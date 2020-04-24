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Рейтинг! Топ-10 мощнейших бразильцев в РПЛ

вчера, 14:58
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Халк
Халк
Нападающий
Гильерме
Гильерме
Вратарь
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«Соккер.ру» расскажет о лучших представителях национальных группировок в Российской Премьер-Лиге. Начинаем с кудесников мяча. 

За все время в российском чемпионате сыграли 159 бразильцев. В эту компанию вписываем Гильерме, Ари и Марио Фернандеса, получивших российские паспорта и ставших кандидатами в сборную России: они ведь бразильцы по рождению и начинали свой путь в РПЛ без гражданства РФ. Представители страны «пентакампеонов» — вторая по численности легионерская группировка в чемпионатах России, больше у нас играло только украинцев (243), что объясняется территориальной близость. 

Обязательно расскажем и о выдающихся соседях, проявивших себя в РПЛ, а сегодня из 159 бразильцев выбираем десятку самых классных, успешных и запоминающихся! Конкуренция настолько высока, что в топ-10 не поместились такие мастера как Дуду, Жо, Моцарт, Луис Адриано, Родольфо, Маурисио. Трудно было никого не забыть и расставить всех по местам. Наверняка вы найдете поводы поспорить, но единственно верного варианта нет — это лишь частное мнение. Так что дискуссии — быть!  

10 место. Фернандо («Спартак») — 98 матчей, 12 голов

Возможно, лучший «реджиста», когда-либо игравший в Российской Премьер-Лиге, ведь в нашем чемпионате в опорной зоне обычно действуют полузащитники иного склада — сильные, грубые, двужильные. Фернандо был архитектором игры чемпионского «Спартака» в сезоне 2016/17, запомнился мастерским исполнением стандартов, в том числе забил «Ливерпулю» в Лиге чемпионов. 

9 место. Ари («Спартак», «Краснодар», «Локомотив») — 292 матча, 88 голов

Ари приехал в Россию уже больше десяти лет назад и с тех пор играет за топ-клубы, собрал полный комплект наград РПЛ, завоевал Кубок России и получил паспорт гражданина РФ, благодаря которому уже не считается легионером в нашем чемпионате и даже пару раз сыграл за сборную России. Ари не является выдающимся футболистом, футбол в его исполнении не поражает воображения, но бразилец берет упорством и стабильностью. 

8 место. Гильерме («Локомотив») — 313 матчей

Выступает за «Локомотив» с 2007 года, старт карьеры в РПЛ получился трудным, но потом Маринато добился статуса одного из самых успешных вратарей чемпионата и вообще стал своим в доску. Настолько, что получил гражданство и в прошедшем отборочном цикле Евро-2020 защищал ворота сборной России

7 место. Алекс («Спартак») — 69 матчей, 19 голов

Очень жаль, что атакующий полузащитник провел в России всего два года, но даже за этот короткий срок Алекс Мескини успел очаровать болельщиков «Спартака», которые до сих пор с удовольствием вспоминают бразильца с нестандартным мышлением и волшебной левой ногой. Алекс отдавал тонкие передачи — у него три десятка «ассистов», забивал «парашютиком», классно исполнял стандарты. Большой мастер!

6 место. Дани Карвальо (ЦСКА) — 141 матч, 26 голов

Если Алекс был вынужден внезапно покинуть «Спартака» по семейным причинам, то Карвальо быстро сошел со сцены, потому что снизил к себе требования. Но даже двух классных сезонов хватило Дани, чтобы попасть в число избранных бразильцев. Особенно хорош Карвальо был в 2004-2005 годах, когда был креативным мозгом команды Валерия Газзаева, выигравшей Кубок УЕФА и чемпионат России. Можно только пожалеть, что футболист с такими задатками в 24 года решил, что уже всего достиг и дальше катился по наклонной. 

5 место. Робсон («Спартак») — 145 матчей, 40 голов

Может быть, не самый мастеровитый бразилец в наших краях, зато самый титулованный: Робсон пять раз выигрывал чемпионат России с московским «Спартаком». Поначалу над Луисом посмеивались, тактической выучки ему явно не хватало, но Романцев слепил из бразильца приличного форварда, который не только клепал с «красно-белыми» титулы в России, но и регулярно играл в Лиге чемпионов. 

