«На „Матч ТВ“ не пускают за критику „Зенита“». Хусаинов – о судействе

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сегодня, 11:30

Рассказ о взятках в советском футболе, о коррупции в футболе нынешнем. «Соккер.ру» собрал наиболее яркие высказывания из интервью Сергей Хусаинова.

О гонорарах советских судей

Гонорар судьи в поле составлял 17 рублей 50 копеек в высшей лиге и червонец — в первой. Ассистенты, соответственно, получали 10 и 5. Был момент, когда уже работая в управлении футбола, я выбил у начальства повышенную премию за финал Кубка СССР – 75 рублей. Это же исторический матч в карьере любого арбитра! А в положении было написано «до 100 рублей», но на деле платили те же 17,50. За международные матчи получали 275 швейцарских франков. Только они возвращались в казну госкомспорта. За 17,50 можно было прилично посидеть в ресторанчике в компании. Средняя зарплата по стране была 62 рубля.

О взятках

Экономическая ситуация была очень сложная. Одним из элементарных видов взятки были билеты на самолет. Как это делалось? Клуб оплачивал арбитру транспортные расходы, а он получал за них возмещение в бухгалтерии спорткомитета. До кавказских республик билет стоил рублей 30 – это как выручка за три матча в первой лиге. Самая большая взятка, которую предлагали? Президент ЦСКА ШахрудиДадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов. Это был матч в День Победы, показывали по Центральному телевидению. До этого были скромные предложения в 10 тысяч. Доллар тогда стоил 30 копеек. Как отсудил? В спорных ситуациях принимал решения в пользу «Спартака». Хотелось доказать чеченским руководителям ЦСКА , что не все в этом мире за деньги делается. Красно-белые выиграли – 1:0. После игры армейцы подали апелляцию по семи эпизодам на назначение пенальти. Так мне потом сказали, что ЦСКА еще и экспертной комиссии подсунул. Но в итоге все равно ничего не подтвердили.Был еще момент, когда судьям уже после игры заносили. В 90-х судил игру первой лиги в Раменском. После матча в судейскую зашел человек и начал раздавать деньги – инспектору, помощникам и подошел ко мне. Я говорю: «Что это?». – «Как же, вознаграждение. Мы выиграли, так принято». Говорю: «Спасибо, не надо». Тот удивился. Почему все берут, а я – нет. Говорю: «Будет трудно: попрошу – поможете, а нет – ничего страшного».

О коррупционной составляющей в судействе

Вспоминается один эпизод. Помните, когда Смолов еще играл за «Краснодар», был момент в матче против «Арсенала»? Там был эпизод, когда Феде порвали бутсу! А судья Артем Чистяков вместо пенальти дал ему желтую за симуляцию и удалил его с поля. Как этот арбитр вообще появился на этой игре – не знаю. В итоге Смолов из-за него был вынужден пропустить следующий матч – с прямым конкурентом за места в еврокубках. Я тогда публично сказал: «Это заказ». На это отреагировал Мутко: «Мы попросим компетентные органы побеседовать с экспертом». Позвонил начальник по безопасности РФС . Пригласил на разговор. Я под протокол подтвердил свою точку зрения: по правилам игры нарушение было против Смолова, симуляции и близко не было, желтая карточка – преднамеренная. Безопасник спрашивает меня: «А как с этим бороться?» Я уже давно говорю, что нужно создать команду, отслеживать встречи в аэропорту, движение средств по счетам. Масса вариантов! Надо только иметь желание, варианты есть. Уже потом этот Чистяков рассказывал, что прошел проверку на детекторе лжи. Да хоть десять! А чего же ты сейчас не судишь?

О том, почему его не зовут на телевидение

После долгого перерыва Валера Карпин начал привлекать к эфирам на «Матч ТВ». Хотя я знал, что в свое время Мутко дал команду: «Такого эксперта нет». Потом все равно Димка Губерниев лично просил меня выступить в качестве эксперта, я приехал на ночной эфир. Без оплаты, без всего – все во славу футбола. А потом раз и без объяснения все прекратилось. Я знаю, что это все за критику «Зенита». Я высказал свою версию против них. Сейчас на «Матч ТВ» меня не пускают. Следующий момент: меня приглашает Фетисов. До этого никогда не звал, а тут пригласил. По нашумевшему матчу «Зенит» – ЦСКА . Костя Генич говорит, что Геннадий Орлов только что выступил на «Эхо Москвы» и сказал, что Хусаинов – это ультрас и всегда всех критикует. Я на передаче сказал правду, что Сердар Азмун в одном из эпизодов нарушил правила на прямую красную. Потом там дали карточку армейцу, хотя фола никакого не было. И на этом все. А потом с эфиров пропал и Владимир Федотов. Почему? Потому что он тоже высказался против «Зенита». И это уже не секрет, все об этом знают.

О качестве работы судей

Все упало. Упала подготовка. Это ключевое в работе арбитра. Нужны наставники. Несколько лет назад Мишель Платини предложил ставить пятых судей за ворота. Стали ставить молодых. Я же считал, что нужно ставить тех, кто только закончил судить в поле. Во-первых, они авторитетные, во-вторых – им не нужна уже такая физическая подготовка, бегать 90 минут не нужно. За VAR должен сидеть человек, который прекрасно разбирается в трактовках эпизодов. Единственный его недостаток – не может бегать по полю. Он в разы должен быть лучше, чем тот, который бегает по полю. А где их взять, когда тех, которые бегают по полю нужно подготовить? Некачественную работу судей я объясняю только одним: недостаток футбольного образования.

Цитаты из интервью взяты с сайта sport.business-gazeta.ru