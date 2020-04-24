Рейтинг! Топ-10 мощнейших бразильцев в РПЛ

1587729526

вчера, 14:58

«Соккер.ру» расскажет о лучших представителях национальных группировок в Российской Премьер-Лиге. Начинаем с кудесников мяча.

За все время в российском чемпионате сыграли 159 бразильцев. В эту компанию вписываем Гильерме, Ари и Марио Фернандеса, получивших российские паспорта и ставших кандидатами в сборную России: они ведь бразильцы по рождению и начинали свой путь в РПЛ без гражданства РФ . Представители страны «пентакампеонов» — вторая по численности легионерская группировка в чемпионатах России, больше у нас играло только украинцев (243), что объясняется территориальной близость.

Обязательно расскажем и о выдающихся соседях, проявивших себя в РПЛ , а сегодня из 159 бразильцев выбираем десятку самых классных, успешных и запоминающихся! Конкуренция настолько высока, что в топ-10 не поместились такие мастера как Дуду, Жо, Моцарт, Луис Адриано, Родольфо, Маурисио. Трудно было никого не забыть и расставить всех по местам. Наверняка вы найдете поводы поспорить, но единственно верного варианта нет — это лишь частное мнение. Так что дискуссии — быть!

10 место. Фернандо («Спартак») — 98 матчей, 12 голов

Возможно, лучший «реджиста», когда-либо игравший в Российской Премьер-Лиге, ведь в нашем чемпионате в опорной зоне обычно действуют полузащитники иного склада — сильные, грубые, двужильные. Фернандо был архитектором игры чемпионского «Спартака» в сезоне 2016/17, запомнился мастерским исполнением стандартов, в том числе забил «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.

9 место. Ари («Спартак», «Краснодар», «Локомотив») — 292 матча, 88 голов

Ари приехал в Россию уже больше десяти лет назад и с тех пор играет за топ-клубы, собрал полный комплект наград РПЛ , завоевал Кубок России и получил паспорт гражданина РФ , благодаря которому уже не считается легионером в нашем чемпионате и даже пару раз сыграл за сборную России. Ари не является выдающимся футболистом, футбол в его исполнении не поражает воображения, но бразилец берет упорством и стабильностью.

8 место. Гильерме («Локомотив») — 313 матчей

Выступает за «Локомотив» с 2007 года, старт карьеры в РПЛ получился трудным, но потом Маринато добился статуса одного из самых успешных вратарей чемпионата и вообще стал своим в доску. Настолько, что получил гражданство и в прошедшем отборочном цикле Евро-2020 защищал ворота сборной России

7 место. Алекс («Спартак») — 69 матчей, 19 голов

Очень жаль, что атакующий полузащитник провел в России всего два года, но даже за этот короткий срок Алекс Мескини успел очаровать болельщиков «Спартака», которые до сих пор с удовольствием вспоминают бразильца с нестандартным мышлением и волшебной левой ногой. Алекс отдавал тонкие передачи — у него три десятка «ассистов», забивал «парашютиком», классно исполнял стандарты. Большой мастер!

6 место. Дани Карвальо ( ЦСКА ) — 141 матч, 26 голов

Если Алекс был вынужден внезапно покинуть «Спартака» по семейным причинам, то Карвальо быстро сошел со сцены, потому что снизил к себе требования. Но даже двух классных сезонов хватило Дани, чтобы попасть в число избранных бразильцев. Особенно хорош Карвальо был в 2004-2005 годах, когда был креативным мозгом команды Валерия Газзаева, выигравшей Кубок УЕФА и чемпионат России. Можно только пожалеть, что футболист с такими задатками в 24 года решил, что уже всего достиг и дальше катился по наклонной.

5 место. Робсон («Спартак») — 145 матчей, 40 голов

Может быть, не самый мастеровитый бразилец в наших краях, зато самый титулованный: Робсон пять раз выигрывал чемпионат России с московским «Спартаком». Поначалу над Луисом посмеивались, тактической выучки ему явно не хватало, но Романцев слепил из бразильца приличного форварда, который не только клепал с «красно-белыми» титулы в России, но и регулярно играл в Лиге чемпионов.

4 место. Веллитон («Спартак») — 133 матча, 61 гол

Легкий, резкий, настырный форвард на протяжении нескольких лет был олицетворением атаки «Спартака». Веллитон всегда шел до конца и забивал голы в промышленных масштабах, особенно, когда рядом был Алекс, всегда готовый вывести соотечественника на ворота изумительной передачей. Два подряд титула лучшего бомбардира РПЛ — личный знак качества форварда.

3 место. Марио Фернандес ( ЦСКА ) — 265 матчей, 6 голов

Основной футболист сборной России, участник ЧМ -2018 не нуждается в представлениях. Агент защитника ЦСКА Жорже Машаду на днях рассказал любопытную историю:

По Марио было два предложения с одинаковыми ценниками – от ЦСКА и от «Реала», который тогда возглавлял Моуриньо. Не спрашивайте меня почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов [сбегал из «Гремио» и сборной Бразилии]. Однако с ним вообще больше не возникало никаких проблем, он полюбил Россию и стал играть за её сборную.

Фернандес прикипел к ЦСКА , в составе которого трижды становился чемпионом России, и даже перешел под знамена нашей национальной сборной.

2 место. Халк («Зенит») — 148 матчей, 76 голов

Один из сильнейших футболистов, когда-либо выступавших в чемпионате России. К 76 голам нужно добавить еще 60 результативных пасов в составе «Зенита». Иногда Халк в одиночку разрывал соперников «сине-бело-голубых», при этом с блестящим бразильцем в составе петербуржцы выиграли только один титул за четыре года. Несмотря на фантастическую индивидуальную игру Халка, осталась какая-то недосказанность: кажется, что «Зенит» не извлек максимальной пользы из сотрудничества с суперфутболистом по меркам РПЛ .

1 место. Вагнер Лав ( ЦСКА ) — 259 матчей, 124 гола