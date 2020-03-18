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Шамкин с «Виража». Ему прочат славу Аршавина

сегодня, 17:49

В матче с «Уралом» «Зенит» не только забил 7 голов, но и засветил юную звезду — Даниила Шамкина. «Соккер.ру» знакомится.

На 72-й минуте игры с «Уралом» Артем Дзюба реализовал пенальти, сделав счет 7:1, а Сергей Семак решил использовать благоприятную ситуацию для дебюта в РПЛ очень юного и очень талантливого полузащитника Даниила Шамкина, который на 74-й минуте заменил Магомеда Оздоева. После игры дебютант поделился непередаваемыми эмоциями и признался, что «РПЛ — это совсем не страшно». Правильно мыслишь, Даниил. Не в последнюю очередь благодаря такому настрою Шамкину и удалось дебютировать в чемпионате России в 17 лет, что мало кому удается.

Кто он и откуда?

За последние годы у «Зенита» было гораздо больше дорогих легионеров в составе, нежели воспитанников, доросших до основы, поэтому дебют Шамкина привлекает к себе особое вниманиеДаниил — он ведь свой парень, плоть от плоти. Родился в Санкт-Петербурге, с детства за «Зенит», как и вся его семья. Такой вывод можно сделать из милых подробностей, которыми делится общительный футболист: родители были в восторге, когда его вызывали на сборы с первой командой и долго не могли поверить, считали, что это розыгрыш. Футболку, в которой дебютировал за «Зенит» в матче с «Уралом», подарил дяде, которому обещал еще в раннем детстве. И вот еще:

Я как сейчас помню финал Кубка УЕФА между «Зенитом» и «Глазго Рейджерс» и Евро-2008, потом матч за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед». Это мои первые внятные футбольные воспоминания, мне было шесть лет. Отлично помню, что мы ночью смотрели тот матч, а Данни, который только что стал футболистом «Зенита», забил гол. Мигель — мой любимый футболист наравне с Аршавиным, всегда пытался им подражать. На «Вираже» я впервые побывал в четыре года, меня папа туда привел. Не помню, с кем играл «Зенит», но есть фотография, сделанная в тот день: я в сине-бело-голубых цветах и в зенитовском шарфе. Потом на «Вираж» я ходил постоянно.

По позиции Шамкин — центральный атакующий полузащитник, но пока рано настаивать на конкретном амплуа, тем более габариты (рост — 187 сантиметров) позволяют Даниилу действовать не только в оттяжке, но и непосредственно на позиции центрального нападающего. Возможно, из него вырастет полноценный центрфорвард, а, может быть, будет вести игру из глубины, как Иньеста, которого молодой футболист называет своим эталономНо это уже Семак и другие тренеры во взрослом футболе определят, где Шамкин эффективнее — между линиями или на острие. Обе возможности на сегодняшний день открыты.

Кстати, Даниилу не привыкать к ранним дебютам: за молодежку «Зенита» он впервые сыграл в 15 лет, а год назад стал самым юным футболистом в пока недолгой истории «Зенита-2», сыграв за вторую команду в 16 лет, 8 месяцев и 12 дней. Спустя три месяца Шамкин забил гол, которым вписал себя в историю ФНЛ как самый молодой автор забитого мяча в овеянной тайнами и легендами Лучше Лиге Мира. К главной команде Шамкин присоединился на втором зимнем сборе «Зенита», вакансия для юноши открылась с уходом Кокорина в «Сочи». С первых контрольных матчей Даниил стал демонстрировать свой потенциал, подкрепляя общее впечатления голами и результативными передачами. Так что дебют в матче с «Уралом» не на ровном месте получился.

Сравнения с Аршавиным

Аршавина и Шамкина разделяют более 20 лет и 15 сантиметров роста, поэтому все сравнения молодого футболиста с легендой «Зенита», по сути, высосаны из пальца. И Даниил сам это прекрасно понимает:

Очень приятно, что болельщики сравнивают меня в таком возрасте с легендой. Спасибо им за веру. Мне еще очень далеко до Андрея Сергеевича. Пока нас объединяет только то, что мы выросли в одной футбольной школе.

По большому счету, сравнения на этом и заканчиваются. Теоретически можно продолжить рисовать параллели, если Шамкин заиграет в «Зените» и станет для клуба фигурой, сопоставимой с Аршавиным. Но опять же, это будут сравнения по статусу, по уровню таланта, может быть, по статистике, но Аршавин и Шамкин — игроки разных антропометрических данных и амплуа, да еще и из разных эпох.

Дизайнер

Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Подтверждением одаренности Шамкина может служить его деятельность в качестве дизайнера одежды. В прошлом году Даниил запустил собственную линию под названием «What are you looking at?» («На что ты смотришь?»). Название и идею, судя по всему, подхватил с картины таинственного уличного художника Бэнкси, а сам рисовал на футболках и худи бабочек и разряды молнии.

Шамкин и год назад говорил, что основа его жизни — футбол, а изобретение новых «луков» — хобби и творческая реализация. Футбол победил, сейчас Даниил полностью сосредоточен на нем, а свою линию одежды больше не поддерживает. Хотя, во время вынужденной паузы из-за коронавируса мог бы себе позволить взяться за карандаш.

Вирусный ролик

В конце прошлого года Шамкин и сам поучаствовал в распространении кое-чего «вирусного». Это было «антигравитационное» видео для спонсоров академии «Зенита». Получилось зачетно, ролик пошел в Сеть и собрал миллионы просмотров. Не беда, если не видели, потому что вот:

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Все комментарии
Лакшери
Лакшери
сегодня в 19:18
вакансия для юноши открылась с уходом Кокорина в «Зенит»
andreika20133
andreika20133
сегодня в 18:47
Спасибо За статью Александр Чистяков. Вы реально объективно пишите в отличии от некоторых ваших коллег . Правда всегда находятся горе правдорубы которым видимо не сидится спокойно когда пишут доброе про Зенит. (Анатолий Кандауров) Хоть немного ГРЯЗИ да поднальёт на цветы. А модераторы как будто даже и не замечают что это чистый флуд или оскорбление чувств поклонников Зенита. Вы просто посмотрите на два его поста рядом ----Там вообще нет ни какой информации. Только глупое подтрунивание и оскорбления с унижением.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил zenit_forever2014
сегодня в 18:24
В Зените это в принципе невозможно. Примеры файзуллина, Рязанцева, бухарова, Полоза, Новосельцева, набиуллина, цаллагова это показывают. Проще купить звёзд штук 15, глядишь один заиграет. Не заиграет, ещё купят
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:20, ред.
Во первых Акинфеев, Дзагоев и Карпов дебютировали в ОСНОВЕ в 17 лет, а не на замену в 17 лет. Во вторых он может повторить карьеру аршавина, только ,подсев на чипсы. Так что ждём
zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 18:15
Удачи молодому!!! Будем верить, что реально вырастет в игрока высочайшего класса!!!
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