, плёлся в хвосте Премьер-Лиги. Который казался безнадёжным, еле живым. Пристрелите, чтоб не мучился. Однако «шершни» выбрались из зоны вылета.

«Уотфорд» своим неожиданным выигрышем «обломал» команде Юргена Клоппа два рекорда. «Ливерпуль» не смог продлить победную серию до 19 встреч и вынужден делить это достижение с «Манчестер Сити». Устояла и беспроигрышная серия «Арсенала» в 49 встреч. «Красные» остановились на отметке 44. Но, поверьте, все эти разочарования скоро забудутся. Помешать чемпионству «Ливерпуля» не сможет даже пандемия коронавируса, если таковая будет объявлена ВОЗ. «Красные» 31 год не были чемпионами, ни разу не выигрывали Премьер-Лигу. И когда мерсисайдцы станут недосягаемыми, плевать им будет на все серии.

Это была присказка. А сказка в том, что остановил «Ливерпуль» футболист, которому несколько дней назад исполнилось двадцать два года. Пора назвать имя героя – Исмаила Сарр. Сенегалец, не француз с сенегальскими корнями, а именно сенегалец. Земляк Садио Мане и его товарищ по сборной.

Матч с «Ливерпулем» был лучшим в карьере молодого африканца. Два гола из трёх провёл именно он. Ещё два вернейших момента Исмаила не использовал. При счёте 0:0 и в конце матча, когда он едва не сотворил хет-трик. Но, наверное, это было бы слишком. Главное, что эти два мяча Сарр забил. Не без помощи старших товарищей – Троя Дини и Абдулайе Дюкуре. Но разве это так важно.

Несмотря на молодость, Исмаила достаточно опытный футболист. За его плечами чемпионат мира, прошедший в нашей стране, прошлогодний Кубок Африканских наций, в котором сборная Сенегала дошла до финала. Между прочим, в сборной он дублёр Мане. На счету Сарра 26 матчей за национальную команду и четыре забитых мяча. Неплохой темп.

Исмаила проводит первый сезон в английской Премьер-Лиге, но во Франции он успел отыграть три сезона в Лиге 1. Восемнадцатилетний юноша появился в основе «Метца» в сезоне 2016-17 и сразу стал основным в составе «драконов». Команда Сарра не удержалась в элите, но сам африканец был продан «Ренну» за приличную сумму в 17 миллионов евро. Бретонцы, разумеется, покупали Исмаилу не для маринования в запасе. Сарр сразу занял своё любимое место на правом фланге атаки и отыграл в красно-чёрной футболке два года из пяти, предусмотренных контрактом. За это время он успел отличиться 13 раз и помог «Ренну» пробиться в Лигу Европы сезона 2018-19.

Прошлым летом «Уотфорд» приобрёл Сарра за тридцать миллионов фунтов, чем изрядно удивил. Не тем, что купил. Некоторое недоумение вызвала сумма, заплаченная за футболиста. Африканец стал самым дорогим футболистом в истории клуба. Многим болельщикам и специалистам цена показалась завышенной. «Уотфорд» безобразно провёл первый круг. Сарр не исключение. Первого гола Исмаилы пришлось ждать более трёх месяцев. Только в конце ноября новичок «шершней» наконец-то забил «Саутгемптону». Но «Уотфорд» проиграл эту встречу, и локальный успех Сарра остался незамеченным. Всю осень болельщики на чём свет костерили руководство, заплатившее большие деньги за казавшегося бесполезным футболиста. Да ещё и травма голеностопа усугубила. Сарр пропустил три матча, а потом какое-то время находился не в лучшем состоянии.

Ситуацию спас приход Найджела Пирсона на должность главного тренера. В отличие от предшественников – двух испанцев, сначала Хавьера Грасии, затем Кике Флореса, Пирсон сумел разбудить Исмаилу. Молодой футболист поверил в себя и стал постепенно смотреться всё лучше и лучше. Вот Сарр забил один из двух мячей в ворота «Манчестер Юнайтед» и помог «шершням» обыграть самый титулованный клуб Англии. Затем он поразил ворота «Астон Виллы» – прямого конкурента в борьбе за выживание.

Выяснилось, что африканец очень быстр, прекрасно владеет мячом. Что диапазон его действий не ограничивается правым флангом. Что он, будучи правшой, способен сыграть и слева. И в центре, если будет такая необходимость. Во Франции всё это знали. Селекционеры «шершней» тоже были в курсе, раз рекомендовали приобрести недешёвого футболиста. Но англичане открывали Сарра для себя. И то не все, а только болельщики «Уотфорда» и его соперников. Исмаила проснулся знаменитым только в первый день весны. После сенсационной победы над «Ливерпулем» и своего дубля. Испытание медными трубами сенегальцу только предстоит.

Решил ли «Уотфорд» свою задачу? Нет, конечно. Отработал ли Сарр те самые тридцать миллионов фунтов? Тоже нет. Но и клуб, и футболист движутся в правильном направлении. «Шершни» в состоянии избежать вылета, а Исмаила показал себя потенциальным лидером клуба из лондонского предместья. И со временем он только вырастет в цене. И не только. Сарр вполне может стать не просто дублёром Мане, но и выходить на поле одновременно со своим соотечественником. Причём не только в сборной. В «Ливерпуле» своего обидчика запомнили, будьте уверены.

Даже если «Уотфорд» всё же останется за бортом Премьер-Лиги, то клуб сможет продать футболиста. Как минимум за те же деньги, что и купил. А то и с выгодой для себя. Но лучше пусть Сарр не спешит с уходом, а адаптируется как следует в своём нынешнем клубе. Тем более что шефство над молодым футболистом взял один из лидеров «шершней» Абдулайе Дюкуре. Который может стать партнёром Исмаилы не только в клубе. Не так давно француз согласился выступать за сборную Сенегала - страны своих предков.