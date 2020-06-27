Скажи голам «Нет!» VAR отказал «Спартаку» дважды

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вчера, 19:45

Тот редкий случай, когда «Соккер.ру» доволен всеми участниками матча.

«Спартак»

«Спартаку» не удалось одержать домашнюю победу над «Уфой», но в целом игра получилась позитивной для «красно-белых». Доменико Тедеско говорил, что его молодой команде нужны матчи, после которых вера футболистов в избранную модель игры будет укрепляться. Это был как раз один из таких матчей. Несмотря на серьезные кадровые потери, «Спартак» ни минуты не выглядел потерянным и гнул уже известную линию. И не только.

Сегодняшний «Спартак» — команда контратакующая, но трудно рассчитывать только на встречные атаки, когда играешь против такого противника, как «Уфа». «Горожане» придерживаются традиций, которые в РПЛ принято называть бердыевскими: обороняются в 11 человек, ждут ошибок противника. «Спартаку» пришлось вести против «Уфы» гибридную войну: были и позиционные атаки с интересными решениями, как пас Джордана Ларссона пяткой, хотя наибольшая острота возникала все же после длинных передач в линию атаки.

Тедеско оставил габаритного форварда Соболева в запасе, а в стартовом составе выпустил Ларссона и Понсе. Аргентинец играл роль классической «девятки» и обречен был на вечную роль отвлекающего маневра, а вот Ларссон получил большую свободу: швед разгонял атаки наравне с Бакаевым, смещался к правому флангу и цеплялся за линию защитников, когда был шанс убежать в отрыв. Два острейших момента первого часа игры были у Джордана: перед самым перерывом он хорошо обработал мяч после длинного паса Гапонова, но вместе с Беленовым перебросил и ворота, а в начале второй половины замыкал атаку, которую разогнал сам, но до мяча не дошел и пробил рядом со штангой.

После часа игры Тедеско решил поменять Ларссона и Бакаева на Умярова и Соболева. Решение, возможно, обусловленное усталостью Джордана и Зелимхана лишило «Спартак» главного оружия — скорости, игра сбилась к подачам на Соболева, которые стали по-настоящему острыми только в самой концовке, когда «Спартак» пошел за голом, а Самуэль Жиго составил с Александром сдвоенный центр. Тот факт, что в концовке «Спартак» пытался вырвать победу — еще один хороший знак. Значит, команда хорошо готова физически, раз остались силы. Возможно, где-то «красно-белым» не хватило толики безрассудства, но «Уфа» умеет наказывать, поэтому осторожничали и довольствовались ничьей.

«Уфа»

Если «Спартак» может быть доволен качеством игры, то «Уфа» точно не имеет ничего против результата. У Вадима Евсеева команда, которая в каждом матче по умолчанию играет на 0:0, для «горожан» ничья в Москве — хороший рабочий результат, хотя против «Спартака» случались и победы-бонусы, когда москвичи подставлялись, заигрывались, забывали о том, что «Уфа» нет только порхает, но и остро жалит при первой возможности.

«Спартак» устроил «Уфе» хорошую проверку на прочность, но команду Евсеева не запугать именами, тут стреляные воробьи. Хотя в первом тайме у Вадима Валентиновича были причины для недовольства из-за действий защитников, которые не всегда правильно и своевременно реагировали на спартаковские ходы, и пассивности форвардов. Двое центрбеков уже в первом тайме получили «горчичники», а оба вышедших в стартовом составе форварда — Козлов и Агаларов, в перерыве уступили место партнерам.

С выходом Бизяка и Голубева «Уфа» приобрела структурную сбалансированность. Защищаться приходилось по-прежнему много, но стали выстреливать атаки с логическим завершением — ударами, да и оборонительную геометрию Евсеев в перерыве поправил. Кого не нужно было поправлять, так это Остона Урунова. 19-летний узбекский полузащитник выжигал на протяжении всех отведенных ему минут и наверняка запомнился спартаковцам.

Арбитры и VAR

Владислав Безбородов провел хороший матч, мелкие ошибки оказали существенного влияния на игру и могут быть списаны на человеческий фактор, что же касается двух эпизодов с вмешательством VAR в концовке, то и здесь все чисто.

1. Вышедший на замену Александр Соболев после подкрепленного несколькими подряд стандартами навала «Спартака» отправил мяч в ворота. Безбородов посмотрел VAR и зафиксировал офсайд. В положении «вне игры» был Самуэль Жиго, который не касался мяча, но в момент удара Соболева располагался в поле зрения вратаря. С самим правилом и трактовкой положения «вне игры» можно долго спорить, и если судить «по понятиям», то гол следовало бы засчитать, потому с убегающим с линии огня Жиго или без него Соболев вколачивал этот мяч ворота. Но закон есть закон, а согласно ему к решению Безбородова не придраться, и ошибкой было бы указать на центр после просмотра VAR . Недавно аналогичный гол отменили в матче «Реал Сосьедад» — «Реал», ничего нового, нестандартного и необычного в этом эпизоде не было. Довольно простое решение.

2. Даже если у вас глаз-алмаз, и вы с дивана увидели мяч в воротах «Уфы», когда тот же Соболев мощно пробил, а Беленов не без труда зафиксировал снаряд где-то над линией ворот, со стопроцентной уверенностью утверждать, что был гол, нельзя. Всегда остаются полтора сантиметра проекции, которыми мяч мог зацепиться за линию, а такое положение означает «гола нет». Вообще-то, если мяч полностью пересекает линию, судья получает сигнал от системы взятия ворот, здесь этого не было, но Безбородов, видимо, видел матч «Астон Вилла» — «Шеффилд», где система фиксации взятия ворот приказала долго жить и не просигнализировала о голе. Судейская бригада перепроверила взятие ворот на VAR и вынесла второй за несколько минут суровый для «Спартака», но честный вердикт.

Только факты:

1. «Спартак» при Доменико Тедеско во второй раз сыграл 0:0 на своем поле, первая ничья без голов была зафиксирована в дебютном матче против «Рубина».

2. У «Спартака» ужасная статистика в домашних матчах РПЛ нынешнего сезона вообще и при Тедеско в частности. Под руководством немецкого тренера в шести матчах чемпионата на «Открытие Арене» одержана только одна победа (над «Крыльями Советов»). Два матча завершились упомянутыми выше нулевыми ничьими, еще трижды «Спартак» проиграл («Арсеналу», «Краснодару» и «Ростову»).

3. «Уфа» в этом сезоне уже провела по два матча с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА . В шести этих встречах у «горожан» — 0 поражений и один пропущенный мяч. С «армейцами» команда Вадима Евсеева дважды сыграла вничью, а вот против «Спартака» и «Зенита» уфимцы набрали по 4 очка по одинаковому сценарию: домашние победы по 1:0 и гостевые ничьи 0:0.

4. После выхода в концовке матча 18-летнего Голосова вместо Ещенко средний возраст защитников «Спартака» и вратаря стал равняться 21.7 года. Самый опытный в этой компании 26-летний Жиго, всем остальным не больше 22 лет.

5. «Спартак» вдвое перестрелял «Уфу» — 13 ударов против 6, но «красно-белые» нанесли в два раза меньше ударов в створ — 2 против 4.