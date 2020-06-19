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Безалаберный «Ростов» или циничный «Сочи»? На чьей вы стороне?

вчера, 13:06
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«Соккер.ру» разбирается в неоднозначной истории, которая получила новое продолжение.

Накануне возобновления сезона в РПЛ в «Ростове» выявили 6 случаев заражения COVID-19, футболисты и сотрудники первой команды сели на двухнедельный карантин, а сегодняшний матч против «Сочи» оказался под угрозой срыва. «Ростов» рассчитывал на перенос встречи, но «Сочи» занял принципиальную позицию: игра должна пройти по расписанию и точка. В случае неявки соперника — засчитать ему техническое поражение согласно регламенту.

На данный момент ситуация такова, что матч действительно состоится в 20:00 по московскому времени, а «Ростов» будет представлять команда 17-летних пацанов 2003 года рождения. При этом не исключено, что в ближайшие часы может быть принято иное решение, тем более что генеральный секретарь РФС Алаев обмолвился, что существует вариант переноса встречи на 19 июля.

За безалаберный «Ростов»!

Не сомневаюсь, что эмоциональные симпатии подавляющей части футбольной публики на стороне «Ростова». Во-первых, команда Карпина сама по себе вызывает симпатию своей дерзостью и непризнанием авторитетов, «желто-синие» в оставшейся части сезона собирались бороться за Лигу чемпионов, а теперь могут даже из первой пятерки вылететь. Если ничего не изменится, то против «Сочи» и «Арсенала» (возможно, и против «Краснодара») будут играть 17-летние, а основные футболисты за две недели «в тюрьме», как выразился Карпин, растеряют наспех набранную форму. Что и говорить: «Ростов» откровенно жаль.

Во-вторых, нужно учитывать, кто оппонент «Ростова» в этом баттле — нелюбимый и часто даже презираемый в нашем футбольном мирке клуб. У «Сочи» все признаки искусственно созданного мыльного пузыря, обязанного своим существованием лишь тем, что на берегу Черного моря пустовал стадион «Фишт», а в Кремле захотели, чтобы в туристическом кластере была футбольная команда высшей лиги. За «Сочи» закрепился статус очередного фарм-клуба «Зенита»: 9 трансферов за сезон, включая скандальный зимний переход Кокорина, и намеренно не афишируемое сотрудничество с «Газпромбанком». Будь «Сочи» хоть тысячу раз прав, мало кто займет сторону этого клуба.

В-третьих, так называемые «барсы» ведут себя крайне цинично, особенно если вспомнить, что в конце прошлого года игроки «Сочи» не смогли выйти на матч с «Оренбургом» из-за острой ротавирусной инфекции. История довольно мутная и темная, учитывая, что встречались команды из одной «семьи», но игру перенесли, и уже в матче 2020 года сочинцы с подъехавшим Кокориным накостыляли «Оренбургу» — 5:1. Генеральный директор ФК «Сочи» Денис Рубашко помнит о той ситуации, но параллели проводить отказывается:

Есть регламент. Доказывать ничего не буду. Да, у нас был случай, когда заболели игроки. Но тогда была другая ситуация — был другой промежуток времени, никто не был стеснён. А здесь будет очень плотный июль, места почти нет. Все договорились обо всём. Это равные условия. Мы же должны и о себе думать.

Очевидно, что «Ростов» не оставит попыток перенести матч с «Сочи», вот и титульный спонсор донского клуба «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» создал петицию и выступил с обращением к руководству, тренерскому штабу и футболистам «Сочи»:

В любой кризисной ситуации солидарность и поддержка в долгосрочной перспективе правильнее, чем сиюминутный результат. Мы верим, что именно это по достоинству оценят фанаты наших команд и все зрители РПЛ. Предлагаем вместе создать прецедент, когда предстоящий матч объединяет людей вокруг проблемы, а не разъединяет их.

Этот жест направлен скорее не на достижение цели, а на максимальную демонизацию противника в случае отказа. Но проблема в том, что у «Сочи» нет репутации, которую клуб боялся бы потерять, нет долгосрочных перспектив, которыми не стоит пренебрегать, и нет фанатов, готовых по достоинству оценить такой поступок.

За циничный «Сочи»!

Очевидно, что в этой заочной дуэли почти все против «Сочи» только лишь потому, что это «Сочи». Но попробуем разобраться без эмоций:

1. Аргумент «это могло произойти с любым клубом» неуместен в принципе, да и пока что инфицированных нашли только в «Ростове». Проникновение COVID-19 в команду — следствие чьей-то безответственности (по слухам, коронавирус в «Ростов» мог занести Байрамян, навещавший переболевших родителей). А за безответственность нужно платить.

