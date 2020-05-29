10 самых переоценённых футболистов всех времён

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29 мая 2020, 18:00

Портал Football365 назвал десятку футболистов, которые хуже, чем мнение о них. Тут и бывший форвард «Зенита», и сам Король Футбола. «Соккер.ру» ждет огня в комментариях!

На днях бывший игрок «Бирмингема» и «Шеффилд Юнайтед» Кертис Вудхаус назвал Райана Гиггза самым переоцененным футболистом за последние 50 лет, прилетело от Кертиса и Полу Скоулзу, который, по его мнению, «не был особенным». Вы, конечно, спросите: «Да кто такой этот чертов Вудхаус?!» А я напомню, что по стечению обстоятельств недавно мы о нем писали, и посоветую не разговаривать с Кертисом слишком дерзко: все-таки после футбольной карьеры этот дядька нашел себя в боксе, одержал 24 победы и стал чемпионом Великобритании в полусреднем весе. Да и идею он подкинул интересную, а на Football365 злые «твиты» Вудхауса приумножили и составили десятку самых переоцененных игроков всех времен. Смелые ребята, учитывая спорность многих позиций в списке. Хотя разве подобный топ вообще может получиться бесспорным?

10 место. Халк (Бразилия)

Магия имени. Есть абсолютная уверенность, что Живанильдо Виейра ди Соуза прыгнул выше головы в футболе, потому что его отец в молодости фанател от Лу Ферриньо, исполнителя роли Халка в старом смешном сериале. Эта история позволяет оценить важность маркетинга в спорте, запоминающаяся кличка, а также внешность и пушечные удары ей под стать сделали Живанильдо известным.

Вот только футбольную репутацию Халк ковал вне крупнейших центров футбольного мира: в родной Бразилии, Португалии, России, Японии и Китае. Между славой и деньгами для этой тщательно взращенной футбольной карикатуры на супергероя выбор всегда был очевиден. Халк — это футболист, чья игра расходится на красочные нарезки, но если смотреть вблизи — ничего особенного.

За футболиста, который никогда не играл дальше 1/8 финала Лиги чемпионов и не забил ни одного турнирного мяча в полусотне матчей за сборную Бразилии (отличался только в товарняках), в сумме за карьеру заплатили 135 миллионов евро. Такие деньги предполагают гораздо более высокую квалификацию, чем Халк когда-либо демонстрировал.

9 место. Хидетоси Наката (Япония)

На стыке веков японца приглашали видные итальянские клубы — «Рома», «Фиорентина» и «Парма», с «волками» даже выиграл Скудетто. Он снимался в вирусной рекламе с главными футбольными звездами своей эпохи, но если вы взглянете на его статистику, то удивитесь: Хидетоси только в самом первом сезоне в Серии A забил 10 голов за «Перуджу», в следующих семи кампаниях даже половину этой нормы не выполнял.

Нет, Наката не был ужасен, но в лучшем случае оказывался на уровне «чуть выше среднего», если попадал в нужное время в нужное место. Ларчик дутой популярности японца открывается просто: 20 лет назад итальянцев уже всерьез заботило освоение азиатского рынка, а Хидетоси должен был этому поспособствовать. Вот и весь секрет.

8 место. Пол Скоулз (Англия)

Этот полузащитник был явно феноменальным из-за своей работоспособности, умения подстраиваться под обстоятельства и верности одному клубу, и с этим будут спорить только дураки, но когда Полу было уже глубоко за 30 и после окончания его карьеры, открылся какой-то нездоровый культ почитателей Скоулза, вылепивших из него чуть ли не гения во плоти. Что тут скажешь, иногда быть рыжим весьма выгодно…

И вправду, разве не удивительно, что такой великий Пол лишь дважды за 20 сезонов попал в «Команду года» по версии ПФА? Или что в голосованиях на «Золотой мяч» за всю карьеру он набрал меньше баллов, чем Джейми Каррагер? Расскажу, как все было. Почти половину карьеры Скоулз был в МЮ «старшим куда пошлют» и получал в основном примитивные роли.

И даже после того, как в сезоне-1997/98 он впервые оказался в центре поля, потребовалось несколько лет, чтобы закрепиться в этой роли. Скоулз станет великим стратегом только после того, как из «Манчестер Юнайтед» уйдут Никки Батт, Дэвид Бекхэм и Рой Кин. Скоулз всю карьеру потратил на то, чтобы взобраться на вершину, где ему почти не удалось небрежно посидеть, а еще Пол был милым парнем, которым приятно восхищаться, что вылилось в множество цитат и добрых анекдотов в исполнении его товарищей.

7 место. Неймар (Бразилия)

Некоторые достижения Неймара действительно впечатляют: у него 61 гол в сотне матчей за сборную Бразилии, выше только Роналдо и Пеле, во Франции он штампует почти по голу за матч, а в сезоне-2014/15 выиграл Лигу чемпионов с голом в финале и «Золотой бутсой» турнира, распиленной на троих с Месси и Роналду. Но, во-первых, это было пять лет назад, а, во-вторых, от бразильца почти всегда больше урона, чем пользы.

Он разрушил прекрасное трио каталонцев, выбрав Париж и деньги, но за 222 миллиона евро и царскую зарплату принес как-то маловато пользы, учитывая, что во внутренних турнирах ПСЖ может побеждать и без него. Неймара прочили в преемники Месси и Роналду, но при Мбаппе он даже не лучший в своей нынешней команде. Малыш Ней превратился в футбольный мем со своим вечным нытьем и травмами, которые каждый раз удивительным образом совпадают с его днем рождением и днем рождения сестры.

