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10 самых переоценённых футболистов всех времён

29 мая 2020, 18:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Неймар
Неймар
Нападающий
Коутиньо Филиппе
Коутиньо Филиппе
Полузащитник
Халк
Халк
Нападающий
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Портал Football365 назвал десятку футболистов, которые хуже, чем мнение о них. Тут и бывший форвард «Зенита», и сам Король Футбола. «Соккер.ру» ждет огня в комментариях!

На днях бывший игрок «Бирмингема» и «Шеффилд Юнайтед» Кертис Вудхаус назвал Райана Гиггза самым переоцененным футболистом за последние 50 лет, прилетело от Кертиса и Полу Скоулзу, который, по его мнению, «не был особенным». Вы, конечно, спросите: «Да кто такой этот чертов Вудхаус?!» А я напомню, что по стечению обстоятельств недавно мы о нем писали, и посоветую не разговаривать с Кертисом слишком дерзко: все-таки после футбольной карьеры этот дядька нашел себя в боксе, одержал 24 победы и стал чемпионом Великобритании в полусреднем весе. Да и идею он подкинул интересную, а на Football365 злые «твиты» Вудхауса приумножили и составили десятку самых переоцененных игроков всех времен. Смелые ребята, учитывая спорность многих позиций в списке. Хотя разве подобный топ вообще может получиться бесспорным?

10 место. Халк (Бразилия)

Магия имени. Есть абсолютная уверенность, что Живанильдо Виейра ди Соуза прыгнул выше головы в футболе, потому что его отец в молодости фанател от Лу Ферриньо, исполнителя роли Халка в старом смешном сериале. Эта история позволяет оценить важность маркетинга в спорте, запоминающаяся кличка, а также внешность и пушечные удары ей под стать сделали Живанильдо известным.

Вот только футбольную репутацию Халк ковал вне крупнейших центров футбольного мира: в родной Бразилии, Португалии, России, Японии и Китае. Между славой и деньгами для этой тщательно взращенной футбольной карикатуры на супергероя выбор всегда был очевиден. Халк — это футболист, чья игра расходится на красочные нарезки, но если смотреть вблизи — ничего особенного.

За футболиста, который никогда не играл дальше 1/8 финала Лиги чемпионов и не забил ни одного турнирного мяча в полусотне матчей за сборную Бразилии (отличался только в товарняках), в сумме за карьеру заплатили 135 миллионов евро. Такие деньги предполагают гораздо более высокую квалификацию, чем Халк когда-либо демонстрировал.

9 место. Хидетоси Наката (Япония)

На стыке веков японца приглашали видные итальянские клубы — «Рома», «Фиорентина» и «Парма», с «волками» даже выиграл Скудетто. Он снимался в вирусной рекламе с главными футбольными звездами своей эпохи, но если вы взглянете на его статистику, то удивитесь: Хидетоси только в самом первом сезоне в Серии A забил 10 голов за «Перуджу», в следующих семи кампаниях даже половину этой нормы не выполнял.

Нет, Наката не был ужасен, но в лучшем случае оказывался на уровне «чуть выше среднего», если попадал в нужное время в нужное место. Ларчик дутой популярности японца открывается просто: 20 лет назад итальянцев уже всерьез заботило освоение азиатского рынка, а Хидетоси должен был этому поспособствовать. Вот и весь секрет.

8 место. Пол Скоулз (Англия)

Этот полузащитник был явно феноменальным из-за своей работоспособности, умения подстраиваться под обстоятельства и верности одному клубу, и с этим будут спорить только дураки, но когда Полу было уже глубоко за 30 и после окончания его карьеры, открылся какой-то нездоровый культ почитателей Скоулза, вылепивших из него чуть ли не гения во плоти. Что тут скажешь, иногда быть рыжим весьма выгодно…

И вправду, разве не удивительно, что такой великий Пол лишь дважды за 20 сезонов попал в «Команду года» по версии ПФА? Или что в голосованиях на «Золотой мяч» за всю карьеру он набрал меньше баллов, чем Джейми Каррагер? Расскажу, как все было. Почти половину карьеры Скоулз был в МЮ «старшим куда пошлют» и получал в основном примитивные роли.

