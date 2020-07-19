«Барселону» ждёт судьба «Милана». Но клуб ещё можно спасти

1595160029

сегодня, 15:00

МЮ и «Милан» тоже не думали, что надолго выпадут из чемпионской обоймы. О будущем команды Месси – на «Соккер.ру».

Месси всё по делу сказал, и тут не может быть двойных трактовок – все понятно, ясное описание ситуации:

Мы были очень нестабильны, теряли очки там, где не должны были их терять. Сегодняшняя игра отражает весь наш сезон. Рим, Ливерпуль, у болельщиков кончается терпение, потому что мы им ничего не даём... Если хотим бороться за ЛЧ , то должны многое изменить, как следует покритиковать себя. Поэтому и следует к перечислению ошибок перейти к перечню того, что нужно сделать и с чем смириться.

Поставить точку в вопросе Лионеля

Семья у аргентинца, конечно, своеобразная. Девять раз за пятнадцать лет жена и отец Месси инициировали пересмотр контракта в сторону улучшения условий – это очень часто. Скоро будет десятый юбилейный случай. Но и сейчас не спешат продлевать соглашение. Лионель, может, и не влияет так, как думают – он скорее капризничает, чем способен на сложные коварные комбинации, но его семейка вмешивалась много раз. Все эти встречи отца с представителями «Реала» в прошлом, с людьми из ПСЖ и «Манчестер Сити» подтверждены. Так что для будущего «Барселоны» важно понять, что делать с Месси. Это должно быть общее решение клуба и игрока, но конкретное. Пока Лионель недоволен и говорит об этом открыто – дела не будет.

Признать провал смены поколений

Сейчас у «Манчестер Юнайтед», особенно если добавят Санчо, состав молодежи будет перспективнее, чем у «Барселоны». А ведь Сульшер серией матчей без поражений поднялся в АПЛ на пятое место. Пуч, Перес, Аленья, Дембеле, Фирпо и де Йонг — это не будет новым великим составом. И даже если брать возрастных сменщиков легенд, то Семеду, Коутиньо или Гризманн не ключевые исполнители на годы вперед. «Барселона» — команда со стареньким костяком, ей надо осознать этот свой минус, работая на качество. Добавьте на все проблемные позиции хотя бы людей класса тер Штегена – а он не второй Нойер, хотя и хороший вратарь, и Месси еще разок будет в финале Лиги чемпионов.

Охотнее зарабатывать на продажах

Бартомеу, хотя правила «Барселоны» и не позволят ему править вечно, придется уйти и не принимать участие в будущих выборах, и он не может сейчас продавать за копейки тех, кого купил втридорога – Дембеле, Гризманна или Коутиньо. Следовательно, застряли в финансовой петле, о которой упомянул кандидат в президенты Фонт – есть риск, что рекордные финансовые потери вместе с рекордным для мира суммарным окладом игроков приведет к долгам. И тогда светит не дорога МЮ , где денег до сих пор много, а дорога «Милана», где переживали финансовые кризисы несколько раз. Если «Барселона» сейчас не сможет определиться с теми, кто должен уйти, то совершит ошибку. Продажи нужны, причем выгодные и беспощадные. Например, если Месси одобрил нового форварда, то Гризманн уже завтра должен паковать чемоданы.

Не выбирать покладистых тренеров

Не так имя важно, как статус в команде. Расставание с Луисом Энрике было ошибкой – у него хватало конфликтов с Месси, но при этом каталонская машина работала. Испанец достаточно самовлюбленный, чтобы справиться. Впрочем, от «Барселоны» устают, это такой клуб. Михелс продержался четыре года, как и Гвардиола, и только Кройфа хватило на восемь лет. Но проблема в том, что сейчас нет на горизонте готового наставника с опытом – Блан и Куман смотрятся странно, когда у МС есть Гвардиола, у «Атлетико» — Симеоне, а у «Ливерпуля» — Клопп. Сетьен ниже классом, и хотя он неплохой человек, как и Вальверде, вряд ли задержится. Не исключено, что «Барселона» придет в итоге к наглому человеку без опыта. Зато Хави Эрнандес готов психологически. Он вряд ли будет покладистым, так что тут не Гвардиола 2.0, но Луис Энрике 2.0 в лучшем случае. В худшем пригласят Клюйверта, который в сборной Кюрасао не задержался, и будут им помыкать.

