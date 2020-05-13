ТОП 10 ярких голландцев в Истории АПЛ

Выбор 10-ок лучших голландцев в эпоху АПЛ оказался очень непростым. Однако я постарался выбрать ТОП. Возможно здесь не окажется ваших любимцев, так как всех впихнуть просто не реально. И сегодня мой топ откроет:
10. Брайан Рой («Ноттингем Форест» 1994-97)
В свое время считался молодым и талантливым игроком голландского чемпионата и сборной. Рой начинал на родине в «Аяксе», где стал чемпионом лиги и победителем кубка УЕФА в 1992 году. Затем была итальянская «Фоджа», которая в начале 90-х неплохо выступала в чемпионате, а затем состоялся переход в «Ноттингем Форест». Только недавно закончилась целая Эпоха Брайана Клафа, и «лесники» тогда только вернулись обратно в высший дивизион. В этот период у них наблюдалась интересная команда, в которой атакующий дуэт составили Рой и Стен Коллимор, это все возвращает «Форест» в тройку сильнейших клубов АПЛ по окончанию сезона 1994/1995 и они попадают в кубок УЕФА. Но вскоре англичанин уходит, голландец в одиночку не так блещет, так еще получает травмы, которые мешают выступать на высоком уровне, сам клуб с 96-году сразу проваливается в середину на 9-ую строчку, а в кубке УЕФА доходит до четвертьфинала уступив по сумме двух матчей с общим счетом — 2:7 от «Баварии». А после клуб снова проваливается а футболист решает покинуть туманный Альбион. После за клуб выступал другой известный Голландец Пьер Ван Хойдонк.
9. Марк Овермарс («Арсенал» 1997-00)
После успешного и урожайного выступления за «Аякс», как и любой другой голландец перебрался в АПЛ в стан «пушкарей» и сразу помог им взойти на вершину. Был твердым игроком основы. Выполнял роль флангового игрока в полузащите или крайнего нападающего. Один из шустрых футболистов, его нельзя было остановить не нарушив на нем правил, это сказалось на его карьере при получении травм. Что в «Аяксе», что выступая за «Арсенал» был одним из лучших на поле, часто отдавая результативные передачи, забивая важные и зрелищные голы, радуя болельщиков скоростной и техничной игрой.
8. Рафаэль Ван Ден Варт («Тоттенхэм» 2010-12).
Еще один талант из Нидерландов. Если обычно «Реал» покупает игроков «шпор» Бэйла, Модрича, то в данном случаи все произошло в обратном направлении. «Сливочные» начали продажу игроков, а Варт был одним из тех кто не подошел новому тренеру Жозе Моуриньо, и таким образом он перебрался в АПЛ, и примкнул к «Тоттенхэму». В то время у главного тренера клуба Харри Реднаппа подбиралась отличная команда в лице Бэйла, Модрича, Леннона, Дефо, также в ней выступал россиянин Павлюченко, и голландец сразу стал одним из лидеров чемпионата и команды. Также можно вспомнить его отличную игру в «северолондонском дерби» против заклятых врагов из «Арсенала», где «Тоттенхэм» за долгое время умудрился два раза победить, и один матч свести к ничей. А также клуб пробился впервые в ЛЧ, и дошли до стадии 1/4, жаль, что вскоре голландцу пришлось уйти, провел всего два сезона, но оставил о себе яркие впечатлении, и принес пользу команде.
7. Дирк Кёйт («Ливерпуль» 2006-12)
Если честно не знаю, как точно и правильно произнести фамилию Дирка, потому что кто то его называет и Куйт, и Кеит и т.д. Но это абсолютно неважно, потому что порой транскрипция и произношения может отличатся. Прибыл в АПЛ до этого поиграв на родине за «Утрехт» и «Фейеноорд» и шесть лет провел в составе клуба, в первом же сезоне они пробились в финал ЛЧ, но на этот раз уступили «Милану», также был близок к победе в АПЛ в 2009, но «Ливерпуль» уступил на 4 очка от МЮ. Считался нападающим, но чаще действовал как правый вингер, это принесло не мало пользы клубу, также хорошо выбирал позицию, читал игру, забивал решающие и важные голы, выдавал пасы, а также один из любимых игроков среди болельщиков клуба. Два года назад возобновлял карьеру в любительском клубе Квик Бойз, где и прошли его молодые годы становления футболистом.
