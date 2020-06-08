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Для них не жалко! Великие чемпионы, которым не хватает «Золотого мяча»

вчера, 22:04
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Ибрагимович Златан
Ибрагимович Златан
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Иньеста Андрес
Иньеста Андрес
Полузащитник
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«Соккер.ру» раздает «Золотые мячи» кумирам, которые заслужили этот индивидуальный признак футбольного величия. 

Вратарь

Икер Касильяс (Испания)

Мануэль Нойер мог стать первым после Льва Яшина вратарем, выигравшим «Золотой мяч», но в 2014 году чемпион мира из Германии занял только третье место в голосовании вслед за Роналду и Месси. Впрочем, Нойер не будет первым и даже вторым в очереди претендентов в перчатках на престижную индивидуальную награду, а между Касильясом, Каном и Буффоном выберу испанца, который, кроме чемпионата мира, выиграл два Евро и три Лиги чемпионов — непокоренные Джиджи вершины. 

Альтернативный вратарь: Джанлуиджи Буффон (Италия)

Защитники

Кафу (Бразилия)

Очень трудно выбрать правого защитника между двумя бразильцами — Кафу и Дани Алвесом. У обоих куча трофеев, блестящие карьеры и 100+ матчей за сборную Бразилии. Почему Кафу? С момента окончания карьеры его имя успело обрасти легендами, да и две победы на чемпионатах мира — те козыри, которыми не может похвастаться Дани Алвес. 

Серхио Рамос (Испания)

Вы можете по-разному относиться к Серхио Рамосу, но капитан «Реала» идеально подходит для индивидуальной награды, если кого-то выбирать из гильдии защитников — обделенного «Золотыми мячами» слоя футболистов. Серхио с «Реалом» и сборной Испании выиграл все, что только можно было, устроил несколько киношных развязок с фирменными голами на 90+3 минутах, несмотря на позицию, он всегда яркая фигура на поле. 

Паоло Мальдини (Италия)

Кто-то, кажется, Эстебан Камбьяссо однажды сказал, что «Золотой мяч» — совершенно бесполезная награда, если ее никогда не выигрывали Мальдини и Рауль. Паоло выдал феноменальную карьеру в четверть века длиной, оставался бесконечно верен «Милану» и провел 126 матчей за сборную Италии. Жаль, ушел из «Скуадры Адзурры» до победы на чемпионате мира и отказался от приглашения Липпи в 2006-м.

Роберто Карлос (Бразилия)

Наверное, за всю историю футбола нет более известного и популярного левого защитника, чем Роберто Карлос. Некоторые считают бразильца переоцененным игроком, но это, конечно, глупость ради хайпа. Более того, бритоголовый защитник с пушечным ударом реально претендовал на «Золотой мяч» в 2002 году, когда уступил только феноменальному соотечественнику Роналдо, причем в списках голосовавших собрал даже больше первых мест (23 против 16). 

Альтернативные защитники: Дани Алвес (Бразилия), Алессандро Неста (Италия), Карлес Пуйоль (Испания), Филипп Лам (Германия). 

Полузащитники

Андреа Пирло (Италия)

Неповторимый конструктор футбола и заклинатель мяча, создававший шедевры прямо из центрального круга, входит в число футболистов, вдохновивших целое поколение. Пирло называли «Архитектором», «Профессором» и «Маэстро», и этого все равно мало, чтобы передать волшебство, которое создавал этот исключительный итальянец. 

Хави (Испания) 

Хави выиграл всё-всё-всё с «Барселоной» и сборной Испании, именно он наравне с Иньестой стал олицетворением футбола, заставлявшего соперников потеть и злиться в поисках мяча. Сложно переоценить вклад Хави в самые успешные отрезки в истории «Красной Фурии» и каталонского клуба, но полузащитник несколько лет подряд останавливался на пьедестале или в шаге от него, с доброй улыбкой глядя снизу вверх на своего юного товарища Месси, который собирал урожай из «Золотых мячей».  

Андрес Иньеста (Испания)

Рядом с Хави всегда был Андрес Иньеста, их раньше даже объединяли в одного высокоинтеллектуального виртуального футболиста, у которого невозможно отобрать мяч — ХавИньесту. Андрес во всем повторил судьбу своего старшего товарища Хави, в том числе в отношениях с «Золотым мячом». 

Альтернативные полузащитники: Микаэль Лаудруп (Дания), Райан Гиггз (Уэльс), Дэвид Бекхэм (Англия).

Нападающие

Рауль (Испания)

А вот и второй из списка Камбьяссо — великий форвард мадридского «Реала» Рауль Гонсалес Бланко, который шесть раз выиграл со «сливочными» Примеру и трижды побеждал в Лиге чемпионов, на протяжении нескольких лет испанский форвард был неизменным претендентом на «Золотой мяч», однако прикоснуться к нему так и не сумел. Обиднее всего было в 2001 году, когда трофей отдали Майклу Оуэну, а Рауль остался вторым. 

Тьерри Анри (Франция)

Великий форвард выиграл чемпионаты мира и Европы в составе сборной Франции, стал лидером «Арсенала» и был важнейшей частью команды «Непобедимых», в начале «нулевых» именно Анри был звездой №1 АПЛ, и только «Золотой мяч» каждый раз ускользал от Тьерри. На протяжении семи лет подряд француз неизменно входил в топ-10 по итогам голосования, был и вторым, и третьим, и четвертым несколько раз. Не был только первым.

