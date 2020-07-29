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Ригони получил предложение о трансфере от «Сочи»

сегодня, 14:23

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони получил предложение перейти в «Сочи».

По информации источника, 27-летний аргентинец пока ответил отказом, заявив, что хочет либо остаться в «Зените», либо уйти в один из клубов топ-5 чемпионатов Европы.

Отмечается, что из-за нового лимита на легионеров «Зенит» рассматривает варианты с арендой или окончательной продажей Ригони в другой клуб.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:21
Ну хоть ты это понимаешь!!!
А то всем скопом кричат- миллионеры зажравшиеся!! :)))
LOpp
LOpp
сегодня в 15:01
Десятый!
makkie
makkie
сегодня в 15:00
Никому не нужен, только в Сочи как единственный вариант)
Бедные игроки Зенита...
Литейный 4
Литейный 4 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 14:56
Фарм клуб Зенита это Спартак. Регулярно приносят очки. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:55
Я не против оправить его в Сочи. Гыгыгы
nubom
nubom
сегодня в 14:53
Аргентина и Сочи - кузница кадров РПЛ...
112910415
112910415
сегодня в 14:50
Сочи усиливается под Лигу Чемпионов
shlomo
shlomo
сегодня в 14:44
Прямо неожиданное предложение для него....лимит лимитом, но Сочи постепнно превращается в "складское помещение" для игроков Зенита....так сказать Зенит-3 полной комплектации....Первый вопрос: на фига его вообще брали?....сейчас его можно только символически лямов за 5 сдать кому нибудь и то очереди на него не будет....лично мне запомнился, как любитель нарваться на горчичник....и второй вопрос: про какие топ 5 чемпов он грезит?....забивает от случая к случаю, ленив на поле, как тысяча китайцев....Сочи для него лучший вариант, тем более много знакомых лиц....
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 14:43
Ригони надо продавать...
Nafnafik
Nafnafik ответ порт (раскрыть)
сегодня в 14:35
Да так поговаривают от зависти, после того как 4 мяча пропустят.
порт
порт ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 14:30
Кто говорит?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:29
Сочи хорошо устроились.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:25
Зенит-2 в полном составе
beefs
beefs
сегодня в 14:25
еще говорят, что Сочи не фарм-клуб Зенита...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:25
Логичный будет переход
Смольчик
Смольчик
сегодня в 14:24
Нужно идти в Сочи.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:24
Фарм-клуб намерен серьезно усилиться.
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