6 место. Филиппе Коутиньо (Бразилия)

Культ Коутиньо на «Энфилде» был разрушен сразу после его отъезда в «Барселону» за огромные деньги: «Ливерпуль» без Филиппе дважды подряд дошел до финала Лиги чемпионов и выиграл трофей, а теперь близок к победе в АПЛ . Впрочем, дальновидные британские эксперты и раньше аргументированно объясняли, что Коутиньо не был ключевым и незаменимым игроком «Ливерпуля» ни на одном из этапов своей карьеры.

Зато он выглядел дерзким и привлекательным со своими красивыми «щелчками» по девяткам и как-то сумел убедить «Барселону» в своей исключительности. Проблема Коу еще и в том, что у него, как и у Хамеса Родригеса, нет четко выраженной позиции, это аукнулось и в «Барселоне», и в «Баварии». Но «Арсенал» он все равно усилит.

5. Георгий Кинкладзе (Грузия)

Кинкладзе занимает особое место в сердцах и умах фанатов «Манчестер Сити», для них грузинский полузащитник — настоящий алмаз, обретенный в непростое время. Согласно легенде, грузин отринул предложения «Барселоны», «Ливерпуля» и «Интера», чтобы отправиться со своей приемной семьей в трясину английского футбола.

А теперь к фактам: единственный сезон Георгия в АПЛ был ознаменован 4 голами и 4 «ассистами», а «горожане» вылетели в первую лигу, а в третьем и последнем сезоне за «Сити» Кинкладзе забил те же 4 гола и вылетел с командой в третий по счету дивизион. Розовые мечты нынешних взрослых дядек, желающих омолодить любимца детских лет и увидеть его в компании нынешних звезд, кажутся чересчур наивными. Они либо переоценивают грузина, либо недооценивают класс нынешней команды.

4 место. Клод Макелеле (Франция)

Макелеле не выигрывал с Францией ЧМ -1998 и Евро-2000 — не проходил в состав из 23-х человек, хотя на момент домашнего мундиаля ему было 25, а чемпионат Европы он смотрел на диване в 27 лет. Клод принял участие в победах «Реала» и «Челси», но Лес Фердинанд однажды так сказал о французе:

Худшее, что случилось с АПЛ — это Клод Макелеле. Полузащитник, который просто торчит перед линией обороны и никуда не уходит. В итоге английский футбол пошел по пути Моуриньо, и мы на несколько лет лишились зрелищности. Макелеле — футбольный якорь, в «Челси» он просто говорил Лэмпарду: «Фрэнк, ты можешь идти вперед и забивать голы, а я подожду тебя здесь».

3 место. Роберто Карлос (Бразилия)

Роберто Карлос стал кумиром из-за своей стальной левой ноги и легенд о том, что он носит обувь на два размера меньше. Дети в то время не хотели играть в защите, но их можно было убедить, показав Роберто Карлоса, который был и защитником, и полузащитником, и нападающим. Хотя, защитником в последнюю очередь. Бразилец — яркий, если судить по нарезкам с его ударами, но они не отражают того, как Роберто через раз пускал противников за спину и смехотворно оборонялся.

2 место. Давид Жинола (Франция)

У человека, наблюдавшего за футбольным миром в 90-е от случая к случаю, могло сложиться неправильное мнение о Жинола, который бесконечно мелькал на экране в рекламах бритв, кофе и средств по уходу за волосами. Давид действительно успешно монетизировал свой стиль, до которого недотягивало содержание. В 1999-м Жинола каким-то чудом стал игроком года по версии ПФА при россыпи кандидатов из МЮ , который в тот год уничтожал все живое на своем пути.

За 7 лет в Англии Давид выиграл один командный трофей — Кубок Лиги с «Тоттенхэмом». Он забил 21 гол в АПЛ , как Роберт Хут, Пол Шарнер и Стив Сидуэлл. Сделал 42 «ассиста», столько же у Руэль Фокса, Джейсона Уилкокса и Стюарта Рипли. Эти имена мало о чем говорят, правда? И да, при всем своем деланном великолепии Жинола сыграл 17 матчей и забил 3 гола за сборную Франции. И это ваш герой? Серьезно?

1 место. Пеле (Бразилия)

Кто-то когда-то сказал, что Пеле — величайший игрок всех времен, и с тех пор легенда живет. Да и сам бразилец периодически напоминает о себе фразами вроде:

В музыке есть Бетховен и остальные. В футболе есть Пеле и остальные.

Даже в первой части звучит довольно странно, не говоря о продолжении… Впрочем, спорить о величии Пеле сейчас не только сложно, но и абсурдно, ведь Королю Футбола в этом году стукнет 80, а большинство из нас видело его игру только в документальных фильмах. Да и те, кто застал, вряд ли могут дать трезвую оценку, тем более Пеле всю карьеру провел за океаном.

Ах да, он трехкратный чемпион мира. Но лучшим игроком ЧМ -1958 стал Диди, четыре года спустя тащил Гарринча, а Пеле был травмирован на протяжении большей части турнира. В 1970-м ФИФА , наконец, признала Пеле лучшим на мундиале, на что Жаирзиньо криво ухмыльнулся.

Свою феноменальную статистику будущий Король Футбола ковал в основном в неофициальных и товарищеских матчах против соперников сомнительного уровня. И это тоже факт. Во многом Пеле стал баловнем обстоятельств: родился в нужное время, чтобы влиться в шикарное поколение бразильцев и попасть в телевизор, да и сам форвард был повернут на саморекламе. Так и превратил немалое, но не единственное в своем роде футбольное мастерство в бессмертную легенду.