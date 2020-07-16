Набабкин за руку подвёл «Локомотив» к Лиге чемпионов

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вчера, 23:29

«Локомотиву» не удалось сыграть вничью пятый раз подряд – ЦСКА не позволил. «Соккер.ру» — о результате дерби, который резко снизил накал борьбы за место в Лиге чемпионов.

После чемпионства «Зенита», которое было предрешенным задолго до финиша чемпионата, но как-то разогревало интригу, все внимание любителей российского футбола приковано к борьбе за место второе, которое дает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Наши клубы не очень умеют пролезать туда через квалификацию, поэтому критически важно занять именно вторую позицию, а третья – практически путевка в Лигу Европы, хоть и с шансом зацепиться за Лигу чемпионов.

Прямая путевка в элитный турнир дает значимые бонусы в виде 30 миллионов евро, которые сразу «валятся с неба», а также преимущество в трансферных переговорах и вообще в ведении кадровой политики. Ведь проще усиливаться, убеждать потенциальных новичков под Лигу чемпионов, а не под ее квалификацию. В драматичной гонке за вторым местом должны были до последнего участвовать «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и даже «Ростов» до некоторого времени, пусть и с совсем призрачными шансами.

Любезные претенденты

Но эти команды приступили к одной из излюбленных забав российского чемпионата: игра в поддавки или коллективное спотыкание. Казалось, что «Локомотив» делает все, чтобы упустить свое второе место. Железнодорожники, оказавшиеся под дополнительным давлением из-за расставания с Юрием Сёминым, что не особо приветствовали фанаты, принялись терять очки в каждом туре, в основном расписывая мировые, с каждым матчем давая потенциально два очка конкурентам.

Так продолжалось четыре тура до сего момента, то есть оппоненты имели возможность набрать на восемь очков больше на том же отрезке. В какой-то момент «Краснодар», потерявший синхронность с основной группой из-за переноса матча с «Динамо», даже получил виртуальное второе место по потерянным очкам. Но в буквальном смысле их потерял. Если поражение от «Зенита» в чемпионском для петербуржцев матче не вызвало недоумений, то последовавший проигрыш «Рубину» (0:1) вызвал разочарование и непонимание.

А в прошлом туре «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов», как бы оттолкнув щедрое предложение «Локомотива» приблизиться. ЦСКА тоже поделил очки в минувшем туре – с тем же «Рубином» (1:1), хотя перед этим три матча кряду выиграл. Любезность претендентов не знает границ.

Два подарка от ЦСКА

Поэтому-то матч между ЦСКА и «Локомотивом» за тур до конца чемпионата имел особое значение. Это был шанс претендентов перезапуститься и сделать финишный рывок. Более интенсивно встречу провел ЦСКА , который стремился действовать первым номером и проявлять агрессию. Однако ты можешь быть сколь угодно старательным и лезть из кожи вон, иметь в составе Марио Фернандеса и Николу Влашича, но когда в твоей же команде на поле находятся диверсанты, рассчитывать на успех сложно.

В этом и беда ЦСКА – точечные провалы в отдельных матчах. Не коллективный развал, а именно индивидуальные ошибки, которые выплывают в самых неожиданных местах. «Локомотив» с этой точки зрения более стабилен и по инерции по старым методичкам катит себе. Возможно, что не блистательно, но сбалансированно и ровно.

В матче чаще били по воротам соперника армейцы – 16 против 13. Но это за счет активизации во втором тайме, когда проигрывали. А в первой половине у них было ноль ударов в створ. Хотя и у «Локомотива» был всего один точный удар. Всего же хозяева в створ попали три раза, а ЦСКА – два. Но напряжения хватало. И именно у ворот ЦСКА оно выливалось в пенальти. Дважды. И оба раза одиннадцатиметровые были назначены лишь с помощью ВАР.

В первом случае Евгений Турбин решил назначить угловой после фола Игоря Дивеева на Эдере. Видеоассистенты подсказали ему посмотреть повтор, после чего он изменил решение. ЦСКА стоило немалых усилий сравнять счет. Окопавшийся в обороне «Локомотив» допустил ошибку и позволил Влашичу сравнять счет. Концовка имела открытый финал при повышенной активности ЦСКА .

В первом случае «взорвал» обстановку Дивеев, во втором это сделал Кирилл Набабкин. Судья тоже проглядел сам повод для пенальти. Защитник ЦСКА зачем-то высоко выбросил руку в борьбе за мяч при подаче в штрафную Игоря Акинфеева – в нее мяч и попал, чиркнув и полетев дальше. ВАР все зафиксировал, у Турбина не было повода не назначить одиннадцатиметровый. Оба пенальти реализовал Алексей Миранчук.

Причем оба – в одинаковом стиле, делая небольшую паузу при разбеге. Кстати, в первом случае Акинфеева это возмутило, он схлопотал желтую карточку, когда пытался оспорить решение Турбина засчитать взятие ворот. Якобы Миранчук остановился при разбеге, что запрещено. Но повторы показали, что в обоих случаях Алексей продолжал движение к мячу, просто снижая скорость – технически нарушения нет.

Убитая интрига