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Артём Дзюба — капитан сборной России. Все согласны?

сегодня, 15:19
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«Соккер.ру» обращается к вопросу, актуальность которого в очередной раз обострилась.

Не стану в красках описывать очередной «залет» Дзюбы, вы и сами всё видели. А если не видели, то можете прямо сейчас оценить уровень сообразительности и юмора капитана сборной России. В чемпионской раздевалке «Зенита» Дзюба пристроился к Сердару Азмуну сзади и изобразил кое-что гораздо менее приятное на вид, чем мороженое «Радуга», на которое на днях жаловались президенту.

Пропаганда нетрадиционных ценностей, знаете ли. Я целиком и полностью против бездумной охоты на ведьм, а радуга для меня была, есть и навсегда останется чудесным атмосферным явлением, которое возвращает в детство и дарит радость. Глупо табуировать символы из-за того, что их трогают те, с кем вам не по пути.

Например, современный российский триколор, Андреевский флаг и двуглавый орел использовались различными антисоветскими военными формированиями во время Великой Отечественной войны вроде «власовцев» из РОА. Но Дзюба в чемпионской раздевалке «Зенита», взяв Азмуна в ассистенты, продемонстрировал нечто такое, что невозможно трактовать двояко.

Здесь широкая тема для дискуссий, но сейчас совсем не хочется заниматься морализаторством или, напротив, оправдывать выступление форвардов «Зенита» в раздевалке искренними эмоциями и простительными для мужского коллектива «своячками». Оставим для бесстыдных шоу вопрос, где Дзюбу этому научили — в «Зените» или в «Спартаке»? Даже Сердар Азмун сейчас не так интересен, пусть ему задают соответствующие вопросы в Иране. Для нас сейчас важно только одно: Дзюба — достойный капитан сборной России или все-таки лучше выбрать другое лицо?

Дзюба — настоящий капитан

Артем — один из самых опытных игроков в сборной России после чемпионата мира, а во время домашнего чемпионата мира Дзюба обзавелся авторитетом, который делает его главным в этой команде, нравится это кому-то со стороны или нет. Мы помним цветистые речи форварда, когда сборная России собиралась в кружок перед сериями пенальти с испанцами и хорватами, а на поле Дзюба отдает всего себя и еще немного больше ради побед.

В матчах за сборную у Артема никогда не было и тени равнодушия, он прекрасный пример для окружающих, которых может и ободрить, и обругать, и завести. Да и сам не прочь броситься на амбразуру: в плане футбола Дзюба — тоже №1 в нынешней сборной России. У него 24 гола в футболке национальной команды, до рекорда Александра Кержакова осталось всего 6 точных ударов.

Капитанская повязка в сборной дана Дзюбе не только и даже не столько для того, чтобы подчеркнуть его статус для окружающих, этот отличительный знак нужен самому Артему, чтобы быть лучшей версией себя. Качество игры нападающего напрямую зависит от оказываемого ему доверия: Дзюба рубится за Семака и Черчесова, потому что его хвалят и балуют знаками внимания.

Тренеры, нашедшие подход к Дзюбе, получают идеального солдата. Если сейчас отобрать у Артема капитанскую повязку из-за событий, не имеющих прямого отношения к сборной России, мы можем потерять для национальной команды сильнейшего форварда страны, которому нет адекватной альтернативы. Дзюба по-мальчишески обидится, не поймет, чем заслужил такое наказание и превратится из решения многих проблем в одну большую проблему. И это накануне Евро, в отборочном турнире которого Артем успешно справился с ролью капитана.

Дзюба не должен носить капитанскую повязку в сборной

Помнится, Юрген Клопп сказал: «Никогда не возьму в свою команду говнюка, как бы здорово он ни пинал мяч». Одним словом, каждый должен определить для себя приоритеты: вы держитесь за Дзюбу, который дает результат, или на первом месте все-таки принципы? В мировом футболе есть прекрасный пример сборной Франции, которая вот уже пять лет играет без своего сильнейшего форварда современности — Карима Бензема. При этом в мадридском «Реале» он с каждым сезоном раскрывается все ярче и ярче.

Что делает Дзюба в раздевалке «Зенита» — это исключительно дело «Зенита», но когда имитация полового акта с товарищем по команде врывается в информационное пространство, здесь уже Артема приходится рассматривать в том числе как лицо сборной России, капитана национальной команды. И я думаю, это совсем не та слава и не тот имидж, которые хотел бы для своей команды гордый выходец с Кавказа Станислав Черчесов. Уверен, главному тренеру футбольной сборной уже показали непотребство из раздевалки «Зенита», но решения пока не последовало.

Может быть, и всего этого разговора не случилось бы, будь это первое подозрение на «несоответствие занимаемой должности». Пару раз в жизни каждого бес может попутать. И у вас, и у меня были моменты, за которые стыдно. К счастью, не такие моменты, как у Дзюбы, но все же: неосторожное слово или эмоциональная несдержанность.

Но относительно Артема давно нет никаких иллюзий: это человек, который за глаза унижает тренеров, воюет с огромной армией болельщиков «Спартака» и позволяет себе называть их «сектантами» и «фашистами», любит деньги и не умеет элементарно уважать окружающих, а  наглый и злой юмор Дзюбы заходит далеко не всем партнерам. Артем — хороший футболист с очень спорной репутацией, и если обойтись без реверансов и оговорок, то стоит признать: он не подходит на роль капитана сборной России.

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nubom
nubom
сегодня в 18:08
“А человек-то Стрельцов был серый, недалекий. Его некомпетентность в самых примитивных вопросах вызывала изумление и улыбки у товарищей по команде. Он искренне считал, что Сочи находится на берегу Каспийского моря, а вода в море соленая оттого, что в ней плавает селедка.
Чему тут особенно удивляться, за все время пребывания в команде он окончил лишь одно учебное заведение — курсы шоферов, да и то по необходимости — меценаты помогли приобрести “Победу”.”

