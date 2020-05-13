ТОП 10 ярких голландцев в Истории АПЛ

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13 мая 2020, 12:38

Выбор 10-ок лучших голландцев в эпоху АПЛ оказался очень непростым. Однако я постарался выбрать ТОП. Возможно здесь не окажется ваших любимцев, так как всех впихнуть просто не реально. И сегодня мой топ откроет:

10. Брайан Рой («Ноттингем Форест» 1994-97)

В свое время считался молодым и талантливым игроком голландского чемпионата и сборной. Рой начинал на родине в «Аяксе», где стал чемпионом лиги и победителем кубка УЕФА в 1992 году. Затем была итальянская «Фоджа», которая в начале 90-х неплохо выступала в чемпионате, а затем состоялся переход в «Ноттингем Форест». Только недавно закончилась целая Эпоха Брайана Клафа, и «лесники» тогда только вернулись обратно в высший дивизион. В этот период у них наблюдалась интересная команда, в которой атакующий дуэт составили Рой и Стен Коллимор, это все возвращает «Форест» в тройку сильнейших клубов АПЛ по окончанию сезона 1994/1995 и они попадают в кубок УЕФА . Но вскоре англичанин уходит, голландец в одиночку не так блещет, так еще получает травмы, которые мешают выступать на высоком уровне, сам клуб с 96-году сразу проваливается в середину на 9-ую строчку, а в кубке УЕФА доходит до четвертьфинала уступив по сумме двух матчей с общим счетом — 2:7 от «Баварии». А после клуб снова проваливается а футболист решает покинуть туманный Альбион. После за клуб выступал другой известный Голландец Пьер Ван Хойдонк.

9. Марк Овермарс («Арсенал» 1997-00)

После успешного и урожайного выступления за «Аякс», как и любой другой голландец перебрался в АПЛ в стан «пушкарей» и сразу помог им взойти на вершину. Был твердым игроком основы. Выполнял роль флангового игрока в полузащите или крайнего нападающего. Один из шустрых футболистов, его нельзя было остановить не нарушив на нем правил, это сказалось на его карьере при получении травм. Что в «Аяксе», что выступая за «Арсенал» был одним из лучших на поле, часто отдавая результативные передачи, забивая важные и зрелищные голы, радуя болельщиков скоростной и техничной игрой.

8. Рафаэль Ван Ден Варт («Тоттенхэм» 2010-12).

Еще один талант из Нидерландов. Если обычно «Реал» покупает игроков «шпор» Бэйла, Модрича, то в данном случаи все произошло в обратном направлении. «Сливочные» начали продажу игроков, а Варт был одним из тех кто не подошел новому тренеру Жозе Моуриньо, и таким образом он перебрался в АПЛ , и примкнул к «Тоттенхэму». В то время у главного тренера клуба Харри Реднаппа подбиралась отличная команда в лице Бэйла, Модрича, Леннона, Дефо, также в ней выступал россиянин Павлюченко, и голландец сразу стал одним из лидеров чемпионата и команды. Также можно вспомнить его отличную игру в «северолондонском дерби» против заклятых врагов из «Арсенала», где «Тоттенхэм» за долгое время умудрился два раза победить, и один матч свести к ничей. А также клуб пробился впервые в ЛЧ , и дошли до стадии 1/4, жаль, что вскоре голландцу пришлось уйти, провел всего два сезона, но оставил о себе яркие впечатлении, и принес пользу команде.

7. Дирк Кёйт («Ливерпуль» 2006-12)

Если честно не знаю, как точно и правильно произнести фамилию Дирка, потому что кто то его называет и Куйт, и Кеит и т.д. Но это абсолютно неважно, потому что порой транскрипция и произношения может отличатся. Прибыл в АПЛ до этого поиграв на родине за «Утрехт» и «Фейеноорд» и шесть лет провел в составе клуба, в первом же сезоне они пробились в финал ЛЧ , но на этот раз уступили «Милану», также был близок к победе в АПЛ в 2009, но «Ливерпуль» уступил на 4 очка от МЮ . Считался нападающим, но чаще действовал как правый вингер, это принесло не мало пользы клубу, также хорошо выбирал позицию, читал игру, забивал решающие и важные голы, выдавал пасы, а также один из любимых игроков среди болельщиков клуба. Два года назад возобновлял карьеру в любительском клубе Квик Бойз, где и прошли его молодые годы становления футболистом.