6. Арьен Роббен («Челси»2004-07).
Конечно в истории «Челси» был Рууд Гуллит, с богатой шевелюрой, похожего на талисмана льва «Стенфорда», и возможно было бы правильным указать этого классного игрока в истории голландского футбола, однако я выберу Роббена, поскольку я его больше запомнил, да и это любимый футболист моего друже. Один из ярких голландцев 21 века, возможно даже лучший фланговый футболист. Лучшими качествами, которыми обладает Арьен считается высокая скорость, запас сил, дриблинг, сильный и точный удар левой ногой. Роббен яркий представитель голландского футбола в истории АПЛ, правда у него была не очень большая карьера, хоть он и отыграл три года, но часто футболист травмировался, однако возвращаясь встрой приносил свои пользы, и даже удостаивался звания игрока месяца в АПЛ, а в составе «синих» собрал все внутренние трофеи.
5. Робин Ван Перси («Арсенал» 2004-12, «Манчестер Юнайтед» 2012-15)
Его считали в «Арсенале» новым Бергкампом, и он забивал регулярно, и казалось «Арсенал» переживет безболезненно перестановку в нападении, так как Деннис уже доигрывал, а Анри вскоре покинул клуб. Но Ван Перси пришел в постчемпионскую команду, максимальный всплеск произошел лишь в 2006 году, когда на старых связках и дрожжах пробили в финал ЛЧ, проигранный «Барселоне». После наступил спад и безтрофейная засуха, но из ТОП четверки не вылетали. И футболист по-изголодался по трофеям, напоследок в 2012 году забил свою тридцатку отправился в МЮ. Чем вызвал конечно массовое недовольство трибун, ведь когда-то «Юнайтед» считался главным соперником команды Венгера в АПЛ за борьбу за титул. В составе МЮ выиграл таки наконец большой трофей, сразу оформив титул 2012/2013. А после расслабившись просто доигрывал, так как у МЮ тоже случился калапс, уход Фергюсона, и провал по всем позициям, и даже приход хорошо знакомого по сборной Ван Гала не помогло ни клубу, не самому футболисту дальше прогрессировать и вернуться на вершину.
4. Эдвин Ван Дер Сар («Фулхэм» 2001-05, «Манчестер Юнайтед» 2005-11)
Для начала он стал Победителем ЛЧ 95-го года в составе «Аякса», где и началась его карьера вратаря. Вратарь был одним из лидеров второго золотого поколения «Аякса», после заглянул в «Ювентус», но те сделали ставку на «Буффона» и по этому ему пришлось уехать. Попал в чемпионат Англии подписал контракт с «Фулэемом», которые только пробились в элиту, и чудом сохраняли прописку в высшей лиги. Можете себе представить, чтобы сегодня вратарь такого уровня свой путь начал за аутсайдера, ведь на него также претендовал «Ливерпуль», но они решили повременить, а так как Ван Дер Сар не желал снова быть запасным и ждать, то выбрал «дачников». Тут стал сразу основным вратарем, проведя четыре сезона, и только после его подписал сэр Алекс Фергюсон, который долго искал себе приличного вратаря. Благодаря надежности голландца «Ман Юнайтед» снова стал одним из лидеров чемпионата, а также лидеров еврокубка, часто играл в финала ЛЧ 2008, 2009 и 2011. Однако только в 2008 году проходящий в «Лужниках» в Москве они смогли взять ушастый кубок, переиграв в серии пенальти «Челси», сам Ван Дер Сар отбил решающий удар Анелька став в итоге лучшим игроком финала, а также стал единственным вратарем кто выигрывал два ушастых кубка с двумя разными командами. Также ему принадлежит рекорд чемпионатов Англии 1311 минут без пропущенных мячей
3. Джимми Флойд Хассельбайнк («Лидс Юнайтед» 1997-99, «Челси» 2000-04, «Мидлсбро» 2004-06, «Чарльтон» 2006-07)
Один из интересных голландских голеадоров выступавших в АПЛ, сюда попал подписав контракт с «павлинами» и пару сезонов считался главным нападающим клубом забив тогда 46 голов за два сезона. Однако его что-то не устроило, когда командой стал руководить ОЛири и перешел в испанский «Атлетико Мадрид», а там вообще не зашло клуб вскоре покинул высший дивизион и он вернулся в АПЛ подписал контракт с лондонским «Челси». Тут он продолжал забивать пачками голы, и очень трудно было представить себе команду Раньери без этого форварда отлично составил атакующий дуэт с Гудьонсеном. Но с приходом Моуриньо ушел после были «боро» и «Чарльтон», где он забивал, но голевое чутье упало.
