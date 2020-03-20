Топ-11 бесполезных звёзд футбола в сезоне-2019/20

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сегодня, 18:30

«Соккер.ру» собирает разные истории с одним знаменателем – важные ценные игроки проваливают сезон.

11. Танги Ндомбеле («Тоттенхэм»)

Говорите, не звезда? Так в мире только один опорный полузащитник, за которого в истории футбола платили больше – Родри из «Манчестер Сити». Но если испанец, играя не всегда правильно, хотя бы пользуется доверием Гвардиолы и провел ряд удачных поединков, то у Ндомбеле кризис после неплохого дебюта в составе проблемного «Тоттенхэма». Леви отвалил за хавбека из Франции 60 млн евро, а на выходе получили оценку Моуриньо: «Команда важнее игроков, я больше не могу предоставлять Ндомбеле возможности». Тут и травмы сыграли роль (Жозе округлил до «десяти за сезон»), но Танги явно недорабатывает.

10. Диего Коста («Атлетико»)

Бразильский испанец обделен интеллектом, поэтому такого Зверя может контролировать только тренер, вроде Диего Симеоне. У Косты хватило ума покашлять на журналистов в Ливерпуле – вот это шутка века, но вот играет некогда грозный форвард паршиво. Вышедший вместо него хавбек Льоренте стал героем игры ЛЧ , а Диего, хотя Симеоне ему доверяет в еврокубках и даже в чемпионате Испании дает шанс за шансом, не забивает – 2 гола и 3 ассиста за сезон. Очень слабые показатели, небрежная игра, привычная грубость. Коста плох, и Морате не помогает, и Фелиша не обучает.

9. Люка Эрнандес («Бавария»)

Рекордный новичок «Баварии» мало играет, и хотя обладает универсализмом – показывает себя с худшей стороны. В «Атлетико» хотели сохранить чемпиона мира у себя, но когда увидели желание Люки уехать и цену, предложенную немцами – согласились. Теперь у Симеоне слева перспективный Лоди, который не испугался Александер-Арнольда в ЛЧ , а у «Баварии» Эрнандес, что уступает по скорости адаптации и полезности даже юному канадцу Дэвису. Может, разыграется, но пока играет мало и средне, хоть универсален — может работать в центре и на фланге.

8. Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

Еще один дорогой летний новичок, еще один защитник, который должен был или заиграть на непривычном левом фланге лучше, чем Зинченко или Менди, или убрать Уокера справа и усилить состав Гвардиолы. Но в итоге Жоау совсем не продуктивный в атаке – хотя «Манчестер Сити» часто давит, а фланговых защитников Хосеп учит играть в стиле Лама, высоко впереди, и в обороне «горожане» с появлением Канселу не стали лучше. Возможно, допустил ошибку, когда ушел из «Ювентуса», ведь в АПЛ сыграл лишь 8 матчей в основе, а в ЛЧ выходил 4 раза с первых минут, но не запомнился. Посредственно играет для такого ценника – 65 млн евро.

7. Алексис Санчес («Интер»)

Кризис в карьере чилийца тянется не первый сезон. что в «Манчестер Юнайтед» от него не было толку, что под крылом Конте не раскрылся. А ведь Антонио умеет раскрыть футболиста, даже если у того плохое настроение и были проблемы в прошлом клубе. Но Алексис Санчес фактически завершил футбольную карьеру, просыпается иногда лишь ради сборной Чили. «Интеру» остро нужны его голы и передачи, чтобы не отставать от «Ювентуса» и «Лацио», но в итоге некогда один из лучших игроков АПЛ – еще когда рубился за «Арсенал», оказывается на лавке даже в Лиге Европы, не говоря о Серии А, где сыграл 199 минут за сезон. Полный провал аренды, к сожалению.

6. Гарет Бэйл («Реал»)

Классический пример, что бывает с футболистом невероятного уровня, если его физическая форма – подарок генетики, а вот с мозгами не срослось. Бэйл всегда настаивал, что даже не работал в зале отдельно, он просто такой крепкий, жилистый и с мышечной массой от природы. Но на самом деле речь о лентяе, который с легкостью заработал деньги благодаря конкретному виду спорта, но его интересует отдых и другое времяпровождение – гольф. Добавьте сюда постоянные травмы, которые тоже завязаны на отношении к футбольной профессии, и поймете, почему «Реал» может отдать Гарета летом бесплатно в новый клуб. Перес устал платить зарплату человеку, который заявлял о нежелании выкладываться в составе «сливочных» глупым плакатом.

