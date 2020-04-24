Рейтинг! Топ-10 мощнейших бразильцев в РПЛ

«Соккер.ру» расскажет о лучших представителях национальных группировок в Российской Премьер-Лиге. Начинаем с кудесников мяча.
За все время в российском чемпионате сыграли 159 бразильцев. В эту компанию вписываем Гильерме, Ари и Марио Фернандеса, получивших российские паспорта и ставших кандидатами в сборную России: они ведь бразильцы по рождению и начинали свой путь в РПЛ без гражданства РФ. Представители страны «пентакампеонов» — вторая по численности легионерская группировка в чемпионатах России, больше у нас играло только украинцев (243), что объясняется территориальной близость.
Обязательно расскажем и о выдающихся соседях, проявивших себя в РПЛ, а сегодня из 159 бразильцев выбираем десятку самых классных, успешных и запоминающихся! Конкуренция настолько высока, что в топ-10 не поместились такие мастера как Дуду, Жо, Моцарт, Луис Адриано, Родольфо, Маурисио. Трудно было никого не забыть и расставить всех по местам. Наверняка вы найдете поводы поспорить, но единственно верного варианта нет — это лишь частное мнение. Так что дискуссии — быть!
10 место. Фернандо («Спартак») — 98 матчей, 12 голов
Возможно, лучший «реджиста», когда-либо игравший в Российской Премьер-Лиге, ведь в нашем чемпионате в опорной зоне обычно действуют полузащитники иного склада — сильные, грубые, двужильные. Фернандо был архитектором игры чемпионского «Спартака» в сезоне 2016/17, запомнился мастерским исполнением стандартов, в том числе забил «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.
9 место. Ари («Спартак», «Краснодар», «Локомотив») — 292 матча, 88 голов
Ари приехал в Россию уже больше десяти лет назад и с тех пор играет за топ-клубы, собрал полный комплект наград РПЛ, завоевал Кубок России и получил паспорт гражданина РФ, благодаря которому уже не считается легионером в нашем чемпионате и даже пару раз сыграл за сборную России. Ари не является выдающимся футболистом, футбол в его исполнении не поражает воображения, но бразилец берет упорством и стабильностью.
8 место. Гильерме («Локомотив») — 313 матчей
Выступает за «Локомотив» с 2007 года, старт карьеры в РПЛ получился трудным, но потом Маринато добился статуса одного из самых успешных вратарей чемпионата и вообще стал своим в доску. Настолько, что получил гражданство и в прошедшем отборочном цикле Евро-2020 защищал ворота сборной России
7 место. Алекс («Спартак») — 69 матчей, 19 голов
Очень жаль, что атакующий полузащитник провел в России всего два года, но даже за этот короткий срок Алекс Мескини успел очаровать болельщиков «Спартака», которые до сих пор с удовольствием вспоминают бразильца с нестандартным мышлением и волшебной левой ногой. Алекс отдавал тонкие передачи — у него три десятка «ассистов», забивал «парашютиком», классно исполнял стандарты. Большой мастер!
6 место. Дани Карвальо (ЦСКА) — 141 матч, 26 голов
Если Алекс был вынужден внезапно покинуть «Спартака» по семейным причинам, то Карвальо быстро сошел со сцены, потому что снизил к себе требования. Но даже двух классных сезонов хватило Дани, чтобы попасть в число избранных бразильцев. Особенно хорош Карвальо был в 2004-2005 годах, когда был креативным мозгом команды Валерия Газзаева, выигравшей Кубок УЕФА и чемпионат России. Можно только пожалеть, что футболист с такими задатками в 24 года решил, что уже всего достиг и дальше катился по наклонной.
5 место. Робсон («Спартак») — 145 матчей, 40 голов
Может быть, не самый мастеровитый бразилец в наших краях, зато самый титулованный: Робсон пять раз выигрывал чемпионат России с московским «Спартаком». Поначалу над Луисом посмеивались, тактической выучки ему явно не хватало, но Романцев слепил из бразильца приличного форварда, который не только клепал с «красно-белыми» титулы в России, но и регулярно играл в Лиге чемпионов.
