Худший гранд европейского футбола

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21 июня 2020, 16:33

От действий команды фанатов давно тошнит. «Соккер.ру» включает режим Роя Кина.

Легендарный полузащитник МЮ и бывший капитан команды Фергюсона после ничьей с «Тоттенхэмом» разнес самого высокооплачиваемого вратаря мира и самого дорогого центрального защитника планеты. Рой Кин в эфире не стеснялся говорить, что думает:

Я шокирован. Многое видел в футболе, но это возмутительный гол. Не могу поверить. Шоу скидывает головой и бежит вперед? Поражен Магуайром. Игрок международного уровня может так поступить. И меня тошнит от этого вратаря. И это признанный голкипер международного уровня. Я ошарашен. Не позволил бы Де Хеа и Магуайру сесть в автобус после матча, пусть едут в Манчестер на такси. Мы пытаемся попасть в четверку лучших, даже не выиграть АПЛ , просто попасть в «большую четверку». О завоевании трофеев не говорю. Противно смотреть. Магуайр, Де Хеа, вам должно быть стыдно.

Но МЮ не худший европейский гранд здесь и сейчас. Хотя бы отыгрался, теоретически может попасть в ЛЧ . «Дьяволы» заслуживают ненависть в их адрес от легенд клуба и жесткую критику фанатов со щепоткой надежды. А есть команда, где даже на злые эмоции не заслужили – настолько бесхребетные и никакие. Причем речь о футбольной величине.

Какой клуб можно назвать великим? Исторически значимый, с трофеями. Они у «Арсенала» есть, ведь Герберт Чепмен девять лет работал с «канонирами» в двадцатых и тридцатых годах до самой смерти от пневмонии, был одним из основоположников «дубль-вэ» (3-2-5) и взял шесть кубков, в том числе – два чемпионства.

Была и вторая великая эпоха – Венгера, и ее многие видели своими глазами. А теперь на десятом месте в АПЛ . Стыдно в два с половиной раза опережать по трансферному балансу «Ливерпуль» за пять лет, но быть десятым в таблице АПЛ , где третьим можно оказаться с расходами «Лестера». Стыдно топтаться на месте годами. Стыдно рассказывать о доходах, если отсутствие побед влияет на успешность «Арсенала» как бренда.

Прибыль падает, а фанаты махнут рукой. «Канониры» становятся «Ньюкаслом» из мира футбольных грандов. Методы самодуров в управлении уже влияют даже на доходы, не только на результаты. Чистая прибыль 2018 года – 56.7 млн евро, а вот 2019-го – 27.1. Для сравнения, чистая прибыль «Ливерпуля» в начале прошлого года оказалась рекордной для АПЛ – 125 млн фунтов, обошли показатель чемпионского «Лестера».

«Арсеналу» с их результатами и вынужденно пустыми трибунами ничто подобное не светит. Рассказы, что раз есть оборот – все в порядке, уже больше не сработают. Понятно, когда у любого великого клуба заберете реальные деньги, то развалится – «Милан» в ужасном состоянии. Но «Арсенал» до сих пор богатый. Богаче «россонери» в два с половиной раза. По доходам, чтобы вы понимали глубину падения, «канониры» практически равны «Ювентусу».

Лондонский клуб имеет ровно столько же средств, что вечный чемпион Италии! Но поскольку показывают турнирную импотенцию годами, то со второго места в АПЛ по деньгам сползли сейчас на пятое. Клубы Манчестера по понятным причинам выше. Но «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси» лучше работают, чем их коллеги. «Канониры» скатились и вряд ли имеют шансы на рывок, ведь далеки от зоны ЛЧ – отрыв может вырасти до 11 пунктов, если «Челси» обыграет «Астон Виллу».

В принципе, «Арсеналу» осталось пролететь вниз еще на один пролет – нужно финишировать в таблице ниже «Эвертона», тоже богатого и пока бессмысленного, чтобы абсолютно всем футболистам, что уважают себя, рекомендовали покинуть лондонский клуб, пока тот находится под управлением бездарных ставленников Стэна Кронке. Теоретически «Арсенал» может финишировать даже на тринадцатом месте, но дело не только в позиции.

Даже если сделают усилия над собой и будут седьмыми, например, что это существенно изменит? Есть только борьба за ЛЧ или провал. В Лиге Европы их отвозил «Челси» Сарри в финале, а позже греки не испугались. «Арсенал» окончательно теряет последние связи с миром футбольных грандов, и хотя формально таковым останется – на десятом месте в клубном рейтинге УЕФА , речь о команде, что не тянет на плей-офф ЛЧ , хотя по деньгам на планете на одиннадцатом месте.

Именно такое несоответствие, как у «канониров» или МЮ – те вообще третьи в мире по доходам, а играют частенько на уровне с хрестоматийными неудачниками, заставляет злиться на тех, кто взяли именитые команды Венгера и Фергюсона с узнаваемым стилем и допустили их развал. Непросто начинать новую эпоху после успешной, но несложно с деньгами – примеры ПСЖ или «Манчестер Сити» перед глазами, создать солидную команду хотя бы для четвертьфинала ЛЧ .