5. Кепа Аррисабалага («Челси»)

Подставлял «Челси», капризничал, явно хочет сменить клуб – особенно если разговоры о том, что Лэмпард с Кепой не нашел общий язык, позже подтвердятся. Аррисабалага, если кто забыл, является самым дорогим вратарем мира. Он играет во времена, когда судьба целого «Ливерпуля» зависит от того, может ли выйти на поле Алиссон. И судьба «Атлетико» зависит от Облака, «Барселону» спасает во многих ситуациях вратарь Тер Штеген, а «Реал» перестал так часто пропускать, как раньше, когда пришел в себя Куртуа. На фоне коллег молодой испанец, которому нужно было к Евро обойти Де Хеа, выступил не просто бесполезно, а вредно. Он ошибался, но лишь недавно сменил отношение. Посмотрим, как заиграет дальше, ведь Онана из «Аякса» – на низком старте.

4. Усман Дембеле («Барселона»)

Скорее всего, Бартомеу просто обули. В «Боруссии» Д быстро поняли, с кем имеют дело, но разыграли отказ от продажи, чтобы Дембеле нервничал, устраивал бойкоты и просил провернуть его трансфер в каталонский клуб. В результате «блаугранас» заметно переплатили, как и за Коутиньо, а на выходе получили футболиста, что вышел в 5 играх Ла Лиги в этом сезоне – забил один мяч, и отыграл 136 минут в Лиге чемпионов. Получил очередную травму, вылетел надолго. Если Коутиньо хотя бы востребованный на рынке, то сложно найти клуб, что выложит 100 млн евро за Дембеле. Усман, быть может, был халифом на час, а оказался обычным любителем опаздывать, играть в компьютерные игры и собираться раз в сезон.

3. Лука Йович («Реал»)

Чего можно требовать от Луки на поле, если не хватило ума сидеть в Мадриде на карантине? Нападающий отправился в Сербию на день рождения подруги. А ничего, что у коронавируса инкубационный период, и оба отрицательных теста Йовича не спасают его знакомых от заражения? В карантине не сидел, по Белграду гулял, и на поле Йович такой же бестолковый. Не помогает Бензема, не вписался в игру «Реала». Вместо усердных тренировок в Мадриде отправился на родину, где сам может не заметить вирус, но заразить тех, с кем встретится. Зидан переживает, чтобы его сыновья из-за богатства и статуса отца не стали «маленькими идиотами»? На работе у Зинедина такие, похоже, уже есть.

2. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

Тут ничего нового не сообщим, поскольку не один год рассказывали, почему Погба не место в «Манчестер Юнайтед», почему эта сделка глупая, и почему давно пора ставить точку. Но Вудворд не разбирается в футболе, поэтому постоянно ждал, что Погба заиграет. Да, а еще станет капитаном, выиграет АПЛ вместе с «Манчестер Юнайтед», выйдет в финал Лиги чемпионов, где сыграет не хуже, чем Рамос в своих победных финалах (а других у Серхио не было). Полю давно надо бежать в «Ювентус» — «Реалу» он вряд ли нужен, у них хватает подобных футболистов. Погба, как показал Дешам, только при полном контроле, но без перегибов, как у Моуриньо, работает зрело и классно. Во всех остальных случаях прав Скоулз – он найдет повод ныть и не играть.

1. Эден Азар («Реал»)

Разве можно найти пример неудачи в сезоне более актуальный, показательный и связанный с трансфером на огромную сумму? Азар из тех, кто возвращается – в его лидерских качествах нет сомнений, он тащил сборную Бельгии до того, как Де Брюйне научился брать инициативу на себя. Однако у Эдена уже были в «Челси» плохие сезоны, даже один ужасный. Тут прямо соединяются разные сюжеты из соседних историй. Сложная адаптация, как у Канселу или Эрнандеса, несовпадение стилей, как у Йовича – в «Реале» не было инсайда слева, Роналду играл годами иначе, травмы – тут подходит сравнение и с Дембеле, и разочарование – как и Бэйл, Азар допускает, что завершит карьеру не в Мадриде. К сожалению, один из главных трансферов лета разочаровал.

Ведь Азар опытный, пришел в крепко сбитую команду, должен был заиграть сразу. Если юный Фелиш медленно оживает и обучается – видно, что двадцатилетний парень еще может заиграть в Мадриде, то в соседнем клубе будут ждать следующего сезона, чтобы увидеть настоящего Эдена Азара. А чье футбольное выступление разочаровало в этом сезоне вас лично?