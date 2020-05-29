Символическая сборная Лиги Чемпионов всех времен.

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29 мая 2020, 13:31

Слов больших не будут говорить, а их имена сами скажут за себя и начну с самого главного 11 лучших игроков в ЛЧ всех времен.

вратарь:

Икер Касильяс («Реал Мадрид») - думаю из списка вратарей испанец так же подходит сюда лучше всего, является воспитанником «голактикс» став главной частью клуба, а также впоследствии и сборной. За это время Кас выиграл 5 титулов Ла Лиги три ЛЧ провел более 700 матчей за команду, мог сыграть и еще , но не входил в планы Моуриньо. Конечно в «Реале» ему конкуренцию мог составить и Кйелор Навас выигравший три подряд кубка в составе «сливочных», но именно Икер главная фигура клуба.

Защитники:

Дани Алвес («Барселона») — бразилец один из лучших защитников, который пришел при Хосепе Гвардиоле, и стал одним из главных составляющих клуба на долгие годы вперед. Алвес хорошо играл на своей позиции, при желании мог играть по всей бровке, мог подержать атаку, выдать пас. Да и вообще бразилец является одним из самых титулованных защитников, был неотъемлемой частью успеха «Барселоны» в 21 веке.

Эмлин Хьюз («Ливерпуль») — англичанин один из ярких игроков «Ливерпуля», возможно стоило выбрать может Алана Хансена или Томми Смита, но мне кажется все же этот игрок подходит сюда больше. Начинал в команде Шенкли, а затем и при Пейсли был значимой фигурой обороны, и главных успехов «красных» на европейской арене. По началу играл на позиции полузащитника, но вскоре перешел в центр защиты, где сформировал прекрасный тандем обороны с Фил Томпсоном. Имена эта пара игроков была главной силой обороны, хорошо играли на своих позициях разгоняли атаку команды. Также Хьюз был капитаном клуба, и является одним из самых успешных капитанов в истории выиграв три титула первого дивизиона, два кубка УЕФА , и также два КЕЧ . Также этот игрок за свою карьеру выиграл абсолютно все на клубном уровне.

Франц Беккенбауэр («Бавария») - немецкий футболист был неотъемлемой частью главных успехов «Баварии» в 70-х годах, когда им покорилось три подряд выигранные Лиги Чемпионов, обыграв в финалах «Атлетико Мадрид», «Лидс Юнайтед» и Сент-Этьен", в клубе был также капитаном. Тогда немецкий футбол был очень силен, не только в Еврокубках, но и на международной арене.

Паоло Мальдини («Милан») — итальянец провел четверть века в одной команде, вот что означает по истине преданность только одному коллективу. Один из немногих защитников кто выиграл 5 ушастых кубков, «Милан» под руководством Ариго Сакки, Фабио Капелло и Карло Анчелотти в разный период времени добивались успеха, а футболист был важным игроком обороны команды.

полузащитники

Йохан Кройф («Аякс») — голландец главный символ тотального футбола, он стал значимой фигурой для родного «Аякса», а вместе с ними выиграл три КЕЧ подряд так скажем в 1972 году в финале против итальянского «Интера» Кройф оформил дубль и принес тем самым победу. Хотя тот клуб был силен командой, а не только за счет отдельных звезд, но Йохан конечно выделялся своей игрой.

Андреас Иньеста («Барселона») — испанец один из лучших игроков своего времени. А играя за «сине-гранатовых» Иньеста, вместе с партнерами Хави и Бускетсом создал мощный костяк полузащиты, который смело можно назвать лучшим трио 21 века. Он тоже обладал магией паса, прекрасно чувствовал партнеров, выдавал нужные пасы, а иногда мог и сам забить невероятный гол. Как скажем в игре против «Челси» в ответной игры полуфинала ЛЧ 2009 года сравняв, и тем самым выведя каталонцев в финал, где они обыграли МЮ , а через сезон в 2011 они повторили успех на этот раз выдал один из классных пасов на Месси.

Бобби Чарльтон («Манчестер Юнайтед») - англичанин один из символов «красных дьяволов», он пережил катастрофу 58-го года, а после стал частью великих побед МЮ не только на туманном Альбионе, но также и в еврокубках. Именно дубль Чарльтона в финале 1968 года против португальской «Бенфики» с Эйсебио во многом стал определяющим моментом, забив второй на 99 минуте дополнительного времени позволил снова выйти вперед, а тот матч закончился полной победой — 4:1. Тем самым МЮ стал первым клубом Англии кто привез ушастый трофей на туманный Альбион, а Чарльтон, как капитан поднял его над головой.

Лионель Месси («Барселона») - аргентинец настолько феноменален, что уже сегодня его можно назвать лучшим футболистом 21 века и лучшим игроком всех турниров, будь то Ла Лига или ЛЧ . А Многие те кто разбираются в футболе, вообще считают его лучшим игроком всех времен. Аргентинец стал главным символом успеха «Барселоны» выиграв 4 ЛЧ + 6 золотых мячей.

нападающие

Рауль («Реал Мадрид») — испанский футболист один из главных символов «Реала» на рубеже веков выиграв три главных трофея в 1998, 2000 и 2002, при этом является на данный момент третьим в истории бомбардиром ЛЧ . Да и вообще испанец достаточно умный самоотверженный игрок на поле и забивал разные и важные голы и в ЛЧ .

Альфредо Ди Стефано («Реал Мадрид») — аргентинский футболист является одним из главных символов «Реала» в истории, а особенно конца 50-х годов прошлого столетия. Он выиграл 5 ушастых кубков подряд, при этом во всех 5 финалах в которых он играл забивал голы, а в финал 60-го в ворота немецкого «Айнтрахта» оформил хет-трик.

* сейчас начнут спрашивать, и ответ на этот вопрос будет таков: я думаю такая сборная все времен в ЛЧ хорошо будет смотреться без главного плаксивого и самовлюбленного португальца Роналду, который свою стату лучшего бомбардира в ЛЧ набивал за счет пенальтей.

тренер