Стадионы — госпитали. Во что превращаются спортивные арены во время пандемии

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сегодня, 21:05

Пандемия COVID-19 уже давно нанесла серьёзный удар по всему спортивному миру. Почти все соревнования были перенесены на неопределённый срок, либо отменены вовсе. Но пока спортсмены и сотрудники клубов находятся на самоизоляции, сами спортивные объекты не пустуют, а активно используются. Я думаю, что мы все были бы рады, если бы на них сейчас проводились матчи, но на данный момент есть вещи посерьёзнее – лечение больных.

По всему миру, а особенно в странах, где ситуация с пандемией обстоит более серьёзно, стадионы и их близлежащие территории используют в медицинских целях. Сегодня, мы с вами виртуально будем путешествовать по нашему прекрасному, но опасному миру и рассматривать футбольные объекты, которые помогают в борьбе с коронавирусом! Поехали!

Начнём, пожалуй, с США , так как там зафиксировано более 670 тыс. подтверждённых случаев заражения коронавирусом. По статистике они находятся на первом месте по числу заболевших, обгоняя Испанию на 500 тысяч человек!

В Майами превратили автостоянку стадиона «Хард-Рок», где располагается футбольная команда города, в центр тестирования COVID-19.

Центр открылся 23 марта и используется для тестирования сотрудников служб неотложной медицинской помощи и медицинских работников.

В Лэндовере тоже превратили парковку FedEx Field в центр тестирования COVID-19.

Изображение крупным планом показывает изолированную область парковки, где пациенты могут обследоваться в различных палатках на наличие заболевания.

Стоянка Tiaa Bank Field в Джексонвилле, штат Флорида также была переделана в испытательный центр COVID-19.

На этом изображении детально видно линии палаток. С 23 марта парковка доступна для тестирования людей с симптомами коронавируса.

На этом спутниковом снимке изображена больница, которая было построена в центре футбольного поля в Шорлайн, штат Вашингтон.

На более близком изображении показаны две большие палатки, расположенные прямо на вершине поля. Во временной больнице подготовили 200 койко-мест. Они предназначены для лечения заражённых коронавирусом

Свой вклад в борьбу с пандемией внёс теннисный центр имени Билли Джин Кинг (легендарная американская теннисистка). Часть арены переоборудуют под временный госпиталь. По предварительным данным, он сможет одновременно принять 350 заболевших.

«Мы здесь, чтобы помочь, иначе быть не может. Нью-Йорк — это наш дом, это касается всех нас», — отметил директор Ассоциации тенниса США (USTA) по коммуникациям Крис Видмайер.

Сама Кинг подчеркнула, что на одном из кортов этого теннисного центра, где должен с 24 августа по 13 сентября пройти турнир «Большого шлема», будут упаковывать до 25 000 наборов еды в день для жителей Нью-Йорка.

«Остальные части арены станут больницей, а этот корт — центром приготовления и распределения еды, где героические люди будут фасовать до 25 000 наборов в день. В каждом наборе будет двухдневный паек для пациентов, рабочих и детей», — написала Билли Кинг в Twitter.

На секунду заглянем в Бразилию. На стадионе «Пакаэмбу» в Бразилии расположился огромный полевой центр для больных с COVID-19. Временный госпиталь может вместить до 200 человек. Выглядит очень необычно.

Передвигаемся уже в Европу. Руководство дортмундской «Боруссии» приняло решение, что стадион команды будет использоваться как медицинский центр. На северной трибуне врачи будут оказывать помощь больным с подозрением на COVID-19.

Как информирует официальный сайт «шмелей», медицинский центр будет базироваться на северной трибуне стадиона. Работающие здесь медицинские специалисты будут решать, стоит ли продолжать лечение пациента в амбулаторных условиях.

Перебираемся в Испанию. Активную поддержку своей стране оказывает мадридский «Реал». Клуб не только поддержал здравоохранение солидной денежной суммой, но и предоставил собственный стадион под склад для предметов медицинского назначения. Открытие склада позволит улучшить логистику, в частности увеличить время отклика на нужды больниц.

Перенесёмся в Англию. «Манчестер Сити подписал договор с Национальной службой здравоохранения об использовании „Этихад Стэдиум“ на период пандемии. На данный момент непонятно, как именно будет использоваться стадион „горожан“. Известно лишь, что в ближайшее время на „Этихаде“ пройдут учебные курсы для медицинского персонала, которые работают с больными коронавирусом.

„Манчестер Сити“ стал не первым клубом Премьер-лиги, предоставившим свой стадион медикам. Ранее подобный шаг сделал „Уотфорд“. Пока болезнь не отступила, Национальная служба здравоохранения сможет рассчитывать на „Викаридж Роуд“.

„Тоттенхэм“ тоже не остался в стороне. „Шпоры“ отдали свою арену под женскую амбулаторию службы больницы Северного Мидлсекса.

Последним местом будет Болгария. Карантинный центр на 500 койко-мест может быть развернут на „Арене Армеец“. 20 марта 2020 года была проведена тренировка по развёртыванию госпиталя, которая прошла успешно. На данный момент, на болгарском стадионе устроили склад медицинских товаров, но арена в любой момент может превратиться в госпиталь.

Итоги

Как итог, можно сказать, что спортивное сообщество успешно начало помогать медицинским службам. И мне кажется, с каждым днём будет больше и больше клубов, которые протянут руку. Выделение клубной инфраструктуры для борьбы с коронавирусом – это благородное решение, которое непременно ускорит процесс для преодоления пандемии. Мне хочется верить, что уже в скором времени эти меры себя оправдают, и стадионы будут использоваться по назначению. Да, непонятно, сколько это ещё продлится. Может две недели, может месяц, может три месяца или даже полгода, НО ! Мы должны это перетерпеть! Не надо без нужды выходить на улицу, нужно обязательно выполнять все меры предосторожности и тогда мы вернёмся в наш привычный ритм жизни и, конечно же, вернётся футбол! Всем пока!

Друзья, хочу сказать огромное спасибо за то, что прочитали эту статью! Я очень благодарен и надеюсь, что вам понравилось!

Всех благ!