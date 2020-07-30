Гвардиола, Де Хеа и «Лестер»: главные разочарования АПЛ 2019/20

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30 июля 2020, 10:07

Сняли проклятие с «Ливерпуля», но «Соккер.ру» не забывает тех, кому повезло меньше.

Гвардиола и «Манчестер Сити»

Де Брюйне – красавец, «горожане» — мощная команда, один из фаворитов ЛЧ . Но не забывайте, что говорим о сезоне в АПЛ . Дома у бывших чемпионов 9 поражений – почти в каждом четвертом матче. И Гвардиола должен принять ответственность. Хосеп говорил, что недостаточно хорош, чтобы побеждать без правильных игроков и упрекал скаутов клуба. Да, не нашли замену Компани. В защите дорогущие футболисты, но Канселу, Уокер, Стоунз, Ляпорт и Менди по разным причинам провели сезон неоднозначно. Агуэро и Жезус точно не всегда впечатляли. А потеря Артеты лишь добила Пепа. «Манчестер Сити» потерял шанс ввязаться в борьбу за титул с «Ливерпулем».

«Эвертон» Анчелотти и Пикфорд

Не исключено, что это была репетиция. Но учтите, что если суммировать расходы за последние пять лет, то именно «ириски» — среди главных транжир всей АПЛ . Ввалили в состав за это время 557 млн евро, а Клопп собрал свою чемпионскую основу, потратив всего на 20 млн евро больше. «Эвертон» занял двенадцатое место, хотя даже новичок «Шеффилд Юнайтед» финишировал выше. Богатые «ириски» стали разочарованием сезона, и дополнительно англичане недовольны формой вратаря сборной Пикфорда – пропустил почти столько же, как голкипер «Ньюкасла», а по проценту отраженных ударов хуже только один вратарь.

Кепа и центральные беки «Челси»

Не хочется винить одного испанца, поскольку трудно назвать центральных защитников Лэмпарда наследниками Терри и Карвальо, Ивановича или Аспиликуэты, когда в золотые годы испанец играл в центре. Оборонцы подвели. Вот только у «Челси» худший процент отраженных ударов во всей АПЛ – голкипер лондонцев взял лишь 54.8 % выстрелов. Не удивительно, что прямо сейчас заговорили о покупке Яна Облака. Поскольку Петр Чех в команде менеджеров Лэмпарда играет не последнюю роль, то вратаря «Атлетико» может одобрить лично – великие вратари уважают друг друга. «Челси» точно нужен подходящий голкипер, что будет отражать не половину ударов, а хотя бы 78%, как голкиперы «Арсенала».

Джино Поццо и его кадровая политика

Первый, кого широкая публика может не знать. Но достаточно напомнить, что Поццо – владелец «Уотфорда», чтобы все встало на свои места. Клуб занял 19-е место и отметился только тем, что лишил «Ливерпуль» шанса на повторение рекорда непобедимого «Арсенала». А Джампаоло Поццо вспомнил, кто изображен на эмблеме клуба – лось, не вел себя, как опасный «шершень». Хави Грасию – бывшего наставника «Рубина», выгнали в сентябре, вернули Кике Санчеса Флореса, чтобы убрать в начале декабря. Ставка на Пирсона тоже не сработала – Найджел ушел 19 июля. «Уотфорд» покинул АПЛ , поскольку владелец клуба работал в стиле Дзампарини – человека, что увольнял тренеров пачками и подтолкнул «Палермо» к расформированию.

Почеттино, Ндомбеле и их «Тоттенхэм»

Кто-то еще помнит, что в прошлом сезоне «шпоры» были в финале Лиги чемпионов? Как быстро все изменилось. Та осечка привела к тотальной расслабленности. Дошло до того, что в сеть попали кадры, как девушка Алли делает ему приятно в присутствии другого мужчины. Эриксен ушел зимой в «Интер» — тоже разочарование сезона в АПЛ . А Ндомбеле – дорогому важному новичку, даже персональные тренировки с Моуриньо не помогли. «Тоттенхэм» Почеттино развалился, и хотя победа «Челси» в финале Кубка Англии забросит их в Лигу Европы, это уже разговор о «шпорах» Моуриньо, команда Маурисио – в прошлом.