2. Календарь действительно очень плотный. Заметьте, генеральный секретарь РФС назвал только одну резервную дату — 19 июля, а «Ростову» нужно перенести, как минимум, два матча — с «Сочи» и «Арсеналом». В такой ситуации нужно принимать единое решение: или все переносить, или везде засчитывать технические поражения (так же и для других команд). Допустим, «Сочи» согласится перенести матч с «Ростовом», а игру против «Арсенала» уже некуда будет сдвинуть, и там все равно придется выставлять пацанов. Честно ли это?

3. Денис Рубашко подчеркнул: «Было бы больше времени, мы бы согласились на перенос». Пожалуй, это ключевой фактор. Перенос — это уплотнение и без того безумно плотного графика, и потом — а ведь подобная ситуация действительно может произойти и в «Сочи». Например, перед новой датой матча с «Ростовом». И что делать? Переносить там точно будет уже некуда. Получается, уже «Сочи» придется поплатиться «технарем» из-за доброты душевной?

4. Подобные ситуации должны были проговариваться во время принятия решения о перезапуске сезона. Можно было сформулировать четко и ясно: никаких переносов, не проходишь по медицинскому регламенту — лови техническое поражение или вези юнцов на растерзание. Эта экстренная мера сняла бы ответственность с «Сочи», который все уже поместили в воображаемый лепрозорий из-за отказа перенести матч. Чтобы не заставлять клубы быть друг другу волками, следовало регламентировать отношения между ними уровнем выше.

5. Медицинский регламент в РПЛ несовершенен, с ним будет трудно доиграть сезон, если после положительных тестов на COVID-19 закрывать команды в полном составе на карантин. В европейских чемпионатах выработан механизм определения контактов первой степени и контактов второй степени при условии, что за пределами тренировочного поля футболисты одного клуба продолжают держать друг от друга социальную дистанцию.