И даже после того, как в сезоне-1997/98 он впервые оказался в центре поля, потребовалось несколько лет, чтобы закрепиться в этой роли. Скоулз станет великим стратегом только после того, как из «Манчестер Юнайтед» уйдут Никки Батт, Дэвид Бекхэм и Рой Кин. Скоулз всю карьеру потратил на то, чтобы взобраться на вершину, где ему почти не удалось небрежно посидеть, а еще Пол был милым парнем, которым приятно восхищаться, что вылилось в множество цитат и добрых анекдотов в исполнении его товарищей.

7 место. Неймар (Бразилия)

Некоторые достижения Неймара действительно впечатляют: у него 61 гол в сотне матчей за сборную Бразилии, выше только Роналдо и Пеле, во Франции он штампует почти по голу за матч, а в сезоне-2014/15 выиграл Лигу чемпионов с голом в финале и «Золотой бутсой» турнира, распиленной на троих с Месси и Роналду. Но, во-первых, это было пять лет назад, а, во-вторых, от бразильца почти всегда больше урона, чем пользы.

Он разрушил прекрасное трио каталонцев, выбрав Париж и деньги, но за 222 миллиона евро и царскую зарплату принес как-то маловато пользы, учитывая, что во внутренних турнирах ПСЖ может побеждать и без него. Неймара прочили в преемники Месси и Роналду, но при Мбаппе он даже не лучший в своей нынешней команде. Малыш Ней превратился в футбольный мем со своим вечным нытьем и травмами, которые каждый раз удивительным образом совпадают с его днем рождением и днем рождения сестры.

6 место. Филиппе Коутиньо (Бразилия)

Культ Коутиньо на «Энфилде» был разрушен сразу после его отъезда в «Барселону» за огромные деньги: «Ливерпуль» без Филиппе дважды подряд дошел до финала Лиги чемпионов и выиграл трофей, а теперь близок к победе в АПЛ. Впрочем, дальновидные британские эксперты и раньше аргументированно объясняли, что Коутиньо не был ключевым и незаменимым игроком «Ливерпуля» ни на одном из этапов своей карьеры.

Зато он выглядел дерзким и привлекательным со своими красивыми «щелчками» по девяткам и как-то сумел убедить «Барселону» в своей исключительности. Проблема Коу еще и в том, что у него, как и у Хамеса Родригеса, нет четко выраженной позиции, это аукнулось и в «Барселоне», и в «Баварии». Но «Арсенал» он все равно усилит.

5. Георгий Кинкладзе (Грузия)

Кинкладзе занимает особое место в сердцах и умах фанатов «Манчестер Сити», для них грузинский полузащитник — настоящий алмаз, обретенный в непростое время. Согласно легенде, грузин отринул предложения «Барселоны», «Ливерпуля» и «Интера», чтобы отправиться со своей приемной семьей в трясину английского футбола.

А теперь к фактам: единственный сезон Георгия в АПЛ был ознаменован 4 голами и 4 «ассистами», а «горожане» вылетели в первую лигу, а в третьем и последнем сезоне за «Сити» Кинкладзе забил те же 4 гола и вылетел с командой в третий по счету дивизион. Розовые мечты нынешних взрослых дядек, желающих омолодить любимца детских лет и увидеть его в компании нынешних звезд, кажутся чересчур наивными. Они либо переоценивают грузина, либо недооценивают класс нынешней команды.

4 место. Клод Макелеле (Франция)

Макелеле не выигрывал с Францией ЧМ-1998 и Евро-2000 — не проходил в состав из 23-х человек, хотя на момент домашнего мундиаля ему было 25, а чемпионат Европы он смотрел на диване в 27 лет. Клод принял участие в победах «Реала» и «Челси», но Лес Фердинанд однажды так сказал о французе:

Худшее, что случилось с АПЛ — это Клод Макелеле. Полузащитник, который просто торчит перед линией обороны и никуда не уходит. В итоге английский футбол пошел по пути Моуриньо, и мы на несколько лет лишились зрелищности. Макелеле — футбольный якорь, в «Челси» он просто говорил Лэмпарду: «Фрэнк, ты можешь идти вперед и забивать голы, а я подожду тебя здесь».