4 место. Веллитон («Спартак») — 133 матча, 61 гол
Легкий, резкий, настырный форвард на протяжении нескольких лет был олицетворением атаки «Спартака». Веллитон всегда шел до конца и забивал голы в промышленных масштабах, особенно, когда рядом был Алекс, всегда готовый вывести соотечественника на ворота изумительной передачей. Два подряд титула лучшего бомбардира РПЛ — личный знак качества форварда.
3 место. Марио Фернандес (ЦСКА) — 265 матчей, 6 голов
Основной футболист сборной России, участник ЧМ-2018 не нуждается в представлениях. Агент защитника ЦСКА Жорже Машаду на днях рассказал любопытную историю:
По Марио было два предложения с одинаковыми ценниками – от ЦСКА и от «Реала», который тогда возглавлял Моуриньо. Не спрашивайте меня почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов [сбегал из «Гремио» и сборной Бразилии]. Однако с ним вообще больше не возникало никаких проблем, он полюбил Россию и стал играть за её сборную.
Фернандес прикипел к ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом России, и даже перешел под знамена нашей национальной сборной.
2 место. Халк («Зенит») — 148 матчей, 76 голов
Один из сильнейших футболистов, когда-либо выступавших в чемпионате России. К 76 голам нужно добавить еще 60 результативных пасов в составе «Зенита». Иногда Халк в одиночку разрывал соперников «сине-бело-голубых», при этом с блестящим бразильцем в составе петербуржцы выиграли только один титул за четыре года. Несмотря на фантастическую индивидуальную игру Халка, осталась какая-то недосказанность: кажется, что «Зенит» не извлек максимальной пользы из сотрудничества с суперфутболистом по меркам РПЛ.
1 место. Вагнер Лав (ЦСКА) — 259 матчей, 124 гола
А вот ЦСКА вместе с Вагнером действительно был машиной по завоевыванию трофеев: 14 титулов вместе с армейцами выиграл форвард, чье имя есть Любовь, в том числе Кубок УЕФА! Многие согласятся, что Вагнер является лучшим легионером за всю историю РПЛ, а уж среди бразильцев он определенно первый.
Вот зачем вы опять стали мне писать где играет Фернандеш (а ещё есть Бруно Фернандеш из МЮ), ведь поняли же, что это просто ошибка. Да а ещё говорите, что не ставите себя умнее других.
Обижаться? Да боже упаси меня обижаться на того, кто считает себя умнее других.
Вот зачем вы опять стали мне писать где играет Фернандеш (а ещё есть Бруно Фернандеш из МЮ), ведь поняли же, что это просто ошибка. Да а ещё говорите, что не ставите себя умнее других.
Обижаться? Да боже упаси меня обижаться на того, кто считает себя умнее других.
В моём комментарии и без подсказок всё ясно или стоило для вас писать отдельный комментарии по этому поводу?
Всё таки мы живём в одной стране и юмор у нас не должен сильно отличаться!
(Это я о том, что вы не поняли моего юмора, про русского Фернандеша).
В моём комментарии и без подсказок всё ясно или стоило для вас писать отдельный комментарии по этому поводу?
Всё таки мы живём в одной стране и юмор у нас не должен сильно отличаться!
(Это я о том, что вы не поняли моего юмора, про русского Фернандеша).
Мне лично еще нравился Алекс в Спартаке, но, что-то пошло нитак.
и кст. Если бы ЖО не уехал, наклипал бы в РПЛ ого. Ведь стата у него было приличная, тут бы многие подвинулись назад.
Мне лично еще нравился Алекс в Спартаке, но, что-то пошло нитак.
и кст. Если бы ЖО не уехал, наклипал бы в РПЛ ого. Ведь стата у него было приличная, тут бы многие подвинулись назад.
А что кто-то из небразильцев был лучше Вагнера?
А что кто-то из небразильцев был лучше Вагнера?
Что еще раз доказывает - бразильцы хороши именно в атаке, где нужно показывать технические навыки и умение играть нестандартно.
Из этой сборной получилась бы неплохая команда для ЛЕ и ЛЕ.
Добавить парочку крепких защитников - и вперёд!
Что еще раз доказывает - бразильцы хороши именно в атаке, где нужно показывать технические навыки и умение играть нестандартно.
Из этой сборной получилась бы неплохая команда для ЛЕ и ЛЕ.
Добавить парочку крепких защитников - и вперёд!