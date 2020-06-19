Безалаберный «Ростов» или циничный «Сочи»? На чьей вы стороне?

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вчера, 13:06

«Соккер.ру» разбирается в неоднозначной истории, которая получила новое продолжение.

Накануне возобновления сезона в РПЛ в «Ростове» выявили 6 случаев заражения COVID-19, футболисты и сотрудники первой команды сели на двухнедельный карантин, а сегодняшний матч против «Сочи» оказался под угрозой срыва. «Ростов» рассчитывал на перенос встречи, но «Сочи» занял принципиальную позицию: игра должна пройти по расписанию и точка. В случае неявки соперника — засчитать ему техническое поражение согласно регламенту.

На данный момент ситуация такова, что матч действительно состоится в 20:00 по московскому времени, а «Ростов» будет представлять команда 17-летних пацанов 2003 года рождения. При этом не исключено, что в ближайшие часы может быть принято иное решение, тем более что генеральный секретарь РФС Алаев обмолвился, что существует вариант переноса встречи на 19 июля.

За безалаберный «Ростов»!

Не сомневаюсь, что эмоциональные симпатии подавляющей части футбольной публики на стороне «Ростова». Во-первых, команда Карпина сама по себе вызывает симпатию своей дерзостью и непризнанием авторитетов, «желто-синие» в оставшейся части сезона собирались бороться за Лигу чемпионов, а теперь могут даже из первой пятерки вылететь. Если ничего не изменится, то против «Сочи» и «Арсенала» (возможно, и против «Краснодара») будут играть 17-летние, а основные футболисты за две недели «в тюрьме», как выразился Карпин, растеряют наспех набранную форму. Что и говорить: «Ростов» откровенно жаль.

Во-вторых, нужно учитывать, кто оппонент «Ростова» в этом баттле — нелюбимый и часто даже презираемый в нашем футбольном мирке клуб. У «Сочи» все признаки искусственно созданного мыльного пузыря, обязанного своим существованием лишь тем, что на берегу Черного моря пустовал стадион «Фишт», а в Кремле захотели, чтобы в туристическом кластере была футбольная команда высшей лиги. За «Сочи» закрепился статус очередного фарм-клуба «Зенита»: 9 трансферов за сезон, включая скандальный зимний переход Кокорина, и намеренно не афишируемое сотрудничество с «Газпромбанком». Будь «Сочи» хоть тысячу раз прав, мало кто займет сторону этого клуба.

В-третьих, так называемые «барсы» ведут себя крайне цинично, особенно если вспомнить, что в конце прошлого года игроки «Сочи» не смогли выйти на матч с «Оренбургом» из-за острой ротавирусной инфекции. История довольно мутная и темная, учитывая, что встречались команды из одной «семьи», но игру перенесли, и уже в матче 2020 года сочинцы с подъехавшим Кокориным накостыляли «Оренбургу» — 5:1. Генеральный директор ФК «Сочи» Денис Рубашко помнит о той ситуации, но параллели проводить отказывается:

Есть регламент. Доказывать ничего не буду. Да, у нас был случай, когда заболели игроки. Но тогда была другая ситуация — был другой промежуток времени, никто не был стеснён. А здесь будет очень плотный июль, места почти нет. Все договорились обо всём. Это равные условия. Мы же должны и о себе думать.

Очевидно, что «Ростов» не оставит попыток перенести матч с «Сочи», вот и титульный спонсор донского клуба «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» создал петицию и выступил с обращением к руководству, тренерскому штабу и футболистам «Сочи»:

В любой кризисной ситуации солидарность и поддержка в долгосрочной перспективе правильнее, чем сиюминутный результат. Мы верим, что именно это по достоинству оценят фанаты наших команд и все зрители РПЛ . Предлагаем вместе создать прецедент, когда предстоящий матч объединяет людей вокруг проблемы, а не разъединяет их.

Этот жест направлен скорее не на достижение цели, а на максимальную демонизацию противника в случае отказа. Но проблема в том, что у «Сочи» нет репутации, которую клуб боялся бы потерять, нет долгосрочных перспектив, которыми не стоит пренебрегать, и нет фанатов, готовых по достоинству оценить такой поступок.

За циничный «Сочи»!

Очевидно, что в этой заочной дуэли почти все против «Сочи» только лишь потому, что это «Сочи». Но попробуем разобраться без эмоций:

1. Аргумент «это могло произойти с любым клубом» неуместен в принципе, да и пока что инфицированных нашли только в «Ростове». Проникновение COVID-19 в команду — следствие чьей-то безответственности (по слухам, коронавирус в «Ростов» мог занести Байрамян, навещавший переболевших родителей). А за безответственность нужно платить.

2. Календарь действительно очень плотный. Заметьте, генеральный секретарь РФС назвал только одну резервную дату — 19 июля, а «Ростову» нужно перенести, как минимум, два матча — с «Сочи» и «Арсеналом». В такой ситуации нужно принимать единое решение: или все переносить, или везде засчитывать технические поражения (так же и для других команд). Допустим, «Сочи» согласится перенести матч с «Ростовом», а игру против «Арсенала» уже некуда будет сдвинуть, и там все равно придется выставлять пацанов. Честно ли это?

3. Денис Рубашко подчеркнул: «Было бы больше времени, мы бы согласились на перенос». Пожалуй, это ключевой фактор. Перенос — это уплотнение и без того безумно плотного графика, и потом — а ведь подобная ситуация действительно может произойти и в «Сочи». Например, перед новой датой матча с «Ростовом». И что делать? Переносить там точно будет уже некуда. Получается, уже «Сочи» придется поплатиться «технарем» из-за доброты душевной?

4. Подобные ситуации должны были проговариваться во время принятия решения о перезапуске сезона. Можно было сформулировать четко и ясно: никаких переносов, не проходишь по медицинскому регламенту — лови техническое поражение или вези юнцов на растерзание. Эта экстренная мера сняла бы ответственность с «Сочи», который все уже поместили в воображаемый лепрозорий из-за отказа перенести матч. Чтобы не заставлять клубы быть друг другу волками, следовало регламентировать отношения между ними уровнем выше.