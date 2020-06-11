Бекхэм, Анри, Буффон и Рауль. Они были близки к «Золотому мячу», но…

1591880366

11 июня 2020, 15:59

«Соккер.ру» расскажет о футболистах, которые становились вторыми в голосованиях на «Золотой мяч», но никогда не выигрывали престижный индивидуальный трофей.

France Football вручает «Золотой мяч» с 1956 года, система выбора лауреата всегда одинакова, меняется только количество и состав респондентов: каждый голосующий выбирает пять человек из предложенного списка претендентов и расставляет их по местам с первого по пятое. За каждое первое место дается пять баллов, за пятое — один балл, результаты суммируются, и футболист с наибольшим количеством очков получает «Золотой мяч». Случались бесспорные победы, но бывало и иначе. Как бы то ни было, помнят только победителей. «Соккер.ру» называет имена футболистов, которые были близки к «Золотому мячу», но так его и не получили.

1957 год — Билли Райт (Англия)

Первый «Золотой мяч» выиграл англичанин Стэнли Мэтьюз, опередивший на три очка Альфредо Ди Стефано. «Белокурая Стрела» попала в цель уже на следующий год, и конкурентов у легенды «Мадрида» не было — собрал 12 первых мест из 16. А вторым стал защитник «Вулверхэмптона» и сборной Англии Билли Райт.

1958 год — Хельмут Ран ( ФРГ )

Четырьмя годами раньше, когда Хельмут Ран зажег в финале чемпионата мира, «Золотой мяч» еще не вручался, а в 1958-м немцы дошли только до полуфинала мундиаля, и хотя Ран забил на том турнире 6 голов, как и Пеле, индивидуальный трофей отдали Раймону Копа, выигравшему чемпионат Испании и Кубок чемпионов с мадридским «Реалом».

1960 год — Ференц Пушкаш (Венгрия)

Футболисты «Реала» выиграли три «Золотых мяча» подряд: Ди Стефано начал и закончил, а между двумя его победами втиснулся Раймон Копа. А вот одному из лучших футболистов середины XX века не удалось прикоснуться к этому трофею. В 1960-м 33-летний Пушкаш был вторым вслед за Луисом Суаресом Мирамонтесом, собрав даже больше первых мест, чем каталонец.

1965 год — Джачинто Факкетти (Италия)

С 1961-го по 1964-й вторыми в голосовании на «Золотой мяч» становились Эйсебио, Джанни Ривера и дважды Луис Суарес. Испанец выиграл свой трофей раньше, итальянец с португальцем после вторых мест запрыгивали на первые, а вот вице-обладатель «Золотого мяча» за 1965 год Джачинто Факкетти решающий рывок сделать не сумел. Великий итальянский защитник проиграл Эйсебио, причем отстал от «Черной Пантеры» всего на 8 очков — 59 против 67.

1969 год — Луиджи Рива (Италия)

Еще один итальянец, оказывавшийся на расстоянии вытянутой руки от «Золотого мяча». Легенда «Кальяри» отстал всего лишь на 4 балла от своего соотечественника Джанни Риверы (79 на 83). Ривера стал первым футболистом «Милана», выигравшим «Золотой мяч». На сегодняшний день у «россонери» 8 таких героев, а вот у «Кальяри» ни одного. И в обозримом будущем не предвидится.

1970 год — Бобби Мур (Англия)

«Муром занялась прокуратура», — пел после ЧМ -1970 об английском защитнике Высоцкий. О Герде Мюллере Владимир Семенович не пел, но «Золотой мяч» достался именно немецкому бомбардиру, от которого легендарный капитан «Вест Хэма» и сборной Англии отстал на 7 баллов (70:77).

1971 год — Сандро Маццола (Италия)

Полузащитник «Интера» был вторым следом за Кройфом, но в тот год «Золотой мяч» был неоспорим: «Летучий голландец» опередил итальянца в два раза (116:57). Как бы то ни было, еще один «вице» из Италии.

1973 год — Дино Дзофф (Италия)

А вот и четвертый итальянец. После Льва Яшина ни один вратарь не выигрывал «Золотой мяч», но стражи ворот занимали вторые места в голосованиях. Первым среди них был Дино Дзофф, которому было сложно тягаться с Кройфом.

1976 год — Роб Ренсенбринк (Нидерланды)

В 70-е Кройф выиграл три золотых мяча, но в тот год Йохан разделил седьмое место, а достойную конкуренцию Францу Беккенбауэру составлял другой голландец — Ренсенбринк, которого называли «Вторым Кройфом». Для Роба год выдался урожайным: он много забивал, выиграл с «Андерлехтом» чемпионат и Кубок Бельгии, а также Кубок обладателей Кубков и Суперкубок Европы, оформив по дублю в каждом из финалов. И все-таки этого оказалось мало, чтобы обойти Кайзера.

1978 год — Ханс Кранкль (Австрия)

Вы не найдете австрийцев среди обладателей «Золотого мяча», но Ханс Кранкль был близок к завоеванию этого трофея в 1978-м, когда совсем чуть-чуть проиграл Кевину Кигану (81:87). В тот год Кранкль выиграл «Золотую бутсу», а в первом полноценном сезоне за «Барселону» забил 45 голов в 51 матче.

