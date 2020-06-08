Для них не жалко! Великие чемпионы, которым не хватает «Золотого мяча»

«Соккер.ру» раздает «Золотые мячи» кумирам, которые заслужили этот индивидуальный признак футбольного величия.
Вратарь
Икер Касильяс (Испания)
Мануэль Нойер мог стать первым после Льва Яшина вратарем, выигравшим «Золотой мяч», но в 2014 году чемпион мира из Германии занял только третье место в голосовании вслед за Роналду и Месси. Впрочем, Нойер не будет первым и даже вторым в очереди претендентов в перчатках на престижную индивидуальную награду, а между Касильясом, Каном и Буффоном выберу испанца, который, кроме чемпионата мира, выиграл два Евро и три Лиги чемпионов — непокоренные Джиджи вершины.
Альтернативный вратарь: Джанлуиджи Буффон (Италия)
Защитники
Кафу (Бразилия)
Очень трудно выбрать правого защитника между двумя бразильцами — Кафу и Дани Алвесом. У обоих куча трофеев, блестящие карьеры и 100+ матчей за сборную Бразилии. Почему Кафу? С момента окончания карьеры его имя успело обрасти легендами, да и две победы на чемпионатах мира — те козыри, которыми не может похвастаться Дани Алвес.
Серхио Рамос (Испания)
Вы можете по-разному относиться к Серхио Рамосу, но капитан «Реала» идеально подходит для индивидуальной награды, если кого-то выбирать из гильдии защитников — обделенного «Золотыми мячами» слоя футболистов. Серхио с «Реалом» и сборной Испании выиграл все, что только можно было, устроил несколько киношных развязок с фирменными голами на 90+3 минутах, несмотря на позицию, он всегда яркая фигура на поле.
Паоло Мальдини (Италия)
Кто-то, кажется, Эстебан Камбьяссо однажды сказал, что «Золотой мяч» — совершенно бесполезная награда, если ее никогда не выигрывали Мальдини и Рауль. Паоло выдал феноменальную карьеру в четверть века длиной, оставался бесконечно верен «Милану» и провел 126 матчей за сборную Италии. Жаль, ушел из «Скуадры Адзурры» до победы на чемпионате мира и отказался от приглашения Липпи в 2006-м.
Роберто Карлос (Бразилия)
Наверное, за всю историю футбола нет более известного и популярного левого защитника, чем Роберто Карлос. Некоторые считают бразильца переоцененным игроком, но это, конечно, глупость ради хайпа. Более того, бритоголовый защитник с пушечным ударом реально претендовал на «Золотой мяч» в 2002 году, когда уступил только феноменальному соотечественнику Роналдо, причем в списках голосовавших собрал даже больше первых мест (23 против 16).
Альтернативные защитники: Дани Алвес (Бразилия), Алессандро Неста (Италия), Карлес Пуйоль (Испания), Филипп Лам (Германия).
Полузащитники
Андреа Пирло (Италия)
Неповторимый конструктор футбола и заклинатель мяча, создававший шедевры прямо из центрального круга, входит в число футболистов, вдохновивших целое поколение. Пирло называли «Архитектором», «Профессором» и «Маэстро», и этого все равно мало, чтобы передать волшебство, которое создавал этот исключительный итальянец.
Хави (Испания)
Хави выиграл всё-всё-всё с «Барселоной» и сборной Испании, именно он наравне с Иньестой стал олицетворением футбола, заставлявшего соперников потеть и злиться в поисках мяча. Сложно переоценить вклад Хави в самые успешные отрезки в истории «Красной Фурии» и каталонского клуба, но полузащитник несколько лет подряд останавливался на пьедестале или в шаге от него, с доброй улыбкой глядя снизу вверх на своего юного товарища Месси, который собирал урожай из «Золотых мячей».
Андрес Иньеста (Испания)
Рядом с Хави всегда был Андрес Иньеста, их раньше даже объединяли в одного высокоинтеллектуального виртуального футболиста, у которого невозможно отобрать мяч — ХавИньесту. Андрес во всем повторил судьбу своего старшего товарища Хави, в том числе в отношениях с «Золотым мячом».
Альтернативные полузащитники: Микаэль Лаудруп (Дания), Райан Гиггз (Уэльс), Дэвид Бекхэм (Англия).
Нападающие
Рауль (Испания)
А вот и второй из списка Камбьяссо — великий форвард мадридского «Реала» Рауль Гонсалес Бланко, который шесть раз выиграл со «сливочными» Примеру и трижды побеждал в Лиге чемпионов, на протяжении нескольких лет испанский форвард был неизменным претендентом на «Золотой мяч», однако прикоснуться к нему так и не сумел. Обиднее всего было в 2001 году, когда трофей отдали Майклу Оуэну, а Рауль остался вторым.
Тьерри Анри (Франция)
Великий форвард выиграл чемпионаты мира и Европы в составе сборной Франции, стал лидером «Арсенала» и был важнейшей частью команды «Непобедимых», в начале «нулевых» именно Анри был звездой №1 АПЛ, и только «Золотой мяч» каждый раз ускользал от Тьерри. На протяжении семи лет подряд француз неизменно входил в топ-10 по итогам голосования, был и вторым, и третьим, и четвертым несколько раз. Не был только первым.
Златан Ибрагимович (Швеция)
У Ибрагимовича не сложились отношения с еврокубками, да и сборная у него не такая, чтобы претендовать на победы на крупных турнирах, но ни у кого нет сомнений, что Златан — великий бомбардир и один из лучших форвардов XXI века, который тащил каждую команду, в которой выступал. У Ибрагимовича больше 500 голов в профессиональном футболе, такое себе могут позволить единицы даже из числа великих.
Альтернативные нападающие: Алессандро Дель Пьеро (Италия), Деннис Бергкамп (Нидерланды), Уэйн Руни (Англия).
Но если ты берешь за основу или без таковой, чисто симуляцию, как элемент грязной игры, то в футболе 95% игроков тогда грязноиграющие люди, тогда в Барселоны все игроки играют грязно!
Но если ты берешь за основу или без таковой, чисто симуляцию, как элемент грязной игры, то в футболе 95% игроков тогда грязноиграющие люди, тогда в Барселоны все игроки играют грязно!
Рамос никогда не играл намеренно грязно, но он нарушал правила по тому как не успевал в тех или иных эпиодах. Не путай одно с другим.
Рамос никогда не играл намеренно грязно, но он нарушал правила по тому как не успевал в тех или иных эпиодах. Не путай одно с другим.
Хави, Иньеста, Рауль, Касильяс - незаслуженно обделенные .
Хави, Иньеста, Рауль, Касильяс - незаслуженно обделенные .
Кан - Мальдини, Пуйоль, Карлос - Снейдер, Пирло, Хави, Иньеста, Рибери - Рауль, Анри .......
Кан - Мальдини, Пуйоль, Карлос - Снейдер, Пирло, Хави, Иньеста, Рибери - Рауль, Анри .......
Грязно играет Коста, Пепе, но назвать таковым Рамоса язык не повернется, (да жесткий, но не грязный) а тем более номинировать его на Золотой мяч.
Вот с кандидатурой Несты согласен.
Грязно играет Коста, Пепе, но назвать таковым Рамоса язык не повернется, (да жесткий, но не грязный) а тем более номинировать его на Золотой мяч.
Вот с кандидатурой Несты согласен.