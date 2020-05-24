День, когда «Реал» стал величайшим клубом в истории

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сегодня, 17:31

«Соккер.ру» вспоминает особый, определяющий будущее, день в истории «сливочных».

23 мая 2014 года «Реал» еще был богатым клубом-неудачником. Дель Боске оставил девятикратного обладателя кубка европейских чемпионов, но без Висенте за долгие годы не стали королями чемпионата Испании – выиграли всего три титула, и не шли на первом месте шесть лет тому назад.

Гвардиола развил идеи Кройфа в «Барселоне». Мир получил «тики-таку» — каталонская команда попала в историю тактики. А «сливочные» за десять лет между Дель Боске и другим кандидатом в лесники на вид – Анчелотти, не запомнились командой, что диктует европейскую моду. Кроме того, они впустую тратили огромные деньги.

«Реал» стал «Галактикос», но у бразильца Роналдо ни одной победы в Лиге чемпионов, в том числе в футболке «сливочных». А Зидан свой кубок взял еще с Дель Боске. Тактика соединения звезд первой величины и Павонов не сработала. Перес отчаянно тратил и тратил деньги, португальский Роналду бесился, что постоянно вылетает из ЛЧ .

«Барселона» увеличила количество кубков с одного до четырех, а «Реал» застрял на девяти. Но затем пришел Анчелотти, который не сделал «Челси» и ПСЖ победителями ЛЧ , и за год навел порядок в клубе, что исторически сравним с «Миланом». Моуриньо, конечно, тоже подготовил «Реал» к бойням на высоком уровне.

Не забывайте, что португалец настраивал «Порту» и «Интер» на успех в европейских кубках. Но Карло пошел дальше, ведь взял все хорошее и убрал все скандальное, негативное и лишнее. Ему не были нужны ни подарки Кашшаи – их время наступит позже, ни новые и новые звезды для долгожданной десятой победы – «десимы».

«Реал» уверенно прошел в плей-офф с первого места в группе с «Галатасараем», «Ювентусом» и «Копенгагеном». Забили двадцать мячей, одна ничья и пять побед, а туринцы вылетели – заняли третье место. В плей-офф «сливочные» сначала вынесли «Шальке» — 9:2 по сумме двух матчей. Потом не позволили «Боруссии» Д еще раз огорчить «Реал».

Анчелотти успешно отомстил за знаменитое поражение Моуриньо от Клоппа в полуфинале годом ранее. Наконец, за шаг до финала «Реал» снова встретил знакомых немцев, но «Баварию» побили 0:4 в Мюнхене, что утвердило испанцев в статусе фаворитов финала. За весь плей-офф «Реал» пропустил лишь 4 раза, но забил 17 мячей.

Параллельным курсом с Роналду в финал шел Месси, ведь «Барселона» прошла «Манчестер Сити» — две победы и 4:1 по сумме матчей, однако в игру вмешался коллектив, в который не верили изначально. «Атлетико» вышел в плей-офф из группы с «Зенитом», прошел «Милан» — команду из группы каталонцев, а затем обыграл самих «блаугранас», лишив фанатов полуфинала «Барселоны» против «Челси».

Симеоне по делу добрался до Лиссабона, однако сразу было понятно – чисто испанский, мадридский финал не будет таким же рейтинговым в мире, как любой из других вариантов. Если бы в финале оказался «Челси» — началась традиционная для 2014-го года война адептов преимущества АПЛ против почитателей Ла Лиги, а объяснять ценность Эль Класико в финале еврокубка бессмысленно – такой поединок ждем десятилетиями, но подводят то одни, то другие.

24 мая в Лиссабоне своих фанатов подводил «Реал», ведь Годин забил на 36-й минуте, финал получался вязким, сложным и успешным для «Атлетико» — тактика Симеоне работала, Анчелотти проигрывал после истечения основного времени матча. А затем судьба припомнила Карло тот самый Стамбул. «Милан» неожиданно для всех и себя проиграл финал, в котором вел 3:0, а «Атлетико» не справился с последним шансом «Реала» — Серхио Рамос на 92-й минуте и 48-й секунде матча забил головой в ворота Тибо Куртуа.

