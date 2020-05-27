«Уфа» проходит кастинг в семью «быков»

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27 мая 2020, 10:01

«Соккер.ру» не сомневается, что клуб из Уфы не хуже команд из Бразилии или Австрии.

Не исключено, что появится «Ред Булл Уфа», ведь не разрешат название «Ред Булл Россия». Газизов – толковый менеджер, создавший этот проект при поддержке тамошних чиновников, давно мечтает об инвесторе. Наставник Евсеев тоже не разочаровал в этом сезоне, хотя разозлил многих фаворитов тем, что отбирал очки в стиле старой школы — жестко.

Австрийский гигант «Ред Булл» — товарооборот в год в районе 6 миллиардов евро, давно интересовался российским футбольным рынком, поскольку вкладывают деньги во многие спортивные проекты. Все знают «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг» — бывшую команду Холанда и клуб Вернера, но представители австрийской и немецкой Бундеслиг не единственные, кто объединен общим брендом. У компании есть также клубы в США и Бразилии.

В Китай пока не идут – там своих миллиардеров полно. Плюс любую форму коммерческой оккупации тамошние власти воспримут в штыки. Да и не с руки после пандемии заходить на азиатский рынок – не поймет негативно настроенная против китайских властей, судя по опросам, европейская публика. А вот Россия сидит в тени, поэтому если «Ред Булл» подпишет контракт с «Уфой», то получит еще один проект, еще одну точку на карте.

Также им сразу обещают преференции по ведении бизнеса в регионе. Дешево и сердито, ведь в РПЛ не нужно столько денег, как в MLS или немецкой Бундеслиге. А средства есть, «Лейпциг» теперь не беднее «Зенита» — в том числе, за счет удачных продаж. И зарплаты у звезд команд Нагельсманна недетские. В «Нью-Йорк Ред Буллз» играли Тьерри Анри, Жуниньо, Кэхилл, Маркес, а наставник Джесси Марш из одной франшизы перешел в другую.

В этом весь смысл сети футбольных клубов – повышать уровень и переводить из одного клуба в другой, а затем – продавать сторонним командам за хорошие деньги. Один Вернер может трансфером в «Ливерпуль» отбить значительную часть прямых вложений австрийской корпорации. Так вот, Джесси Марш после работы ассистентом в «Лейпциге» возглавил «Ред Булл» из Зальцбурга и пошумел в ЛЧ , засветив миру Эрлинга Холанда.

Для «Уфы» контракт с международной компанией был бы невероятно выгодным, поскольку понятно, что в новых условиях найти средства на развитие клуба в государственном бюджете проблематично. И пока остальные середняки будут выживать, команда Евсеева и Газизова может получить финансовую поддержку от корпорации, для которой миллиард рублей в год – смешная сумма, ведь только у «Лейпцига» бюджет в 23 раза больше, а таких спортивных проектов у «Ред Булла» — десяток.

Когда появилась информация, что австрийская компания может выкупить «Спартак», то к этому отнеслись с сомнением – в РПЛ пока невозможно заработать сотню миллионов евро в год, а этот инвестор хочет видеть бизнес, а не заниматься благотворительностью. И «Уфа» показала, что умеет зарабатывать. Ведь видели мастерские продажи игроков – Лунева, Зинченко, Облякова, Стоцкого, Дивеева, Игбуна, Живоглядова и Кругового. А если в РПЛ будут обкатывать лишних в «Зальцбурге» или «Лейпциге» — замечательно для спонсора.

Для футбольной России это тоже будет знаковая сделка. Доселе иностранные компании обходили российский рынок десятой стороной. Даже миллиардеры, что зарабатывают в России – Абрамович, Рыболовлев или Усманов, связывали себя с «Челси», «Монако» или «Арсеналом». Считалось, что хватит бюджетных денег и интереса остальных богачей. Но в новых условиях, когда государство заявляет о прекращении финансирования профессионального спорта, а футбол ставят в пример низкой эффективности, – срочно нужны инвесторы.

Это могут быть шейхи – говорят об интересе владельцев «Манчестер Сити» к акциям двух клубов РПЛ , одним из которых, похоже, является ЦСКА . Китайские партийные миллиардеры тоже могли бы вложиться, а в идеале – компании из Европы. «Уфа» сделает большое дело, если подаст другим пример, переформатируется под цивилизованные правила, научится работать с фанатами, как с дорогими клиентами, сможет найти средства для развития, например, академии клуба, ведь расходы на содержание компактной школы не такие уж большие.

Конечно, «Ред Булл» может найти себе в России не только «Уфу», куда можно вложиться. Или они подходят идеально? Например, если взять тот же «Ростов», то будут проблемы и с цветами — не «красно-белые», болельщики не поймут смену окраса и логотипа, и с контролем над ситуацией. Важно зайти туда, где уже есть работающий менеджмент, а Газизов показал себя как один из лучших менеджеров в РПЛ последних лет, вернее, как лучший. Взвешенно комментирует слухи, ведь понимает – такая сделка будет уникальной, нужно напрашиваться аккуратно.

