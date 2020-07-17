СудитеСпартакКакЗенит. Арбитры снова всё испортят?

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вчера, 15:33

Ощущение приближения большого матча не покидает «Соккер.ру», а назначение Сергея Иванова на битву «Зенита» и «Спартака» — повод для отдельного разговора.

В воскресенье вечером «Зенит» примет «Спартак» на «Газпром-Арене» в рамках полуфинала Кубка России. Перед такой игрой даже не приходится «подогревать» публику, обстановка и без того накалена до предела. Столкновение двух самых популярных клубов страны, двух огромных армий болельщиков, относящихся друг к другу с нескрываемым презрением, двух крупнейших городов — самое горячее, что сейчас есть в российском футболе.

Даже соперничество «Спартака» и ЦСКА тускнеет на фоне соперничества «красно-белых» с «сине-бело-голубыми». В дерби есть место взаимному уважению, война начинается и заканчивается на футбольном поле, а вот «Спартак» и «Зенит» бьются лбами до искр из глаз каждый день, в комментариях под каждой новостью об этих клубах. Это уже идеологическое соперничество, и новые сюжеты только увеличивают и без того гигантскую пропасть.

А сюжетов таких в последнее время было хоть отбавляй — это и войны вокруг Дзюбы, и очередной экс-президент «Зенита» в кресле главы российского футбола, и притеснения фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге, а непосредственно накануне кубковой битвы еще и гендир петербуржцев Александр Медведев позволил себе недопустимое для официальных лиц высказывание.

#СудитеСпартакКакЗенит

Еще одной вечной темой вражды в этом противостоянии остается судейство. Редкий матч «Спартака» и «Зенита» обходится без вопросов к судьям, а порой вспыхивают грандиозные скандалы. Об одном из таких напомнило назначение на кубковый матч Сергея Иванова, который четыре года назад выдал такое шоу в Санкт-Петербурге, что все закончилось уходом со своего поста тогдашнего главы судейского корпуса Валентина Иванова (они не родственники).

Добавляет громкости судейской теме и работа арбитров на летних матчах «Спартака»: москвичи собрали последовательность из полутора десятков спорных эпизодов, в которых судьи принимали сторону противников. В некоторых случаях судьи были правы, где-то приняли решение «на усмотрение», в трех-четырех эпизодах откровенно ошиблись, но в любом случае такая серия решений людей в черном заставит нервничать любую команду.

В матче с «Ахматом» тоже были судейские моменты не в пользу «Спартака», но это в первом тайме, а после перерыва команда Доменико Тедеско забила три породистых гола и красиво выиграла. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун бросил журналистам:

Предлагаю организовать хэштег #СудитеСпартакКакЗенит. И мы будем чемпионами. Спасибо. Ха-ха.

Сарказм засчитан. Спасибо, Леонид Арнольдович. Федун подбросил дровишек в топку идеологического противостояния, снова противопоставил «Спартак» и «Зенит», но сейчас разговор не о скрытых смыслах в эскападе веселого миллиардера. Накануне конкретного матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России хэштег Федуна действительно актуален. #СудитеСпартакКакЗенит. А от себя добавлю — #СудитеЗенитКакСпартак. Хочется равного, честного, объективного и профессионального судейства. На самом деле, в единственно верном хэштеге даже не нужны названия клубов. #СудитеЧестно. Только и всего.

Выбор арбитра настораживает

Давайте будем называть вещи своими именами: назначение Сергея Иванова выглядит сомнительным решением. Понятно, что для «Спартака» сейчас вообще нет хороших судей, однако Иванов в поле и Турбин на VAR – это прямо-таки флэш рояль, оба в летних матчах принимали резонансные решения не в пользу «красно-белых». Турбин судил матч против «Арсенала», когда проигнорировал игру рукой тульского защитника на линии своей штрафной, а потом поставил весьма сомнительный пенальти в ворота «Спартака». Иванов судил недавнюю игру с «Сочи», когда у москвичей были все основания претендовать на одиннадцатиметровый после эпизода с Понсе и Заболотным. Сергей Сергеевич промолчал.

Кашшаи считает, что российские арбитры вообще не ошибаются, но такие вещи нужно учитывать, чтобы стравливать давление: зачем лишний раз давить на «Спартак», назначая арбитров, к которым имеются не совсем исчерпанные претензии. Самым логичным выбором на матч «Зенита» и «Спартака» был Сергей Карасев — самый опытный наш арбитр, который судил и плей-офф еврокубков, и квалификационные матчи Евро. Как минимум, это должно было сделать Карасева фаворитом на позицию арбитра матча «Зенит» — «Спартак». Но выбрали его тезку Иванова, о чьем мастерстве можно судить по назначениям на матчи под эгидой УЕФА : в активе российского рефери всего три игры групповой стадии Лиги Европы, к ЛЧ в качестве основного арбитра не подпускают.

А еще у Сергея Иванова в карьере уже есть матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге, завершившийся жутким скандалом. После той игры внезапно заболел ведущий программы «Свисток», которую ждал самый просматриваемый выпуск в истории, а Валентин Иванов оставил пост главы российского судейства. Оскорбленными тогда себя почувствовали спартаковцы, которые проиграли 2:4, и у них были причины для негодования. Впрочем, Иванов ошибался и в другую сторону — это было какое-то антисудейство, и близко не соответствовавшее уровню игры. После того шоу Иванов не судил «Спартак» 2.5 года, и вот ему снова доверяют самое напряженное противостояние в российском футболе. Уверены, что он справится?