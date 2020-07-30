Роналду купил яхту за 6 млн евро, чтобы отпраздновать чемпионство в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы в Серии А решил приобрести себе новую яхту за 6 млн евро.
Яхта оснащена пятью каютами, шестью ванными комнатами, двумя зонами отдыха, большой гостиной, столовой, кухней и панорамными окнами.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы в Серии А решил приобрести себе новую яхту за 6 млн евро.
Яхта оснащена пятью каютами, шестью ванными комнатами, двумя зонами отдыха, большой гостиной, столовой, кухней и панорамными окнами.
Главным действующим лицам стыд неведом.
Главным действующим лицам стыд неведом.