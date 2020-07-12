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«Локомотив» установил ценник на Алексея Миранчука

12 июля 2020, 23:15

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, за какую сумму «железнодорожники» готовы расстаться с полузащитником Алексеем Миранчуком.

У нас предложения от нескольких хороших клубов, которые ему будут очень интересны. Что касается цены, то 25 млн [евро] за него было бы хорошо. Меньше чем за 20 млн мы не продадим.

Не исключаем вариант с его переподписанием, посмотрим.

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Все комментарии
Ник tyu
Ник tyu
16 июля в 18:41
25млн,lol, посмеялся, за кота в мешке
Dirty_Harry
Dirty_Harry
13 июля в 10:06
Главное что бы это во время Кикнадзе не случилось, будет очень весело, если ег ок этому времени скинут
Kosmos58
Kosmos58
13 июля в 09:20
Как вещь какая-то!..
RamonCSKA
RamonCSKA ответ RamonCSKA (раскрыть)
13 июля в 08:42
Баринов, Миранчуки
по норм 50 можно за них выручить

хороший тренер
andre_can
andre_can
13 июля в 07:54
хотеть не вредно, вредно не хотеть!
112910415
112910415
13 июля в 04:55
хорошо бы скорее ... могут уволить раньше !
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 04:53
25 просим, 20 хотим, за 15 согласимся.
No pupsiks
No pupsiks
13 июля в 01:40
Так до пенсии его продавать будут.
Doping87
Doping87
13 июля в 01:14
20, норм цена
Binger
Binger
13 июля в 00:46
Сколько уже этих ценников было.
мангo
мангo ответ RamonCSKA (раскрыть)
13 июля в 00:40
Кого там Семин может вырастить кроме как червяка для наживки. Опуститесь на землю у Семина сплошной пиар...
Comentarios
Comentarios
13 июля в 00:10
А кому он сейчас нужен. По игре ну может в Монако. Захочет ли сам туда
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 23:53
Ещё недавно речь шла про 70 за двоих. Это Антошка полтинник стОит, штоле?
oFANATo
oFANATo
12 июля в 23:47
Кикнадзе,так ценник не выставляют.
Twisted
Twisted
12 июля в 23:42
Как же непрофессионально он высказывает все подобные заявления!Торгаш рыночный
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 23:41, ред.
Думаю адекватная цена...для "хороших клубов".....
Жаль что Зенит у Кикнадзе не в этом списке клубов.....

Как интересно там переговоры с Краснодаром ???
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 23:34
Зачем продавать Алексея Миранчука за 20 евролямов? Кого потом на его место покупать? Надо продавать за 30. Купят хорошо, не купят пусть в Локо остаётся. 25 должен быть минимальный ценник
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
12 июля в 23:21
С ума сошли что-ли?
RamonCSKA
RamonCSKA
12 июля в 23:17
Кикнадзе руки потирает как бы побыстрее с молотка продать то что вырастил Семин и накупить всякого г
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