Держать в уме «темные времена»

Наступление Средневековья не исключено, поскольку Месси может завершить карьеру в «Барселоне», но до этого самого финишного матча недолго. Он не вернется играть в Росарио – жена не захочет жить в городе, где легенду футбола Эль Тринче Карловича убили посреди белого дня воры из-за его копеечного велосипеда, а перестрелки в центральном районе уже вошли в норму. Жена не пустит Месси в такой город на постоянное место жительства – там и детей могут украсть с целью выкупа, и шальные пули не выбирают жертв. Значит, Лионель останется, а все затянутые переговоры – игра его отца. Но если останутся все ветераны – Суарес, Пике, Видаль, Месси, Бускетс и Альба, то с кем Хави строить новую команду? За этих ребят уже не получишь много, да и никто не спешит на выход, но одновременно долги точно будут расти, а новички нужны еще вчера.

Набирать новичков строго под основу

Ленгле и Умтити — даже не Маскерано в лучшие годы по характеру и полезности для коллектива или самоотдаче на поле. Про Пуйоля можно не начинать. Так что нужен центральный защитник. Также очевидно, что без нового Дани Алвеса «Барселона» не будет сама собой – надо и старичка Альбу разругзить на случай плохих матчей по левому крылу атаки, и справа добавить конкретики, ведь Месси давно ушел с фланга в центр поля. В центре появится Пьянич, и это новичок словно для тренера Хави – если будет ставить на контроль мяча, но в атаку людей назвали и не подписали. Возможно, Неймар нужен, чтобы Суарес и Месси тряхнули стариной, но и Лаутаро необходим, если Луис и Лионель не сомневаются в классе молодого аргентинца. Вот только все новички под основу – загадочный правый латераль, условные Кулибали, Лаутаро и Неймар стоят больших денег.

Нужно смириться, что уже похожи на «Милан»

«Барселона» должна готовиться, что Рим и Ливерпуль были репетицией, а конкуренты в Ла Лиге и дальше будут отбирать у нее очки, не смущаться из-за былых заслуг. Когда весь сезон разбирали тактику Вальверде, а потом Сетьена, указывая на очевидные несоответствия – коллекционированием статистики пытались затмить пробелы в игре, то констатировали факты, а не пытались занизить силу каталонцев. Там по-прежнему полно чемпионов, но клубы и команда нездоровые, причем настолько, что это уже видно со стороны. Тут даже Гвардиола не был бы гарантией, но Хосеп и не вернется. Есть великий Месси, у которого в плохой сезон «Барселоны» показатели лучше, чем у многих в идеальные годы, есть репутация клуба, куда пока соглашаются идти.

Это уже «Милан» в каком-то смысле – Анчелотти был Гвардиолой, Аллегри – Луисом Энрике, а после начались проблемы с выбором наставников, хотя с этого начинаются возрождения великих клубов (Клопп в «Ливерпуле») или опытных команд (Флик в «Баварии»). А Бартомеу словно поздние Галлиани и Берлускони – ошибки, ошибки и непризнание оных. Это уже «Милан» из-за неудачных трансферов, причем у «Барселоны» промахи дороже и заметнее. Фонт прав – опасность скатиться на годы существует, особенно если речь вести о Лиге чемпионов, которую уже не выигрывали пять лет, да и Месси не ошибается – фанаты не простили ни Рим, ни Ливерпуль, ни мартовский Мадрид, ведь в итоге отдали титул Зидану.

Ударом также может стать поражение в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому капитан команды прав – самим себя нужно критиковать, поскольку показывают не тот футбол, который могут. Успех в спорте это всегда сочетание возможностей и их реализация, а «Барселона» среди неудачников топ-5, хотя и уступила «Реалу» титул лишь на пару пунктов. Но если глянуть вперед, то там минное поле – пройти по нему без потери статуса великой команды будет сложно.