«Арсенал» не справляется с задачей как клуб, тут дело не отдельно в Артете, футболистах или менеджерах, а в целой системе управления. Уничтожили некогда популярный бренд, превратили в посмешище, но не спешат признавать, что необходима революция, какую сделали качественные менеджеры во главе с Клоппом в «Ливерпуле». Буквально четыре года назад «красные» были в таблице восьмыми, а «Арсенал» — вторым. Теперь одни идут к титулу, а вторые на десятой строчке.

Американцы не разбираются в футболе, но если «канониры» не переформатируют свой клуб, изменив цель предприятия – победы на поле вместо прибыли на холостом ходу могущества АПЛ , то команду ждет плохая судьба. Кронке не сможет продать акции «Арсенала», когда те на дне, но и найти средства для создания коллектива, что выдержит конкуренцию, не смогут. Хотя бы потому, что даже капитан команды Обамеянг сильно пожалеет, если останется.

Впрочем, в команде больше тех, кто разочаровал – Давид Луис, Джака, Пепе или Озил не умеют концентрироваться, как Кэмпбелл, Виейра, Пирес и Анри. Всегда грустно наблюдать, как рушатся произведения искусства. «Арсенал» никогда не был «Реалом» по подходу и успешности, но и «Тоттенхэмом» не были. А теперь еще хуже, ведь могут проиграть не только «Манчестер Сити», но даже «Брайтону», причем два раза за сезон.

Конечно, позже у Артеты будут ничьи и победы, но мы говорим о потере статуса. «Арсенал», который уступает «Шеффилд Юнайтед», «Брайтону», «Айнтрахту» и «Олимпиакосу» стал середняком. Формальные признаки гранда остаются, бюджет позволяет сделать конфетку, если поменять весь менеджмент и чудом заманить в клуб тренера-чемпиона, вроде Клоппа, но пока все плохо. Хватает просмотра нескольких матчей, чтобы не сомневаться: сами футболисты в проект не верят и жалеют, что их угораздило оказаться в «Арсенале».

Получают миллионы, поэтому не признаются, что сожалеют. Но даже МЮ выгодно отличается от лондонцев – в составе Сульшера есть парни, которых не тошнит от игры за «дьяволов». А вот у «Арсенала» все еще хуже и печальнее. Они стали английским «Миланом», от них шарахаются именитые тренеры, даже Анчелотти предпочел «Эвертон», наперед зная, что ждет при работе на «канониров». А будь у лондонцев свой Рой Кин, то после гола Мопе на 95-й минуте разнес бы Бельерина и Мустафи.

Впрочем, если команду с доходом в почти полмиллиарда евро не боится «Брайтон», то подопечные Артеты не заслуживают даже праведной ярости. «Арсенал» — самый бездарный великий клуб Европы здесь и сейчас, только бездари из «Милана» могут составить им конкуренцию, но поскольку у англичан в разы выше доходы, то на первой строчке в антирейтинге. Просто вдумайтесь: на вот этот «Арсенал» потратили более двух миллиардов евро за последние пять лет, а за новичков отдали свыше полумиллиарда.

Это не великий клуб, который обнищал или от которого отвернулись болельщики. Нельзя также кивать на объективные обстоятельства, вроде конкуренции – выше них в таблице «Шеффилд Юнайтед», в АПЛ новичок играет успешнее. Артета не стал Гарри Поттером, а управляет командой, которая себя не уважает. И цирк Давида Луиса против «горожан», и цирк Мустафи против «Брайтона» — звенья одной цепочки позорных матчей. Причем команда, где каждый думает о себе, заслуживает таких результатов.

В теории умеют попадать по мячу – им платят сотни миллионов фунтов в год, но дело в отношении. «Арсенал» за последние годы не раз был на дне, но теперь речь о полном развале коллектива изнутри. Имитируют, что являются грандом, что стремятся в Лигу чемпионов, якобы хотят драться за герб. Будь у клуба грамотное руководство, стоило принять решение о фактическом роспуске – продаже Бельерина, Мустафи, Давида Луиса, Джаки, Сократиса, Озила, Колашинаца и Обамеянга (последнего не из-за уровня игры, а из-за нулевой мотивации оставаться), и постройке нового коллектива с нуля.

Полумеры не спасут, у запасного юниора Мартинелли больше чемпионского напора, чем почти у всех опытных игроков команды. «Арсенал» выиграл всего два из пятнадцати гостевых матчей! Собрались люди, которые без поддержки фанатов обычно ни на что не способны, но получают за работу сомнительного качества сотни миллионов евро в год. От «Арсенала» тошнит и собственных фанатов, и просто тех, кто помнит игру чемпионского состава.