Артём Дзюба — капитан сборной России. Все согласны?

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сегодня, 15:19

«Соккер.ру» обращается к вопросу, актуальность которого в очередной раз обострилась.

Не стану в красках описывать очередной «залет» Дзюбы, вы и сами всё видели. А если не видели, то можете прямо сейчас оценить уровень сообразительности и юмора капитана сборной России. В чемпионской раздевалке «Зенита» Дзюба пристроился к Сердару Азмуну сзади и изобразил кое-что гораздо менее приятное на вид, чем мороженое «Радуга», на которое на днях жаловались президенту.

Пропаганда нетрадиционных ценностей, знаете ли. Я целиком и полностью против бездумной охоты на ведьм, а радуга для меня была, есть и навсегда останется чудесным атмосферным явлением, которое возвращает в детство и дарит радость. Глупо табуировать символы из-за того, что их трогают те, с кем вам не по пути.

Например, современный российский триколор, Андреевский флаг и двуглавый орел использовались различными антисоветскими военными формированиями во время Великой Отечественной войны вроде «власовцев» из РОА. Но Дзюба в чемпионской раздевалке «Зенита», взяв Азмуна в ассистенты, продемонстрировал нечто такое, что невозможно трактовать двояко.

Здесь широкая тема для дискуссий, но сейчас совсем не хочется заниматься морализаторством или, напротив, оправдывать выступление форвардов «Зенита» в раздевалке искренними эмоциями и простительными для мужского коллектива «своячками». Оставим для бесстыдных шоу вопрос, где Дзюбу этому научили — в «Зените» или в «Спартаке»? Даже Сердар Азмун сейчас не так интересен, пусть ему задают соответствующие вопросы в Иране. Для нас сейчас важно только одно: Дзюба — достойный капитан сборной России или все-таки лучше выбрать другое лицо?

Дзюба — настоящий капитан

Артем — один из самых опытных игроков в сборной России после чемпионата мира, а во время домашнего чемпионата мира Дзюба обзавелся авторитетом, который делает его главным в этой команде, нравится это кому-то со стороны или нет. Мы помним цветистые речи форварда, когда сборная России собиралась в кружок перед сериями пенальти с испанцами и хорватами, а на поле Дзюба отдает всего себя и еще немного больше ради побед.

В матчах за сборную у Артема никогда не было и тени равнодушия, он прекрасный пример для окружающих, которых может и ободрить, и обругать, и завести. Да и сам не прочь броситься на амбразуру: в плане футбола Дзюба — тоже №1 в нынешней сборной России. У него 24 гола в футболке национальной команды, до рекорда Александра Кержакова осталось всего 6 точных ударов.

Капитанская повязка в сборной дана Дзюбе не только и даже не столько для того, чтобы подчеркнуть его статус для окружающих, этот отличительный знак нужен самому Артему, чтобы быть лучшей версией себя. Качество игры нападающего напрямую зависит от оказываемого ему доверия: Дзюба рубится за Семака и Черчесова, потому что его хвалят и балуют знаками внимания.

Тренеры, нашедшие подход к Дзюбе, получают идеального солдата. Если сейчас отобрать у Артема капитанскую повязку из-за событий, не имеющих прямого отношения к сборной России, мы можем потерять для национальной команды сильнейшего форварда страны, которому нет адекватной альтернативы. Дзюба по-мальчишески обидится, не поймет, чем заслужил такое наказание и превратится из решения многих проблем в одну большую проблему. И это накануне Евро, в отборочном турнире которого Артем успешно справился с ролью капитана.

Дзюба не должен носить капитанскую повязку в сборной

Помнится, Юрген Клопп сказал: «Никогда не возьму в свою команду говнюка, как бы здорово он ни пинал мяч». Одним словом, каждый должен определить для себя приоритеты: вы держитесь за Дзюбу, который дает результат, или на первом месте все-таки принципы? В мировом футболе есть прекрасный пример сборной Франции, которая вот уже пять лет играет без своего сильнейшего форварда современности — Карима Бензема. При этом в мадридском «Реале» он с каждым сезоном раскрывается все ярче и ярче.

Что делает Дзюба в раздевалке «Зенита» — это исключительно дело «Зенита», но когда имитация полового акта с товарищем по команде врывается в информационное пространство, здесь уже Артема приходится рассматривать в том числе как лицо сборной России, капитана национальной команды. И я думаю, это совсем не та слава и не тот имидж, которые хотел бы для своей команды гордый выходец с Кавказа Станислав Черчесов. Уверен, главному тренеру футбольной сборной уже показали непотребство из раздевалки «Зенита», но решения пока не последовало.

Может быть, и всего этого разговора не случилось бы, будь это первое подозрение на «несоответствие занимаемой должности». Пару раз в жизни каждого бес может попутать. И у вас, и у меня были моменты, за которые стыдно. К счастью, не такие моменты, как у Дзюбы, но все же: неосторожное слово или эмоциональная несдержанность.

Но относительно Артема давно нет никаких иллюзий: это человек, который за глаза унижает тренеров, воюет с огромной армией болельщиков «Спартака» и позволяет себе называть их «сектантами» и «фашистами», любит деньги и не умеет элементарно уважать окружающих, а наглый и злой юмор Дзюбы заходит далеко не всем партнерам. Артем — хороший футболист с очень спорной репутацией, и если обойтись без реверансов и оговорок, то стоит признать: он не подходит на роль капитана сборной России.