1980 год — Бернд Шустер ( ФРГ )

Лучшего футболиста Европы выбирали из числа победителей Евро-1980. «Золотой мяч» забрал Карл-Хайнц Румменигге, а Шустер отстал от него на целую пропасть.

1981 год — Пауль Брайтнер ( ФРГ )

Через год уже вся тройка состояла из немцев: Румменигге снова был первым, Шустер на этот раз оказался с «бронзой», а вторым стал «красный» Пауль Брайтнер.

1982 год — Ален Жиресс (Франция)

Никто не поставил француза на первое место в списках для голосования, хотя сумма баллов получилась приличная, зато 21 «золото» собрал победитель — чемпион мира Паоло Росси.

1983 год — Кенни Далглиш (Шотландия)

Легенда «Ливерпуля» был первым в свите Мишеля Платини, когда тот завоевывал свой первый «Золотой мяч».

1984 год — Жан Тигана (Франция)

В год триумфа французов на Евро Платини никому не оставил шансов, соотечественник Жан Тигана набрал в два раза меньше очков.

1985 год — Пребен Элькьяер-Ларсен (Дания)

Датский форвард из «Вероны» в 1984-м был третьим футболистом Европы, а год спустя оказался ближе всех к Мишелю Платини.

1986 год — Гари Линекер (Англия)

Англичанин из «Барселоны» и большой поклонник «Лестера» забивал много голов, но «Золотой мяч» достался Игорю Беланову из СССР .

1987 год — Паулу Футре (Португалия)

Португалец из «Атлетико» бросил вызов Руду Гуллиту и проиграл: 91 балл против 106 у миланского голландца.

1989 год — Франко Барези (Италия)

«Милан» под предводительством Арриго Сакки стал сильнейшей командой Старого Света, а первую тройку претендентов на «Золотой мяч» составили «россонери»: ван Бастен выиграл, вторым был капитан Барези, а третьим Франк Райкард.

1990 год — Сальваторе Скилаччи (Италия)

Форвард «Ювентуса» не сумел угнаться за полузащитником «Интера» Маттеусом, который выиграл ЧМ -1990.

1991 год — Деян Савичевич и Дарко Панчев (оба — Югославия)

Обладатели Кубка чемпионов в составе «Црвены Звезды» не смогли составить конкуренцию Жану-Пьеру Папену, который невероятно играл за «Марсель».

1993 год — Деннис Бергкамп (Нидерланды)

Роберто Баджо вне конкуренции, но выдавший чудесный сезон в «Интере» Деннис Бергкамп тоже был невероятен.

1995 год — Юрген Клинсманн (Германия)

Впервые обладателем «Золотого мяча» мог стать футболист любой национальности, выступающий в Европе. Выиграл либериец Джордж Веа. Если бы это правило ввели на год позже, «Золотой мяч» достался бы Юргену Клинсманну.

1997 год — Предраг Миятович (Югославия)

Выходцы с балкан не единожды претендовали на «Золотой мяч» в 90-е, хотя мадридиста Миятович при всем желании не мог прыгнуть выше второй строчки. Выше — Феномен Роналдо.

1998 год — Давор Шукер (Хорватия)

«Золотой мяч» достался чемпиону мира Зидану, а лучший бомбардир и бронзовый призер мундиаля во Франции стал вторым.

1999 год — Дэвид Бекхэм (Англия)

В 1999-м Дэвид Бекхэм выиграл кучу титулов с «Манчестер Юнайтед» и был реальным претендентом на «Золотой мяч», который все-таки отдали Ривалдо.

2001 год — Рауль (Испания)

Рауль в нашей команде великих чемпионов без «Золотого мяча». Ближе всего Гонсалес был к награде в 2001-м, когда уступил Майклу Оуэну.

2002 год — Роберто Карлос (Бразилия)

Атакующий левый защитник набрал 145 баллов, больше только у его соотечественника и героя ЧМ -2002 Роналдо — 171.

2003 год — Тьерри Анри (Франция)

Анри семь лет подряд входил в десятку в голосованиях, а здесь стал вторым, уступив Павлу Недведу.

2004 год — Деку (Португалия)

«Золотой мяч» выиграл Андрей Шевченко, а выигравший Лигу чемпионов с «Порту» и перебравшийся в «Барселону» Деку довольствовался вторым местом.

2005 год — Фрэнк Лэмпард (Англия)

Роналдиньо вне конкуренции, а вслед за ним расположились два англичанина — Лэмпард и Джеррард.

2006 год — Джанлуиджи Буффон (Италия)

«Золотой мяч» в год триумфа «Скуадры Адзурры» на мундиале отдали Фабио Каннаваро, но мог победить и Буффон. Разве не так?

2010 год — Андрес Иньеста (Испания)

Началась эпоха Месси-Роналду, обладатели первого и второго места были известны заранее, только в 2010-м автора победного гола в финальном матче чемпионата мира повысили до второго места.

2019 год — Вирджил ван Дейк (Нидерланды)

Голландский защитник совсем немного отстал от выигравшего свой шестой «Золотой мяч» Лионеля Месси. Многие по-прежнему считают, что голландский защитник должен был выигрывать «Золотой мяч» за прошлый год.