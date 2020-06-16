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АПЛ vs Ла Лига. Испанцы тотально доминируют над «лучшей лигой мира» 

вчера, 12:48
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Накануне рестарта АПЛ «Соккер.ру» возобновляет старый спор с известным исходом.

Испанская Примера вышла из спячки в пятницу и теперь дарит нам матчи каждый день, завтра возвращается английская Премьер-Лига, и разнообразного футбола станет еще больше! Поздравляем поклонников обоих чемпионатов и самих себя, а чтобы жилось веселее, напоминаем о причинах, которые позволяют испанцам считать свой чемпионат лучшим.

1. Европейские триумфы с 2000 года

В Лиге чемпионов: Ла Лига vs АПЛ = 10:4

В Кубке УЕФА/Лиге Европы: Ла Лига vs АПЛ = 9:4

Сокрушительная победа испанского футбола! Двукратное превосходство по титулам в каждом из турниров за последние 20 лет. Общий счет — 19:8. За последние десять лет Лигу чемпионов лишь дважды выигрывали команды не из АПЛ и Примеры («Интер» в 2010-м и «Бавария» в 2013-м), а в Лиге Европы на совместном счету англичан и испанцев 9 побед в 10 последних розыгрышах (единственное исключение — «Порту» в 2011-м).

Но триумфальную колесницу тащили в основном представители Примеры, завоевавшие 12 из 20 последних еврокубков, у англичан на этой же дистанции достижение куда более скромное — 5 из 20. При этом все английские еврокубки в XXI веке поделили между собой три клуба: «Челси», МЮ и «Ливерпуль». У Ла Лиги более широкое  представительство триумфаторов: здесь не только «Реал» и «Барселона», но и «Атлетико» с «Валенсией», а еще и «Севилья».

2. Рейтинг коэффициентов УЕФА

(Чемпионаты) Ла Лига vs АПЛ = 99.426 (1 место) – 88.176 (2 место)

Казалось бы, «более высокий средний уровень клубов АПЛ» должен отражаться на таблице коэффициентов, ведь два ведущих чемпионата Старого Света в еврокубках представляют по 7 команд, то есть одними «Реалом» и «Барселоной» тут сыт не будешь. Однако же испанцы опережают англичан на внушительную дистанцию. Представьте себе, даже в прошлом сезоне, который был увенчан двумя английскими финалами, Испания набрала на ничтожные 0.214 баллов меньше. Вот это средний уровень!

И я не взялся бы утверждать, что клубы АПЛ превзойдут клубы Примеры по общему счету, если 20 команд сыграют друг против друга (первая — с первой, двадцатая — с двадцатой). Впрочем, не стал бы утверждать и обратное. К разговору о коэффициентах УЕФА стоит добавить лишь то, что три первых места в рейтинге клубов занимают «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

3. Очные встречи в Лиге чемпионов

Ла Лига vs АПЛ (с 1992-го – года основания АПЛ) = 58:40 при 48 ничьих

Если брать в расчет Кубок УЕФА/Лигу Европы, то испанский гандикап получится еще более внушительным, поэтому обойдемся матчами в турнире, где никогда не должно быть проблем с настроем и мотивацией. У представителей Ла Лиги почти в полтора раза больше побед, в очных схватках испанцы побеждали гораздо чаще.

Несколько раз видели дуэль АПЛ vs Примера в финалах еврокубков, и англичане лишь раз выиграли: в далеком 2001 году «Ливерпуль» еле-еле унес ноги от скромного «Алавеса» — 5:4 с «Золотым голом» на 117-й минуте. А вот испанские победы случались неоднократно: три в Лиге Европы и четыре в Лиге чемпионов. Итого, 7 из 8 англо-испанских финалов остались за пиренейскими клубами.

4. Лучшие футболисты планеты

Обладатели «Золотого мяча» в XXI веке = 15:2 в пользу Ла Лиги

15 раз в новом столетии «Золотой мяч» доставался футболистам из испанских клубов и лишь дважды этой чести удостоились представители АПЛ: Майкл Оуэн в 2001-м и Криштиану Роналду в 2008-м. Оба спустя некоторое время после своих лучших сезонов на Туманном Альбионе перебрались в мадридский «Реал».

