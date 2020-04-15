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Сидим дома у Криштиану Роналду

сегодня, 01:00

«Соккер.ру» проводит экскурсию по дому форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Во время эпидемии звезды футбола призывают оставаться дома, говоря, что им тоже тяжело находиться взаперти. Вот что сказал сам нападающий:

Это трудная ситуация для всего мира. Давайте будем благодарны за то, что действительно имеет значение: здоровье, семья и близкие. Оставайтесь дома. Давайте поможем всем работникам здравоохранения, которые сражаются за спасение жизней.

Попробуем проверить, действительно ли так тяжело Роналду не покидать пределы своего дома. Легендарный португалец перебрался в Турин летом 2018 года и обосновался на шикарной вилле, стоимость которой не сообщается, поскольку футболист снял это жилье. Впрочем, ранее Роналду жил в особняке за 6,5 млн евро, когда выступал за «Реал». Кстати, тот дом он не продал. Вероятно, что данная недвижимость стоит примерно столько же.

Вилла расположена на холмах возле церкви Гран-Мадре-ди-Дио. Добраться туда можно только по частной дороге. Дом скрыт от посторонних глаз благодаря большому количеству деревьев, но оттуда открывается шикарный вид на весь город.

Сидим дома у Криштиану Роналду

Сидим дома у Криштиану Роналду

Сидим дома у Криштиану Роналду

Разумеется, что по соседству живут только миллионеры. Не только игроки и связанные с футбольным бизнесом люди, такие как президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, но и известные представители шоу-бизнеса, владельцы крупных предприятий, богатые архитекторы и художники.

В распоряжении Криштиану 4,5 гектара – 1000 «квадратов», 200 из которых занимают восемь спален, расположенных на трех этажах. Кроме того, внутри есть тренажерный зал, бассейн, бильярд, зона спа и два секретных входа, которые гарантируют свободу от журналистов, плюс огромная терраса. Стоит отметить, что в данном районе в прошлом жил знаменитый философ Фридрих Ницше, так что форварду стоит написать книгу о том, как превратиться из обычного человека в сверхспортсмена.

Сидим дома у Криштиану Роналду

Сидим дома у Криштиану РоналдуСамые хозяйственные читатели подумают, а как же убираться в этом огромном особняке? Сколько же для этого нужно времени? Не жаль ли бедную Джорджину, которой потребуется целый день, чтобы только лишь протереть окна?

Ответ прост — у пары есть дом для прислуги и гостей. Кстати, вместе с собой португалец привёз шеф-повара, диетолога и физиотерапевта. Заметно, что люди трудятся в поте лица.

Сидим дома у Криштиану РоналдуА рядом с особняком – огромный сад, в котором любят гулять дети Криштиану. 

Утром игрок любит поупражняться с гирями:

Впрочем, к трудолюбию Криша все уже давно привыкли. Недавно его экс-одноклубник по МЮ Карлос Тевес сказал:

Он весь день проводит в тренажерном зале, он одержим. Когда тренировка начиналась в 9 часов утра, я приходил в зал в 8 часов, и он уже был там. Потом приходишь в 7:30, и он снова там.Однажды я приложил все усилия, чтобы оказаться на базе в 6:30, но он уже был там. Он был полусонный, но он был на месте.

Недавно спортсмен показал, как занимается на особенной беговой дороже, которая расположена на дне бассейна.

К спорту приучена и невеста Джорджина:

У нее особенно хорошо получаются некоторые упражнения:

 

Дом насколько огромен, что там даже можно заниматься танцами с учителем!

Иногда в бассейне может отдохнуть сразу вся семья:

В выходные можно просто поваляться на диване:

А перед сном — в джакузи:

Есть целая игровая комната для детей:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blessed house ❤️❤️❤️❤️❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 

Куда же без котика!

Можно почитать книгу, пока дети заняты учебой:

И просто расслабиться:

Разумеется, что на участке имеется и гараж:

Турин - четвёртый после Рима, Милана и Неаполя город Италии по количеству жителей, насчитывает около 876 тыс. человек, вместе с пригородами 1,7 миллион человек. Это очень важный фактор для португальца:

Турин — очень красивый и тихий город. Моя семья счастлива, а это самое главное.

Недавно мы сообщали, что во время коронавируса Роналду живет в рыбацкой деревне на Мадейре. О чем можно подумать, прочитав эту новость? Например, на что ловит Криштиану? Побил ли он рекорд по количеству пойманной рыбы в этом поселении? Расскажем и об этом месте жительства португальца, которое он снимает за 4 тысячи евро в неделю.

Жилище довольно скромное, если сравнивать с туринским домом - пять спален, тренажерный зал и бассейн.

Сидим дома у Криштиану Роналду

У многих семей есть дачи, Роналду не является исключением.

Картошку копать здесь не нужно - вилла в Марбелье оценивается примерно в 2 млн долларов. В здании находятся четыре спальни, кинозал, тренажерный зал и бассейн, рядом располагается поле для гольфа, а по соседству живет боец UFC Конор Макгрегор.

Сидим дома у Криштиану Роналду Сидим дома у Криштиану Роналду Сидим дома у Криштиану Роналду Сидим дома у Криштиану Роналду Сидим дома у Криштиану Роналду

Вы можете спросить, а сколько времени нужно Криштиану, чтобы добраться из дома до дачи, особенно во время майских праздников? Отвечаем — довольно мало, ведь у него есть свой самолет:

В статье были использованы фото: meteoweb.eu / gq.com.au /  vidas.pt / tuttosport.com / foxsports.it

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:48
Джорджина-красавица.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 01:14
Есть на что посмотреть, видео интересное, фото.
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