6. Арьен Роббен («Челси»2004-07).

Конечно в истории «Челси» был Рууд Гуллит, с богатой шевелюрой, похожего на талисмана льва «Стенфорда», и возможно было бы правильным указать этого классного игрока в истории голландского футбола, однако я выберу Роббена, поскольку я его больше запомнил, да и это любимый футболист моего друже. Один из ярких голландцев 21 века, возможно даже лучший фланговый футболист. Лучшими качествами, которыми обладает Арьен считается высокая скорость, запас сил, дриблинг, сильный и точный удар левой ногой. Роббен яркий представитель голландского футбола в истории АПЛ , правда у него была не очень большая карьера, хоть он и отыграл три года, но часто футболист травмировался, однако возвращаясь встрой приносил свои пользы, и даже удостаивался звания игрока месяца в АПЛ , а в составе «синих» собрал все внутренние трофеи.

5. Робин Ван Перси («Арсенал» 2004-12, «Манчестер Юнайтед» 2012-15)

Его считали в «Арсенале» новым Бергкампом, и он забивал регулярно, и казалось «Арсенал» переживет безболезненно перестановку в нападении, так как Деннис уже доигрывал, а Анри вскоре покинул клуб. Но Ван Перси пришел в постчемпионскую команду, максимальный всплеск произошел лишь в 2006 году, когда на старых связках и дрожжах пробили в финал ЛЧ , проигранный «Барселоне». После наступил спад и безтрофейная засуха, но из ТОП четверки не вылетали. И футболист по-изголодался по трофеям, напоследок в 2012 году забил свою тридцатку отправился в МЮ . Чем вызвал конечно массовое недовольство трибун, ведь когда-то «Юнайтед» считался главным соперником команды Венгера в АПЛ за борьбу за титул. В составе МЮ выиграл таки наконец большой трофей, сразу оформив титул 2012/2013. А после расслабившись просто доигрывал, так как у МЮ тоже случился калапс, уход Фергюсона, и провал по всем позициям, и даже приход хорошо знакомого по сборной Ван Гала не помогло ни клубу, не самому футболисту дальше прогрессировать и вернуться на вершину.

4. Эдвин Ван Дер Сар («Фулхэм» 2001-05, «Манчестер Юнайтед» 2005-11)

Для начала он стал Победителем ЛЧ 95-го года в составе «Аякса», где и началась его карьера вратаря. Вратарь был одним из лидеров второго золотого поколения «Аякса», после заглянул в «Ювентус», но те сделали ставку на «Буффона» и по этому ему пришлось уехать. Попал в чемпионат Англии подписал контракт с «Фулэемом», которые только пробились в элиту, и чудом сохраняли прописку в высшей лиги. Можете себе представить, чтобы сегодня вратарь такого уровня свой путь начал за аутсайдера, ведь на него также претендовал «Ливерпуль», но они решили повременить, а так как Ван Дер Сар не желал снова быть запасным и ждать, то выбрал «дачников». Тут стал сразу основным вратарем, проведя четыре сезона, и только после его подписал сэр Алекс Фергюсон, который долго искал себе приличного вратаря. Благодаря надежности голландца «Ман Юнайтед» снова стал одним из лидеров чемпионата, а также лидеров еврокубка, часто играл в финала ЛЧ 2008, 2009 и 2011. Однако только в 2008 году проходящий в «Лужниках» в Москве они смогли взять ушастый кубок, переиграв в серии пенальти «Челси», сам Ван Дер Сар отбил решающий удар Анелька став в итоге лучшим игроком финала, а также стал единственным вратарем кто выигрывал два ушастых кубка с двумя разными командами. Также ему принадлежит рекорд чемпионатов Англии 1311 минут без пропущенных мячей

3. Джимми Флойд Хассельбайнк («Лидс Юнайтед» 1997-99, «Челси» 2000-04, «Мидлсбро» 2004-06, «Чарльтон» 2006-07)

Один из интересных голландских голеадоров выступавших в АПЛ , сюда попал подписав контракт с «павлинами» и пару сезонов считался главным нападающим клубом забив тогда 46 голов за два сезона. Однако его что-то не устроило, когда командой стал руководить ОЛири и перешел в испанский «Атлетико Мадрид», а там вообще не зашло клуб вскоре покинул высший дивизион и он вернулся в АПЛ подписал контракт с лондонским «Челси». Тут он продолжал забивать пачками голы, и очень трудно было представить себе команду Раньери без этого форварда отлично составил атакующий дуэт с Гудьонсеном. Но с приходом Моуриньо ушел после были «боро» и «Чарльтон», где он забивал, но голевое чутье упало.