5. Увлекательность внутренних чемпионатов

Количество разных чемпионов с 2000 года. АПЛ vs Ла Лига = 5:5

Испанскими чемпионами становились «Депортиво», «Валенсия», «Реал», «Барселона» и «Атлетико». АПЛ выигрывали МЮ, «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Лестер». Де-юре об этом говорить рано, но де-факто у англичан уже есть шестой чемпион — «Ливерпуль».

Чемпионаты без борьбы (отрыв лидера >10) с 2000 года. АПЛ vs Ла Лига = 7:4

Мне кажется, это достаточно любопытный ракурс, учитывая, что АПЛ нам продают как чемпионат, в котором идет упорная борьба на каждом участке таблице до последнего тура. В семи сезонах с 2000 года в английской Премьер-Лиге не было чемпионской интриги, причем чемпионам случалось опережать вице-чемпионов на совсем уж неприличные дистанции в 18-19 баллов. В Испании такого ужаса не было. И это еще не учитываем нынешний сезон, который будет восьмым без чемпионской гонки за 20 лет, а «Ливерпуль» может установить рекорд по отрыву от ближайшего преследователя: сейчас между «красными» и «Ман Сити» 25 очков.

Резюме: Ла Лига во всем лучше АПЛ. Кроме денег

Глупо спорить с тем, что англичане хуже испанцев в футболе практически во всех спортивных составляющих, но не менее глупо опровергать и другой факт: в коммерческом смысле АПЛ — более успешный продукт, чем Ла Лига. Грандиозный зрительский интерес принес англичанам невероятный телевизионный контракт на миллиарды евро, АПЛ разрывает Ла Лигу по популярности, хотя и чаще терпит поражения на футбольных полях. Богатые тоже плачут.

Зато мы радуемся, ведь многие из нас не стремятся выбрать одну сторону в этом вечном споре, а с удовольствием смотрят лучшие трансляции из Англии и Испании. Плохого футбола не бывает, а чем его больше и чем он разнообразнее — тем лучше. Продолжительная футбольная голодовка избавила зрителей от многих предрассудков, а этот традиционный баттл между Ла Лигой и АПЛ — драка друзей, а не поединок врагов. Выбирайте футбол себе по вкусу, благо, он вернулся!

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Migelito
Migelito
сегодня в 00:26
По приведенным в статье показателям везде Англия проиграла Испании (это еще про сборную не упомянули). Но весь мир смотрит в первую очередь АПЛ, и деньги вкладывают в АПЛ. Вот и повод для новой статьи, уважаемые авторы соккер.ру - в чем причина такого интереса и инвестиций?)
Migelito
Migelito ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 00:24
Отлично сказал
Roman73
Roman73 ответ Медив (раскрыть)
вчера в 23:50
молодцом.
Dudikoff
Dudikoff ответ Медив (раскрыть)
вчера в 23:13
Вот просто взял и сформулировал за меня)) ибо лень) Особенно про ПСЖ. Только я хотел бы узнать у автора какую лигу можно считать лучшей в 2013-ом, например. А ещё хотелось бы добавить - а не мировая ли аудитория и зрительский интерес определяет лучшую лигу мира?
DXTK
DXTK
вчера в 20:01
ну начнем с того что 30 лет назад английский футбол очень сильно пострадал из за дисквалификации от еврокубков.

Тогда в Англии интерес вызывать начал внутренний чемпионат, а с 1992 года появилась АПЛ,, новый чемпионат, по этому деньги и зрители стали составляющем АПЛ.

