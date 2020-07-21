Турция удивляет футбольный мир. В Суперлиге новый чемпион и дебютант

1595340659

вчера, 17:10

«Соккер.ру» рассказывает о последних событиях в турецком футболе.

Мы уже много писали о ходе борьбы в Суперлиге. В воскресенье определился чемпион страны. Им впервые в истории стал «Истанбул Башакшехир». Хороший подарок к тридцатилетию клуба.

Чтобы оформить историческое чемпионство, «Башакшехиру» нужно было выиграть дома у «Кайсериспора», находящегося в зоне вылета. Ещё в первом тайме капитан «оранжевых» Махмут Текдемир сильно пробил низом. Вратарь гостей Сильвио Лунг запоздал с прыжком. Но румынский голкипер исправился, не позволив Эдину Вишче реализовать 11-метровый. Но и одного гола оказалось достаточно для победы.

В параллельном матче ещё не потерявший шансов на титул «Трабзонспор» играл с «Коньяспором». «Черноморскому шторму» мало было победить, «Башакшехир» должен был потерять очки. В середине первого тайма хозяева вели 3:1, но потом произошло что-то невообразимое. Переломил ход встречи вышедший на замену Леван Шенгелия. Грузинский полузащитник сначала забил сам, потом заработал пенальти, который реализовал Нейц Скубиц. Так счёт 3:1 превратился в 3:3. Когда секундомер судьи начал отсчитывать добавленное время, Шенгелия выложил мяч под удар Рожерио Тюраму (к Лилиану Тюраму и его сыну Маркусу этот футболист не имеет отношения), и тот принёс «орлам Анатолии» победу 4:3 и продление пребывания в Суперлиге. «Трабзонспор» не только выбросил полотенце в чемпионской гонке, он ещё поставил под сомнение своё второе место. В последнем туре «черноморцев» может перегнать «Сивасспор». В случае равенства очков в Турции учитываются сначала личные встречи (тут у «Трабзона» и «джигитов» по победе с результатом 2:1), а потом уже разница мячей. Здесь перевес на стороне «черноморского шторма» — +33 против +19. Другое дело, что «Трабзонспор» не сыграет в Лиге чемпионов, даже если займёт второе место. Запрет УЕФА никто не отменял, а значит путёвка достанется команде, занявшей третье место. Или «Сивасспор», или «Бешикташ». Для чемпиона Турции УЕФА мог бы сделать амнистию, но вице-чемпиону подобный подарок не светит.

Итоги чемпионата Турции, в том числе знакомство с новым чемпионом, будут в другой раз. А теперь позвольте рассказать об одном интересном коллективе, который выступит в Суперлиге в следующем сезоне. Большая часть сезона в Первой лиге уже позади. Осталось выяснить лишь третьего новичка. Для этого будет проведён блиц-турнир типа английской «перестрелки» с участием четырёх коллективов — «Адана Демирспор», «Акхисарспор», «Бурсаспор» и «Фатих Карагюмрбк». Если последний в этом списке выиграет турнир, то Стамбул будет представлен в Суперлиге шестью клубами. Напрямую вышли «Хатайспор» и «Эрзурумспор». Стоит обратить внимание, что громкий новодел — столичный «Османлыспор», вылетевший в прошлом году из Суперлиги, продолжил падение — на этот раз он покинул и второй по силам дивизион.

«Эрзурумспор» из города, о существовании которого мы знаем благодаря повести Александра Сергеевича Пушкина «Путешествие в Эрзурум», вернулся в компанию сильнейших после двухлетнего перерыва. Зато победитель Первой лиги «Хатайспор» — впервые поднялся так высоко. «Южная звезда», как ещё называют победителя, была основана в 1967 году. В девяностые и в начале нулевых команда из города Антакия (самого большого в вилайете Хатай) играла в Первой лиге, но потом провалилась. В 2018 году «Южная звезда» снова взошла и едва не пробилась в элиту, — проиграла «Газиантепу» в серии пенальти в финале дополнительного турнира. Но на этот раз самый южный клуб страны лидировал большую часть сезона и по праву пришёл на финиш первым. Чем изрядно озадачил турецкую футбольную общественность.

Дело в том, что Хатай (историческая область Антиохия) — весьма специфический регион Турции. После распада Оттоманской империи границы новых стран нарезались без учёта этнического состава населения территорий. Хатай, где жили преимущественно турки, оказался присоединённым к Сирии, которая в свою очередь находилась под контролем Франции. Естественно, такое положение дел не устроило ни большую Турцию, ни Хатай, который мечтал вернуться на родину. Такой Крым по-турецки. И подобно Крыму Хатай тоже вернулся в родную гавань. Тоже мирно, через референдум. Сначала была образована независимая республика Хатай, признанная далеко не всеми, а потом первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк подписал указ об объединении двух турецких государств. Другие страны не сразу стали изображать на своих картах Турцию вместе с Хатаем. Сирия держалась до последнего, считая Хатай оккупированной территорией. Только в 2005 году президенты Реджеп Тайимп Эрдоган и Башар Асад, ещё не враждовавшие между собой, поставили точку в хатайском вопросе.

Но сейчас во время сирийской войны в Хатае если не жарко, то довольно тепло. Не в плане погоды. Регион вплотную прилегает к районам боевых действий. Через границу с Сирией то и дело переходят отряды туркоманов (тюркоязычные жители арабских стран). Всё это не способствует процветанию Хатая, который мог бы стать таким же курортным регионом, как Анталия. Многих участников Суперлиги вовсе не радует поездка в самый южный регион. В своё время турецким клубам очень не хотелось играть в Курдистане, где стреляют. И «Диярбакырспор» постепенно выпал из Суперлиги, а потом и из Первой лиги. В Хатае намного безопаснее, но близость театра военных действий всё же напрягает.

Хватит истории и политики. Теперь о самой «Южной звезде», которая базируется в столице Хатая — Антакии (Антиохия на турецкий лад). Команду тренирует довольно известный тренер Мехмет Алтыпармак. Известен он во многом тем, что редко где задерживается. Вот и в Хатай он приехал только в этом календарном году, успев поработать с «Акхисарспором». Но в январе Мехмет Алтыпармак заменил Мурата Сёнмеза и, видимо, не напрасно. Довёл команду до первого места. Известных игроков в «Хатайспоре» нет, поэтому летом южанам предстоит серьёзная работа по укреплению рядов. Возможно, придётся арендовать футболистов, не проходящих в основные составы других клубов. Из тех, кто добывал путёвку в Суперлигу, стоит выделить лучшего бомбардира — Миркана Айдына, который по всем документам значится немцем. Хотя по имени легко угадать в нём потомка турецких гастарбайтеров. Миркану 33 года. Он поиграл у себя на фактической родине — за «Бохум», например. А потом перебрался на родину историческую. Сильный сезон провели крайние полузащитники Селим Ильгаз и Гёкхан Карадениз, хорошую прессу получил опорный полузащитник Джанер Баг. Вполне надёжным выглядел вратарь Акын Алкан. Но пока имена футболистов «Хатайспора» неизвестны даже в Турции. Значит есть повод прославиться.