Для них не жалко! Великие чемпионы, которым не хватает «Золотого мяча»

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вчера, 22:04

«Соккер.ру» раздает «Золотые мячи» кумирам, которые заслужили этот индивидуальный признак футбольного величия.

Вратарь

(Испания)

Мануэль Нойер мог стать первым после Льва Яшина вратарем, выигравшим «Золотой мяч», но в 2014 году чемпион мира из Германии занял только третье место в голосовании вслед за Роналду и Месси. Впрочем, Нойер не будет первым и даже вторым в очереди претендентов в перчатках на престижную индивидуальную награду, а между Касильясом, Каном и Буффоном выберу испанца, который, кроме чемпионата мира, выиграл два Евро и три Лиги чемпионов — непокоренные Джиджи вершины.

Альтернативный вратарь: Джанлуиджи Буффон (Италия)

Защитники

Кафу (Бразилия)

Очень трудно выбрать правого защитника между двумя бразильцами — Кафу и Дани Алвесом. У обоих куча трофеев, блестящие карьеры и 100+ матчей за сборную Бразилии. Почему Кафу? С момента окончания карьеры его имя успело обрасти легендами, да и две победы на чемпионатах мира — те козыри, которыми не может похвастаться Дани Алвес.

(Испания)

Вы можете по-разному относиться к Серхио Рамосу, но капитан «Реала» идеально подходит для индивидуальной награды, если кого-то выбирать из гильдии защитников — обделенного «Золотыми мячами» слоя футболистов. Серхио с «Реалом» и сборной Испании выиграл все, что только можно было, устроил несколько киношных развязок с фирменными голами на 90+3 минутах, несмотря на позицию, он всегда яркая фигура на поле.

(Италия)

Кто-то, кажется, Эстебан Камбьяссо однажды сказал, что «Золотой мяч» — совершенно бесполезная награда, если ее никогда не выигрывали Мальдини и Рауль. Паоло выдал феноменальную карьеру в четверть века длиной, оставался бесконечно верен «Милану» и провел 126 матчей за сборную Италии. Жаль, ушел из «Скуадры Адзурры» до победы на чемпионате мира и отказался от приглашения Липпи в 2006-м.

(Бразилия)

Наверное, за всю историю футбола нет более известного и популярного левого защитника, чем Роберто Карлос. Некоторые считают бразильца переоцененным игроком, но это, конечно, глупость ради хайпа. Более того, бритоголовый защитник с пушечным ударом реально претендовал на «Золотой мяч» в 2002 году, когда уступил только феноменальному соотечественнику Роналдо, причем в списках голосовавших собрал даже больше первых мест (23 против 16).

Альтернативные защитники: Дани Алвес (Бразилия), Алессандро Неста (Италия), Карлес Пуйоль (Испания), Филипп Лам (Германия).

Полузащитники

(Италия)

Неповторимый конструктор футбола и заклинатель мяча, создававший шедевры прямо из центрального круга, входит в число футболистов, вдохновивших целое поколение. Пирло называли «Архитектором», «Профессором» и «Маэстро», и этого все равно мало, чтобы передать волшебство, которое создавал этот исключительный итальянец.

Хави (Испания)

Хави выиграл всё-всё-всё с «Барселоной» и сборной Испании, именно он наравне с Иньестой стал олицетворением футбола, заставлявшего соперников потеть и злиться в поисках мяча. Сложно переоценить вклад Хави в самые успешные отрезки в истории «Красной Фурии» и каталонского клуба, но полузащитник несколько лет подряд останавливался на пьедестале или в шаге от него, с доброй улыбкой глядя снизу вверх на своего юного товарища Месси, который собирал урожай из «Золотых мячей».

(Испания)

Рядом с Хави всегда был Андрес Иньеста, их раньше даже объединяли в одного высокоинтеллектуального виртуального футболиста, у которого невозможно отобрать мяч — ХавИньесту. Андрес во всем повторил судьбу своего старшего товарища Хави, в том числе в отношениях с «Золотым мячом».

Альтернативные полузащитники: Микаэль Лаудруп (Дания), Райан Гиггз (Уэльс), Дэвид Бекхэм (Англия).

Нападающие

Рауль (Испания)

А вот и второй из списка Камбьяссо — великий форвард мадридского «Реала» Рауль Гонсалес Бланко, который шесть раз выиграл со «сливочными» Примеру и трижды побеждал в Лиге чемпионов, на протяжении нескольких лет испанский форвард был неизменным претендентом на «Золотой мяч», однако прикоснуться к нему так и не сумел. Обиднее всего было в 2001 году, когда трофей отдали Майклу Оуэну, а Рауль остался вторым.

(Франция)

Великий форвард выиграл чемпионаты мира и Европы в составе сборной Франции, стал лидером «Арсенала» и был важнейшей частью команды «Непобедимых», в начале «нулевых» именно Анри был звездой №1 АПЛ , и только «Золотой мяч» каждый раз ускользал от Тьерри. На протяжении семи лет подряд француз неизменно входил в топ-10 по итогам голосования, был и вторым, и третьим, и четвертым несколько раз. Не был только первым.

(Швеция)

У Ибрагимовича не сложились отношения с еврокубками, да и сборная у него не такая, чтобы претендовать на победы на крупных турнирах, но ни у кого нет сомнений, что Златан — великий бомбардир и один из лучших форвардов XXI века, который тащил каждую команду, в которой выступал. У Ибрагимовича больше 500 голов в профессиональном футболе, такое себе могут позволить единицы даже из числа великих.

Альтернативные нападающие: Алессандро Дель Пьеро (Италия), Деннис Бергкамп (Нидерланды), Уэйн Руни (Англия).