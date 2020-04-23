«Славия» Мозырь – ФК «Минск»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:29

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для матча шестого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Славия» и ФК «Минск».

«Славия» Мозырь

«Славия» в прошедшем туре чемпионата Беларуси потерпела второе поражение в сезоне. Клуб из Мозыря уступил в гостях «Ислочи» со счетом 1:2, хотя превзошел своего соперника по владению мячом, ударам и количествам созданных моментов.

В активе хозяев предстоящего матча семь очков и седьмая позиция в турнирной таблице, которую они разделяют еще с тремя клубами.

ФК «Минск»

Столичный футбольный клуб проиграл три матча подряд и опустился на одиннадцатую позицию в турнирной таблице. В стартовых турах «Минск» обыграл «Белшину» (3:1) и минское «Динамо» (3:2).

На прошедших выходных «Минск» с минимальным счетом уступил в Бресте «Руху», продемонстрировав невпечатляющую игру в атаке. В целом гости этой встречи не забивают в трех последних поединках.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Славия» — 2.110

Ничья – 3.190

Победа ФК «Минск» — 3.170

Статистика

«Славия» не проигрывала дома «Минску» в 5 последних матчах – 3 победы и 2 ничьи.

В активе «Славии» 5 побед в 6 последних домашних поединках.

«Минск» проиграл 2 предыдущих выездных поединка с «сухим» счетом.

Прогноз

В пользу «Славии» в предстоящем матче говорит сразу несколько факторов. Клуб из Мозыря очень успешно играет дома, где в этом сезоне уже дважды обыграл БАТЭ . Кроме того, у ФК «Минск» откровенно разладилась игра, как в защите, так и в нападении.

Полагаем, что хозяева оправдают статус фаворита в противостоянии с удобным соперником. В БК Pinnacle ставку на П1 можно разместить с коэффициентом 2.110.