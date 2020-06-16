АПЛ vs Ла Лига. Испанцы тотально доминируют над «лучшей лигой мира» 

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вчера, 12:48

Накануне рестарта АПЛ «Соккер.ру» возобновляет старый спор с известным исходом.

Испанская Примера вышла из спячки в пятницу и теперь дарит нам матчи каждый день, завтра возвращается английская Премьер-Лига, и разнообразного футбола станет еще больше! Поздравляем поклонников обоих чемпионатов и самих себя, а чтобы жилось веселее, напоминаем о причинах, которые позволяют испанцам считать свой чемпионат лучшим.

1. Европейские триумфы с 2000 года

В Лиге чемпионов: Ла Лига vs АПЛ = 10:4

В Кубке УЕФА /Лиге Европы: Ла Лига vs АПЛ = 9:4

Сокрушительная победа испанского футбола! Двукратное превосходство по титулам в каждом из турниров за последние 20 лет. Общий счет — 19:8. За последние десять лет Лигу чемпионов лишь дважды выигрывали команды не из АПЛ и Примеры («Интер» в 2010-м и «Бавария» в 2013-м), а в Лиге Европы на совместном счету англичан и испанцев 9 побед в 10 последних розыгрышах (единственное исключение — «Порту» в 2011-м).

Но триумфальную колесницу тащили в основном представители Примеры, завоевавшие 12 из 20 последних еврокубков, у англичан на этой же дистанции достижение куда более скромное — 5 из 20. При этом все английские еврокубки в XXI веке поделили между собой три клуба: «Челси», МЮ и «Ливерпуль». У Ла Лиги более широкое представительство триумфаторов: здесь не только «Реал» и «Барселона», но и «Атлетико» с «Валенсией», а еще и «Севилья».

2. Рейтинг коэффициентов УЕФА

(Чемпионаты) Ла Лига vs АПЛ = 99.426 (1 место) – 88.176 (2 место)

Казалось бы, «более высокий средний уровень клубов АПЛ » должен отражаться на таблице коэффициентов, ведь два ведущих чемпионата Старого Света в еврокубках представляют по 7 команд, то есть одними «Реалом» и «Барселоной» тут сыт не будешь. Однако же испанцы опережают англичан на внушительную дистанцию. Представьте себе, даже в прошлом сезоне, который был увенчан двумя английскими финалами, Испания набрала на ничтожные 0.214 баллов меньше. Вот это средний уровень!

И я не взялся бы утверждать, что клубы АПЛ превзойдут клубы Примеры по общему счету, если 20 команд сыграют друг против друга (первая — с первой, двадцатая — с двадцатой). Впрочем, не стал бы утверждать и обратное. К разговору о коэффициентах УЕФА стоит добавить лишь то, что три первых места в рейтинге клубов занимают «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

3. Очные встречи в Лиге чемпионов

Ла Лига vs АПЛ (с 1992-го – года основания АПЛ ) = 58:40 при 48 ничьих

Если брать в расчет Кубок УЕФА /Лигу Европы, то испанский гандикап получится еще более внушительным, поэтому обойдемся матчами в турнире, где никогда не должно быть проблем с настроем и мотивацией. У представителей Ла Лиги почти в полтора раза больше побед, в очных схватках испанцы побеждали гораздо чаще.

Несколько раз видели дуэль АПЛ vs Примера в финалах еврокубков, и англичане лишь раз выиграли: в далеком 2001 году «Ливерпуль» еле-еле унес ноги от скромного «Алавеса» — 5:4 с «Золотым голом» на 117-й минуте. А вот испанские победы случались неоднократно: три в Лиге Европы и четыре в Лиге чемпионов. Итого, 7 из 8 англо-испанских финалов остались за пиренейскими клубами.

4. Лучшие футболисты планеты

Обладатели «Золотого мяча» в XXI веке = 15:2 в пользу Ла Лиги

15 раз в новом столетии «Золотой мяч» доставался футболистам из испанских клубов и лишь дважды этой чести удостоились представители АПЛ : Майкл Оуэн в 2001-м и Криштиану Роналду в 2008-м. Оба спустя некоторое время после своих лучших сезонов на Туманном Альбионе перебрались в мадридский «Реал».

5. Увлекательность внутренних чемпионатов

Количество разных чемпионов с 2000 года. АПЛ vs Ла Лига = 5:5

Испанскими чемпионами становились «Депортиво», «Валенсия», «Реал», «Барселона» и «Атлетико». АПЛ выигрывали МЮ , «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Лестер». Де-юре об этом говорить рано, но де-факто у англичан уже есть шестой чемпион — «Ливерпуль».

Чемпионаты без борьбы (отрыв лидера >10) с 2000 года. АПЛ vs Ла Лига = 7:4

Мне кажется, это достаточно любопытный ракурс, учитывая, что АПЛ нам продают как чемпионат, в котором идет упорная борьба на каждом участке таблице до последнего тура. В семи сезонах с 2000 года в английской Премьер-Лиге не было чемпионской интриги, причем чемпионам случалось опережать вице-чемпионов на совсем уж неприличные дистанции в 18-19 баллов. В Испании такого ужаса не было. И это еще не учитываем нынешний сезон, который будет восьмым без чемпионской гонки за 20 лет, а «Ливерпуль» может установить рекорд по отрыву от ближайшего преследователя: сейчас между «красными» и «Ман Сити» 25 очков.

Резюме: Ла Лига во всем лучше АПЛ . Кроме денег

Глупо спорить с тем, что англичане хуже испанцев в футболе практически во всех спортивных составляющих, но не менее глупо опровергать и другой факт: в коммерческом смысле АПЛ — более успешный продукт, чем Ла Лига. Грандиозный зрительский интерес принес англичанам невероятный телевизионный контракт на миллиарды евро, АПЛ разрывает Ла Лигу по популярности, хотя и чаще терпит поражения на футбольных полях. Богатые тоже плачут.