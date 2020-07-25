«Халл» без Слуцкого упал в классе, а «Вест Бромвич» пошел на повышение. Итоги сезона в Чемпионшипе

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вчера, 16:01

«Соккер.ру» рассказывает о ситуации во втором по силе английском дивизионе.​

Всё самое интересное в Чемпионшипе оказалось припасено на заключительный — 46-й тур. Определились обладатель второй путёвки в Премьер-Лигу, участники дополнительного турнира за третий билет в элиту и тройка неудачников.

За тур до финиша ситуация на вершине была такова: «Лидс» досрочно вышел в АПЛ и с багажом в 90 очков посматривал на потенциальных попутчиков. У «Вест Бромвича» 82 очка, 81 — у «Брентфорда», а у «Фулхэма» — 80. Любой из этой тройки мог прийти на финиш вторым. По 70 очков у «Ноттингема» и «Кардифф Сити», с 67 очками на седьмой позиции притаился «Суонси».

«Вест Бромвич» завершал чемпионат домашней встречей с «Куинз Парк Рейнджерс», «Брентфорд» в Лондоне принимал занимавший предпоследнее место «Барнсли». Третий клуб с конца «Уиган» ждал в гости «Фулхэм». «Кардифф Сити» должен был сыграть с замыкавшим таблицу «Халл Сити». В Ноттингеме играли местный «Форест» и «Сток Сити», а «Суонси» предстояла поездка в Рединг. Все матчи начинались в одно время.

И тут началось. «Вест Бромвич» не смог обыграть КПР , для которого сезон уже фактически закончился, — ничья 2:2. Вничью сыграл и «Фулхэм», которому пришлось отыгрываться в игре с «Редингом». Мог и должен был воспользоваться ситуацией «Брентфорд». Но «пчёлы» с трудом отыгрались в игре с «Барнсли». Ничьей для прямого выхода было маловато, вот пошли лондонцы всей командой вперёд, оголив тылы. И как часто бывает в таких случаях, пропустили сами. «Барнсли» выиграл 2:1, эта победа принесла «дворнягам» чудесное спасение. Они остались в Чемпионшипе.

Таким образом, второе место занял «Вест Бромвич». Что справедливо. «Дрозды» Славена Билича большую часть турнира шли либо первыми, либо вторыми. Лишь в конце отстали от «Лидса» и подпустили вперёд других соискателей. Но всё же «Вест Бромвичу» удалось завоевать заветную путёвку. «Дрозды» возвращаются в Премьер-Лигу после двухлетнего отсутствия. Надолго ли? И как долго продержится Славен Билич на своём посту?

На этом основная часть сезона завершилась. Все сорок шесть туров. Но осталось получить ответ на ещё один вопрос: кто же составит компанию «Лидсу» и «Вест Бромвичу»? Два лондонских клуба — «Брентфорд» и «Фулхэм» заняли третье и четвёртое место соответственно, поэтому теперь будут бороться за третью путёвку в дополнительном турнире.

А компанию им составят два представителя Уэльса — «Кардифф Сити» и «Суонси». А как же «Ноттингем Форест», чья позиция в первой шестёрке выглядела более прочной, чем у «Кардиффа»? «Лесники» умудрились проиграть дома «Сток Сити» — 1:4. «Кардифф» разгромил «Халл Сити», отправив «тигров» в Лигу 1, а сам вышел на пятое место. «Суонси» разбил в гостях «Рединг» 4:1. В итоге у «лесников» и «лебедей» стало по 70 очков. Пришлось считать дополнительные показатели. Первым в списке идёт разница забитых и пропущенных мячей. У «Ноттингема» она оказалась +8, а у «Суонси» +9. То есть, пропусти «лесники» на гол меньше, пришлось бы воспользоваться вторым показателем — личными встречами. А тут перевес на стороне двукратного победителя Кубка чемпионов — 2:2 и 1:0. Если бы «Ноттингем» проиграл 0:1 или 1:2, то снова в ход бы пошла разница мячей. Однако «лесники» умудрились остаться за бортом. Это даже не выстрел в ногу. И пока неизвестно, останется ли Лямуши на следующий сезон в команде. Одним провальным матчем французский специалист посадил жирное пятно на свою репутацию.

Таким образом, определились контуры дополнительного турнира. В первом полуфинале сыграют «Брентфорд» и «Суонси», во втором — «Фулхэм» и «Кардифф». Можно сказать, что третьим новичком Премьер-Лиги будет клуб либо из Лондона, либо из Уэльса. «Фулхэм» с «Кардиффом» ещё в прошлом сезоне играли в АПЛ , а «Суонси» отсутствовали в компании сильнейших два года. И только «Брентфорд» еще не поднимался столь высоко. Приз лучшему бомбардиру турнира очно уедет в Лондон. Лидер атак «Фулхэма» Александар Митрович забил 26 мячей. Что на один гол больше, чем у нападающего «Брентфорда» Олли Уоткинса.

«Лидс» вместо того, чтобы праздновать своё долгожданное повышение в классе, с полной серьёзностью отнёсся к матчу с «Чарльтоном». Взял и выиграл 4:0, выписав лондонцам билет в Лигу 1. Таким образом, представительство Лондона во втором по силе английского дивизиона уже сократилось на одну боевую единицу. А если учесть, что «Брентфорд» и «Фулхэм» претендуют на повышение в классе, то, может быть, и на две.

Компанию «Чарльтону» в тройке неудачников составят «Уиган» и «Халл Сити». Последний ещё не так давно играл в элите, а теперь скатился в Лигу 1. Тяжко «тиграм» без Леонида Слуцкого.

Турниры в Лиге 1, Лиге 2, Конференции и ниже так и не были возобновлены после пандемии коронавируса. В Лиге 1, например, команды замерли, сыграв по 34-35 встреч. Таким образом, прямые путёвки в Чемпионшип достались «Ковентри» и «Ротерхэму». «Перестрелка» с участием команд, занявших места с 3 по 6 места уже завершилась в начале июля. Третьим новичком стал «Уикомб Уондерерз», обыгравший в финале «Оксфорд» 2:1.