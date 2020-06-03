Король футбола до Пеле. Ему запрещали играть, он воевал и объединял страну

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сегодня, 16:15

В дни, когда футбол выступает против дискриминации, «Соккер.ру» расскажет об особенном человеке.

В этот день двадцать три года назад Роберто Карлос забил тот самый гол Франции. А вот сам стиль обводящего удара внешней стороной стопы сделал знаменитым и отточил до совершенства герой нашего рассказа, отец «joga bonito» — «играй красиво». Пусть футбол придумали англичане, но сделали искусством его именно бразильцы.

Вернее, один конкретный. У нашего героя была немецкая фамилия Фриденрайх, но всю карьеру ему приходилось «притворяться белым». Отец парня Оскар приехал из Германии, был предпринимателем, как тысячи европейцев, которые в конце XIX века оказывались за океаном. А вот мать – из семьи бывших рабов, обычная темнокожая девушка Матильда.

Артур родился в 1892 году, всего через четыре года после того, как Бразилия стала последней страной западного мира, где отметили рабство. Но по щелчку бразильцы не перестали быть расистами. Рабство отменили, а кофейные плантации — остались. И работали там не дамы в огромных шляпах по французской моде, и не мужчины в котелках и с тросточками, которые ходили на футбол.

Знаете ли вы, что из примерно 10.7 миллиона африканских рабов, которые выжили по пути в Америку, лишь около 400 тысяч доставили в северную часть? Более 10 миллионов человек умерли рабами в странах Южной Америки. Сразу около 3.5 миллиона оказались в Бразилии – больше всех. Зажиточные белые аристократы столетиями не считали чернокожих людей равными, так привыкли.

Не удивительно, что когда Артур начал играть в футбол, который в конце XIX века привезли в страну британцы, то столкнулся с тем, что нельзя показывать африканские корни. Конечно, было видно, что Фриденрайх – мулат, но всегда мог отшутиться, что загорел. И глаза у участника первого матча сборной Бразилии были зелеными. Вот только волосы… Волосы становились проблемой.

Начинал он в команде отца – СК «Германия», и болельщики соперника обзывали его, если видели характерные кудри на голове. Артур отчаянно выравнивал волосы и последним выходил на поле, чтобы эффект держался дольше. Иногда появлялся с шапочкой, чтобы соперники не начинали орать, что прекратят матч, ведь оппоненты выставили «мартышку», а футбол – для белых.

О чем говорить, если Артур уже в статусе главной звезды бразильского футбола не смог поехать на два Кубка Америки, поскольку президент Бразилии запретил брать в сборную метисов, мулатов и чернокожих? Расизм тогда был жестким. Чемпионы континента бразильцы без Фриденрайха провалились на Кубке Америки в 1920-м, но дальше решили сыграть товарищеский благотворительный матч в Буэнос-Айресе.

До поединка в местной газете вышла заметка, где сборную Бразилии обозвали «обезьянами», нарисовали в виде шимпанзе. А еще порекомендовали включить весь свет на стадионе, чтобы аргентинцы смогли «разглядеть футболистов соперника». Разумеется, некоторые возмущенные игроки отказались выходить на поле, а матч превратился в цирк – за сборную Бразилии играли аргентинцы, доиграли 7 на 7, ведь фанаты возмущались, что их обманывают.

Артур про тот матч смог узнать только от напарников по сборной. Хотя должен был играть, ведь Фриденрайх того времени — главный футболист Бразилии, звезда клубов из Сан-Паулу и человек, который подарил надежду миллионам бедных детей. Именно благодаря успеху Артура, который прекрасно себя чувствовал в роли кумира, многие ребята поняли, что могут спастись от нищеты, став футболистами.

Его грязная бутса стала украшением ювелирного магазина. Форвард вел богемный образ жизни, не нуждался в деньгах, всегда пил лучший алкоголь, любил красивых женщин и имел доступ к элитным сигарам. При этом очевидно, что Фриденрайху нелегко удавалось притворяться тем, кем не был. Немецкие корни позволяли маскировать расу, но не всегда и не везде.

Отбросим очевидное – унизительно прятать свои корни, но даже по ходу европейского турне, когда его клуб выиграл 9 матчей из 10 с общим счетом 30:8, Артура иначе как «черной жемчужиной» не называли. В Южной Америке его величали Эль Тигре, и только французский журналист подобрал знакомое вам прозвище, когда подсчитал, что 11 из 30 голов бразильцев в Европе забил один человек – «Король футбола».

Пеле позже жаловался, что Бразилия 50-х была расистской страной, но представления не имеет, какой та была в начале XX века. Например, тот же Артур был среди самых известных участников восстания штаба Сан-Паулу против властей из Рио-де-Жанейро, когда президент захотел изменить Конституцию. Все началось с протестов, затем власти убили студентов, началась короткая гражданская война.