3 место. Роберто Карлос (Бразилия)

Роберто Карлос стал кумиром из-за своей стальной левой ноги и легенд о том, что он носит обувь на два размера меньше. Дети в то время не хотели играть в защите, но их можно было убедить, показав Роберто Карлоса, который был и защитником, и полузащитником, и нападающим. Хотя, защитником в последнюю очередь. Бразилец — яркий, если судить по нарезкам с его ударами, но они не отражают того, как Роберто через раз пускал противников за спину и смехотворно оборонялся.

2 место. Давид Жинола (Франция)

У человека, наблюдавшего за футбольным миром в 90-е от случая к случаю, могло сложиться неправильное мнение о Жинола, который бесконечно мелькал на экране в рекламах бритв, кофе и средств по уходу за волосами. Давид действительно успешно монетизировал свой стиль, до которого недотягивало содержание. В 1999-м Жинола каким-то чудом стал игроком года по версии ПФА при россыпи кандидатов из МЮ, который в тот год уничтожал все живое на своем пути.

За 7 лет в Англии Давид выиграл один командный трофей — Кубок Лиги с «Тоттенхэмом». Он забил 21 гол в АПЛ, как Роберт Хут, Пол Шарнер и Стив Сидуэлл. Сделал 42 «ассиста», столько же у Руэль Фокса, Джейсона Уилкокса и Стюарта Рипли. Эти имена мало о чем говорят, правда? И да, при всем своем деланном великолепии Жинола сыграл 17 матчей и забил 3 гола за сборную Франции. И это ваш герой? Серьезно?

1 место. Пеле (Бразилия)

Кто-то когда-то сказал, что Пеле — величайший игрок всех времен, и с тех пор легенда живет. Да и сам бразилец периодически напоминает о себе фразами вроде:

В музыке есть Бетховен и остальные. В футболе есть Пеле и остальные.

Даже в первой части звучит довольно странно, не говоря о продолжении… Впрочем, спорить о величии Пеле сейчас не только сложно, но и абсурдно, ведь Королю Футбола в этом году стукнет 80, а большинство из нас видело его игру только в документальных фильмах. Да и те, кто застал, вряд ли могут дать трезвую оценку, тем более Пеле всю карьеру провел за океаном.

Ах да, он трехкратный чемпион мира. Но лучшим игроком ЧМ-1958 стал Диди, четыре года спустя тащил Гарринча, а Пеле был травмирован на протяжении большей части турнира. В 1970-м ФИФА, наконец, признала Пеле лучшим на мундиале, на что Жаирзиньо криво ухмыльнулся.

