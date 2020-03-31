Кто в футболе зарабатывает больше всех?

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сегодня, 20:40

Пока все основные футбольные чемпионаты и турниры стоят на паузе из-за пандемии коронавируса, есть время проанализировать другие аспекты из мира футбола. Например, кто из футболистов на сегодняшний день получает больше всех? Какова зарплата футбольных звезд и с чем ее можно сравнить?

В помощь можно взять информацию из авторитетного источника. Совсем недавно, буквально накануне о приостановлении матчей в официальных турнирах, французское издание France Football выдало любопытный материал — перечень самых дорогостоящих футболистов в мире, суммы их контрактов.

Кто впереди планеты всей

Ничего нового в этом списке мы не увидели. Как и предполагалось, основная конкуренция продолжает сохраняться между участниками хорошо известной тройки — аргентинцем Лионелем Мессии, португальцем Криштиано Роналду и бразильским форвардом Неймаром. Именно эти три футболиста зарабатывают на футбольном поле больше всех.

Суммарно все три контракта составляют колоссальную сумму — где-то около 330 млн. евро. Если быть точными, то сумма распределяется следующим образом:

форвард каталонской «Барселоны» Лионель Мессии имеет доход от своих выступлений на поле на сумму 130 млн. евро;

португальский хавбек итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду суммарно зарабатывает около 113 млн. евро;

бразильский форвард парижского клуба « ПСЖ » подписал контрактов на общую сумму 91,5 млн. евро.

Самое интересно, что лидерство аргентинца стало для многих неожиданным. В мире сегодня немало звездных футболистов, которые по всем статьям могут иметь астрономические суммы контрактов. Немало денег сегодня идет в карман игроков от спонсорских контрактов и от роялти в рекламе.

Тем не менее, оказалось, что выступая за «Барселону» Мессии умудряется зарабатывать 7 млн. евро за одну неделю. За год эта сумма составляет 84 млн.

Сюда, к сумме официальной зарплате можно добавить доходы от рекламы и имидживые права. Это еще 46 млн. евро. Почему французские журналисты решили считать доходы футболистов таким путем? Вероятно, сегодня футбол уже трудно отделить от других сопутствующих сфер. Соответственно и доходы спортсменов включают в себя не только зарплату за работу на поле, но и другие доходы от их деятельности.

Не секрет, что почти 25% от этой суммы аргентинцу приходится отдавать в качестве налогов.

У португальца Криштиану Роналду дела с финансами не намного хуже. Из 113 млн. евро футболист получает в качестве зарплаты всего 70 млн. Остальные доходы все та же реклама и имидживые права. Любопытно, но играя за туринский «Ювентус» Роналду стал получать на 10 млн. евро больше, чем выступая за мадридский «Реал».

Тройку самых дорогих футболистов мира замыкает Неймар. Доходы бразильца немаленькие, но судя по всему, они могли быть и значительно выше. Всему виной скандальный характер бразильца и проблемная репутация. Многие спонсоры отказываются иметь дело с Неймаром, стараясь не нарываться на выплату неустоек.

Несмотря на это, зарплата бразильского форварда в «Пари Сен-Жармен» впечатляющая. Огромные доходы в копилку Неймара капают от рекламы. В дальнейшем перспективы бразильца в финансовом плане могут быть лучше.

Тем более, что в сравнении возрастными Месси и Роналду у молодого Неймара еще все впереди. Возраст и прекрасные физические данные — главные козыри бразильского форварда.

Кто на подходе к самой доходной троице футболистов?

Гадать долго не нужно. Это место по праву сегодня принадлежит Антуану Гризманну. Однако разница в доходах между французом и бразильцем огромная. В активе Гризманна доход в размере 47,5 млн. евро. Но эта сумма является зарплатой за его игру в составе «Барселоны». О других доходах француза пока особо говорить нечего.

На пятом месте идет нападающий мадридского «Реала» Гаррет Бейл со своими 40 млн. евро. Такая высокая зарплата является единственной среди игроков «Реала». К слову! После перехода Роналду в «Ювентус» Гаррет Бейл стал самым высокооплачиваемым игроком в королевском клубе.

Единственное чего не хватает нападающему сборной Уэльса — это стабильности, как в игре, так и на тренировочном поле.

Судя по тому как французы считали доходы самых известных футболистов в мире, вероятно скоро футбольные контракты перестанут играть определяющую роль в спорте. На данный момент доходы от других видов деятельности составляют у Лионеля Мессии почти 30% от суммарного дохода. У Криштиану Роналду и Неймара этот процент еще больше.