Фриденрайх как самый известный в городе человек предложил соотечественникам защищать основы Бразилии и не допустить возникновения диктатуры в начале 30-х годов. Фред, как его называли, начал восстание в чине сержанта, а закончил лейтенантом. У него на руках умер юный солдат с простреленной шеей, человек без военного опыта вел вперед отряд из нескольких сотен вчерашних рабочих и студентов.

Хотя войска из Сан-Паулу воевали ожидаемо плохо, а армия бразильского правительства была намного больше, революция в защиту Конституции привела к успеху – президент страны пошел на уступки, хотя потом еще десять раз менял мнение, и вообще был ушлым жуликом с фашистским уклоном. Но раз Артур воевал на стороне народа, который требовал правосудия вместо диктатуры, то сохранил репутацию и пережил неудачливого диктатора.

А как Фриденрайх стал знаменитым на всю Бразилию? В 1919 году Кубок Америки проводили на его родине. Уругвай и Аргентина были фаворитами, но бразильцы обыграли вторых 3:1, а с первыми сыграли в решающем матче. Счет основного времени и дополнительных тридцати минут – 2:2. Серии пенальти придумают позже, поэтому решили играть еще два тайма по 15 минут. Артур забил на 122-й победный мяч, а после матча всех позвали на прием к президенту, ведь играли в тогдашней столице – Рио-де-Жанейро.

Но после вечеринки Фриденрайх вынужден был ночью добираться через весь город до отеля, ведь понятно, что никому в голову не пришло отвозить небелого бразильца. Поскольку шагал вместе с темнокожим напарником по сборной Неко, то возникла легенда о «чемпионах, которые ходят пешком». Более того, Артур на сам банкет, скорее всего, пришел с гримом на лице. Многие темнокожие бразильские футболисты того времени наносили себе белую пудру на лицо. Представьте уровень расизма в обществе, если человек притворяется белым, равняет волосы, наносит грим.

Фанаты некоторых бразильских клубов до сих пор бросают в воздух белую пудру в память о тех, что открыли путь в спорт десяткам легенд, которым не приходится перекрашивать кожу и получать запреты на игру в сборной Бразилии. И первым стал великий мулат с зелеными глазами. Фриденрайх задолго до Пеле забил 1 000 голов – первый в истории, кому покорилась отметка. И хотя там тоже есть проходные голы, как у второго Короля, речь о, пожалуй, первой суперзвезде мирового футбола.

Бразильцы с Артуром во время европейского турне уничтожили, например, сборную Франции 7:2, чем прославились. Форвард забил дважды, и поскольку есть запись моментов того поединка из-за ворот, то можно смело сказать – играть бразильцы умели. Сам Фриденрайх был на свое время довольно высоким, 175 сантиметров, и не похож на человека с весом в 52 килограмма, смотрится крепче, чем Пеле или Неймар. Стройный, но ноги мощные. Двигался прекрасно и правой бил очень сильно – французскому вратарю не понравилось. Вообще, футбол начала XX века на удивление современный, если говорим об атаке, ведь тогда еще играли с пятью форвардами.

Жаль лишь, что на первом чемпионате мира в Уругвае 1930 года Артур не сыграл – в сборную взяли только игроков из других штатов, не Сан-Паулу, за это и поплатились. Зато, хотя формально нападающий был любителем, ведь профессионалами бразильские игроки стали в 1933-м, Эль Тигре оставил след в истории целой Бразилии. И как участник гражданского восстания за права, и как человек, который никогда не читал лекции о правах темнокожих, но многое сделал, чтобы их приняли в Рио, Сан-Паулу и других больших и маленьких городах.

Футбол помог бороться с сегрегацией в Бразилии, и Артур – символ маленьких и больших побед, ведь объединял миры, разделенные предрассудками. Фриденрайх умер в 1969 году в 77 лет, страдая болезнью Альцгеймера, но его помнят даже в двадцать первом веке как первого Короля футбола, который показал, что когда надо воевать за права – стоит действовать, а можно вести диалог – лучше вдохновлять примером. Но не все такой урок усвоили, что и доказала Вторая мировая война, где дискриминация была не только по расе, но и по национальности.

Зато Бразилия, невзирая на симпатии тамошних политиков к фашистам, на сторону нацистов не перешла. Возможно, и из-за таких людей, как Артур. Ведь показывал темнокожим бразильцам, что есть шанс выбраться из нищеты, что надо верить в себя. А белым соотечественникам – что темнокожие должны иметь такие же права, поэтому сказки Адольфа не прижились. Конечно же, среди бразильцев оставались миллионы расистов и после Второй мировой. Разумеется, Пеле, Гарринчу, Диди и Ваву оскорбляли не раз. А в 1950-м домашнее поражение Бразилии в финале чемпионата мира списали как раз на темнокожих вратаря и защитника.

Но вместе с тем в головы миллионов других бразильцев именно Артур смог поселить мысль, что сын чернокожей женщины может быть лучшим, главной знаменитостью страны, которая начала влюбляться в футбол, и забить более 1 000 голов, заслужив звание первого Короля футбола.