В Англии свободно могут прийти шейхи и прочие алегархи с баблом и купить себе команду, вон может скоро Ньюкасл встанет в один ряд)))) в Ла Лиге я думаю не дадут шейхам купить скажем Депор, побоявшись что они смогут подвинуть Барсу и Реал, переманивая у них дорогих игроков и отбирая вкусные трансферы.............
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 19:48
Верная статья. Ла Лига - сила, АПЛ - чморила! =D
Азат Рахимов
Азат Рахимов
вчера в 19:25
А может посмотреть таблицу коэфицентов уефа за последние 3 года? Начиная с сезона 17-18 Англия стабильно выше Испании. Так что не все так однозначно.
Медив
Медив
вчера в 18:41
Ну испанцы довольно часто тягают игроков из АПЛ, которые им и приносят евротитулы. Роналду, Суарес, Модрич, Бейл. Вот недавно подъехали Азар, Куртуа, Коутиньо...
АПЛ самая коммерчески успешная лига, но это не значит, что европейские команды бедные и несчастные. В Испании два клуб богаче любого клуба из АПЛ. Вот и успехи в ЛЧ. Когда английские команды смогут переманивать лидеров Реала и Барселоны - тогда будет другая статистика. С фига вообще Челси обыграет Реал, если за Челси играет лавочник Реала, а за Реал бывшие лидеры Челси?
А ЛЕ вообще не в дугу большинству английских команд. Во-первых, каждая ступенька в таблице - это дополнительные деньги от Лиги и спонсоров. И эти деньги не в пример больше, чем то, что можно заработать в ЛЕ. Во-вторых календарь АПЛ и так перегружен и интенсивен, с убийственными отрезками зимой. Когда испанцы дают отдых мышцам на пляже, англичане убивают друг друга с перерывами в 48 часов.
Желающих добавить лишних матчей, которыми перегружено ЛЕ, в Англии нет. Ну в виде исключения, Челси дублерами и игроками академии смог дойти до финала. То, что никто не смог в процессе обыграть скамейку Челси - ну это показатель уровня турнира. Любой, с мотивацией выше среднего, возьмет этот титул.
Лучшей эту лигу делает не количество евротитулов, а интенсивность, количество матчей против равных и разноплановых соперников. Да, бывает что чемпионства выигрываются без борьбы. Но доминации одной команды над другими на протяжении нескольких лет - такого нет. Ну ок, последние лет десять есть понятие биг-сикс, но и то, оно на текущее время устарело. Претендентов стало гораздо больше.
Ну и финальная мысль, если ПСЖ возьмет в ближайшие десять лет десять титулов ЛЧ, обыгрывая испанские и английские команды конвеером, никто ж не станет говорить, что французский чемпионат - лучшая лига мира. Нет, это будет чемпионат, где играет лучшая команда мира. А лучшей лигой по прежнему будет АПЛ
beefs
beefs
вчера в 18:41
вот те на, кто бы мог подумать...
112910415
112910415
вчера в 18:14
так и есть ...
хотя оппонентов убедить невозможно
Пендальф
Пендальф
вчера в 18:12
Как минимум надо вычеркнуть все гномьи золотые мячи. Они не по делу. Да и чемпионства провинциальные плохо пахнут.
dfktynbyf
dfktynbyf
вчера в 17:06, ред.
Автор передергивает факты в свою пользу. С таким же успехом можно доказать обратное.
Сколько клубов Ла Лиги выигрывали Лигу чемпионов за последние 20 лет (ЛЕ я в расчет не беру, это откровенно более слабый турнир)? 2, у АПЛ - 3. Сколько играли в финалах: Ла Лига - 4, АПЛ 5. В сезоне 2011-2012 "Челси" выиграл ЛЧ, заняв 6-е место в чемпионате Англии. Вот когда 6-й клуб Ла Лиги возьмет Лигу чемпионов, тогда и поговорим.
Ну а про Золотые мячи упоминать в таком контексте просто смешно.
Roman73
Roman73
вчера в 15:46, ред.
Эта футбольная доминация Испании над Англией имеет исторические и ментальные корни.
Распространив футбол по миру и посчитав навеки всех своими учениками , разве что за исключением бразильцев , Англия долго не заботилась о доказательствах своего превосходства над континентом .
Когда ей это понадобилось в семидесятые она громко прихлопнула Европу средствами Ливерпуля , Ноттингем Форест и Астон Виллы, которые не слишком отвлекаясь от внутрианлийских побоищ смели европейский футбол в средиземноморье . Глазго Рейнжерс и Селтик добавили шотландской соли на европейские раны, напомнив, что эти две страны представляют одну футбольную империю.
Британцы еженедельно наблюдают футбол высочайшего накала во встречах старой фирмы или дерби северного Лондона и многополюсность британского футбола, безграничная любовь и интерес всего народа к своему футболу позволяет ей долго вариться в собственном соку, не скучая по Европе , к примеру в глазах англичан титул чемпиона АПЛ для Ливерпуля в этом году престижнее Кубка Европы. Никому в Англии не приходит в голову экономить на внутреннем чемпионате, подобно Реалу и АПЛ не сдвигает матчи , не устраивает спецокна отдыха для своих лидеров, подобно тому , ка это делали для Зенита или ЦСКА .
Запас прочности АПЛ огромен, а прочный фундамент - это любовь Британии к собственному футболу.
Nazi
Nazi ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 14:50, ред.
Да , в Испании все командные виды спорта развиты выше, что доказывает тот факт, что в ненавистном тобой командном виде спорта регби одна из беднейших стран Европы Грузия в год два раза раскусывает испашек как добрый французский круасан :)