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kapteinis40
kapteinis40
вчера в 23:22
Позорный СОЧИ - калиф на час...
bacek15
bacek15
вчера в 22:01
Странно, почему бы в Сочи не организовать команду. Есть прекрасный стадион, есть приемлемая погода, есть солидный владелец. Что ещё нужно? Или нужны бедолаги, которые из-за финансовых проблем отказываются выходить в следующую лигу? Или из-за арендованного стадиона не знают как проводить еврокубки? Или играть при минус двадцать? Завод "ЗиЛ" давно канул в лету, да и лейтенанты в футбол уже не играют ...
димон 37
димон 37 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:54
причём тут давно,всё в пользу Зенита и его выкидышей
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ номер 12 (раскрыть)
вчера в 20:34
Именно так. И не факт, что к третьей игре с быками Ростов выйдет с карантина. Не надо косяки Ростова перекладывать на других. Хотя Ростов как команда очень симпатичен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:32
С последней фразой соглашусь без оговорок. Такая ситуация не только в футболе, но и везде. Причина очевидна. Развал образования привел к отсутствию грамотных людей везде, в том числе и среди чиновников.. А чередование матчей не предполагает учета силы соперников на "ранних этапах"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:27
Это в "твоих ощущениях" у большингства игроков Ростова отрицательный резульат. Главное это не мнение Колоскова и даже не твое, а мнение Роспотребнадзора. Разрешили играть в футбол только при строгом соблюдении санитарных норм. А в соответствии с этими нормами все, кто хотя бы 1 минуту был в контакте с лицом с положительным тестом на вирус, должен провести 2 недели в изоляции. Все. Никакой бытовухи нет. Причем люди без симптомов, т.е. считающие себя здоровыми, даже более заразны , чем другие. В этом вопросе решающим является не мнение Колоскова, мнение РФС, не мое мнение и даже не твое, а мнение Роспотребнадзора.. Во всяком случае фанатские страсти в этом вопросе неуместны.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:22
Много шума из ничего... Давайте отбросим все эмоции, забудем названия команд (Сочи и Ростов), и прочую шелуху... Смотрим на эту ситуацию глазами независимого эксперта (спортивного чиновника, комментатора, болельщика и т.п.)
1. Болельщики истосковались по футболу и просили, и требовали доиграть чемпионат, чтобы команды сами распределили места в турнирной таблице по спортивному принципу - кому в ЛЧ, кому в ЛЕ, кому в стыки, кому на вылет.Факт? Факт! (Не забываем и игры сборной России!)
2. Руководство РФПЛ, и РФС, и УЕФА, и ФИФА пошло навстречу болельщикам: проанализировали ситуацию с КВ и дали разрешение возобновить чемпионат с такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года при условии соблюдения ВСЕМИ КОМАНДАМИ ЛИГИ (И СБОРНОЙ) необходимых условий для нераспространения КВ и для заботы о болельщиках, о футболистах, о тренерах и т.д. по списку. Факт? Факт!
3. Все команды с этими условиями согласились (не только проверять своих игроков, тренеров, другие службы команды на КВ, но и соблюдать режим самоизоляции (который соблюдают миллионы россиян!!!) и придерживаться не сложных правил гигиены (мытье рук, отсутствие рукопожатий, поцелуев, и т.п.) Факт? Факт!
4. Если некоторые команды не хотели (или не могли) доигрывать сезон (может их устраивало их место в таблице) - они должны были уведомить руководство Лиги и Футбольного Союза. Факт? Факт!
Ну а теперь ситуация Сочи-Ростов.
Одни соблюдали все нормы и правила, чтобы войти в чемпионат и поправить турнирное положение, т.к. все это время готовились и дома, и в команде.
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ)
Другие соблюдали НЕ ВСЕ нормы и правила, чтобы войти в чемпионат (или вообще их не соблюдали!) Допустили заражение КВ полкоманды, а теперь ОБВИНЯЮТ СОЧИ В НЕСПОРТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ и (всеми обиженные) выставляют 17-летних пацанов (которые "могут сломаться от таких нагрузок" по мнению врачей Ростова), и конечно же будет виноват в этом Сочи! Ну а кто же еще? Ах да, Зенит! Почему Зенит? А так, за компанию! Странно, что Ростов еще не выставил 8-летних пацанов. А что? Давить на жалость - так уже по полной программе!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:09
Пацаны Ростова - Удачи!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
вчера в 18:32
Согласен.... Как..??? 🤔🤔🤔
Legend 6
Legend 6 ответ димон 37 (раскрыть)
вчера в 17:51
Да ладно, не наказали? У нас ведь нет предвзятости.
Вот помнишь Гончаренко наказали за слова о судьях, его же наказали.
А еще вспомни Семак назвал судей козлами, а "плохой" пример его тогда тоже не наказали...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:29
Только за РОСТОВ!!! Сочи, как фарм-клуб понятно чей, расформировать!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ димон 37 (раскрыть)
вчера в 17:01
Во первых это было давно, во вторых меня это возмущало жутко. В третьих, если бы игра сочи- Ростов состоялась, я бы однозначно был за Ростов,. Но порядок есть порядок. Ростову из-за карантина не одну игру придётся переносит, а три. А это невозможно. Значит пусть играет молодежь
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков ответ димон 37 (раскрыть)
вчера в 16:50
Это же Хусти вышел тогда
димон 37
димон 37 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:47
был случай Зенит локо счёт 1-1, зенит нарушил регламент на легов и представляешь , не наказали
номер 12
номер 12
вчера в 15:24, ред.
За Сочи.
Сочинцы поступили неправильно с точки зрения морали, но назвать Ростов жертвой не получается. Накосячили их игроки и руководство. Плюс ко всему, лига находится в условиях плотного графика.
Готов поспорить, что Арсенал также не согласиться переносить матч, только там никто не будет их поливать грязью.
Q-J-G
Q-J-G ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:20, ред.
Чиновников "пруд пруди" но новый регламент не принят, должен действовать старый...

По числу выездов Зенит должен играть на своём поле...

Не надо сравнивать выезды на ранней стадии Кубка России с матчем 1/2 финала, который состоит из одного матча. Уровень соперника на ранней стадии и в 1/2 наверное всё-таки отличается....

Суть моего предыдущего комментария и заключается в том, что чиновников много, а толку мало....
Q-J-G
Q-J-G ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:08
Колосков: «Матч РПЛ „Сочи“ — „Ростов“ нужно перенести»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» необходимо было перенести, так как команды будут находиться в неравных условиях.

По моему ощущению, это [проведение матча в пятницу] — не самое разумное решение. Если у большинства игроков «Ростова» отрицательный результат, то можно добавить шестерых игроков из резерва. Можно одну игру в Сочи пропустить, но потом выйдет нормальный мужской состав, который будет бороться, а не отбывать номер. Есть РФС и РПЛ, которые принимают решение, и разве это нормально: заставить юношей против мужиков играть, и где гарантии, что они здоровы?