Свою феноменальную статистику будущий Король Футбола ковал в основном в неофициальных и товарищеских матчах против соперников сомнительного уровня. И это тоже факт. Во многом Пеле стал баловнем обстоятельств: родился в нужное время, чтобы влиться в шикарное поколение бразильцев и попасть в телевизор, да и сам форвард был повернут на саморекламе. Так и превратил немалое, но не единственное в своем роде футбольное мастерство в бессмертную легенду.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot ответ Kollljan (раскрыть)
сегодня в 00:22
Согласен. Истинный король футбола — Артур Фриденрайх.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 16:01
    Kollljan
    Kollljan
    вчера в 15:47
    Насчет Пеле - полностью согласен. Этот негр не король футбола.
    kind pennywise
    kind pennywise
    вчера в 14:11
    На счёт Пеле..... я глубоко изучил его статистику и статистику Герды Мюллера. Он не тянет явно с уровнем немца, просто не тянет
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ На посошок (раскрыть)
    вчера в 13:32, ред.
    И спросили у Бога: Где лучше на дне или наверху?
    Бог ответил: Там где чище - там и лучше;
    Снова у Бога спросили: А где чище? На этот раз Бог ответил делом, а не словом - угостил стадо дождевой водой и подземной.
    На посошок
    На посошок ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    вчера в 13:22
    И пойдёт стадо за лжепророком. Аха-ха)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ На посошок (раскрыть)
    вчера в 13:16
    И подписал Бойкал договор с Месси, чтобы крестить каталонцев.
    На посошок
    На посошок ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    вчера в 12:32
    Только вместе с Тагой. Буду им грехи отпускать.)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ На посошок (раскрыть)
    вчера в 12:17
    Озеро, ты не против, Агамага у тебя крещение сделает?
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 09:46
    Наличие здесь Роберто Карлоса уже говорит о том, что статью можно не читать. Может это такой приём,чтоб обратили внимание на статью. Тогда бы Месси и Кри Ро ещё бы включил.
    Макелеле и Скоулз тоже абсолютно лишние. После ухода Клода, игра Реала разладилась. Почему в сборную не вызывали? Были другие глыбы.
    Скоулз был настолько крут, что его с пенсии вернули. И он выиграл чемпионство с МЮ... Чего не смог сделать Джеррард, который котируется выше Пола.
    Persenchik
    Persenchik
    вчера в 09:42
    Ерунда. Наката и не должен был бить рекорды результативности. Его задача быть полузащитником и он с ней справлялся. 😊
    На посошок
    На посошок ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    вчера в 09:04
    особенно липовых и дармовых. Аха-ха)
    arsenVS
    arsenVS ответ Сергей Саныч (раскрыть)
    вчера в 08:33
    Без обид. Для людей сейчас он не король и никогда им не будет ! И лучший игрок Бразилии 1958-1970гг это Гарринча ! Это говорят сами бразильцы ))
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ На посошок (раскрыть)
    вчера в 07:33
    А гном считает, что наград много не бывает, аха-ха.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    вчера в 06:46
    Скоулз, Макекеле, Пеле и Карлос лишние, просто здесь авторская неприязнь, мешающая адекватно оценивать игроков.
    Ozabot
    Ozabot
    вчера в 02:50
    Сложно оценивать кто и как был когда-то переоценен. Особенно если натягивать обстоятельства прошлого на современный мир и наоборот.

    Сравнивать Пеле даже с Марадоной немыслимо, а с Месси или Роналду и подавно. Это как сравнивать современного десантника-профи со средневековым рыцарем. У них даже мячи разные, не говоря о медицине, питании, обмундировании и, самое главное, опыте предыдущих поколений, на котором можно учиться. У Пеле было 50 лет опыта предыдущих поколений футболистов, но без телевизора, интернета, даже без нормальных книг и учебных пособий по тактике, технике и так далее. Его поколение слушало футбол по радио. У него и его товарищей даже банально не было возможности посмотреть игру противников, чтобы подготовиться к матчу. Скилы противников они могли знать только по именам, обросшим слухами и сплетнями, а так вообще только коты в мешке. Плюс другие правила, больше грубости, сломанные кости на каждом шагу, коррупция, расизм, еще и мяч тяжелый и кривой. Несопоставимые обстоятельства для сравнения.
    Расстановка дубль-вэ против ложной девятки Месси и автобуса Моуриньо? Это же совсем разные миры.

    Вы же не поставите современного бойца-рукопашника против атлета из древнего мира, потому что современный боец будет заведомо сильнее, лучше подготовлен и здоровее: у него хотя бы свои зубы на месте и кальция он больше получал.

    Важно лишь то, какой след человек оставил и какой вклад внес в историю футбола, сколько эмоций вызвал у болельщиков и сколько ребят вдохновил заниматься футболом.