Дэнни Дринкуотер и другие хулиганы АПЛ

Уокер с компанией попали в списки антигероев футбольного года во время паузы. А вот Дринкуотер соединил в себе бесполезность в футболе и за пределами поля. Не сравнить с хорошо игравшим хулиганом Грилишем. Не сравнить с футболистами МЮ , что нарушали каратин. Дэнни разочаровал, поскольку в «Челси» новичок за 35 млн фунтов – и чемпион Англии с «Лестером», не заиграл. В одной аренде не получилось, поскольку Дэнни не только Дринкуотер, но и дринк водка – получил травму после посещения ночного клуба в Манчестере. В «Астон Вилле» сцепился на тренировке с испанским хавом Хотой. Приличный был хавбек, но разочаровал. Роя Кина на него нет!

Давид Луис, Мустафи и «Арсенал» Эмери

Проблема Унаи – не тренер нюансов и мелочей. Например, на подписании контракта с «Вильярреалом» на фото забыл открыть ручку, лишь имитировал подпись. Как «Арсенал» имитировал игру в футбол уровня Лиги чемпионов в АПЛ . И как же повезло «канонирам», что вратари команды – лучшие по проценту отраженных ударов в лиге. Если бы в воротах был не Лено, а Кепа, то могли собрать больше поражений. Впрочем, «Арсеналу» стыдно финишировать на 8-м месте. Круто, что в составе есть немало сильных футболистов, что Артета – не безнадежный, а Обамеянг – красавец. Но Озил, Давид Луис, Мустафи и еще парочка игроков, в том числе дорогой новичок Пепе в худших матчах, привели «Арсенал» в середину таблицы. Могли сыграть лучше, могли быть на месте «Челси», МЮ или «Лестера».

Жертвы длительной паузы из «Лестера»

Не тот случай, когда Роджерс или его ребята виноваты во всем – пауза некоторые клубы развалила морально и физически. Но снимать вину с защитников и хавбеков «Лестера» нельзя. Многое контролировали, могли спокойно завершать сезон на третьем месте, получать премиальные от УЕФА за участие в ЛЧ – помнится, после чемпионства заработали больше всех в мире в еврокубковом сезоне. Но вместо этого серия грубых осечек и непонятных действий привели к решающему матчу против МЮ , который «лисы» проиграли. Тот случай, когда оговорки есть, а ни на что уже не влияют. Варди радуется победе в гонке снайперов, но «Лестер» лишь в ЛЕ . До начала сезона приняли бы пятое место за успех. Но если бывали на второй строчке – разочарованы потерей места в ЛЧ .

Давид Де Хеа и угловатый Магуайр

Перед вами самый высокооплачиваемый футболист АПЛ и самый дорогой центральный защитник в истории. Оба спасали Сульшера не раз, но одновременно их ошибки едва не стоили МЮ места в Лиге чемпионов. Стоит дополнить, что именно благодаря Давиду «дьяволы» финишировали выше, чем могли, в прошлых сезонах, но в этом у него много результативных ляпов. А нервозность голкипера, что рассорился со своим многолетним наставником, не может не сказываться на линии защиты. И так удивительно, что Сульшер увидел немало «сухарей», но это наследие Моуриньо – играть в «автобус» не разучились. Повезло, что пришел Бруну Фернандеш, помог создать серию без поражений при участии Гринвуда, Марсьяля и Рэшфорда. Но Де Хеа и странный Магуайр без поддержки португальца и трио могли завести МЮ в таблице в район «Арсенала».

Главные судьи АПЛ и рефери VAR