«Зенит» интересуется Райаном Бабелем

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сегодня, 12:25

«Сине-бело-голубые» сделали трансферный запрос по 33-летнему игроку, который вторую часть текущего сезона провел в аренде в «Аяксе». Интерес к нидерландцу также проявляет «Сент-Этьен».

В «Галатасарае» не видят места для Бабеля в своей команде, поэтому готовы с ним расстаться. При этом турки вполне могут рассмотреть вариант об аренде игрока, если новый клуб полностью возьмет на себя его зарплату.

В нынешнем сезоне Бабель сыграл на клубном уровне 29 матчей, забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи. Контракт вингера с «Галатасараем» рассчитан до лета 2022 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 млн евро.