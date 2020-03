Шамкин с «Виража». Ему прочат славу Аршавина

1584542970

В матче с «Уралом» «Зенит» не только забил 7 голов, но и засветил юную звезду — Даниила Шамкина. «Соккер.ру» знакомится.

На 72-й минуте игры с «Уралом» Артем Дзюба реализовал пенальти, сделав счет 7:1, а Сергей Семак решил использовать благоприятную ситуацию для дебюта в РПЛ очень юного и очень талантливого полузащитника Даниила Шамкина, который на 74-й минуте заменил Магомеда Оздоева. После игры дебютант поделился непередаваемыми эмоциями и признался, что « РПЛ — это совсем не страшно». Правильно мыслишь, Даниил. Не в последнюю очередь благодаря такому настрою Шамкину и удалось дебютировать в чемпионате России в 17 лет, что мало кому удается.

Кто он и откуда?

За последние годы у «Зенита» было гораздо больше дорогих легионеров в составе, нежели воспитанников, доросших до основы, поэтому дебют Шамкина привлекает к себе особое внимание. Даниил — он ведь свой парень, плоть от плоти. Родился в Санкт-Петербурге, с детства за «Зенит», как и вся его семья. Такой вывод можно сделать из милых подробностей, которыми делится общительный футболист: родители были в восторге, когда его вызывали на сборы с первой командой и долго не могли поверить, считали, что это розыгрыш. Футболку, в которой дебютировал за «Зенит» в матче с «Уралом», подарил дяде, которому обещал еще в раннем детстве. И вот еще:

Я как сейчас помню финал Кубка УЕФА между «Зенитом» и «Глазго Рейджерс» и Евро-2008, потом матч за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед». Это мои первые внятные футбольные воспоминания, мне было шесть лет. Отлично помню, что мы ночью смотрели тот матч, а Данни, который только что стал футболистом «Зенита», забил гол. Мигель — мой любимый футболист наравне с Аршавиным, всегда пытался им подражать. На «Вираже» я впервые побывал в четыре года, меня папа туда привел. Не помню, с кем играл «Зенит», но есть фотография, сделанная в тот день: я в сине-бело-голубых цветах и в зенитовском шарфе. Потом на «Вираж» я ходил постоянно.

По позиции Шамкин — центральный атакующий полузащитник, но пока рано настаивать на конкретном амплуа, тем более габариты (рост — 187 сантиметров) позволяют Даниилу действовать не только в оттяжке, но и непосредственно на позиции центрального нападающего. Возможно, из него вырастет полноценный центрфорвард, а, может быть, будет вести игру из глубины, как Иньеста, которого молодой футболист называет своим эталоном. Но это уже Семак и другие тренеры во взрослом футболе определят, где Шамкин эффективнее — между линиями или на острие. Обе возможности на сегодняшний день открыты.

Кстати, Даниилу не привыкать к ранним дебютам: за молодежку «Зенита» он впервые сыграл в 15 лет, а год назад стал самым юным футболистом в пока недолгой истории «Зенита-2», сыграв за вторую команду в 16 лет, 8 месяцев и 12 дней. Спустя три месяца Шамкин забил гол, которым вписал себя в историю ФНЛ как самый молодой автор забитого мяча в овеянной тайнами и легендами Лучше Лиге Мира. К главной команде Шамкин присоединился на втором зимнем сборе «Зенита», вакансия для юноши открылась с уходом Кокорина в «Сочи». С первых контрольных матчей Даниил стал демонстрировать свой потенциал, подкрепляя общее впечатления голами и результативными передачами. Так что дебют в матче с «Уралом» не на ровном месте получился.

Сравнения с Аршавиным

Аршавина и Шамкина разделяют более 20 лет и 15 сантиметров роста, поэтому все сравнения молодого футболиста с легендой «Зенита», по сути, высосаны из пальца. И Даниил сам это прекрасно понимает:

Очень приятно, что болельщики сравнивают меня в таком возрасте с легендой. Спасибо им за веру. Мне еще очень далеко до Андрея Сергеевича. Пока нас объединяет только то, что мы выросли в одной футбольной школе.

По большому счету, сравнения на этом и заканчиваются. Теоретически можно продолжить рисовать параллели, если Шамкин заиграет в «Зените» и станет для клуба фигурой, сопоставимой с Аршавиным. Но опять же, это будут сравнения по статусу, по уровню таланта, может быть, по статистике, но Аршавин и Шамкин — игроки разных антропометрических данных и амплуа, да еще и из разных эпох.

Дизайнер

Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Подтверждением одаренности Шамкина может служить его деятельность в качестве дизайнера одежды. В прошлом году Даниил запустил собственную линию под названием «What are you looking at?» («На что ты смотришь?»). Название и идею, судя по всему, подхватил с картины таинственного уличного художника Бэнкси, а сам рисовал на футболках и худи бабочек и разряды молнии.

Шамкин и год назад говорил, что основа его жизни — футбол, а изобретение новых «луков» — хобби и творческая реализация. Футбол победил, сейчас Даниил полностью сосредоточен на нем, а свою линию одежды больше не поддерживает. Хотя, во время вынужденной паузы из-за коронавируса мог бы себе позволить взяться за карандаш.

Вирусный ролик

В конце прошлого года Шамкин и сам поучаствовал в распространении кое-чего «вирусного». Это было «антигравитационное» видео для спонсоров академии «Зенита». Получилось зачетно, ролик пошел в Сеть и собрал миллионы просмотров. Не беда, если не видели, потому что вот: