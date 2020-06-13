Месси в черствой «Барселоне». 9 кругов ада, которые их ждут

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13 июня 2020, 20:00

Изменятся, чтобы вернуть райское прошлое? «Соккер.ру» напоминает, что футболисты должны и забыли сделать.

«Барселона» стала скучнее, чем была, но благодаря паузе получила шанс из усопшего гиганта – экс-победителя ЛЧ , который панически боится момента ухода Месси, ведь никакого плана «Б» у президента Бартомеу нет, превратиться в чемпиона Европы, что достойно прошел все девять кругов ада по Данте Алигьери.

Прошел и заслужил божественную трагикомедию – победу в Ла Лиге с параллельной победой в Лиссабоне в финале ЛЧ именно в сезоне, когда на игре каталонцев в футбол негде клейма ставить, настолько часто злили своих же фанатов. Поскольку уже сегодня каталонцы сыграют против «Мальорки», самое время напомнить об их грехах, задачах и планах.

«Барселона» перестанет быть скучной?

Забивают в чемпионате реже, чем «Лейпциг» и «Аталанта» у себя дома, причем выехали за счет разгромов, которые чередуются с ужасно бледными играми. В первом кругу ада Данте суровое наказание – безбольная скорбь. Как раз ее вызывала у фанатов игра команды при Вальверде. Сетьен не сделал из каталонцев свою банду до паузы, но если по-прежнему будут катать мяч поперек поля, как в ЛЧ порой или в ряде матчей Ла Лиги, то даже этот круг ада не пройдут. Или увидим живую веселую «Барселону», что ищет новый стиль под нового тренера, или продолжат крутить хвост тактической корове Гвардиолы и всюду проиграют.

Оборона команды откажется от «разврата»?

У Данте во втором круге те, кто изменял и поддавался разврату. «Барселона» ужасно защищается в этом сезоне – развратили наследие времен, когда Пуйоль и Пике представляли команду, что пропускала меньше всех в топ-5. Теперь их истязают бури чужих атак, у Тер Штегена пятый со дна таблицы процент отраженных ударов, сами выстрелы сложнее, чем у Куртуа или Облака. «Барселона» стала слишком часто ошибаться в обороне. Далеко ходить не нужно – вспомните Ливерпуль.

Голевой обжора Месси поделится мячом?

Тренер «Мальорки» рассказал, как случайно разозлил Месси в декабре, а тот потом даже под трибунами угрожал расправой – обещал, что «Барселона» забьет семь раз, но выиграли 5:2, а Лионель сделал хет-трик. Месси сейчас больше чем клуб, чем команда, чем бренд. Не знаешь, что делать – отдай мяч ему, знаешь – тоже отдай. Хуже не будет? Будет, конечно, ведь аргентинец постарел. И если продолжат играть строго через Месси, то чемпионские амбиции сгниют под солнцем и дождем в Ла Лиге и ЛЧ . Впрочем, у этого греха есть плюс – если Месси отдохнул, то соберет новую крутую серию.

Каталонцы научатся играть вторым номером?

Жадность – вот что губило команду в ЛЧ четыре сезона подряд. Просто вспомните, как было. В УЕФА признали, что «Барселона» прошла ПСЖ из-за ошибок Айтекина. Но вспомните, потом-то «Ювентус», что умел играть без мяча, наказал испанцев. «Атлетико», «Рома» и «Ливерпуль» тоже умело пользовались примитивностью каталонского подхода. Жадные к мячу и времени с ним, футболисты «Барселоны» стали уязвимыми. Если не увидите контратак, не увидите надежной игры в защите при прессинге и давлении соперника – тот же «Реал» выиграл 2:0, то не увидите и больших трофеев у «Барселоны».

Собираются простить друг другу гнев и лень?

Вопрос касается не только команды, но и в целом клуба. Причину знаете – ссорились из-за того, что журналисты раскрыли компанию, которая занималась черным пиаром против Месси, Бускетса, Пике и Вальверде, но хвалила Бартомеу. Совпадение, наверное. Хосеп обленился и вызвал на себя гнев команды. А внутри коллектива Пике ссорился с Месси – обвиняли друг друга в поражениях и лени. Тер Штеген поносил оборону. Гризманн всех хвалил строго на людях. Были ленивые матчи и повода для гнева хватало. Будут вечно драться по горло в болоте – не выплывут на трофейный пляж.

Продолжат всегда играть с чемпионским пафосом?

«Барселона» слила «Ювентусу», «Роме», «Атлетико» и «Ливерпулю», поскольку каждого из соперников недооценивала. То же отношение у них к «Наполи». Тот же пафос, не подтвержденный качеством футбола, увидели в последнем Эль Класико. «Реалу», что стал удобным соперником для сползающей с европейского пьедестала «Барселоны», тоже проиграли. Считают себя намного круче еще до матча. Часто ждешь от каталонцев урока великого футбола, а получаешь лжеучителей. Месси пока не рассказывает в Инстаграме, что Земля – плоская, но на поле все одномерное, поскольку высокомерие видно. Остался лишь призрак величия в раскаленной могиле.

Признают личную ответственность за деградацию?

Если говорим об убийстве, то убили наследие Гвардиолы. Золотое прошлое стоило оттенить новой эпохой Возрождения, но увидели, как команда чемпионов снизила требования – Пике, Умтити, Альба или Дембеле не заявят, что показывают все, на что способны, но при этом персональную ответственность никто не взял. Вроде бы уже слышали от Месси и компании признания в плохой игре – Лионель часто транслирует в атмосферу мысль, что состав недостаточно хорош. Но если бы искреннее считали, что многое делают неверно – изменили бы подход.

«Барселона» перестанет обманывать новичков?

Де Йонг и Гризманн счастливы, что попали в коллектив? Только на словах, но так велят вести себя агенты. Голландец и француз пока не получают удовольствие от футбола в «Барселоне», ведь не показывают максимум. Умтити словно уже мыслями в другом клубе – хотя кому нужен в форме, которая позволяет отдать место в основе Ленгле? Серхи Роберто обманывает себя, если считает себя достаточно мощным справа, где играл Дани Алвес. Восьмой круг ада у Данте для лицемеров, и у «Барселоны» точно есть такой грех – обманывают новичков, вроде Коутиньо, Малкома, Дембеле, и в ответ получают лжепророков. Не считая Видаля, почти всем заметным новичкам некомфортно в том или ином смысле. Таким, как Фирпо – от понимания, что не ценят, таким, как Фати – от понимания, что места в основе нет, и вряд ли появится после приезда Лаутаро.

Каталонцы прекратят предавать сами себя?

Конечно, в круги ада «Барселона» попала строго по своей вине, и никогда не поздно их покинуть. Ее грехи в основном повернуты к клубу – к команде и фанатам, их авторы – футболисты, тренеры и менеджеры, вроде Бартомеу. Но страдают все, поэтому вечные терзания в ледяном озере пора прекращать. Есть ряд великих клубов, которым полезно разобраться в себе, и «Барселона» — самый показательный пример. Даже после грехопадения речь о команде, что в состоянии зомби способна укатать многих. Во многом потому, что у них остаются на поле победители ЛЧ -2015 – Тер Штеген, Пике, Бускетс, Месси и Суарес.

Но не найдете ни одного фаната «Барселоны», который заявит, что в клубе все в порядке, что первое место в Ла Лиге означает отсутствие игровых проблем или что ничья против «Наполи» доказывает, что Месси с пятой попытки выигрывает финал Лиги чемпионов. Они не главные фавориты, не играли здорово, а всему виной то, что происходит за закрытыми дверями. Или пандемия заставила соскучиться по футболу, поэтому вырос шанс увидеть свежую и яркую «Барселону», о чем мечтают сотни миллионов ее поклонников по всему миру?

Не исключено. Суарес может стать важным проводником из ада, отдохнувшие Пике, Бускетс, Альба и Месси – козыри, Тер Штеген понял, что в «Баварию» не возьмут, поэтому должен сыграть на все деньги, ведь просит больше. А Сетьен получил время, чтобы разобрать соперников и свою команду. В карантин заходила команда, что не обыграла «Наполи» в гостях и слила «Реалу» и с внутренними скандалами. А вот какими вернутся? Одна из ключевых интриг остатка сезона. «Барселоне» нужны победы в Ла Лиге и ЛЧ , чтобы все увидели результат работы над собой.

У этой команды есть опыт, внутренние резервы лидеров, но самое главное, чтобы были хороши не только против соперников, которые сдались до выхода на поле. Надежда есть, но «Барселона» много раз за последние годы разочаровывала верных поклонников, поэтому слепой веры в Сетьена и команду больше нет.