А если кому-то кажется, что «Уфа», которая играла в Лиге Европы без международного спонсора, является слишком мелким проектом, то можно добавить в качестве примеров «Ред Булл Бразилию», «Ред Булл Гану» и «Ред Булл Брагантино» — еще один бразильский клуб. Об этих командах большинство не слышало, что объяснимо. Первому клубу всего двенадцать лет – «Уфе» всего одиннадцать, но команда из Сан-Паулу играет в пятом по счету дивизионе. «Ред Булл Гана» основали в 2008 году – на год старше, чем российский клуб, но его расформировали в 2014-м, передав академию и стадион школе «Фейеноорда».

А вот «Ред Булл Брагантино» вышел в Серию А, медленно поднимается. А «Уфа» уже в элитной лиге. И если австрийцы вложат деньги также в клуб высшего дивизиона из Европы, то их тактика скорее повторит ту, что в «Лейпциге» и «Зальцбурге». А поскольку непонятно, сколько денег будет даже у «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА – особенно у первых, то новому спонсору не нужно вкладывать много, чтобы «Ред Булл Уфа» показала результат. «Ростов» без гигантского бюджета сейчас на четвертом месте и не потерял шансы на ЛЧ .

Сама «Уфа» набрала на один пункт меньше, чем «Спартак», имея в десять раз меньший бюджет. Газизов и Евсеев у руля клуба, который выиграет, если через него будут проводить талантливых ребят из заявок «Лейпцига» и «Зальцбурга». И хотя у РПЛ есть минус – нельзя зарабатывать на фанатах, как в Германии, этого плюса на время лишилась даже Бундеслига. Плюс австрийцы тоже не собирают полные огромные арены, а «Уфа» может привлекать больше фанатов, если появится новый спонсор и пройдет красочная рекламная кампания клуба.

Также с пониманием, что будущее есть, могли бы заиграть ярче и результативнее, привлекая народ. Нет сомнений, что в Уфе можно найти 15 000 зрителей, если команда сможет позволить дышать свободнее и атаковать. Для этого нужно найти спонсора, и хотя пока все вилами по воде писано – скорее мечты, чем реально готовая сделка, это правильное направление развития. Пусть лучше российские клубы будут в руках международных компаний, чьи европейские клубы успешны – в двух Бундеслигах «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» среди лидеров, нежели бесцельно проедают деньги из российского бюджета.

Причем у австрийцев есть опыт и стратегия поведения в футболе, брать у них деньги надежнее, чем у шейхов или китайцев, которые в любой момент могут передумать. Но инвестиции нужны и могут появиться, ведь даже в скромных лигах, вроде чешской, уже можно найти иностранных спонсоров. РПЛ иногда недооценивают российские фанаты, но лига богаче десятков европейских, так что для «Ред Булл» уфимский клуб может стать находкой. Особенно если сохранит главный козырь – продолжит резко поднимать уровень футболистов для последующей выгодной перепродажи.

Лучше быть «Аяксом» в миниатюре – зарабатывать за счет продаж и хвастаться удачной селекцией, но выжить, получить забитый 15-тысячный стадион и сохранить хорошую репутацию, чем повторить путь «Мордовии», надеясь строго на поддержку бюджетных денег. Представители властей прямо говорят – планируют свернуть лавочку с финансированием футбола, поэтому клубам срочно нужны инвестиции. В России никто не вложит в «Уфу» столько, как могут австрийцы, так что это будет прекрасная сделка для скромного клуба, который умеет работать. И поскольку параллельно саудовские шейхи ведут переговоры с еще двумя клубами, возникает один вопрос.

А кто мешал российским клубам вместо бесцельной растраты бюджетных средств искать себе спонсоров раньше? Наверное, мешало нежелание пахать, ведь за казенные деньги не нужно отчитываться. Шейхи, китайские бизнесмены или австрийцы потребуют бизнес-план, отчеты, будут проверки. Но обстоятельства заставляют подумать об иностранных инвестициях, и будет круто, если у «Уфы» получится. Если бы в РПЛ все клубы были частными и в руках грамотных российских специалистов – стоило заладить о патриотизме, как делают немцы, ограничивая влияние инвесторов из-за рубежа – потому и ненавидят «Лейпциг», австрийцы юридически обошли общие правила.

Но российская лига пока нищая, если говорим о доходах, неэффективная в рекламе себя, отсталая в плане воспитания игроков и повышения их класса, а клубы – государственные. Чем быстрее найдут частные деньги и начнут реально развивать футбол – тем лучше.