Златан Ибрагимович (Швеция)

У Ибрагимовича не сложились отношения с еврокубками, да и сборная у него не такая, чтобы претендовать на победы на крупных турнирах, но ни у кого нет сомнений, что Златан — великий бомбардир и один из лучших форвардов XXI века, который тащил каждую команду, в которой выступал. У Ибрагимовича больше 500 голов в профессиональном футболе, такое себе могут позволить единицы даже из числа великих. 

Альтернативные нападающие: Алессандро Дель Пьеро (Италия), Деннис Бергкамп (Нидерланды), Уэйн Руни (Англия). 

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
сегодня в 17:57
Нет конечно. Говоря грязная игра в простонародье принято говорить за умышленные удары по ногам, локтями, пакости с тышками в глаза, укусы, и т.д.

Но если ты берешь за основу или без таковой, чисто симуляцию, как элемент грязной игры, то в футболе 95% игроков тогда грязноиграющие люди, тогда в Барселоны все игроки играют грязно!
Inquisitor...
Inquisitor...
сегодня в 16:57
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ NGYRZ (раскрыть)
    сегодня в 15:35
    Симулировал против Юве в финале ЛЧ 2017. Это не грязная игра?
    NGYRZ
    NGYRZ ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    сегодня в 13:06
    еще раз повторяюсь, ты путаешь нарушения из-за отсутствия должного того или иного мастерства, с преднамеренным причинением вреда человеку.
    Рамос никогда не играл намеренно грязно, но он нарушал правила по тому как не успевал в тех или иных эпиодах. Не путай одно с другим.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 12:53
    Претендентов много, а мячик один!
    Хави, Иньеста, Рауль, Касильяс - незаслуженно обделенные .
    juvenale
    juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 12:32
    хахахак
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    сегодня в 12:27
    Буфон Хави Иньеста очень жаль
    Пендальф
    Пендальф ответ DXTK (раскрыть)
    сегодня в 10:29
    Для этого у Вас есть ваши блоги в разделе " Как не надо писать"!
    Пендальф
    Пендальф ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 10:28
    Вот уж кто переоцененный! Поэтому и связка с Лэмпардом не работала в сборной. Именно из-за Джерарда.
    RoninSibir
    RoninSibir
    сегодня в 08:50
    Мои кандидатуры - Габриэль Батистута, Франк Рибери, уже упомянутый в комментах Арьен Роббен, Филипп Лам.
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 08:44
    Я бы поставил бы так

    Кан - Мальдини, Пуйоль, Карлос - Снейдер, Пирло, Хави, Иньеста, Рибери - Рауль, Анри .......
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ NGYRZ (раскрыть)
    сегодня в 06:09
    Рамос редко играл грязно, но метко. Коста, Пепе всегда такими были. Чуешь разницу?
    france football
    france football
    сегодня в 05:38
    Кантона
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov ответ Islam0500 (раскрыть)
    сегодня в 05:24
    Да братига, он тоже красавчик
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    сегодня в 05:22
    Он должен был быть обладателем Золотого мяча, там они ерунду сделали
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    сегодня в 05:18
    But Iniesta is scored in the final, Spain should remember it👍
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    сегодня в 05:16
    The gretest ever!!!! XAVI&INIESTA😷🥃
    brodaga 05
    brodaga 05
    сегодня в 01:01
    Ок
    Islam0500
    Islam0500
    сегодня в 00:44
    Странно, что забыли упомянуть Снейдера за 2010 год.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 00:18
    Где Джеррард?
    NGYRZ
    NGYRZ ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    сегодня в 00:03
    "Грязь" наступает тогда, когда не успеваешь чисто отобрать мяч и фолишь направо и налево, отсюда и рекордное колличество к.к. у Рамоса.
    Грязно играет Коста, Пепе, но назвать таковым Рамоса язык не повернется, (да жесткий, но не грязный) а тем более номинировать его на Золотой мяч.
    Вот с кандидатурой Несты согласен.
    Abbath
    Abbath
    сегодня в 00:03
    При всей любви к Паоло, на его месте должен быть Барези.
    NGYRZ
    NGYRZ
    вчера в 23:56
    Нету Арьена Роббена, это уже минус данному рейтингу!
    juvenale
    juvenale
    вчера в 23:50
    Ибрагимович здесь каким боком?он забивал только в чемпионатах и в ЛЧ был никакой...как его можно ставить выше Дель Пьеро,который выиграл все?и забивал во всех турнирах,в том числе и в финалах
    juvenale
    juvenale
    вчера в 23:48
    Буффон должен быть первым выбором...Он был само близко из вратарей к ЗМ
    На посошок
    На посошок ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    вчера в 23:04
    А это само собой)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ На посошок (раскрыть)
    вчера в 22:55
    А как же десятина гнома?
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    вчера в 22:50
    Мальдини переплюнул всех защитников, ведь он ушел с высокоподнятой головой в свои 41 год, даже не стал гнаться за золотой медалью на ЧМ.
    На посошок
    На посошок
    вчера в 22:48
    Рамосу, Мальдини и Хави пришлось бы распилить этот мячик с Клатенбургом, Кашшаи, Чакиром, Эвребе и Оливером, аха-ха)
    На посошок
    На посошок ответ VAN ARM (раскрыть)
    вчера в 22:46
    коррупция((((
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