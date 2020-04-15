Сидим дома у Криштиану Роналду

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сегодня, 01:00

«Соккер.ру» проводит экскурсию по дому форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Во время эпидемии звезды футбола призывают оставаться дома, говоря, что им тоже тяжело находиться взаперти. Вот что сказал сам нападающий:

Это трудная ситуация для всего мира. Давайте будем благодарны за то, что действительно имеет значение: здоровье, семья и близкие. Оставайтесь дома. Давайте поможем всем работникам здравоохранения, которые сражаются за спасение жизней.

Попробуем проверить, действительно ли так тяжело Роналду не покидать пределы своего дома. Легендарный португалец перебрался в Турин летом 2018 года и обосновался на шикарной вилле, стоимость которой не сообщается, поскольку футболист снял это жилье. Впрочем, ранее Роналду жил в особняке за 6,5 млн евро, когда выступал за «Реал». Кстати, тот дом он не продал. Вероятно, что данная недвижимость стоит примерно столько же.

Вилла расположена на холмах возле церкви Гран-Мадре-ди-Дио. Добраться туда можно только по частной дороге. Дом скрыт от посторонних глаз благодаря большому количеству деревьев, но оттуда открывается шикарный вид на весь город.

Разумеется, что по соседству живут только миллионеры. Не только игроки и связанные с футбольным бизнесом люди, такие как президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, но и известные представители шоу-бизнеса, владельцы крупных предприятий, богатые архитекторы и художники.

В распоряжении Криштиану 4,5 гектара – 1000 «квадратов», 200 из которых занимают восемь спален, расположенных на трех этажах. Кроме того, внутри есть тренажерный зал, бассейн, бильярд, зона спа и два секретных входа, которые гарантируют свободу от журналистов, плюс огромная терраса. Стоит отметить, что в данном районе в прошлом жил знаменитый философ Фридрих Ницше, так что форварду стоит написать книгу о том, как превратиться из обычного человека в сверхспортсмена.

Самые хозяйственные читатели подумают, а как же убираться в этом огромном особняке? Сколько же для этого нужно времени? Не жаль ли бедную Джорджину, которой потребуется целый день, чтобы только лишь протереть окна?

Ответ прост — у пары есть дом для прислуги и гостей. Кстати, вместе с собой португалец привёз шеф-повара, диетолога и физиотерапевта. Заметно, что люди трудятся в поте лица.

А рядом с особняком – огромный сад, в котором любят гулять дети Криштиану.

Утром игрок любит поупражняться с гирями:

Впрочем, к трудолюбию Криша все уже давно привыкли. Недавно его экс-одноклубник по МЮ Карлос Тевес сказал:

Он весь день проводит в тренажерном зале, он одержим. Когда тренировка начиналась в 9 часов утра, я приходил в зал в 8 часов, и он уже был там. Потом приходишь в 7:30, и он снова там.Однажды я приложил все усилия, чтобы оказаться на базе в 6:30, но он уже был там. Он был полусонный, но он был на месте.

Недавно спортсмен показал, как занимается на особенной беговой дороже, которая расположена на дне бассейна.

К спорту приучена и невеста Джорджина:

У нее особенно хорошо получаются некоторые упражнения:

Дом насколько огромен, что там даже можно заниматься танцами с учителем!

Иногда в бассейне может отдохнуть сразу вся семья:

В выходные можно просто поваляться на диване:

А перед сном — в джакузи:

Есть целая игровая комната для детей:

Куда же без котика!

Можно почитать книгу, пока дети заняты учебой:

И просто расслабиться:

Разумеется, что на участке имеется и гараж:

Турин - четвёртый после Рима, Милана и Неаполя город Италии по количеству жителей, насчитывает около 876 тыс. человек, вместе с пригородами 1,7 миллион человек. Это очень важный фактор для португальца:

Турин — очень красивый и тихий город. Моя семья счастлива, а это самое главное.

Недавно мы сообщали, что во время коронавируса Роналду живет в рыбацкой деревне на Мадейре. О чем можно подумать, прочитав эту новость? Например, на что ловит Криштиану? Побил ли он рекорд по количеству пойманной рыбы в этом поселении? Расскажем и об этом месте жительства португальца, которое он снимает за 4 тысячи евро в неделю.

Жилище довольно скромное, если сравнивать с туринским домом - пять спален, тренажерный зал и бассейн.

У многих семей есть дачи, Роналду не является исключением.

Картошку копать здесь не нужно - вилла в Марбелье оценивается примерно в 2 млн долларов. В здании находятся четыре спальни, кинозал, тренажерный зал и бассейн, рядом располагается поле для гольфа, а по соседству живет боец UFC Конор Макгрегор.

Вы можете спросить, а сколько времени нужно Криштиану, чтобы добраться из дома до дачи, особенно во время майских праздников? Отвечаем — довольно мало, ведь у него есть свой самолет:

В статье были использованы фото: meteoweb.eu / gq.com.au / vidas.pt / tuttosport.com / foxsports.it