Да статистику не обманешь, но ведь и думать надо головой. В испании все крутится вокруг двух клубов. Все остальные статисты. В АПЛ дичайшая конкуренция. Там Лестер может стать чемпионом. Там бабосы делятся справедливо.

Если бы этим двум испанским грандам приходилось бы из тура в тур выгрызать очки в локальном чемпе, то и на ЛЧ им силенок бы не хватило :) А то конечно, побродил по полю, засадил Осусене 15 голов и пошел дальше на грозный Лас Пальмас :)

Смотри в год 2 матча Ла Лиги и радуйся :) Статистика подтверждает твой выбор :)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:42
считаю что объективно рассматривать последние пять лет в этом сравнении))
Russiаnhammer
Russiаnhammer
вчера в 14:09, ред.
    3ton
    3ton
    вчера в 14:08
    Автор забыл упомянуть , что в Испании командный вид спорта развит на порядок выше , здесь и самый титулованный баскетбольный Реал ,самая титулованная гандбольная Барселона , футзал на высоком уровне , и другие виды спорта в том числе и женский.
    Чего стоит посещаемость некоторых команд в баскетболе 10-15 тыс .
    В Англии один вид спорта - футбол , и некому не интересный кроме Франции - регби .
    Все деньги идут в два вида спорта ( даже в один ) , забывая про другие .
    Потому такая и разница в деньках .

    Даже Американцы умней англичан , где популярен американский футбол и бейсбол , но развивают и другие виды спорта , делая из них сильнейшие лиги мира

    Англия сильно отстаёт от Испании .
    В последнее время к Англии интерес пришёл от появления там Пепа и Клоппа .
    Да деньги Абрама положили конец гегемонии МЮ
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 13:16
    АПЛ богаче и наверное смотрибельней Ла Лиги но в футбольном плане АПЛ не конкурент Ла Лиге!
    Nick Ch
    Nick Ch
    вчера в 13:07
    Вот в чём Ла Лига точно впереди, так это по количеству симуляций...столько актёров без Оскара...
    В Англии футбол быстрее, зрелищнее и мужественнее.
    По количеству ЗМ сравнивать смысла нет: этот трофей уже давно утратил объективности и смысла...
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 13:07
    Кардебалет лига всё равно второсортна. Туда бегут все плачующие мальчики. АПЛ всё равно интересней и непредсказуемей. А цифры,они и в Африке цифры )) Два клуба в Испаний и остальные. Могли бы просто вообще 6 матчей проводить ))) Четыре матча в чемпионате и два в кубке. Бывают исключения как Атлетико,Валенсия,Депор .....в общем скучно.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 12:57
    Трансфер Дзюбы в "Тоттенхэм" коренным образом изменит ситуацию!
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 12:56
    Неожиданный результат для англичан
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 12:50
    Автор прав такая доминация имеет место!
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    вчера в 12:49
    Значит Испания - самец ? ))
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