2. Руд Ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед» 2001-2006)
Руд несколько лет защищал цвета клуба. Перешел из «ПСВ». Перейдя из голландского чемпионата, впоследствии он стал одним из любимчиков на «Олд Трафорд». В АПЛ в первом же сезоне 2001/2002 побил рекорд Тьерри Анри и Алана Ширера, забив последовательно в 8 матчах АПЛ, затем он улучшит его до 10 матчей. В итоге голландец забил 175 голов в 243 матчах в составе «манкунианцев». Правда Голландец прибыл в состав клуба в тот момент, когда конкуренция в чемпионате выросла помимо «Арсенала» и «Ливерпуля» к лидерам присоединился «Челси», от сюда у него только одна корона АПЛ 2003 года, но при этом собрал все внутренние трофеи.
1. Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль» 2017-н.в.)
Прекрасный защитник, практически мечта для любой обороны, что в «Ливерпуле», что в сборной Ван Дейк лидер обороны, а иногда Вирджил может подключиться к атакам, и забить гол. По началу был «Гронингем», затем в Шотландии «Селтик», а перебравшись в АПЛ стал выступать за скромный «Саутгемптон». Тогда уже зарекомендовал себя, как надежный оборонец, и было понятно, что его трудно будет удержать, особенно, когда «Ливерпуль» будто сорвавшись с цепи массово скупал игроков клуба. Сегодня очень трудно представить оборонительные редуты команды Клоппа, он ключевой игрок обороны, и те деньги, которые за него уплатили уже себя полностью оправдали. Сегодня клуб идет на первом месте, и вскоре как обещают продолжат сезон, и через пару матчей Титул они получат, до этого два раза побывал в финале ЛЧ, а в 2019 зачехлил шестой ушастых кубок для истории клуба. И конечно во многом это его заслуга, так как пройти бывает его сложно. В прошлом году Ван Дейк был признан игроком сезона в АПЛ, лучшим защитником года по версии УЕФА, и занял второе место на золотом мяче.
БОНУС.
Деннис Бергкамп («Арсенал» 1995-2006)
Я считаю Бергкампа лучшим голландцем, когда либо игравшем в Англии. Он получил прозвище «нелетучий голландец», однако выступая за «пушкарей» он просто летал. Один из лучших футболистов в истории клуба в эпоху Арсена Венгера. Понятно, он яркий представитель «Аякса», после была недолгая попытка в Италии, но Деннис, как и Анри в будущем не впишется в серию А выступая за «Интер», но благодаря своей игре финтам и голам голландец пришелся ко двору в АПЛ и «Арсеналу». Техничный, элегантный, человек одного касания, отлично контролировал мяч, мог выдать пас, забил несколько классных голов, можно вспомнить хет-трик Лестеру в 97-ом, классный по исполнению гол в ворота «Ньюкасла». Именно с приходом этого футболиста игра преобразилась, и они выиграли наконец титул в 1998-ом. Сначала был напарником с Иан Райтом, после спелся с Тьерри Анри. А затем повторил успех в 2002-ом выиграв золотой дубль, в 2004-ом став частью непобедимой команды. Два раза играл в финалах еврокубков в 2000-ом и 2006-ом году, но кубок УЕФА и ЛЧ так и не покорились Венгеру и его «Арсеналу» с великолепным Бергкампом.
Также сюда не попали: Эд Де Гуй, Сандер Вестерфельд, Раймон Ван дер Гау, Мартин Стекеленбург, Мишел Ворм, Тим Крул, Пьер Ван Хойдонк, Яп Стам, Патрик Клюйверт, Эдгар Давидс, Джованни Ван Бронхорст, Кен Монку, Марио Мельхиот, Джорджиньо Вейналдум, Будевейн Зенден, Рууд Гуллит, Мемфис Депай, Делли Блинт, Лерой Фер, Райан Бабель и тд.
А кого вы считаете лучшими или просто перечислите несколько любимых голландцев в Истории АПЛ? - Я скажу: Патрик Клюйверт, из золотого поколения «Аякса», в АПЛ выступал за «Ньюкасл» провел сезон забил парочку голов.