Вундеркинд за 50 млн фунтов. Джуд Беллингхэм — цель МЮ

С приходом Бруну Фернандеша дела у МЮ пошли на лад, но клуб думает и о завтрашнем дне. «Соккер.ру» знакомится с парнем, который понравился сэру Алексу.

«Манчестер Юнайтед» претендует на Кубок Англии, имеет хорошие шансы пробиться в топ-4 АПЛ и завоевать путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон, а сегодня сразится с ЛАСКом в Лиге Европы. Но мы отодвинем текущие дела и сфокусируем внимание на событии, которое осталось незамеченным более или менее для всех, кто не является преданным поклонником «красных дьяволов».

Манчестерским журналистам стало известно, что некий Джуд Беллингхэм посетил базу «Манчестер Юнайтед» в компании своих родителей, агента, а также представителей манкунианцев, в том числе сэра Алекса Фергюсона. Джуд — талантливейший 16-летний полузащитник из «Бирмингема», за которым сейчас гоняется половина Европы.

Помните, как Мартин Эдегор в столь же нежном возрасте выбирал себе пристанище, наведываясь в гости к топ-клубам? Сравнимых масштабов ажиотаж разворачивается сейчас вокруг Джуда, причем тут еще и большие деньги замешаны: клуб-счастливчик, которого выберет вундеркинд, должен будет заплатить до 50 миллионов фунтов отступных. «Манчестер Юнайтед» эта сумма не пугает, более того, манкунианцы постарались произвести на Беллингхэма впечатление, раз самого сэра Алекса привлекли в качестве экскурсовода. Неужели и вправду так хорош этот парень?

Джуд — центральный защитник. В 16 лет он является полноценным игроком стартового состава «Бирмингема», за который в нынешнем розыгрыше Чемпионшипа провел 32 матча, забил 4 гола и сделал 3 «ассиста». Беллингхэмом интересуются, кажется, все английские топ-клубы, кроме того, держат неводы наготове «Реал», «Барселона» и дортмундская «Боруссия», которая может Джуда отточить в практически не дающей сбоев системой развития молодых игроков. Впрочем, пока приоритет хавбека — остаться на Туманном Альбионе, а фаворитами в гонке за его подписью считаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Не говоря о футбольных специалистах, английские журналисты знали о жемчужине «Бирмингема» еще до его дебюта в профессиональном футболе. Год назад, в феврале 2019-го, издание FourFourTwo составило список из 50 самых талантливых тинейджеров в английском футболе. Возглавили топ-50 Каллум Хадсон-Одои и Фил Фоден, а Беллингхэм занял 49-е место. Парню на тот момент было 15 лет, и он оказался самым молодым в топ-50. С тех пор Джуд заиграл в стартовом составе «Бирмингема», явив свои таланты профессиональному футболу и широкой публике. Если составлять список самых талантливых тинейджеров в английском футболе прямо сейчас, то в десятку Беллингхэм попадет легко.

Наверное, если хорошенько покопаться в холодильнике, то можно найти йогурт, который будет старше Джуда Беллингхэма. Наш герой родился 29 июня 2003 года. В кинотеатрах шла «Матрица: Перезагрузка», юристы Романа Абрамовича утрясали последние формальности в сделке по приобретению российским миллиардером «Челси», а GTA: Vice City стала хитом на рынке компьютерных игр за несколько недель до рождения Джуда. В августе прошлого года Беллингхэм дебютировал за «Бирмингем» в официальном матче, когда ему было 16 лет и 38 дней. Он стал самым молодым игроком в истории клуба, побив рекорд Тревора Фрэнсиса, державшийся 39 лет. Предыдущий обладатель по возрасту годится в дедушки Джуду.