4 место. Веллитон («Спартак») — 133 матча, 61 гол 

Легкий, резкий, настырный форвард на протяжении нескольких лет был олицетворением атаки «Спартака». Веллитон всегда шел до конца и забивал голы в промышленных масштабах, особенно, когда рядом был Алекс, всегда готовый вывести соотечественника на ворота изумительной передачей. Два подряд титула лучшего бомбардира РПЛ — личный знак качества форварда. 

3 место. Марио Фернандес (ЦСКА) — 265 матчей, 6 голов

Основной футболист сборной России, участник ЧМ-2018 не нуждается в представлениях. Агент защитника ЦСКА Жорже Машаду на днях рассказал любопытную историю: 

По Марио было два предложения с одинаковыми ценниками – от ЦСКА и от «Реала», который тогда возглавлял Моуриньо. Не спрашивайте меня почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов [сбегал из «Гремио» и сборной Бразилии]. Однако с ним вообще больше не возникало никаких проблем, он полюбил Россию и стал играть за её сборную.

Фернандес прикипел к ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом России, и даже перешел под знамена нашей национальной сборной.

2 место. Халк («Зенит») — 148 матчей, 76 голов

Один из сильнейших футболистов, когда-либо выступавших в чемпионате России. К 76 голам нужно добавить еще 60 результативных пасов в составе «Зенита». Иногда Халк в одиночку разрывал соперников «сине-бело-голубых», при этом с блестящим бразильцем в составе петербуржцы выиграли только один титул за четыре года. Несмотря на фантастическую индивидуальную игру Халка, осталась какая-то недосказанность: кажется, что «Зенит» не извлек максимальной пользы из сотрудничества с суперфутболистом по меркам РПЛ.

1 место. Вагнер Лав (ЦСКА) — 259 матчей, 124 гола

А вот ЦСКА вместе с Вагнером действительно был машиной по завоевыванию трофеев: 14 титулов вместе с армейцами выиграл форвард, чье имя есть Любовь, в том числе Кубок УЕФА! Многие согласятся, что Вагнер является лучшим легионером за всю историю РПЛ, а уж среди бразильцев он определенно первый. 