    Касательно Карлоса тоже спорный вопрос. Он из поколения бразильцев, где был принцип «мы забьем столько, сколько нужно, а противник — столько, сколько сможет», перед теми ребятами никогда не стояла задача обороняться — только вперед, только разрушать. Да и вспомните тот состав и состав того «Реала»: попасть в такую звездную компанию это явно не про переоцененность.
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответ На посошок (раскрыть)
    вчера в 00:48
    Здоровья💪💪💪💪💪
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    29 мая в 23:03
    Не совсем согласен на счет Пола Скоулза, Пол был работягой, нужным звеном в Ман Юнайтед, таких обычно мало выделяют в игре, и возможно поэтому Пол не попадал в символические сборные, но они выполняют много работы.
    Сп62
    Сп62 ответ На посошок (раскрыть)
    29 мая в 22:59
    Тогда скорейшего выздоровления и без последствий.
    RUSTY8
    RUSTY8 ответ На посошок (раскрыть)
    29 мая в 22:47
    Адриано то я добавил.
    Трактор однозначно один из лучших либеро. Мальдини и Каннаваро нежно курят на сторонке.
    Камбьяссо один из архитекторов триплеты наравне со Снейдером, Майконом и Милито. Жаль только что он поздно перешел в ИнтерГранде.
    Рекоба наоборот один из самых недооцененных. Вместе с Джоркаеффом столько радости приносили нерадзурри.
    А павука Тольдо к сожалению, поздно заметили. И потом попрыгунчик Пальюка был монстром.
    На посошок
    На посошок ответ Сп62 (раскрыть)
    29 мая в 22:35
    уже не актуально), болею)
    Сп62
    Сп62 ответ На посошок (раскрыть)
    29 мая в 22:33
    И тебе не болеть.
    Сп62
    Сп62 ответ Сергей Саныч (раскрыть)
    29 мая в 22:33
    Информация исчерпывающая! 5 баллов!
    На посошок
    На посошок ответ Сп62 (раскрыть)
    29 мая в 22:31
    Бывай здоров!
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    29 мая в 22:29, ред.
    В 58 году 17-ти летний мальчик забил в полуфинале и финале ЧМ пять мячей.
    Кто-то повторил?
    Ему вменяется в вину,что рядом были великие мастера?Это счастье.Команда мечты.И он там не затерялся,а стал лучшим.
    Что не играл в Европе? Может не деньги были главным,а сам футбол.
    100000 спецов соберите и опросите.В 100000 вариантов он попадёт в символическую сборную мира в 20 веке.
    Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА
    Является лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета.
    По опросу МФФИИС занимает первое место среди лучших футболистов мира XX века. Занимает первое место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer. Занимает первое место среди лучших игроков XX века по версии France Football
    Занимает первое место среди лучших игроков XX века по версии Guerin Sportivo.
    Занимает первое место среди лучших игроков за всю историю футбола по версии Placar. Занимает второе место в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times.
    Входит в ФИФА 100.
    Член символической сборной лучших игроков в истории чемпионатов мира по версии ФИФА. Член символической сборной лучших игроков в истории Южной Америки
    Является одним из 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.

    Пеле – "Король футбола". С этим трудно поспорить. До него и после него играло много поистине божественных футболистов. Альфредо ди Стефано, Ференц Пушкаш, Гарринча, Йохан Круифф, Диего Марадона, Мишель Платини, Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Лев Яшин, Зинедин Зидан, но никому из них не удалось получить почётнейший статус в футболе от лица всего мира.
    Сп62
    Сп62 ответ На посошок (раскрыть)
    29 мая в 22:28, ред.
    В таком случае разговор окончен.(Я Мандельштама не читал, но осуждаю). Узнаёшь брата Колю?
    На посошок
    На посошок ответ Сп62 (раскрыть)
    29 мая в 22:17
    Ленин тоже умом не отличался. Слова ему Пруссия писала)))
    Сп62
    Сп62 ответ На посошок (раскрыть)
    29 мая в 22:08
    На счёт знаний отвечу словами В.И.Ленина. Мир познаваем, но познать его до конца невозможно.
    На посошок
    На посошок ответ Сп62 (раскрыть)
    29 мая в 22:00
    Это лишь гипотетически)
    Мы ещё и о Земле ничего почти не знаем, куда нам до Солнца то?)
    Сп62
    Сп62 ответ На посошок (раскрыть)
    29 мая в 21:58, ред.
    К сведению, наше солнце больше, чем железо по плотности, элемента произвести не может. Для золота нужны звёзды раз в десять больше массой нашего солнца.
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