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1187883/koloskov-vyacheslav
Евгений Сербин
Евгений Сербин
вчера в 14:57
Кто виноват в косяках Ростова? Только сам Ростов. Это не последний случай в экспресс-концовке,будут и другие желающие перенести матчи,прецедентов давать не надо.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 14:32, ред.
Я, если ничего не путаю, то покровителем у вас в той встрече был Карасёв ?
WILLIS68
WILLIS68
вчера в 14:32
За Ростов!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 14:31, ред.
А в каком законе прописано нейтральное поле? Это твой личный закон. Если не принят новый регламент, то должен действовать старый. По числу выездов Зенит должен играть на своём поле. И выдумывать ничего не надо. В данном же случае никаких переносов не должно быть. Был договор и переносить некуда.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 14:27
Ты не горячись, а поразмышляй. Я и не за Ростов и не за Сочи. Давать рассуждать. Карантин две недели. Это значит три игры под угрозой. Если перенести эту, то как быть с двумя другими.? Переносить то некуда. Отдать Туле т быкам по три очка? Несправедливо. Поэтому выход один. Пусть играют пацаны. Им полезно будет. А Байрамяна и руководство клуба наказать деньгами по полной. Не посадили на изоляцию, вот и результат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:27
Сложно занять чью то позицию. Уфа вон в шестой раз проверяется, и всё ОК.
Если в Ростове накосячили игроки или руководство, то и отдуваться должны они.
С чего вдруг Сочи должно уплотнять и без того сложный график, да ещё с самого начала?
А если кто-то ещё заразится, из следующих соперников клуба или они сами? Куда переносить и когда играть?
Если вспоминать Оренбург, то там была совершенно другая ситуация. Там знали, что перенесённый матч пройдёт в срок, да и играли раз в неделю.
Жаль ростовчан, что попали в такую ситуацию, но вина чисто на клубе. Вся страна за них, и это правильно. Но перенос матча мог негативно повлиять на другую команду. Которая не при делах вообще.
И уж тем более не надо плести сюда Зенит с Газпромом. Ему абсолютно всё равно, кто займёт места ниже его. Надеюсь, никто не думает, что Ростов мог навязать борьбу за первое место?
Моё мнение - ситуация страшная, но каждый клуб прав со своей стороны.
Да, и чуть не забыл. Ещё ведь с Тулой играть и с быками. Есть куда переносить? Или там нет Газпрома, поэтому молчок?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:23
На чьей стороне?! На стороне: БУКВЫ ЗАКОНА! Должен быть регламент, согласно нынешней непростой, неординарной ситуации.-(КОРОНАВИРУС). Не так сложно предвидеть то, что случилось в РПЛ с Ростовом, а такое может произойти и с другими командами... Всё должно быть продумано, отработано, оформлено официально, с учётом рекомендаций европейских футбольных чиновников, и только согласно этому официальному документу, согласно БУКВЫ ЗАКОНА - должно приниматься единственно-верные решения! Всё остальное-это только эмоции!

Но к сожалению, когда принимаются вот такие решения, как конкретно по Ростову, в первую очередь, учитывается не как положено по закону, а по отношению К КАКОЙ КОМАНДЕ принимается конкретное решение. Случай может быть один и тот же, но по отношению к Ростову-одно решение, по отношению к Спартаку-другое, а вот по отношению Зенита или Сочи-это будет абсолютно другое решение, решение, которое будет устраивать только эти команды, в угоду этим командам!

Как примеру матч на Кубок России, который будут играть не вопреки здравому смыслу, на
нейтральном поле, а на домашнем стадионе команды -Зенит.

Вот и составляют такой регламент, прописывают такие законы в этом регламенте, чтобы решения принимались на усмотрение футбольных чиновников.... Нет конкретики, всё обтекаемо, неопределённо... В общем, как скажут футбольные чиновники так и будет...
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 14:20
    Ноющий модераторам
    Ноющий модераторам ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 14:20
    Это у Сочи тогда был форс мажор, а тут разгильдяйство и головотяпство, приведшее к таким последствием.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:19
    За Сочи.
    Ростову еще несколько матчей играть, на минутку.
    navigators
    navigators ответ волгодон 2 (раскрыть)
    вчера в 14:09
    У нас вроде как демократия?) Надеюсь, что и абсолютно предвзятые мнения учитываются.
    За "Ростов"!
    волгодон 2
    волгодон 2 ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
    вчера в 14:07
    Степень безалаберности определяется соотношением всеобщего разгильдяйства к повезло/не повезло.
    А то,право получается,что Ростов демон среди ангелов или чужой среди своих.
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 13:54
    несколько предвзятые мнения учитываются?
    за Ростов!
    "высокорегламентным" Сочи еще аукнется
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