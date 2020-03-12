Вундеркинд за 50 млн фунтов. Джуд Беллингхэм — цель МЮ

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вчера, 17:30

С приходом Бруну Фернандеша дела у МЮ пошли на лад, но клуб думает и о завтрашнем дне. «Соккер.ру» знакомится с парнем, который понравился сэру Алексу.

«Манчестер Юнайтед» претендует на Кубок Англии, имеет хорошие шансы пробиться в топ-4 АПЛ и завоевать путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон, а сегодня сразится с ЛАСКом в Лиге Европы. Но мы отодвинем текущие дела и сфокусируем внимание на событии, которое осталось незамеченным более или менее для всех, кто не является преданным поклонником «красных дьяволов».

Манчестерским журналистам стало известно, что некий Джуд Беллингхэм посетил базу «Манчестер Юнайтед» в компании своих родителей, агента, а также представителей манкунианцев, в том числе сэра Алекса Фергюсона. Джуд — талантливейший 16-летний полузащитник из «Бирмингема», за которым сейчас гоняется половина Европы.

Помните, как Мартин Эдегор в столь же нежном возрасте выбирал себе пристанище, наведываясь в гости к топ-клубам? Сравнимых масштабов ажиотаж разворачивается сейчас вокруг Джуда, причем тут еще и большие деньги замешаны: клуб-счастливчик, которого выберет вундеркинд, должен будет заплатить до 50 миллионов фунтов отступных. «Манчестер Юнайтед» эта сумма не пугает, более того, манкунианцы постарались произвести на Беллингхэма впечатление, раз самого сэра Алекса привлекли в качестве экскурсовода. Неужели и вправду так хорош этот парень?

Кто вы, мистер Беллингхэм?

Джуд — центральный защитник. В 16 лет он является полноценным игроком стартового состава «Бирмингема», за который в нынешнем розыгрыше Чемпионшипа провел 32 матча, забил 4 гола и сделал 3 «ассиста». Беллингхэмом интересуются, кажется, все английские топ-клубы, кроме того, держат неводы наготове «Реал», «Барселона» и дортмундская «Боруссия», которая может Джуда отточить в практически не дающей сбоев системой развития молодых игроков. Впрочем, пока приоритет хавбека — остаться на Туманном Альбионе, а фаворитами в гонке за его подписью считаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В Англии уже давно знают о таланте Джуда

Не говоря о футбольных специалистах, английские журналисты знали о жемчужине «Бирмингема» еще до его дебюта в профессиональном футболе. Год назад, в феврале 2019-го, издание FourFourTwo составило список из 50 самых талантливых тинейджеров в английском футболе. Возглавили топ-50 Каллум Хадсон-Одои и Фил Фоден, а Беллингхэм занял 49-е место. Парню на тот момент было 15 лет, и он оказался самым молодым в топ-50. С тех пор Джуд заиграл в стартовом составе «Бирмингема», явив свои таланты профессиональному футболу и широкой публике. Если составлять список самых талантливых тинейджеров в английском футболе прямо сейчас, то в десятку Беллингхэм попадет легко.

Его молодость — его богатство

Наверное, если хорошенько покопаться в холодильнике, то можно найти йогурт, который будет старше Джуда Беллингхэма. Наш герой родился 29 июня 2003 года. В кинотеатрах шла «Матрица: Перезагрузка», юристы Романа Абрамовича утрясали последние формальности в сделке по приобретению российским миллиардером «Челси», а GTA: Vice City стала хитом на рынке компьютерных игр за несколько недель до рождения Джуда. В августе прошлого года Беллингхэм дебютировал за «Бирмингем» в официальном матче, когда ему было 16 лет и 38 дней. Он стал самым молодым игроком в истории клуба, побив рекорд Тревора Фрэнсиса, державшийся 39 лет. Предыдущий обладатель по возрасту годится в дедушки Джуду.

Start of the decade vs The end of the decade🤣Living my dream!💙#KRO pic.twitter.com/ntmYOXEsJu — Jude Bellingham (@BellinghamJude) December 31, 2019

Семья

Джуд — старший ребенок в семье Марка Беллингхэма, который служит сержантом в полиции Уэст-Мидлендса, но что более важно в контексте разговора о футболе — является настоящей легендой любительского футбола. Беллингхэм-старший никогда не выступал на профессиональном уровне, зато сменил полтора десятка команд в нон-лигах: играл за «Лимингтон», «Саттон Колдфилд», «Стоубридж» (в городе, давшем название этому клубу, появился на свет Джуд). По собственным подсчетам, Марк забил около 700 голов примерно в 850 матчах на любительском уровне. Адские цифры, если, конечно, он не привирает, как любой уважающий себя рыбак.

Фанат Месси

Перед Беллингхэмом не стоит вопрос, кто лучший игрок в истории футбола. Для себя он четко решил. Джуд является большим поклонником таланта Месси и даже использует смайлик с козлом, выражая свое особое почтение аргентинцу. Сам Джуд тоже не прочь пойти в дриблинг на своих длинных ногах, вдохновляясь игрой кумира, вот только в силу собственных антропометрических данных и позиции на поле это не всегда оправдано. Но Месси для Беллингхэма все равно — №1.

Лидерские качества

Опытные партнеры приняли Джуда в стаю не только из-за его таланта, чтобы заиграть в 16 лет с мужиками, у юноши должен быть стержень. Беллингхэм не страдает инфантилизмом, лидерские качества при нем, вот и в юношеской сборной Англии U17 на прошлогоднем товарищеском турнире в рамках подготовки к Евро-2020 капитанская повязка была на плече Беллингхэма, который тащил команду, забил Финляндии и Австрии, а потом поднял над головой кубок после победы над Польшей в серии пенальти. Угадайте, кто получил приз лучшему игроку турнира?