«Локомотив» установил ценник на Алексея Миранчука

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, за какую сумму «железнодорожники» готовы расстаться с полузащитником Алексеем Миранчуком.
У нас предложения от нескольких хороших клубов, которые ему будут очень интересны. Что касается цены, то 25 млн [евро] за него было бы хорошо. Меньше чем за 20 млн мы не продадим.
Не исключаем вариант с его переподписанием, посмотрим.
по норм 50 можно за них выручить
хороший тренер
по норм 50 можно за них выручить
хороший тренер
Жаль что Зенит у Кикнадзе не в этом списке клубов.....
Как интересно там переговоры с Краснодаром ???
Жаль что Зенит у Кикнадзе не в этом списке клубов.....
Как интересно там переговоры с Краснодаром ???