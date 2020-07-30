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Роналду купил яхту за 6 млн евро, чтобы отпраздновать чемпионство в Серии А

сегодня, 12:08

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы в Серии А решил приобрести себе новую яхту за 6 млн евро.

Яхта оснащена пятью каютами, шестью ванными комнатами, двумя зонами отдыха, большой гостиной, столовой, кухней и панорамными окнами.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 15:13
И по берегам Марокко. ....петух он и в Африке петух. 😂😂😂😂😂😂😂
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:56
Может себе позволить. У человека жизнь удалась! А барсафаны пускай завидуют!
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
сегодня в 14:17
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ чемпионство с душком (раскрыть)
    сегодня в 14:16
    КАк Азмун Дзюбе?)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 14:00
    Не волнуйся. У них будет своя отдельная вечеринка на своих собственных яхтах)
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 13:28
    Всех судей сериала пригласил уже, они же творцы успеха))
    Top_gun_
    Top_gun_
    сегодня в 13:05
    Когда твой бюджет миллиард,то 6 лямов ничто)))
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 13:02
    Жирует за счет Аньелли
    Foxes
    Foxes ответ ДАША Д (раскрыть)
    сегодня в 12:55
    В шестой ванной комнате Бадр будет прятаться.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 12:51
    Пять кают, шесть ванных. Где логика?
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 12:50
    Нормальное поведение "героя нашего времени",описанное русской поговоркой "Из грязи в князи",когда фантазии подобными покупками и ограничиваются.Эти "Третьяковскую галерею" или "Карнеги-Холл" не создадут.
    Давайте думать
    Давайте думать ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 12:43
      DEIVID
      DEIVID
      сегодня в 12:42
      Может себе позволить.
      juvenale
      juvenale
      сегодня в 12:30
      не завидуйте))что вам мешало добиться того же )))
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч ответ Bikcon (раскрыть)
      сегодня в 12:21
      Это болельщики в последнее время от стыда сгорают.
      Главным действующим лицам стыд неведом.
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком
      сегодня в 12:20
      Вот дурачок, мог бы просто присунуть Игуаину
      Bikcon
      Bikcon ответ Сергей Саныч (раскрыть)
      сегодня в 12:16
      В спартаке бы был и этого делать не надо было бы, только от болельщиков от стыда прятаться пришлось.
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 12:16
      Имеет право)
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
      сегодня в 12:13
      Дзюба взял напрокат резиновую лодку чтобы отпраздновать дубль в сезоне 19-20.Катание болельщиков платное.
      Foxes
      Foxes
      сегодня в 12:12, ред.
      Тут на резинавую лодку полуторку денег нет😕
      матос
      матос
      сегодня в 12:11
      Молодец , заработал денег может себе позволить игрушку за 6 мультов евро.
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