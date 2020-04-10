Кто здесь лишний? «Реал» и его кладбище талантов

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сегодня, 19:00

«Соккер.ру» приступает к чистке составов больших клубов. Начинаем с уборки мадридских развалин.

Клубы во всем мире договариваются с футболистами о сокращении зарплат в тяжелый для футбола экономический период, мадридский «Реал» уже пришел к соглашению со своими игроками и благодаря этой мере сможет сэкономить от 28 до 56 миллионов евро.

Однако нужно понимать, что клубы будут испытывать финансовые затруднения в долгосрочной перспективе, поэтому в ближайшее трансферное окно постараются максимально разгрузить зарплатную ведомость, избавившись от излишеств, сидящих на шее нахлебников и просто хороших парней, которые не проходят в состав.

У «Реала» на контракте 39 футболистов (25 в главной команде + 14 разосланы по командировкам). Добрая треть из них ближайшим летом (или когда там откроется ближайшее трансферное окно?) будет выброшена за борт, чтобы дредноут «Реал» не затонул под тяжестью контрактных обязательств. От кого же «сливочным» стоит избавиться в первую очередь?

Кто лишний в «Мадриде»?

Гарет Бэйл (Уэльс)

Бэйл с его огромной зарплатой и минимальной эффективностью — первый кандидат на расставание, хотя Гарет почувствовал запах жареного и дал понять, что готов забыть о разногласиях с Зиданом и биться за место в «Реале». Поздно, тем более фланги атаки «сливочных» укомплектованы очень хорошо, и потеря Бэйла даже не будет болезненной. Впрочем, Гарет будет до последнего цепляться за свой контракт, который действует до 2022 года, потому что с учетом его выступлений в последнее время и общего падения рынка никто ему и близко не сможет предложить такие деньги.

Хамес Родригес (Колумбия)

Колумбиец может оспорить у валлийца статус «первого на выход», ведь он еще раньше стал пятым колесом в команде Зидана, из-за чего в 2017-м ушел в «Баварию» на два года. «Реалу» стоило продать Хамеса сразу по возвращении из Германии, но Родригес остался в команде, чтобы изредка появляться на поле и напоминать тень себя самого лучших времен. Тот факт, что контракт колумбийца истекает будущим летом, должен упростить процесс расставания с ним.

Марсело (Бразилия)

Марсело — чертовски талантливый футболист и один из любимцев мадридской публики, но его зарплата не соответствует статусу: бразилец, которому через месяц стукнет 32, уже второй сезон проигрывает конкуренцию — сначала Регилону, теперь Менди. Если «Ювентус» всерьез намерен забрать Марсело, нужно соглашаться, тем более замену искать не придется: есть Менди, вернется из аренды Регилон.

Мариано Диас (Доминиканская Республика)

Мариано весь сезон сидел на печи, а потом вышел в Эль Класико и через 50 секунд забил в ворота «Барселоны», установив рекорд. Яркий эпизод, но всего лишь эпизод. Форвард, до которого так редко доходит очередь — чрезмерная роскошь по нынешним временам.

(Испания)

Игровая практика Диаса в «Реале» измеряется какими-то щепотками, причем юный возраст не может служить оправданием, ведь в основе часто появлялись 19-летние Винисиус и Родриго, а Брахиму уже 20. Скорее всего, Диаса ждет аренда: продавать «с потрохами» молодого парня, у которого контракт до 2025 года сейчас не слишком выгодно, но для «Реала» он пока не готов.

Лукас Васкес (Испания)

Воспитанник «Реала», хороший парень и абсолютно положительный персонаж, но у «Мадрида» столько вингеров, что их уже можно солить, и Васкес при всех своих плюсах точно не является самым талантливым из этой братии. Ждут прогресса от бразильцев Винисиуса и Родриго, восстановится от травмы Асенсио, должен заиграть Азар, а еще есть универсал Иско и Рейньер, которому тоже нужно искать место в атаке — в Бразилии он иногда выходил слева.

Лука Йович (Сербия)

Сербский форвард не смог выйти из тени Карима Бензема, да еще и совершает не самые адекватные поступки за пределами поля. «Реал» точно рассмотрит варианты расставания с Йовичем, к которому есть интерес из Англии. Если Пересу удастся подписать Холанда, что более реально, или Мбаппе, что гораздо сложнее, то Лука будет продан без жалости и сомнений.

Лука Модрич (Хорватия) или Иско (Испания)

Не стал бы исключать уход одного из этих полузащитников. Иско хотелось бы иметь твердое место в составе, а не играть по скользящему графику на разных позициях, а Луку уже потеснил из состава Вальверде, а летом из аренды вернется Эдегор. Должен добавить конкуренции на позиции атакующего полузащитник Рейньер, так что кем-то из этих умных игроков, возможно, будет решено пожертвовать.

Кто там в аренде?

14 футболистов «Реала» выступают на правах аренды за другие клубы, из них у троих очень высокие шансы начать следующий сезон под руководством Зидана: речь об Ашрафе Хакими (дортмундская «Боруссия»), Мартине Эдегоре («Реал Сосьедад») и Серхио Регилоне («Севилья»). Кто-то отправится в новую командировку, но от некоторых «Королевский клуб» может отказаться.

Люка Зидан (Франция) и Андрей Лунин (Украина)

У «Реала» два вратаря в аренде, и, казалось бы, для них хорошая ситуация: в конце сезона закончится аренда Ареоля из ПСЖ , и Тибо Куртуа понадобится новый дублер. Вот только даже на роль второго номера эти парни пока не тянут. С Люкой, у которого заканчивается контракт, «сливочным» нужно расставаться. Да, сын Зидана постоянно играет за «Расинг», но это последняя команда Сегунды. Во втором дивизионе обретается и Лунин, но выиграть конкуренцию за пост №1 в «Овьедо» ему не удалось. У украинца контакт до 2024 года, так что Андрей может получить еще один шанс, но вряд ли в главной команде.

Дани Себальос (Испания)

В начале сезона отправился в «Арсенал» по приглашению Унаи Эмери, но заиграть в Лондоне не смог. Очевидно, что в «Реале» Себальосу тоже нет места. Дани нужно продавать, благо, спрос на него в Испании есть.

Альваро Одриосола (Испания)

Оптимист Альваро верит, что его время в «Реале» еще придет, но это не точно, потому что Одриосола не сумел закрепиться в команде за полтора года, а в следующем сезоне к «Реалу» должен присоединиться Ашраф Хакими, которому по силам соперничать с Дани Карвахалем за правую бровку. Одриосола в этой дуэли — третий лишний.

Помимо названных футболистов, «Реал» может легко расстаться с Хесусом Вальехо, Хави Санчесом, Хорхе де Фрутосом и Борхой Майоралем — всем этим футболистам уже по 23 года и в двери главной команде «Королевского клуба» они точно не стучатся. Те же, кто помоложе, вроде Кубо и Оскара, найдут себе новые пристанища, где смогут готовиться к покорению «Реала».