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:08, ред.
Подловил ещё раз. Мы ведь говорили об игроке РПЛ, а не АПЛ. Поэтому задам встречный вопрос. А зачем вы мне напомнили, что кроме нашего Фернанлеша, есть ещё в АПЛ. Не для той же цели, что мне приписыаете. Кстати здесь много эрудироаанныз ребят
Конфедерат
Конфедерат ответ edubokom (раскрыть)
вчера в 19:08
Пфф... не лучший ни в каком смысле. По Мастерству гораздо слабее Халка. По завоёванным трофеям и славе уступает тому же Карлосу. Ну сыграл кучу сезонов за коней и дальше что? Это его лучшим среди ВСЕХ российских команд не делает.
LyonBest2
LyonBest2 ответ edubokom (раскрыть)
вчера в 17:38
Ну как бы Данни тут привет передаёт
DXTK
DXTK
вчера в 17:18
Наследники Пеле и Гарринчи, мне кажется бразильцы могут прижиться везде и везде показывают какой-то классный уровень футбола.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:17, ред.
Молодец, подловил меня, да ещё как! Ш вместо С написал, хотя понятно же о ком речь.
Вот зачем вы опять стали мне писать где играет Фернандеш (а ещё есть Бруно Фернандеш из МЮ), ведь поняли же, что это просто ошибка. Да а ещё говорите, что не ставите себя умнее других.
Обижаться? Да боже упаси меня обижаться на того, кто считает себя умнее других.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 17:10
Черный Толян сегодня в почете)
Legend 6
Legend 6
вчера в 17:05
Вагенру Лаву упорство и мотивацию как у Роналду, он бы мог стать великим игроком.
radist_21
radist_21
вчера в 17:04
Все правильно,но жаль,что Жоазиньо подзабыли,в свое время был кумиром краснодарских болельщиков!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 17:01
Не обижайся, но Фернандеш игрок Краснодара и он не упоминается в рейтинге. Упаси бог меня составлять рейтинг умных на этом сайте. Все гораздо проще. Здесь есть адекватные и не адекватные . Все.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:56
И зачем вы мне это всё написали? Считаете себя умней меня? Я и так всё прекрасно знаю.
В моём комментарии и без подсказок всё ясно или стоило для вас писать отдельный комментарии по этому поводу?
Всё таки мы живём в одной стране и юмор у нас не должен сильно отличаться!
(Это я о том, что вы не поняли моего юмора, про русского Фернандеша).
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 16:51
Халк мало отыграл за Зенит и то сколько навел шороху соперникам, особенно свиньям. Гыгыгы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:49
Веллитон кстати становился дважды лучшим снайпером чемпионата России. Просто после столкновения его с Акинфеевым пошла травля в СМИ, угрозы... вот парень и сломался. А в Спартаке к сожалению его ни кто не поддержал. А так хорош был.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 16:41
Не представляю как Вагнера Лава можно с Халком сравнивать. Но Вагнер больше матчей провёл, так что всё справедливо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:31
Он бразилец, но гр.России, как и Оздоев - ингуш гр. России, Байрамян - армянин гр. России, Джикия грузин - гр. России, Ротенберг еврей- гр. России, Карпин - русский гр. Эстонии. В этом нет ничего особенного
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Кирилл Павлович (раскрыть)
вчера в 16:28
и что из этого. Во-первых он не русский, а гр. России бразилец. У нас полно граждан России , которые не владеют русским (балкарцы, лезгины, даурцы, вепсы и еще около 50 народностей и национальностей) Не все люди одинаковы к восприятию русского языка. Во-вторых, здесь оценивают исключительно футбольные качества, а не склонность к изучению языков, воспитанность ( Ари, Велиттон - далеко не примеры в этом, хотя футболисты неплохие. Так что гражданин, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.....И фанатских терок тоже не надо................
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:22
Вагнер, Марио, Халк!
Youngberg
Youngberg ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:14
Кому-то нравится футбол, а кому-то базар, каждому своё) К Вам с уважением!
Кирилл Павлович
Кирилл Павлович ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:04
ага, русский, который за 8 лет так и не научился говорить на русском и до сих пор требует переводчика, когда условно говоря, Рамирес с Краснодара пару лет и уже понятно и говорит и слушает чаще всего без переводчика
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:00
Не надо газовых в чем то убеждать. Я лично считаю, что если бы Алекс поиграл подольше, то в тройке был бы точно. Классный был парень. Во многом изза него Велитон и забивал. Он даже в сборную вызывался. А вот Фернандо зря включен. Он мало играл хорошо, а в конце вообще дурака валял..
armeec_
armeec_
вчера в 15:58
Ванька топ, это без обсуждения.
Мне лично еще нравился Алекс в Спартаке, но, что-то пошло нитак.
и кст. Если бы ЖО не уехал, наклипал бы в РПЛ ого. Ведь стата у него было приличная, тут бы многие подвинулись назад.
edubokom
edubokom
вчера в 15:58
Многие согласятся, что Вагнер является лучшим легионером за всю историю РПЛ, а уж среди бразильцев он определенно первый.
А что кто-то из небразильцев был лучше Вагнера?
Великолепный
Великолепный
вчера в 15:52
Какие были игрочищи в РПЛ Вагнер Лав и Халк. Таких уже нет.
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:44
Вагнер является лучшим легионером за всю историю РПЛ, с этим пожалуй согласятся все
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:38
Хорошая подборка которая у болельщиков не вызывает сомнений. Чистякову +++.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 15:32
Ну мы же не на базаре, а в футбольной теме...).
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 15:26
Про первые три базара нет, а вот по спартаковским бразилам есть. Обычные середняки. Гыгыгы
makkie
makkie
вчера в 15:16
И всего 1 защитник и 1 вратарь.
Что еще раз доказывает - бразильцы хороши именно в атаке, где нужно показывать технические навыки и умение играть нестандартно.

Из этой сборной получилась бы неплохая команда для ЛЕ и ЛЕ.
Добавить парочку крепких защитников - и вперёд!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:12
Марио Фернандес не бразилец, он РУССКИЙ!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:03
оличный список!!
SSPZ
SSPZ
вчера в 15:00
Хороший рейтинг бразильцев.
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