«Шахтер» Солигорск – «Слуцк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:04

Представляем прогноз и обзор котировок на матч пятого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Шахтер» Солигорск и «Слуцк».

«Шахтер» Солигорск

В прошлом туре чемпионата Беларуси «Шахтер» не смог в гостях обыграть «Смолевичи» (0:0). Команда Юрия Вернидуба вчистую переиграла аутсайдера, но так и не смогла распечатать его ворота.

В активе клуба из Солигорска пять набранных очков и 12 позиция в турнирной таблице. Единственную победу «Шахтер» взял в гостевом противостоянии с «Городеей» (2:0).

«Слуцк»

Клуб из одноименного города успешно начал новый сезон Высшей Лиги, набрав семь очков после четырех сыгранных матчей.

В активе «Слуцка» числятся победы над «Славией» (3:1) и «Ислочью» (3:2). Между этими матчами «Горожане» уступили брестскому «Динамо» (1:0), а в прошлом туре разделили очки с «Витебском» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» — 1.409

Ничья – 4.570

Победит «Слуцк» — 7.290

Статистика

Последняя встреча соперников закончилась разгромной победой «Шахтера» (5:0).

«Шахтер» выиграл 4 из 5 предыдущих поединка против «Слуцка».

В 3 последних встречах против соперника «Шахтер» забил 9 голов.

Прогноз

Несмотря на разные результаты на старте сезона, «Шахтер» существенно превосходит «Слуцк». Это касается и подбора футболистов и общего класса команд. Подопечные Юрия Вернидуба после серии неудач приложат все усилия, чтобы взять желанные три очка.

К тому же, «Слуцк» регулярно уступает «Горнякам» в очных встречах и часто крупно. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(-1) можно разместить с коэффициентом 1.700.