[“Комсомольская правда”, 22 июня 1958 года, авторы — Н.Фомичев, И.Шатуновский.]
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 17:54
Дзьюбиньо-(от греч. азмунос перетрахиус 2астус обыкновеникус) разряд одноклеточные...имеет особенность считать себя футболистом. В природе действует как и все одноклеточные предельно просто расталкивает всех конкурентов что бы дальше продолжать род..но часто путает пол в связи с отсутствием мозга...
nubom
nubom
сегодня в 17:54
Критерий отбора лучших игроков, предложенный автором, полностью соответствует спортивным принципам состязательности в РФС. Дополнительно, я бы предложил учитывать средний бал ЕГЭ, показатель IQ, количество приводов в милицию и наличие прописки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Девижн (раскрыть)
сегодня в 17:50
Это частный случай, хотя и мерзкий. Человеческая сущность проявляется не тогда, когда он на виду, а в иных ситуациях. Он столько пакостей, мерзостей и гадостей наговорил, что вряд ли может быть моральным авторитетом для таких молодых ребят как Головин, Максименко, Миранчук. А если иметь в виду, что он капитан сборной и для футболистов и для зрителей, то лучше все же найти более достойного человека, например, Джикия, или даже Оздоев.
Puni
Puni
сегодня в 17:39
Портал пенсионеров-моралистов или что тут вообще? Угарал Дзюба, может в этотм момент речь у них с Азмуном про Спартак шла.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Девижн (раскрыть)
сегодня в 16:49
А я согласна. Он должен извиниться, но вот проблема перед кем. В нашей стране нет ни одного открытого гея, перед кем извиняться. А что касается повязки, вопрос стоит очень просто, хотите видеть сборную на ЧМ, тогда оставляйте, нет, можете забрать. Чалов не стабилен, да и Черчесов не выстроит так игру. Есть конечно пару столбов РПЛ, которые могли бы сыграть вместо Артёма, но не уверена, что будут результативны.
Лакшери
Лакшери ответ Девижн (раскрыть)
сегодня в 16:44
Он это не в прямом эфире сделал и не у всех на глазах, а в раздевалке своей команды. И в сеть не он это видео выложил.
Девижн
Девижн
сегодня в 16:38
Не ожидал такое от Артёма. Даже и не знаю, лишать или не лишать за такое капитанской повязки. Наверное, такой случай нужно на КДК рассматривать... Создавать комиссию и голосовать по поводу отстранения от капитанства... И ещё Артёму нужно по поводу этого случая принести извинения...
Нази
Нази
сегодня в 16:27
Интересно сколько палок дровишка кинул))
Лакшери
Лакшери
сегодня в 16:22
Ага как после ЧМ так Дзюба молодец, как сейчас Зенит все ваши клубы обошёл, так все, давайте Дзюбу гнобить. Красавы
Лакшери
Лакшери
сегодня в 16:20
Насчёт Дзюбы, он же не знал что на него камера в тот момент направлена, и тем более это был не прямой эфир. Так что его вины тут совсем нет. Как хочет так шутит. Просто человек который ведёт Зенит тв в ютубе либо не увидел этот кадр, либо им там всем по*** на Ваше мнение.
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 16:16
хехе Дубиньо капитан ...какой капитан такая и сборная)))
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 16:08
Судя по реакции Бранислава, это не в первый раз ! Сразу, схватил что попалось под руку и побежал отгонять Дзюбу. Артём тоже хорош, воспользовался праздничной суматохой и учинил непотребство !
Серж 5454
Серж 5454
сегодня в 16:07
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 16:03
    Если и после этого каминг аута его оставят капитаном сборной России это будет просто за гранью. И дело не в сексуальной ориентации Дзюбы, а в отсутствии у него мозгов и осознании, того что он является общественной фигурой и его навязывают в качестве кумира и героя средствами массовой информации. А вожаком голубых львов пусть остается - он там как влитой.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    сегодня в 15:57
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 15:57
      Артёмка ещё не вырос))
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      сегодня в 15:51, ред.
      Эта глупая шутка не является никакой пропагандой. Это в чистом виде гомофобная шутка, как и реакция на неё, такое же гомофобное явление. Очень жаль, что случилось и первое, и второе. В нашей стране это реальная проблема. И никак не могут люди понять, что надо уважать людей и их решения. Если они от вас отличаются, это лишь означает что они другие, а то, что вы лучше.
      Hypnoz
      Hypnoz
      сегодня в 15:51
      Дзюба, внедрён в состав бомжей, для вот таких пати ! Не удивлюсь, если Азмун не первая жертва, балагура и заводилы питерской раздевалки.
      Вы слышали, фоном, эти озорные: "Хэй, хэй,хэй..." !
      Аксинья
      Аксинья
      сегодня в 15:50
      Каков поп таков и приход))
      prinzЫп
      prinzЫп
      сегодня в 15:45
      Дзюба всегда был, есть и думаю всегда будет - 56оидом одноклеточный. Ему вообще не место в сборной, а уж тем более быть капитаном. Изыди....
      Groove000
      Groove000
      сегодня в 15:40
      Черчесову по барабану. Как Дюков скажет, так и будет
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 15:40
      Дзюба подставил своей выходкой Азмуна. Иранцу за такое придется не сладко на Родине. Об этом надо думать сейчас, а не о клоуне, который в шоколаде у газпромовцев.
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      сегодня в 15:39
      А кому еще там быть капитаном, если не ему?
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