Ноль-дерби. ЦСКА продлил свои незавидные серии

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вчера, 22:25

«Динамо» упустило возможность приблизиться к ЦСКА в таблице, а «армейцев» не взбодрил демарш Ганчаренко. «Соккер.ру» — о футболе без голов.

О «Динамо»

1. «Динамо» без тренировок ни в чем не уступило ЦСКА

О том, как «Динамо» провело предшествующую матчу неделю на примере «Ростова» рассказал Валерий Карпин. Не думаю, что были большие отличия. Футболисты не имели возможности тренироваться на поле, каждый сидел в своем номере, куда доставляли еду, занятия — только те, которые можно придумать в ограниченном пространстве: отжимания, упражнения на пресс, приседания, возможно, какая-то работа с утяжелителями. Решение об участии основного состава в игре пришло в день матча. Тем не менее «Динамо» не уступило ЦСКА в темпе, преимущество «армейцев» в игровом тонусе оказалось мнимым.

2. Карапузов и другие кадровые сюрпризы Кирилла Новикова

Ждали в стартовом составе и Филиппа, и Рауша, и Комличенко, но Кирилл Новиков с первых минут доверился составу с Сильвестром Игбуном на острие, Жоаозиньо на левом фланге и 20-летним дебютантом Карапузовым справа в полузащите. К молодому парню было особое внимание, и он провел добротный матч: много рывков, 90% точных передач, и хотя большинство пасов Владислав отдал назад или поперек поля, со временем Карапузов освоился и стал целиться в штрафную. Хороший дебют. И ведь не сказать, что «Динамо» заметно прибавило с выходом опытных футболистов. Карапузов оправдал свое появление в основе, о котором узнал незадолго до матча.

3. «Бело-голубые» упустили возможность обогнать «Спартак» и приблизиться к ЦСКА

С турнирной точки зрения «Динамо» не слишком устраивает ничья, ведь этот результат не позволил обогнать в таблице «Спартак» (хотя остающийся в запасе матч все еще позволяет сделать это позже) и приблизиться к ЦСКА . Если бы «бело-голубые» взяли верх в дружественном дерби, то по потерянным очкам сравнялись бы с «армейцами», а так статус-кво сохранился: ЦСКА впереди на 6 очков, тут даже запасной матч не поможет.

4. Команде не хватает эффективной скорости

Возможно, причина в недостатке игрового тонуса, но «Динамо» — взрывная команда, ей нужны пиковые скорости для достижения максимального эффекта, но именно этого и не хватило, временами возникало ощущение, что играют с утяжелителями, хотя в желании преодолевать себя и сопротивление не оптимальной формы подопечным Кирилла Новикова не откажешь: в подкатах стелились, за каждый мяч боролись, по верховым единоборствам перепрыгали ЦСКА в два раза. Но быстроты мышления и взрывных скоростей не хватило. Когда это придет — будут моменты и голы.

5. Ничья — закономерный результат

А пока нет моментов в хорошем количестве нулевая ничья — более чем справедливый результат. С обеих сторон, на самом деле, но «Динамо» просто не наиграло на гол: из 11 ударов в сторону ворот Акинфеева лишь один заставил Игоря вступить в игру, да и то он преспокойно забрал намертво пущенный Панченко мяч. В предшествующем дерби матче «Спартак» — «Уфа», где в концовке было два просмотра VAR на предмет взятия ворот, легко можно было нафантазировать голы, чего не скажешь о матче «Динамо» — ЦСКА .

О ЦСКА

1. Серии без побед продолжаются

ЦСКА продлил две черные серии: у «армейцев» по-прежнему ни одной победы в 2020 году (3 поражения и 3 ничьи); тех же шести матчей достигла безвыигрышная серия в противостоянии с «Динамо». В последний раз ЦСКА выигрывал у соседей перед самым вылетом «бело-голубых» в ФНЛ . После возвращения «Динамо» из пучины «красно-синие» не могут обыграть динамовцев: 2 поражения и 4 ничьи.

2. Новое сочетание в центре обороны имеет право на существование

ЦСКА сейчас в таком положении, что нужно радоваться локальным достижениям. Например, тому, что сыграли без пропущенных мячей. Это не мало после того, как «Зенит» издевался над обороной «армейцев» и четырежды огорчил Акинфеева. Тройка защитников Набабкин-Дивеев-Магнуссон на сегодняшний день выглядит оптимальной по совокупности опыта и игровых возможностей. Дивеев занял место в центр обороны, Набабкин сыграл правее, Магнуссон левее. Очень удивлюсь, если на матч со «Спартаком» выйдет другое сочетание.

3. Тень Чалова в атаке

А вот в атаке ничего не меняется. Федор Чалов снова получил возможность сыграть с первых минут и снова неблагородно обошелся со всеми дарованными ему талантом и судьбой полимерами. За 73 минуты Чалов нанес один удар по воротам и отдал 13 передач, среди которых не было обостряющих. К сожалению, пауза в сезоне не помогла Федору сменить настроение, а в ЦСКА сейчас не видят альтернативы Чалову даже в таком состоянии. Остается только надеяться на чудо и такие глаголы, как осенит, перемкнет, прорвет.

4. В следующем дерби — без Бийола

Яка Бийол недоволен количеством игровой практики в ЦСКА , но словенский полузащитник сам себя закапывает, когда не может найти баланс между самоотдачей и игровой дисциплиной. В игру-то вошел неплохо — отдал 9 из 9 точных передач, но за четверть часа склеил из двух желтых карточек красную и бесславно покинул поле. Теперь тренерский штаб ЦСКА , кто бы его ни возглавлял, не сможет рассчитывать на Бийола в куда более напряженном дерби со «Спартаком», которое состоится уже во вторник.

5. Ганчаренко нарушил закон и должен ответить

После матча с «Зенитом» Виктор Ганчаренко почувствовал себя плохо (желаем здоровья!) и отправился в Беларусь, а уже сегодня он был замечен в ложе «ВТБ-Арены» в компании братьев Березуцких и Романа Бабаева. А как же двухнедельный карантин, который должен отбыть каждый, кто возвращается из-за рубежа? У Виктора Михайловича специальное разрешение? И если даже так, на каком основании оно выдано? Перед законом все должны быть равны, на то он и закон.