Такой моральный удар не означал поражение «Атлетико» сразу же, но Бэйл шесть лет назад футбол любил сильнее, чем гольф, Марсело очень удачно вышел на замену, а пенальти в том матче увидели лишь раз – на сто двадцатой минуте, когда Роналду установил окончательный счет поединка – 4:1 в пользу «Реала». Игра забудется, а счет останется, и кивок на дополнительное время служит слабым утешением, хотя хорошим комплиментом для «Атлетико» — они сражались достойно, но уступили в историческом поединке, ведь вернули фанатов в знаменитый фонтан.

Поклонники «Реала» традиционно празднуют значимые кубки, купаясь в фонтане, названой именем греческой богини Кибелы, и спустя 12 лет у них появился повод бурно радоваться. Конечно, весь мир мгновенно не влюбился в «Реал» Анчелотти, однако их было сложно не уважать после такой трудной, но важной и показательной по счету победы. У них получилось то, что не получалось десятилетие – Перес пережил облегчение, о котором давно мечтал.

Эту команду сложно именовать любимой – как и «Барселону», ведь у «Реала» тоже есть королевский пафосный шлейф. Их сложно любить, не будучи фанатом испанских клубов – слишком много знаем, как положительного, так и негативного. Но 24 мая на 92-й минуте и 48-й секунде финала «Реала» против «Атлетико» Серхио Рамос повернул историю. Защитник сумел то, что до него не удавалось десятку невероятно классных и великих нападающих в белых футболках.

Икер Касильяс снова поднял над головой Кубок чемпионов, но уже в роли капитана, в УЕФА грамотно выбрали Анхеля Ди Марию игроком матча – недооцененный герой той команды. А болельщики проголосовали за Рамоса, конечно же. «Реал» добрался до Десимы, открыл путь к еще трем кубкам – не забывайте, что и в 2015-м шли в финал к «Барселоне», но Мората и Тевес проголосовали за «Ювентус». Но в 2014-м упрочили позиции мадридского гранда в исторической иерархии.

Именно шесть лет назад звезды «Реала» поверили, что могут быть лучшими в мире. Учитывая сумму исторических достижений, магию и важность Лиги чемпионов для европейского и мирового футбола, именно на 93-й минуте на «Эштадиу да Луж» исторически первый гегемон европейского футбола вернулся на самую вершину. Разумеется, в истории не один великий клуб, но у «Реала» достаточно аргументов, чтобы считаться самым успешным и величайшим.

И все благодаря тому, как Анчелотти по привычке отошел в сторону и немного в тень, откуда умело управлял игрой, не раздражая звезд «Реала». Итальянец сбалансировал игру — спасибо Ди Марии, который чуть позже на ЧМ -14 будет смещаться в центр поля, протолкнет Аргентину в финал вместе с Месси и Маскерано. Папа Карло вернул Касильяса в старт. Он же поверил в Карвахаля и изменил игру Модрича. А еще сделал трио Бэйла, Бензема и Роналду гармоничным.

Ну, и чемпиона мира и Европы Серхио Рамоса тренер Анчелотти направил к личному футбольному величию. Если бы «Реал» проиграл «Атлетико» в финале, то мог остаться в истории командой звездных неудачников, так ни разу в итоге не выигравших Лигу чемпионов. Магия появилась именно в Лиссабоне, ведь вспомните, что в первом сезоне Зидана могли вылететь от «Вольфсбурга» — без опыта финала вряд ли пошли за новыми кубками, ведь вопрос психологии был важен.

«Реал» всегда переигрывали, «Реал» при Моуриньо мог играть вторым номером, а победу одержал, когда рвался к чужим воротам и забивал неприлично много. Так что 24 мая — знаменательный день в истории клуба, который любят и ненавидят, но который почти никого не оставляет равнодушными. «Реал» получил сатисфакцию за осечки на миллиарды евро, за проигранные полуфиналы, за слезы фанатов. И за старания, которые десять лет не приносили заветный кубок.

Десима — символ уникальности, ведь в обозримом будущем ни один другой клуб не доберется до десятой победы. «Милану» три подряд кубка не светят, а «Ливерпулю» нужно четыре победы, чтобы отпраздновать десятый трофей. Мадридцы – короли европейского футбола, и доказали это в 13 больших финалах, но десятый был особенным, ведь 92:48 – цифры, значение которых не нужно объяснить фанатам большой игры.