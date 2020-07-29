Ригони получил предложение о трансфере от «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони получил предложение перейти в «Сочи».
По информации источника, 27-летний аргентинец пока ответил отказом, заявив, что хочет либо остаться в «Зените», либо уйти в один из клубов топ-5 чемпионатов Европы.
Отмечается, что из-за нового лимита на легионеров «Зенит» рассматривает варианты с арендой или окончательной продажей Ригони в другой клуб.
А то всем скопом кричат- миллионеры зажравшиеся!! :)))
А то всем скопом кричат- миллионеры зажравшиеся!! :)))
Бедные игроки Зенита...
Бедные игроки Зенита...