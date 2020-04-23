«Славия» Мозырь – ФК «Минск»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для матча шестого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Славия» и ФК «Минск».
«Славия» Мозырь
«Славия» в прошедшем туре чемпионата Беларуси потерпела второе поражение в сезоне. Клуб из Мозыря уступил в гостях «Ислочи» со счетом 1:2, хотя превзошел своего соперника по владению мячом, ударам и количествам созданных моментов.
В активе хозяев предстоящего матча семь очков и седьмая позиция в турнирной таблице, которую они разделяют еще с тремя клубами.
ФК «Минск»
Столичный футбольный клуб проиграл три матча подряд и опустился на одиннадцатую позицию в турнирной таблице. В стартовых турах «Минск» обыграл «Белшину» (3:1) и минское «Динамо» (3:2).
На прошедших выходных «Минск» с минимальным счетом уступил в Бресте «Руху», продемонстрировав невпечатляющую игру в атаке. В целом гости этой встречи не забивают в трех последних поединках.
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Славия» — 2.110
- Ничья – 3.190
- Победа ФК «Минск» — 3.170
Статистика
- «Славия» не проигрывала дома «Минску» в 5 последних матчах – 3 победы и 2 ничьи.
- В активе «Славии» 5 побед в 6 последних домашних поединках.
- «Минск» проиграл 2 предыдущих выездных поединка с «сухим» счетом.
Прогноз
В пользу «Славии» в предстоящем матче говорит сразу несколько факторов. Клуб из Мозыря очень успешно играет дома, где в этом сезоне уже дважды обыграл БАТЭ. Кроме того, у ФК «Минск» откровенно разладилась игра, как в защите, так и в нападении.
Полагаем, что хозяева оправдают статус фаворита в противостоянии с удобным соперником. В БК Pinnacle ставку на П1 можно разместить с коэффициентом 2.110.