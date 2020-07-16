Не всё потеряно. 5 клубов, которые ещё могут спасти сезон

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вчера, 17:30

«Соккер.ру» дарит надежду на хэппи-энд командам, которые в последний год приходилось чаще критиковать, чем хвалить.

«Барселона»

Что нужно сделать? Выиграть Лигу чемпионов.

Кике Сетьен готовится тренировать «Барселону» в следующем сезоне, но прямо сейчас это звучит, как плохая шутка. Каталонцы расстались по ходу сезона с Эрнесто Вальверде, потому что тот не знал, как эффективно распорядиться богатыми кадровыми ресурсами, но пришедший ему на смену Сетьен представляет собой тот же типаж тренера: Кике — крепкий профессионал, но «Барса» с ним в лучшем случае будет топтаться на месте. Для успехов в великом клубе нужна харизма и постоянно обновляющиеся идеи, а Сетьен даже подсказки от бровки передоверяет крикливому помощнику.

Вряд ли «Реал» дважды оступится в последних турах Ла Лиги и выронит из рук чемпионство, но у «Барселоны» еще есть шанс спасти сезон, а у Сетьена — отложить восхождение на тренерский мостик Хави. Всего-то и нужно — выиграть Лигу чемпионов. «Барселона» в трудной части сетки плей-офф и не считается фаворитом, как в предыдущих розыгрышах, но, возможно, это и поможет?

Если каталонцы пройдут «Наполи», то окажутся в краткосрочном турнире, где победителя определят нюансы. Три гениальных матча Месси в Лиссабоне — и серенький сезон «Барселоны» мгновенно обретет краски. И кто скажет, что это невозможно?

«Манчестер Юнайтед»

Что нужно сделать? Попасть в топ-4 АПЛ и выиграть трофей.

На протяжении большей части сезона МЮ не давал поводов для восторгов: первый круг АПЛ «красные дьяволы» завершили на восьмой строчке, осенью ходили слухи об отставке Сульшера, но конец у этой сказки может оказаться счастливым. Оле-Гуннар нашел удачный баланс в связке Погба-Фернандеша, которая определяет результаты МЮ в летних матчах: после ничьей с «Тоттенхэмом» манкунианцы выдали серию из четырех крупных побед в АПЛ и вышли в полуфинал Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» уже бы зашел в топ-4, если бы не досаднейшим образом упущенная победа в игре с «Саутгемптоном», но все по-прежнему в руках команды Сульшера, тем более впереди игра с прямым конкурентом в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов — «Лестером». Путевка в ЛЧ нужна непременно, а еще у МЮ есть двойной шанс на трофей: в Кубке Англии «дьяволы» достигли полуфинальной стадии, а в Лиге Европы наверняка сыграют в «Финале восьми».

«Милан»

Что нужно сделать? Не проиграть в оставшихся матчах Серии A.

«Милан» слишком много растерял, и ему уже не светят сладкие «плюшки» в виде трофеев или попадания в Лигу чемпионов, но мощная концовка нынешнего чемпионата может перебросить для «россонери» мостик в следующий чемпионат и пообещать возвращение сильного «Милана». Во всяком случае, летние матчи настраивают на оптимистичный лад: в семи турах после рестарта Серии A команда Стефано Пиоли не знает поражений, обыграны «Рома», «Лацио» и «Ювентус» в матче, по ходу которого «россонери» уступали 0:2. Неплохо для команды, которая завершила прошлый год поражением 0:5 от «Аталанты», а в начале этого плелась на 12-м месте.

Если «Милан» не сбавит темп, то сможет запрыгнуть на пятое место и вернется в еврокубки, что тоже должно добавить настроения. Наверное, в случае «Милана» не идет речи о полноценном спасении сезона, но кампанию можно завершить на позитиве, и преобразившаяся в летних матчах команда во главе со Златаном Ибрагимовичем делает все возможное, чтобы проложить рельсы по белой полосе.

«Арсенал»

Что нужно сделать? Выиграть Кубок Англии и финишировать выше «Тоттенхэма».

«Арсенал» начал сезон с Унаи Эмери и поплатился, а у пришедшего зимой Микеля Артеты было слишком мало времени и возможностей, чтобы настроить команду по-своему. Определенного игрового прогресса «канониры» добились, но из середины турнирной таблицы не вылезли, да и от срывов по-прежнему не застрахованы, тем не менее у «Арсенала» еще есть шанс собрать урожай позитива в оставшихся матчах сезона.

Финишировать выше «Тоттенхэма», которому «канониры» проиграли в дерби Северного Лондона в прошлый уикенд, конечно, не назовешь задачей первостепенной важности, но фанатам будет приятно, тем более «шпоры» были выше в трех предыдущих сезонах.

А вот выиграть Кубок Англии — это то, к чему нужно стремиться, правда в субботнем полуфинале «Арсенал» ждет «Манчестер Сити», а в случае выхода в финал придется сразиться с победителем пары «Челси» — МЮ . Но чем футбол не шутит? Должна придать сил и вчерашняя победа над «Ливерпулем»: пусть в стиле аутсайдера, но ведь заставили чемпиона капитулировать.

«Спартак»

Что нужно сделать? Выиграть Кубок России.

В таблице РПЛ «Спартак» загнал себя в середину, откуда нет пути наверх, но у команды Тедеско остается маленькая лазейка перевернуть восприятие этого сезона. Для этого нужно обыграть «Зенит» в выездном полуфинале Кубка России, а потом одержать победу в финале. А никто и не говорил, что будет легко.

Если не нагнетать страсти, то нужно указать, что «Спартак» проводит во всех смыслах переходный сезон очень молодым составом, за последний год были перестановки и на тренерском мостике, и в кресле генерального директора, так что игровая нестабильность и частые провалы входили в список удовольствий, но правильно говорят Газизов и ветераны: молодой команде нужно почувствовать вкус побед, чтобы поверить в себя.

Нет лучшего способа обрести уверенность, чем выиграть трофей. Вспомните, как «Локомотив» в первом сезоне после возвращения Юрия Семина одержал те же 10 побед и плелся в середине таблицы, но «железнодорожники» выиграли Кубок России, а в следующем сезоне скакнули с восьмого места на первое. Понятно, что «Спартак» не обязательно ждет такой взлет, но Кубок России может стать тем самым бальзамом, который залечит многие раны.

Как думаете, кто из перечисленной пятерки воспользуется шансом и завершит сезон на мажорной ноте?