2. Руд Ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед» 2001-2006)

Руд несколько лет защищал цвета клуба. Перешел из « ПСВ ». Перейдя из голландского чемпионата, впоследствии он стал одним из любимчиков на «Олд Трафорд». В АПЛ в первом же сезоне 2001/2002 побил рекорд Тьерри Анри и Алана Ширера, забив последовательно в 8 матчах АПЛ , затем он улучшит его до 10 матчей. В итоге голландец забил 175 голов в 243 матчах в составе «манкунианцев». Правда Голландец прибыл в состав клуба в тот момент, когда конкуренция в чемпионате выросла помимо «Арсенала» и «Ливерпуля» к лидерам присоединился «Челси», от сюда у него только одна корона АПЛ 2003 года, но при этом собрал все внутренние трофеи.

1. Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль» 2017-н.в.)

Прекрасный защитник, практически мечта для любой обороны, что в «Ливерпуле», что в сборной Ван Дейк лидер обороны, а иногда Вирджил может подключиться к атакам, и забить гол. По началу был «Гронингем», затем в Шотландии «Селтик», а перебравшись в АПЛ стал выступать за скромный «Саутгемптон». Тогда уже зарекомендовал себя, как надежный оборонец, и было понятно, что его трудно будет удержать, особенно, когда «Ливерпуль» будто сорвавшись с цепи массово скупал игроков клуба. Сегодня очень трудно представить оборонительные редуты команды Клоппа, он ключевой игрок обороны, и те деньги, которые за него уплатили уже себя полностью оправдали. Сегодня клуб идет на первом месте, и вскоре как обещают продолжат сезон, и через пару матчей Титул они получат, до этого два раза побывал в финале ЛЧ , а в 2019 зачехлил шестой ушастых кубок для истории клуба. И конечно во многом это его заслуга, так как пройти бывает его сложно. В прошлом году Ван Дейк был признан игроком сезона в АПЛ , лучшим защитником года по версии УЕФА , и занял второе место на золотом мяче.

БОНУС.

Деннис Бергкамп («Арсенал» 1995-2006)

Я считаю Бергкампа лучшим голландцем, когда либо игравшем в Англии. Он получил прозвище «нелетучий голландец», однако выступая за «пушкарей» он просто летал. Один из лучших футболистов в истории клуба в эпоху Арсена Венгера. Понятно, он яркий представитель «Аякса», после была недолгая попытка в Италии, но Деннис, как и Анри в будущем не впишется в серию А выступая за «Интер», но благодаря своей игре финтам и голам голландец пришелся ко двору в АПЛ и «Арсеналу». Техничный, элегантный, человек одного касания, отлично контролировал мяч, мог выдать пас, забил несколько классных голов, можно вспомнить хет-трик Лестеру в 97-ом, классный по исполнению гол в ворота «Ньюкасла». Именно с приходом этого футболиста игра преобразилась, и они выиграли наконец титул в 1998-ом. Сначала был напарником с Иан Райтом, после спелся с Тьерри Анри. А затем повторил успех в 2002-ом выиграв золотой дубль, в 2004-ом став частью непобедимой команды. Два раза играл в финалах еврокубков в 2000-ом и 2006-ом году, но кубок УЕФА и ЛЧ так и не покорились Венгеру и его «Арсеналу» с великолепным Бергкампом.

Также сюда не попали: Эд Де Гуй, Сандер Вестерфельд, Раймон Ван дер Гау, Мартин Стекеленбург, Мишел Ворм, Тим Крул, Пьер Ван Хойдонк, Яп Стам, , Эдгар Давидс, Джованни Ван Бронхорст, Кен Монку, Марио Мельхиот, Джорджиньо Вейналдум, Будевейн Зенден, Рууд Гуллит, Мемфис Депай, Делли Блинт, Лерой Фер, Райан Бабель и тд.