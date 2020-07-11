10-е место, 6 очков от зоны вылета. Ужасный сезон «Спартака»

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вчера, 23:24

«Соккер.ру» делится наблюдениями после поражения команды Тедеско от бывших зенитовцев.

Подготовка к полуфиналу идет, за день или два ничего не изменится. Видна усталость – москвичам сложно взвинчивать темп. Но слабее «Спартака» его результаты. Например, обменялись победами с ЦСКА , минимально уступили «Зениту».

«Красно-белые» разгромили «Локомотив» и могли победить еще раз. Москвичей подкосили осечки против середняков. Уступали «Тамбову», «Уралу», «Уфе», «Оренбургу», «Арсеналу». Теперь увидели поражение от «Сочи». В результате «Спартак» сам стал середняком.

Но состав нельзя назвать безнадежным, все методы борьбы с фаворитами не исчерпали. Задача Тедеско – обыграть «Зенит» любой ценой. А для этого надо менять подход и игру.

Учитывать отношение арбитров

Подстроить игру под возможные свистки, ведь москвичи молодые и агрессивные – и перехватывают мячи, и отбирают. В случае единоборств обязательно допустят ошибки. А вот ляпы рефери в пользу «Спартака» против «Зенита» будут смотреться примерно так, как законные решения в пользу «красно-белых» в спорных эпизодах последних матчей – чем-то редким. Сегодня рефери Сергей Иванов не посчитал, что надо проверять свои решения – сегодня «Спартак» мог претендовать на пенальти, поскольку вратарь Заболотный поставил Понсе подножку. Вообще, «Спартаку» с «Зенитом» надо быть осторожным – москвичи лидируют в РПЛ по желтым карточкам, одно удаление – в финал пойдет фаворит.

Еще смелее использовать дриблинг

«Спартак» имеет преимущество над всеми командами РПЛ по количеству удачных обводок, даже «Зенит» обошли заметно. Если Бакаев, Айртон, Зобнин и Крал будут смело обводить в атаке, то «красно-белые» получат козырь в позиционных атаках, в которых «Спартак» очень слаб. Но важно не пытаться обыгрывать один в один соперников у своих ворот, ведь если начнут рисковать – сработает прессинг «Зенита». Сегодня «Сочи» играл цепко, хотя индивидуальные действия оставались козырем «Спартака». Плохо лишь, что работали на низкой скорости, так против «Зенита» играть нельзя – задавят.

Не пытаться завести мяч в ворота

Стандарт, рикошет, удар с центра поля, ошибка Кержакова (Лунев травмировался – здоровья Андрею) – вот так надо рваться к голу против «Зенита». Проблема «Спартака» — мало кроссов, Тедеско полностью отказался от примитивных навесов, а такая тактика в РПЛ работает не только у «Арсенала», где головой умеет забить Евгений Луценко. Проще надо быть, а «красно-белые» пытаются мудрить, отдают лишние передачи в атаке. В первой части сезона у «Спартака» было много ударов (мимо ворот тоже), но сейчас появилась проблема – нет акцента при нападении, мало точных ударов в матчах, где соперник защищается плотно.

Поставить Тиля на его позицию

Бакаев не сыграл против «Сочи», а это значит, что Тедеско мог поставить другого плеймейкера. Выбор небольшой, ведь Зелимхан, Зобнин и Умяров – лидеры по количеству последних пасов за игру, а Тиль – четвертый в списке. «Спартаку» нужен джокер, единственный кандидат – голландец. Но у него очень низкое вовлечение в игру – по пасам за 90 минут не сильно оторвался от Максименко. Если «Спартак» не найдет человека с пасом до матча с «Зенитом» (пока Бакаев в крутом пике), то оборону чемпионов не сломают. Нужно воскрешение Тиля на позиции, которая ему подходила в АЗ , под нападающими, но в Сочи голландец провел матч на скамейке. Странное решение и вероятная ошибка тренера.

Готовиться к высокому прессингу

Тедеско ужасно играет от соперника. Разок Сёмин позволил немцу провести матч в удобном стиле. После того разгрома «Локомотива» Доменико поверил, что достаточно выбрать «3-1-4-2» и каждый соперник проиграет. «Зенит» отдохнет, а «Спартак» еще сильнее устанет, поэтому москвичам уже надо быть готовыми к высоченному и активному прессингу Дзюбы, Азмуна, Оздоева и Малкома. «Красно-белые» сегодня здорово пострадали, когда Кокорин и компания начали давить на тройку защитников – отрезали первый пас. А поскольку и плеймейкера не было, то результат – на табло. У «Спартака» за весь матч всего 3 удара в створ из 16 в целом, если их плотно держат – не находят голы.

Циничнее относиться к футболу

Зря Доменико назвал себя «жонглером», ведь у него пока одна тактика, понятная и читаемая соперниками. А команды часто похожи на своих тренеров. У Тедеско и «Спартака» общая наивность. Сегодня она выразилась в том, что немец отправил на счет мошенника деньги, когда увидел на аватарке автора сообщения фото работника клуба. Российского тренера так не обмануть на 250 000 рублей, но учтите разницу в привычках. Однажды знакомый в Швеции выехал из дома и лишь спустя полчаса вспомнил, что на автомате закрыл дверь. Что тут такого? В его районе не принято запирать дома – чтобы соседи могли зайти и взять все, что хотят одолжить. Пришлось возвращаться домой, чтобы не прослыть жадным, недоверчивым и странным.

Тедеско из похожих благополучных краев, поэтому перевел деньги на «срочную операцию» аферисту без проверки информации. А его «Спартак» постоянно «разводят» на очки соперники, причем без особых хитростей. Но к «Зениту» надо подойти со всем цинизмом, накопленным и неиспользованным ранее.

Чемпионы – однозначные фавориты полуфинала Кубка России, еще и основа Семака отдыхает, но грех не признать, что «Спартак» фатально невезучий. Сегодня автогол и падение в штрафной площади, которое арбитр предпочел не замечать, в дерби – свои спорные эпизоды, до этого – собственные промахи.

«Спартак» словно копит страдания. Крал и важен, и может привезти. Зобнин и активный, и умеет выпасть. Рассказов и привезет, и завезет мяч в атаку. Форварды и хорошие, и ужасные. Неоднозначная команда у Тедеско, но фанатам «Зенита» и «Спартака» надо смотреть не на табло. Видно, что как только приходится играть первым номером – у москвичей проблемы, но вторым им удобнее.

«Зенит» дома не сможет весь матч сидеть на своих воротах, Семак раскроется, а Тедеско станет проще, чем против «Сочи». Ирония в том, что петербуржцы ведь тоже довольно предсказуемые – а когда придумали другую тактику, то она не всегда работала. Полуфинал будет отличаться от матчей «Спартака» против «Сочи» или «Тамбова». Впрочем, отправная точка пока скромная.

Тедеско важно не получить разгром от «Зенита». О победе «Спартака» по игре в футбол в нынешнем состоянии говорить сложно. «Сочи» называют в шутку «Зенит-3», во втором круге Тедеско проиграл минимально и южным, и северным петербуржцам. Сложно рассчитывать на финал без перемен в игре и тактике.

«Спартаку» остается только отдохнуть, выдохнуть, успокоиться и сыграть лучший матч сезона. Иначе полуфинал будет еще печальнее, чем игра против «Сочи», где продлили серию без побед до пяти матчей. Есть еще вариант экстренной отставки Тедеско, чтобы встряхнуть команду, но вряд ли метод сработает – упростят Семаку жизнь.