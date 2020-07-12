«Локомотив» установил ценник на Алексея Миранчука

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, за какую сумму «железнодорожники» готовы расстаться с полузащитником .

У нас предложения от нескольких хороших клубов, которые ему будут очень интересны. Что касается цены, то 25 млн [евро] за него было бы хорошо. Меньше чем за 20 млн мы не продадим.

Не исключаем вариант с его переподписанием, посмотрим.