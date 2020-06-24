РПЛ — фикция. Лига, в которой каждый сам за себя

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24 июня 2020, 12:37

«Соккер.ру» покушается на святое и восхищается безграничностью безответственности.

Лига — один из самых древних футбольных терминов, его ввели английские джентльмены, которые еще в середине XIX века собирались в пабах и изобретали футбол. Лига — это союз, объединение государств, организаций или частных лиц в неких общих интересах. В спорте лигой называют группу команд, соревнующихся друг с другом. А в наши дни не просто соревнующихся, но извлекающих из этого союза определенную выгоду. В основе современного слова «лига» лежит латинское слово «ligare» в значении «связывать». Клубы, которые мы считаем непримиримыми соперниками и злейшими врагам, объединенные лигами в действительности являются партнерами со своеобразной формой сотрудничества.

Это сотрудничество тем выгоднее, чем успешнее лига, в которой выступают команды. Лига объединяет, дает одинаковые права и решает проблемы. В идеале это так, но РПЛ — далеко не идеал. Наша Премьер-Лига — странный предмет, она вроде бы есть, но ее как бы нет. Истории последних дней показали, что в нашем футболе каждый сам по себе. И это даже правильно, когда дело касается непосредственно спортивной борьбы, хотя здесь как раз есть вопросы относительно независимости некоторых членов лиги, но сейчас не об этом. Сейчас о том, как РПЛ в тяжелый период выбросила клубы за борт без спасательных кругов. Кто выплывет и выживет — ладно, кто утонет — тоже ладно. Такое принципиальное равнодушие и не позволяет считать РПЛ натуральной лигой. Разве что фиктивной.

Иначе не получается после того, как в рамках одного тура одна и та же проблема в трех разных клубах решалась тремя разными способами. Причем решалась самими клубами при полном бездействии, собственно, Российской Премьер-Лиги. Это же насколько прокачанную безответственность нужно иметь, чтобы допустить подобное? Три идентичных ситуации — три оригинальных сценария, ведомство Сергея Геннадьевича Прядкина проявило последовательность только в одном: за трепыханиями «Ростова», «Динамо» и «Уфы» РПЛ наблюдала с вялым интересом видавшего виды вуайериста. Подглядывать, но не вмешиваться и не выдавать себя. Итак, в трех клубах перед рестартом чемпионата были выявлены случаи заражения коронавирусом. Что было дальше?

1. «Ростов». Первым по этапу пошел «Ростов», в котором перед матчем против «Сочи» шесть тестов на COVID-19 дали положительный результат. «Ростов» связался с РПЛ , обозначил проблему, после чего услышал короткие гудки в трубке. А потом телефон вызываемого абонента внезапно оказался выключен. РПЛ самоустранилась, не приняв никакого решения — могли перенести матч или отказать в переносе.

В итоге вся ответственность легла на «Сочи», где решили, что три очка не пахнут, и предложили «Ростову» утопиться в Черном море. Выбор у «желто-синих» был простой — получить техническое поражение или выставить мальчишек, которые два с половиной месяца играли в футбол только на приставке. Сами знаете, чем все закончилось.

2. «Динамо». Прошло два дня, и уже в «Динамо» не все тесты оказались «чистыми»: три положительных результата. РПЛ остался в позе страуса, но москвичи сумели договориться с «Краснодаром» о переносе игры на 19-е июля. Вероятно, Сергей Галицкий взвесил все «за» и «против», когда принимал решение, и не захотел для своего клуба славы «Сочи». Да, виноват в сложившейся ситуации РПЛ , но топтать-то будут имя клуба.

Будь это ситуация «в вакууме», конечно, ведущему борьбу за Лигу чемпионов «Краснодару» было выгодно забрать три очка у динамовских дублеров, но заботящемуся о репутации клубу такая победа принесла бы больше ущерба, чем выгоды. «Динамо», в отличие от «Ростова», просто повезло с соперником по первому после рестарта туру. И такая случайность нарушила спортивный принцип в масштабах целой Лиги, которая вообще-то и нужна, чтобы не допускать подобных ситуаций и пользоваться своим скипетром великого уравнителя.

3. «Уфа». В официальном заявлении «Уфы» сказано, что перед матчем с «Тамбовом» результаты анализов одного из членов команды были «сомнительными». Почему же тогда матч состоялся, а «Уфа» играла основным составом при условии, что все было в рамках закона и в соответствии с нормами?

Ларчик открывается и просто, и сложно одновременно: Шамиль Газизов договорился с местным подразделением Роспотребнадзора, получил разрешение на проведение матча для «Уфы» и фактически переложил все риски на компетентный орган. Сырой и кривой регламент РПЛ оставляет простор для трактовки и применения на практике различных понятий, чем и воспользовалась «Уфа».

Вот три ситуации: «Ростов» ни с кем не договорился и вынужден был играть детьми; «Динамо» договорилось с «Краснодаром» и перенесло свой матч; «Уфа» договорилась с Роспотребнадзором и получила согласие от соперника, что позволило провести игру в срок и основным составом. Каждый клуб действовал в силу обстоятельств, связей и способностей. Каждый сам за себя. Но где же Лига? Где во всей этой истории РПЛ ? А нет ее!

Когда канонада стихла, Сергей Прядкин вышел из укрытия и набрался наглости назвать позицию РПЛ «последовательной». Что ж, с этим не поспоришь: позиция у Премьер-Лиги действительно последовательно отсутствует. Клубы сами по себе играют в песочнице, оставленной без присмотра: одни пытаются строить замки, другие их рушат, кто-то сидит в углу, кто-то писает в песок, кто-то набивает им карманы.

Так всегда и будет в лиге, где каждый сам за себя. Когда же ребятки подрастут и поймут: что-то здесь не так! Почему в других группах малыши сытые, чистые, опрятные и всегда заняты интересными играми? И куда постоянно исчезает наш воспитатель? Почему возвращается, пошатываясь и икая, говорит невнятно и постоянно обманывает? Может быть, пора рассказать обо всем родителям?